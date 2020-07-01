Hoşgeldin Temmuz! Senin için neyin doğru olmadığına karar ver.

Günaydın hepinize yepyeni bir günden …..
02 Temmuz’da Satürn gezegenin gerileyerek oğlak burcuna geçmesiyle ve 05 Temmuz’da yılın en önemli Ay tutulmasının gerçekleşmesiyle başlıyoruz.
Temmuz ayı hayatımızdaki dengeleri yeniden yapılandıracağımız bir dönem olarak söylenebilir.
Jüpiter ve Plüton gezegenlerinin gökyüzünde kol kola ilerlemesi bizleri bu bağlamda daha fazla değişime sürüklüyor.
Plüton tamamen dönüşümle ilgilidir. Temas ettiği her şeyin derin bir başkalaşımını talep eder ve mazeretleri kabul etmez.
O bizim bilinçdışımızla, doğduğumuz arzular ve korkularla, çekim merkezlerimizle ve nefret ettiklerimizle ilgilidir. Ama bunu tam olarak açıklayamayız. Onun geçişleri gizlenmiş veya bastırılmış olanı ortaya çıkarır. Herkesin hayatındaki gerçeklik farklıdır. Bu yüzden kendi öykülerimize göre büyük ve radikal bir değişim getirir.
Jüpiter ise büyük şans olarak da adlandırılır. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. O, inançlarımızla, özgünlükle, dürüstlükle, gerçek arayışı ve yaşamın anlamı ile ilgilidir. Jüpiter, sosyal ve kültürel konularla, küresel ve uluslararası her şeyle ilişkilidir.
Doğal Yasalarla ilişkilidir.
Yukarıda hem Plüton hemde Jüpiter’den bahsettim. Şimdi sizlerde kendinize göre yorumlayın bakalım. Önümüzdeki 6 aylık süreç bu bağlamda neler getirebilir.
İki gezegen bir noktada bir arada buluştuklarında enerjileri birleşir ve aynı hedefe doğru birlikte çalışırlar. Şöyle düşünün bir doktor ve eczacı bir araya geldiğinde ne olur?
Hedefleri sağlıktır ama işler daha hızlı ilerler.
Jüpiter, Plüton’un etkilerini büyütür ve hayatın aslında kolay tarafından ilerlemesine izin verir. Onların birleşimi, küresel ölçekte gerçekleşen inanç sistemlerimizin derin bir dönüşümü ile ilgilidir.
Plüton derki; Dayanacak güçlü bir iç merkezimiz yoksa bunalmış hissetmek kolay olabilir.
Jüpiter derki; başka bir şeyin ortaya çıkmasına izin vermek için bir şeyi bırakmak gereklidir.
Ortaya çıkan olayları işleme yeteneğimiz, içsel güç ve duygusal olgunluk seviyemizle bağlantılıdır. Bu geçiş sırasında zihinsel ve duygusal durumlarımızı nasıl dengeleyeceğimizi öğrenmeye ve çevremizdeki olayları algılamamız için sorumluluk almaya çalışmalıyız.
Doğru olan nedir ya da doğru olmayan nedir?
Jüpiter ve Plüton'un bize sorduğu soru bu.
Jüpiter’in gerilemesi bizlere şunu söyler: bir şey hala doğru ve geçerliyse, zaman içinde yeniden değerlendirme ihtiyacını ortaya çıkarır.
Plüton, eski yapıların gölgelerini ortaya çıkarmanın, özgünlük ve eşitliğe dayanan yenilerini oluşturmak için atmamız gereken gerekli bir adım olduğunu hatırlatıyor.
Sistemin kusurları ortaya çıktıkça, şimdi kime ve neye inanacağımız konusunda şüphe duyuyoruz. Kolektif ve bireysel olarak, alışılmış davranışlar üzerinde düşünmeye ve öz dürüstlüğe dayanan çok bilinçli kararlar almalıyız.
Jüpiter ve Plüton bizi birkaç ay önce olduğumuz aynı kişi olmadığımızı kabul etmeye davet ediyor. Bu yıl boyunca, bizim için neyin doğru olmadığının farkında olabilir ve farklı bir yaşam yolu izlemeye karar verebiliriz. Jüpiter-Plüton birleşimi, en derin ihtiyaç ve arzularımız hakkında yeni bir anlayış geliştirmek, inançlarımızı yeniden keşfetmek, özgünlüğün bizim için ne anlama geldiğini yeniden tanımlamak ve buna göre hareket etmek için harika bir fırsattır. Bu geçiş bize bir insan olarak maksimum gelişme potansiyelimize ulaşmanın doğuştan hakkımız olduğunu hatırlatıyor.
Belki şu an bu yazı sonunda aklınızda deli sorular içinden geçiyor. Ne yapayım Aygül Hanım?
Adamı boşasam gidecek yerim yok. İşim yok gücüm yok. Çocuk için duruyorum diyorsun…
Belki bu patronu çekmezdim ama ne yapayım iş mi var diye soruyorsun?
İşte bunların içinde kendi eksikliğini görüp dönüşmeyi seçmeniz lazım. Plüton mazeret kabul etmez. Fark ettiğin şeyleri önce senin değiştirmen için sana izin verir. Sonra sen yapamazsan müdahale eder. Onun müdahalesi öyle kolay değildir. Şimdi özetle temizlik zamanı. Aklınızı, bedeninizi, ruhunuzu ya da evinizi temizleme zamanı denilebilir. Öncelikle size iyi gelmeyen ve sizi aşağıya çeken şeylerden kurtularak başlayabilirsiniz. Sonra eviniz mis gibi olur zaten J Anladınız konuyu…
Şimdi Temmuz düşünsün.
Sizlerde hikayelerinizi mail olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bu büyük dönüşümde neler yaşıyorsunuz? Yalnız olmadığınızı ve hikayelerinizi okumayı sevdiğimi bilin…
Mutlu günler dilerim.
Hoşgeldin Temmuz! Senin için neyin doğru olmadığına karar ver.
Günaydın hepinize yepyeni bir günden …..
02 Temmuz’da Satürn gezegenin gerileyerek oğlak burcuna geçmesiyle ve 05 Temmuz’da yılın en önemli Ay tutulmasının gerçekleşmesiyle başlıyoruz.
Temmuz ayı hayatımızdaki dengeleri yeniden yapılandıracağımız bir dönem olarak söylenebilir.
Jüpiter ve Plüton gezegenlerinin gökyüzünde kol kola ilerlemesi bizleri bu bağlamda daha fazla değişime sürüklüyor.
Plüton tamamen dönüşümle ilgilidir. Temas ettiği her şeyin derin bir başkalaşımını talep eder ve mazeretleri kabul etmez.
O bizim bilinçdışımızla, doğduğumuz arzular ve korkularla, çekim merkezlerimizle ve nefret ettiklerimizle ilgilidir. Ama bunu tam olarak açıklayamayız. Onun geçişleri gizlenmiş veya bastırılmış olanı ortaya çıkarır. Herkesin hayatındaki gerçeklik farklıdır. Bu yüzden kendi öykülerimize göre büyük ve radikal bir değişim getirir.
Jüpiter ise büyük şans olarak da adlandırılır. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. O, inançlarımızla, özgünlükle, dürüstlükle, gerçek arayışı ve yaşamın anlamı ile ilgilidir. Jüpiter, sosyal ve kültürel konularla, küresel ve uluslararası her şeyle ilişkilidir.
Doğal Yasalarla ilişkilidir.
Yukarıda hem Plüton hemde Jüpiter’den bahsettim. Şimdi sizlerde kendinize göre yorumlayın bakalım. Önümüzdeki 6 aylık süreç bu bağlamda neler getirebilir.
İki gezegen bir noktada bir arada buluştuklarında enerjileri birleşir ve aynı hedefe doğru birlikte çalışırlar. Şöyle düşünün bir doktor ve eczacı bir araya geldiğinde ne olur?
Hedefleri sağlıktır ama işler daha hızlı ilerler.
Jüpiter, Plüton’un etkilerini büyütür ve hayatın aslında kolay tarafından ilerlemesine izin verir. Onların birleşimi, küresel ölçekte gerçekleşen inanç sistemlerimizin derin bir dönüşümü ile ilgilidir.
Plüton derki; Dayanacak güçlü bir iç merkezimiz yoksa bunalmış hissetmek kolay olabilir.
Jüpiter derki; başka bir şeyin ortaya çıkmasına izin vermek için bir şeyi bırakmak gereklidir.
Ortaya çıkan olayları işleme yeteneğimiz, içsel güç ve duygusal olgunluk seviyemizle bağlantılıdır. Bu geçiş sırasında zihinsel ve duygusal durumlarımızı nasıl dengeleyeceğimizi öğrenmeye ve çevremizdeki olayları algılamamız için sorumluluk almaya çalışmalıyız.
Doğru olan nedir ya da doğru olmayan nedir?
Jüpiter ve Plüton'un bize sorduğu soru bu.
Jüpiter’in gerilemesi bizlere şunu söyler: bir şey hala doğru ve geçerliyse, zaman içinde yeniden değerlendirme ihtiyacını ortaya çıkarır.
Plüton, eski yapıların gölgelerini ortaya çıkarmanın, özgünlük ve eşitliğe dayanan yenilerini oluşturmak için atmamız gereken gerekli bir adım olduğunu hatırlatıyor.
Sistemin kusurları ortaya çıktıkça, şimdi kime ve neye inanacağımız konusunda şüphe duyuyoruz. Kolektif ve bireysel olarak, alışılmış davranışlar üzerinde düşünmeye ve öz dürüstlüğe dayanan çok bilinçli kararlar almalıyız.
Jüpiter ve Plüton bizi birkaç ay önce olduğumuz aynı kişi olmadığımızı kabul etmeye davet ediyor. Bu yıl boyunca, bizim için neyin doğru olmadığının farkında olabilir ve farklı bir yaşam yolu izlemeye karar verebiliriz. Jüpiter-Plüton birleşimi, en derin ihtiyaç ve arzularımız hakkında yeni bir anlayış geliştirmek, inançlarımızı yeniden keşfetmek, özgünlüğün bizim için ne anlama geldiğini yeniden tanımlamak ve buna göre hareket etmek için harika bir fırsattır. Bu geçiş bize bir insan olarak maksimum gelişme potansiyelimize ulaşmanın doğuştan hakkımız olduğunu hatırlatıyor.
Belki şu an bu yazı sonunda aklınızda deli sorular içinden geçiyor. Ne yapayım Aygül Hanım?
Adamı boşasam gidecek yerim yok. İşim yok gücüm yok. Çocuk için duruyorum diyorsun…
Belki bu patronu çekmezdim ama ne yapayım iş mi var diye soruyorsun?
İşte bunların içinde kendi eksikliğini görüp dönüşmeyi seçmeniz lazım. Plüton mazeret kabul etmez. Fark ettiğin şeyleri önce senin değiştirmen için sana izin verir. Sonra sen yapamazsan müdahale eder. Onun müdahalesi öyle kolay değildir. Şimdi özetle temizlik zamanı. Aklınızı, bedeninizi, ruhunuzu ya da evinizi temizleme zamanı denilebilir. Öncelikle size iyi gelmeyen ve sizi aşağıya çeken şeylerden kurtularak başlayabilirsiniz. Sonra eviniz mis gibi olur zaten J Anladınız konuyu…
Şimdi Temmuz düşünsün.
Sizlerde hikayelerinizi mail olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bu büyük dönüşümde neler yaşıyorsunuz? Yalnız olmadığınızı ve hikayelerinizi okumayı sevdiğimi bilin…
Mutlu günler dilerim.