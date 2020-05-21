İkizler burcunda yeniay! İçsel huzursuzluğa kapılmayın.  

23 Şubat balık yeniayını geçirdik.
24 Mart Koç yeniayı yaşadık.
22 Nisan Boğa yeniayı tamamladık.
Şimdi sıradaki yeniayımız 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ikizler yeniayı.
Bundan sonra sırada hangi maçlar vardır?
Daha sonra 21 Haziran Yengeç yeniayı,
20 Temmuz Yengeç yeniayı,
18 Ağustos aslan burcunda yeniay,
17 Eylül Başak burcunda yeniay,
16 Ekim Terazi burcunda yeniay,
15 Kasım Akrep burcunda Yeniay,
14 Aralık Yay burcunda Yeniay gerçekleşecek.
Bunları bir köşeye not edin. Bizler şimdi 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Yeniayımıza bakalım.
Bu Yeniay’ın ikizler burcunda olması demek sizlerin daha fazla yakın çevreniz, kardeşleriniz, kardeş gibi bildiğiniz dostlarınızla olan iletişim biçiminizi öncelik olarak alacak gibi görülmektedir. Alışverişleriniz, bağlantılarınız ya da evdeki tadilatınız bunların hepsini kapsayacaktır. Şu an hiçbir şey olmuyor ve her şey duruyor gibi gelebilir. Bu kaygı ve endişe içinden çıkın. Henüz daha yeniay oluşmadı. Bu oluşmama önce sizlere verdiği dürtüdür.
Yaşamla nasıl bağlantı kuruyorsunuz?
Bu yeniay sizlere çevrenizi dinlemeniz gerektiğini söylemektedir. Dinlemekten daha fazla konuşuyor musunuz? Düşünceleriniz her zaman doğru olmaya bilir. Diğer bakış açılarını da bu yeniay ile kabul etmelisiniz. Başkalarının fikirlerine değer verdiğiniz iki yönlü görüşmeler içinde olmalısınız. Mesela bir yöneticiyseniz çalışanlarınıza siz olsanız nasıl bu süreci yönetirdiniz diye sormanızın faydasını alabileceğini söylemektedir. Yakınlık ilişkisi geliştirebilen herkesin şanslarını dönüştürebileceğini söyleyebiliriz.
Bu yeniay ile birlikte kendinizi herhangi bir konuda doğru izah edemeyecekmişsiniz ya da yanlış cevap verecekmişsiniz gibi bir duygu içinde hissedebilirsiniz. Bu garip bir iç kaygıdır. Doğru sorular sormalısınız ve cevabını bildiğiniz soruları sormaktan korkmamalısınız. Bu yaşamda tüm cevaplara sahip olmak mümkün değildir. Zaten bunun sorumluluğu da çok ağırdır. Bunun yerine, insanları merak etmek ve onları yeniden tanımak, kişiliklerini öğrenmek ve başkalarını derinlemesine anlamanın zihinsel uyumunu yaşamayı seçmektir. Bulunduğunuz ilişki içinde de kendinizi daha derinden anlamanızı sağlayacak doğru soruları sorarken bulun. İnsanların kusurlarını aramak yerine ya da ifşa etmek yerine aksine sağduyunuzu yükselterek hayatınızda bir benzer durum sırasında ne yaşardınız bunu düşünmeyi seçin. Bu dönemde fazla dedikodu ve yakın çevrenizin size sinir bozucu haberlerle gelmesi muhtemeldir. Bu alanda daha mantıklı ve sakin kalmayı seçin. Ön yargılardan uzak durun. Zihniniz çok dolu olduğu için kaygılarınız ve endişeleriniz sizi esir alabilir. Bunu doğru yönetin.
Mars balık burcunda ilerleyecek. 25 Haziran’a kadar neyi sorgulayacaksınız?
Emek vermek insanın özsaygısını güçlü kılar. Emeğin karşılığını aldığını görmek ise insanın kendini değerli bulmasına izin verir. Bir müddet sonra bu noktada insan tutkulu olursa egosal dürtüsünün onu daha ileri sürmesini isterse çevresine karşı kabalaşmasına neden olur.
Aslında bakıldığında bazı gerçekler vardır. Herkes bir gün emeğinin karşılığını alır ama kendi istediği zaman karşılığı almayabilir. Yani evrenin bir planı ve zamanlaması vardır. Biz buna eğer saygı duymazsak kendi özsaygımızı yitirebiliriz. Bu yeniay ile gerçekleri ne kadar sakin ve sessizce kabul edersek içsel bir dinginlik hissedeceğiz. Şu an için yaptığınız eylemlerin kim için ne için olduğunu sorgulayabilirsiniz. Çok değersiz gibi gelebilir sizlere…Akışta kalın. Dalgalarla boğuşmak su yutmanıza neden olur. Ama kendinizi dalgaların içine bıraktığınızda boğulmazsınız. Akışta gidersiniz… Dalgalar duracak ve siz tekrar istediğiniz yöne gideceksiniz. Demek ki hayırlısı buymuş ya da demek zamanı şimdi demeyi bilmeniz gerekmektedir.
Yani kısaca neden diye sorup kafa patlatmaya hiç gerek yok. Öyle yaptı çünkü onu yapmayı tercih etti deyin. Biri bir şey yapıyorsa ve bundan çekinmiyorsa bunun üzerine sizin canınız açıyorsa bunu tercih ettiği için yapıyordur. Çünkü önemsemiyordur. Bazı şeyler sadece tercih ve değer verme meselesidir. Konuyu çok abartmanıza gerek yok. Hepsi bu kadar…
Astrolojiyi dinlemek ve anlamak!
Astrolojiyi doğru anlatabilmek için daha çok yolumuz var arkadaşlar.
İnsanların bunu algılaması öyle zor ki…
Aslında biz astrolog camiasının da hatası çok büyük. Ama hadi hata büyük niye okuyucu bunu okur yazarlığı ile keşfedip araştıramıyor. Dün bir radyo programı dinliyorum. Radyoya bir astrolog bağlandı. Venüs Retro’sunu anlatıyor. Bu konuyu hiç bilmeyen biri gibi dinlemeye çalıştım. Çünkü bende yeri geliyor bağlanıyorum ve anlatıyorum. Orada empati yapma ve daha iyi nasıl anlatılır yakalamaya çalışıyorum.
Direk söze şöyle girildi: Kredi çekmeyin, eski sevgiliye dönmeyin, sevmeyin, aşık olmayın vs. diye bir liste saydı ki öyle böyle değil.
Sonra devam etti. Kredi çekerseniz borcu ödeyemezsiniz, aşık olursanız aldatılırsınız vs. diye. Sonra radyocu bey daha fazla astrologtu sanki…
Durumu toparlamaya çalışıyordu. Yani kredi çeken çeksin ama tüm bankalara sorsun dimi?
Aşık olsun ama evlimi, bekar mı, doğru mu söylüyor gibi baksın dimi?
Çok hoşuma gitti.
Astrologdan daha astrolog biri yayını idare ediyordu ve dalga geçmiyordu. Sonra ben bir kova burcuyum dedi. Neden bu kadar hâkim olduğunu ben o an anladım.
Zor bir iş yapıyoruz. Bunun çizgilerini çizmek ve anlatmak öyle zor ki…
Yüksek bir muhakeme ve idrak gücü istiyor. Allah yardımcımız olsun. İyi ve anlamaya çalışan insanlarla karşılaşalım. Bu ilimden umarım daha fazla insan faydalanır ve yolunu aydınlatır.
Acı çekiyorum…Güçsüz müyüm?
İnsan çok sevdiği birinin ardından acı çekmeyi güçsüzlük olarak görmemelidir. Çünkü birini acı çekecek kadar sevmenin nasıl bir duygu olduğunu bilmeyen milyonlarca insan var. Sen ne şanslısın ki bu duyguyu biliyor ve yaşıyorsun. Ne kadar güçlüsün aslında.
Bilmeyenlere ise ne yazık…
Pes etmek demeyelim biz buna, bazı insanlar sadece savaşmaya artık değmiyor…
Adı bu olsun:
“Bazı insanlar artık savaşmaya değmiyor…”
Size, sevginize ya da dostluğunuza hiç ihtiyaç duymamış birine nasıl özlediğinizi anlatamazsınız.
Buna üzülmeyin… Sizin bir suçunuz yok.
Mutlu günler dilerim…
İkizler burcunda yeniay! İçsel huzursuzluğa kapılmayın.
2020 yılı içinde kaç yeniay vardı ve kaç yeniay yaşadık?
23 Şubat balık yeniayını geçirdik.
24 Mart Koç yeniayı yaşadık.
22 Nisan Boğa yeniayı tamamladık.
Şimdi sıradaki yeniayımız 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ikizler yeniayı.
Bundan sonra sırada hangi maçlar vardır?
Daha sonra 21 Haziran Yengeç yeniayı,
20 Temmuz Yengeç yeniayı,
18 Ağustos aslan burcunda yeniay,
17 Eylül Başak burcunda yeniay,
16 Ekim Terazi burcunda yeniay,
15 Kasım Akrep burcunda Yeniay,
14 Aralık Yay burcunda Yeniay gerçekleşecek.
Bunları bir köşeye not edin. Bizler şimdi 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Yeniayımıza bakalım.
Bu Yeniay’ın ikizler burcunda olması demek sizlerin daha fazla yakın çevreniz, kardeşleriniz, kardeş gibi bildiğiniz dostlarınızla olan iletişim biçiminizi öncelik olarak alacak gibi görülmektedir. Alışverişleriniz, bağlantılarınız ya da evdeki tadilatınız bunların hepsini kapsayacaktır. Şu an hiçbir şey olmuyor ve her şey duruyor gibi gelebilir. Bu kaygı ve endişe içinden çıkın. Henüz daha yeniay oluşmadı. Bu oluşmama önce sizlere verdiği dürtüdür.
Yaşamla nasıl bağlantı kuruyorsunuz?
Bu yeniay sizlere çevrenizi dinlemeniz gerektiğini söylemektedir. Dinlemekten daha fazla konuşuyor musunuz? Düşünceleriniz her zaman doğru olmaya bilir. Diğer bakış açılarını da bu yeniay ile kabul etmelisiniz. Başkalarının fikirlerine değer verdiğiniz iki yönlü görüşmeler içinde olmalısınız. Mesela bir yöneticiyseniz çalışanlarınıza siz olsanız nasıl bu süreci yönetirdiniz diye sormanızın faydasını alabileceğini söylemektedir. Yakınlık ilişkisi geliştirebilen herkesin şanslarını dönüştürebileceğini söyleyebiliriz.
Bu yeniay ile birlikte kendinizi herhangi bir konuda doğru izah edemeyecekmişsiniz ya da yanlış cevap verecekmişsiniz gibi bir duygu içinde hissedebilirsiniz. Bu garip bir iç kaygıdır. Doğru sorular sormalısınız ve cevabını bildiğiniz soruları sormaktan korkmamalısınız. Bu yaşamda tüm cevaplara sahip olmak mümkün değildir. Zaten bunun sorumluluğu da çok ağırdır. Bunun yerine, insanları merak etmek ve onları yeniden tanımak, kişiliklerini öğrenmek ve başkalarını derinlemesine anlamanın zihinsel uyumunu yaşamayı seçmektir. Bulunduğunuz ilişki içinde de kendinizi daha derinden anlamanızı sağlayacak doğru soruları sorarken bulun. İnsanların kusurlarını aramak yerine ya da ifşa etmek yerine aksine sağduyunuzu yükselterek hayatınızda bir benzer durum sırasında ne yaşardınız bunu düşünmeyi seçin. Bu dönemde fazla dedikodu ve yakın çevrenizin size sinir bozucu haberlerle gelmesi muhtemeldir. Bu alanda daha mantıklı ve sakin kalmayı seçin. Ön yargılardan uzak durun. Zihniniz çok dolu olduğu için kaygılarınız ve endişeleriniz sizi esir alabilir. Bunu doğru yönetin.
Mars balık burcunda ilerleyecek. 25 Haziran’a kadar neyi sorgulayacaksınız?
Emek vermek insanın özsaygısını güçlü kılar. Emeğin karşılığını aldığını görmek ise insanın kendini değerli bulmasına izin verir. Bir müddet sonra bu noktada insan tutkulu olursa egosal dürtüsünün onu daha ileri sürmesini isterse çevresine karşı kabalaşmasına neden olur.
Aslında bakıldığında bazı gerçekler vardır. Herkes bir gün emeğinin karşılığını alır ama kendi istediği zaman karşılığı almayabilir. Yani evrenin bir planı ve zamanlaması vardır. Biz buna eğer saygı duymazsak kendi özsaygımızı yitirebiliriz. Bu yeniay ile gerçekleri ne kadar sakin ve sessizce kabul edersek içsel bir dinginlik hissedeceğiz. Şu an için yaptığınız eylemlerin kim için ne için olduğunu sorgulayabilirsiniz. Çok değersiz gibi gelebilir sizlere…Akışta kalın. Dalgalarla boğuşmak su yutmanıza neden olur. Ama kendinizi dalgaların içine bıraktığınızda boğulmazsınız. Akışta gidersiniz… Dalgalar duracak ve siz tekrar istediğiniz yöne gideceksiniz. Demek ki hayırlısı buymuş ya da demek zamanı şimdi demeyi bilmeniz gerekmektedir.
Yani kısaca neden diye sorup kafa patlatmaya hiç gerek yok. Öyle yaptı çünkü onu yapmayı tercih etti deyin. Biri bir şey yapıyorsa ve bundan çekinmiyorsa bunun üzerine sizin canınız açıyorsa bunu tercih ettiği için yapıyordur. Çünkü önemsemiyordur. Bazı şeyler sadece tercih ve değer verme meselesidir. Konuyu çok abartmanıza gerek yok. Hepsi bu kadar…
Astrolojiyi dinlemek ve anlamak!
Astrolojiyi doğru anlatabilmek için daha çok yolumuz var arkadaşlar.
İnsanların bunu algılaması öyle zor ki…
Aslında biz astrolog camiasının da hatası çok büyük. Ama hadi hata büyük niye okuyucu bunu okur yazarlığı ile keşfedip araştıramıyor. Dün bir radyo programı dinliyorum. Radyoya bir astrolog bağlandı. Venüs Retro’sunu anlatıyor. Bu konuyu hiç bilmeyen biri gibi dinlemeye çalıştım. Çünkü bende yeri geliyor bağlanıyorum ve anlatıyorum. Orada empati yapma ve daha iyi nasıl anlatılır yakalamaya çalışıyorum.
Direk söze şöyle girildi: Kredi çekmeyin, eski sevgiliye dönmeyin, sevmeyin, aşık olmayın vs. diye bir liste saydı ki öyle böyle değil.
Sonra devam etti. Kredi çekerseniz borcu ödeyemezsiniz, aşık olursanız aldatılırsınız vs. diye. Sonra radyocu bey daha fazla astrologtu sanki…
Durumu toparlamaya çalışıyordu. Yani kredi çeken çeksin ama tüm bankalara sorsun dimi?
Aşık olsun ama evlimi, bekar mı, doğru mu söylüyor gibi baksın dimi?
Çok hoşuma gitti.
Astrologdan daha astrolog biri yayını idare ediyordu ve dalga geçmiyordu. Sonra ben bir kova burcuyum dedi. Neden bu kadar hâkim olduğunu ben o an anladım.
Zor bir iş yapıyoruz. Bunun çizgilerini çizmek ve anlatmak öyle zor ki…
Yüksek bir muhakeme ve idrak gücü istiyor. Allah yardımcımız olsun. İyi ve anlamaya çalışan insanlarla karşılaşalım. Bu ilimden umarım daha fazla insan faydalanır ve yolunu aydınlatır.
Acı çekiyorum…Güçsüz müyüm?
İnsan çok sevdiği birinin ardından acı çekmeyi güçsüzlük olarak görmemelidir. Çünkü birini acı çekecek kadar sevmenin nasıl bir duygu olduğunu bilmeyen milyonlarca insan var. Sen ne şanslısın ki bu duyguyu biliyor ve yaşıyorsun. Ne kadar güçlüsün aslında.
Bilmeyenlere ise ne yazık…
Pes etmek demeyelim biz buna, bazı insanlar sadece savaşmaya artık değmiyor…
Adı bu olsun:
“Bazı insanlar artık savaşmaya değmiyor…”
Size, sevginize ya da dostluğunuza hiç ihtiyaç duymamış birine nasıl özlediğinizi anlatamazsınız.
Buna üzülmeyin… Sizin bir suçunuz yok.
Mutlu günler dilerim…