Hoş geldin sonbahar! Gökyüzünde 2.Sezon başlıyor….

Bugün sonbahara giriş yapıyoruz…Terazi mevsiminin havadar duyarlılığı, Başak mevsiminin dünyevi, topraklı doğasından hoş bir değişikliktir. İşte bu zamandan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınız?
Kendinizi çok yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu bir Başaktan teraziye geçiş dönemidir. Toprak elementinden hava elementine geçiş öyle kolay değildir.
Şu an fonda Ricky Nelson çalıyor. “Lonsome town” dinliyorum.
Bir milyon şey düşünüyorum…
Kafamdakiler o kadar çok ki.
Aynı zamanda kafamdakiler öyle boş ki…
İşte en merak ettiğimiz 2.sezon başlıyor!
1.Sezonu Koç mevsiminde 22 Mart’ta izledik. Şimdi sıra 2.Sezona geldi. Sonbahar sezonu başlamıştır. İlkbahar kadar olmasa da sonbaharı da severim.
Ay burcum Terazi olduğu için bu ay hep bana görmem gerekenleri gösterir. Güneş burcumda koç olduğu için zaten bir “dolunay” durumudur benim için. Benim gibi haritası olanlar içinde bu böyledir…
Güneş “Kimliğimdir” …
İlkbaharda kimliğimi ve kendimi bulduğumu hissederim…
Sanki baştan doğuyorum ve her şey yoluna giriyor hissi beni ısıtır.
Ay burcu “kabulleniştir” …
Sonbahar benim kabullenişimdir…
Terazi gibi adeta her şeyi çevremdekilerin mutluluğu için kabulleniyor olmamla ilişkilidir.
Doğru mu, yanlış mı kısmını tartışmıyorum.
Doğru ya da yanlış?
Kabulleniş zamanı gelmiş…
Terazi sezonu uyum ve dengenin en önemli merkezidir. Bunu yaparken içindeki uyumsuzlukla yüzleştirir. Bu çok kararsız ve ne yöne gideceğini bilmediğin bir yüzleşmedir. Sınır çizmeyi öğretir. Mars’ın koç burcunda olması münasebetiyle bu yüzleşmeler biraz nazik olamayacağa benzemektedir.
Bu dönem nezaketle başaramayacağınız şey yoktur. Kabalık ile başınıza gelmeyecek kötülükte yoktur. Nazik ve duyarlı insanlar için mis gibi bir sezon açılışı dersek yanılmıyor oluruz.
Bu dönem asla ve asla kendinizi sabote etmeyin.
Kendini sabote etmenin tedavisi, kendinizi güzel ve iyi şeylere değdiğiniz konusundaki evrensel gerçeğe demirlemektir. Çabaya değersin.
Zorluğa değersin, zaman ayırmaya değersin, değerlendirilmeye değersin. Hayatında, zamanın kendisinde buna değmeyeceğin hiçbir nokta yoktur. Kendinizi KAYBOLMUŞ hissettiğinizde bu gerçeğe dönün.
Bu gerçeğin hayatından gitmesine izin vermeyin.
Sana böyle hissettiren kişinin gitmesine ise müsaade edin.
Eylül ayı ne demek?
Terazi güzellik, zarafet ve incelikle ilgilenir, bu yüzden çirkin hiçbir şeyi sevmezler. Çirkin duygular, çirkin kavgalar, çirkin bir adaletsizlik…
Ayrıca ellerini kirletmekten hoşlanmazlar, bu yüzden tembel olarak görünebilirler.
Terazi simetri ile ilgili olduğu için tembellik dağınıklık anlamına gelmez.
Temizliğe odaklanan Başak'ın aksine, Terazi her şeyi olması gerektiği yerde sever.
Düzenli olma ihtiyacı, ilişkilerine aktarılabilir. Karışık sinyalleri veya belirsiz durumları sevmezler. Bu onu umursamaz biri haline getirir.
Başak mevsimi gerçekten yoğundur ve yapmanız gereken işleri bitirmek isteyeceğiniz bir dönemdir. Bu dönemi bitiriyoruz. Yapmamız gereken işleri yaptık ya da yaptığımız kadarıyla kaldı. Daha fazlasını yapmak evrenle uyumsuz ilerlemek demek olacak.
Bugüne kadar artık size hizmet etmeyen şeylerden kurtulmayı başaramadıysanız daha çaba harcamayın. Artık başka bir döneme gidiyoruz. Burada kendi değerinizi sorguladığınız ve kendinize sınırlar çizmeniz gereken bir dönem.
Terazi mevsimi daha hafif bir ruh hali getirir ve tamamen arkadaşlarınız ve ailenizle zaman geçirmekle ilgili olmalıdır.
Kendinizi partilere yönelirken, flört ederken ve planlar yaparken bulabilirsiniz.
Niyetleriniz konusunda net olun, ortaya çıkın ve sizi mutlu eden şeyler yapın.
Mars gerilemesi 14 kasıma kadar devam edecek.
Tekrar ediyorum Mars; eylem, arzu ve saldırganlık gezegenidir. Bu gerilediğinde, enerjimizi kullanma şeklimizi gözden geçirmemizi ister. Yaptığımız tek şey kendimizi yormaksa meşgul olmak iş değildir. Dünyanın sorunları gittikçe daha karmaşık hale geldikçe ve acil olarak özümüze muhtaç hale geldikçe, ne yaptığımız ve neden yaptığımız konusunda her zamankinden daha spesifik hale gelmek ve zamanımızı etkili kullanmak zorunludur.
Ekim ayında Mars ile birlikte İletişim gezegeni Merkür gerilediğinde, bizi her şeyi çözdüğümüzü düşünmeye itekleyecek. İşlerin bizim hızımızda hareket etmesini isterken aslında ihtiyacımızla dalga geçmeye hazırlanacak. Bu Merkür gerilemesinde ayrıntılar bozulur, mesajlar kaybolur ve en çok ihtiyacımız olan gerçekler ortadan kaybolur. Ancak tüm Merkür gerilemeleri eşit değildir; bazıları hasarsız geçer. Bu Merkür gerilemesi tam anlamıyla hazır olamayacağımız öngörülemeyen, benzeri görülmemiş, düzensiz olayları da beraberinde getirecektir. Ama bu durum iyileri bağlamıyor olacaktır.
Zamanın doğasını görmezden gelmek imkânsız olsa da kendinize odaklanmak ve elinizden gelenin en iyisini hissetmek için Terazi mevsimini kullanın. Yeni sanat alanları ile ilgilenin. Dış görünüşünüze bakın. Bedensel olarak kendinizi evde bile olsanız güzel ve bakımlı hissetmek adına iyi görünün. Kendinize değer katın. İlişkiler hem almayı hem de vermeyi gerektirir. Bu dengeyi ilişkinizde tartın.
Ne kadar mutlu olursanız, topluluğunuza, ailenize o kadar iyi hizmet edebilirsiniz. Aradığınız şey şu sıralar adalet olabilir. Bunu aramayın.
Adalet eninde sonunda yerini bulur …
Siz Aşk’ı arayın…
Aranması gereken tek şey o dur…
Güzel bir sonbahar dilerim….
Hoş geldin sonbahar! Gökyüzünde 2.Sezon başlıyor….
Günaydın hepinize yepyeni bir günden daha…
Bugün sonbahara giriş yapıyoruz…Terazi mevsiminin havadar duyarlılığı, Başak mevsiminin dünyevi, topraklı doğasından hoş bir değişikliktir. İşte bu zamandan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınız?
Kendinizi çok yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu bir Başaktan teraziye geçiş dönemidir. Toprak elementinden hava elementine geçiş öyle kolay değildir.
Şu an fonda Ricky Nelson çalıyor. “Lonsome town” dinliyorum.
Bir milyon şey düşünüyorum…
Kafamdakiler o kadar çok ki.
Aynı zamanda kafamdakiler öyle boş ki…
İşte en merak ettiğimiz 2.sezon başlıyor!
1.Sezonu Koç mevsiminde 22 Mart’ta izledik. Şimdi sıra 2.Sezona geldi. Sonbahar sezonu başlamıştır. İlkbahar kadar olmasa da sonbaharı da severim.
Ay burcum Terazi olduğu için bu ay hep bana görmem gerekenleri gösterir. Güneş burcumda koç olduğu için zaten bir “dolunay” durumudur benim için. Benim gibi haritası olanlar içinde bu böyledir…
Güneş “Kimliğimdir” …
İlkbaharda kimliğimi ve kendimi bulduğumu hissederim…
Sanki baştan doğuyorum ve her şey yoluna giriyor hissi beni ısıtır.
Ay burcu “kabulleniştir” …
Sonbahar benim kabullenişimdir…
Terazi gibi adeta her şeyi çevremdekilerin mutluluğu için kabulleniyor olmamla ilişkilidir.
Doğru mu, yanlış mı kısmını tartışmıyorum.
Doğru ya da yanlış?
Kabulleniş zamanı gelmiş…
Terazi sezonu uyum ve dengenin en önemli merkezidir. Bunu yaparken içindeki uyumsuzlukla yüzleştirir. Bu çok kararsız ve ne yöne gideceğini bilmediğin bir yüzleşmedir. Sınır çizmeyi öğretir. Mars’ın koç burcunda olması münasebetiyle bu yüzleşmeler biraz nazik olamayacağa benzemektedir.
Bu dönem nezaketle başaramayacağınız şey yoktur. Kabalık ile başınıza gelmeyecek kötülükte yoktur. Nazik ve duyarlı insanlar için mis gibi bir sezon açılışı dersek yanılmıyor oluruz.
Bu dönem asla ve asla kendinizi sabote etmeyin.
Kendini sabote etmenin tedavisi, kendinizi güzel ve iyi şeylere değdiğiniz konusundaki evrensel gerçeğe demirlemektir. Çabaya değersin.
Zorluğa değersin, zaman ayırmaya değersin, değerlendirilmeye değersin. Hayatında, zamanın kendisinde buna değmeyeceğin hiçbir nokta yoktur. Kendinizi KAYBOLMUŞ hissettiğinizde bu gerçeğe dönün.
Bu gerçeğin hayatından gitmesine izin vermeyin.
Sana böyle hissettiren kişinin gitmesine ise müsaade edin.
Eylül ayı ne demek?
Terazi güzellik, zarafet ve incelikle ilgilenir, bu yüzden çirkin hiçbir şeyi sevmezler. Çirkin duygular, çirkin kavgalar, çirkin bir adaletsizlik…
Ayrıca ellerini kirletmekten hoşlanmazlar, bu yüzden tembel olarak görünebilirler.
Terazi simetri ile ilgili olduğu için tembellik dağınıklık anlamına gelmez.
Temizliğe odaklanan Başak'ın aksine, Terazi her şeyi olması gerektiği yerde sever.
Düzenli olma ihtiyacı, ilişkilerine aktarılabilir. Karışık sinyalleri veya belirsiz durumları sevmezler. Bu onu umursamaz biri haline getirir.
Başak mevsimi gerçekten yoğundur ve yapmanız gereken işleri bitirmek isteyeceğiniz bir dönemdir. Bu dönemi bitiriyoruz. Yapmamız gereken işleri yaptık ya da yaptığımız kadarıyla kaldı. Daha fazlasını yapmak evrenle uyumsuz ilerlemek demek olacak.
Bugüne kadar artık size hizmet etmeyen şeylerden kurtulmayı başaramadıysanız daha çaba harcamayın. Artık başka bir döneme gidiyoruz. Burada kendi değerinizi sorguladığınız ve kendinize sınırlar çizmeniz gereken bir dönem.
Terazi mevsimi daha hafif bir ruh hali getirir ve tamamen arkadaşlarınız ve ailenizle zaman geçirmekle ilgili olmalıdır.
Kendinizi partilere yönelirken, flört ederken ve planlar yaparken bulabilirsiniz.
Niyetleriniz konusunda net olun, ortaya çıkın ve sizi mutlu eden şeyler yapın.
Mars gerilemesi 14 kasıma kadar devam edecek.
Tekrar ediyorum Mars; eylem, arzu ve saldırganlık gezegenidir. Bu gerilediğinde, enerjimizi kullanma şeklimizi gözden geçirmemizi ister. Yaptığımız tek şey kendimizi yormaksa meşgul olmak iş değildir. Dünyanın sorunları gittikçe daha karmaşık hale geldikçe ve acil olarak özümüze muhtaç hale geldikçe, ne yaptığımız ve neden yaptığımız konusunda her zamankinden daha spesifik hale gelmek ve zamanımızı etkili kullanmak zorunludur.
Ekim ayında Mars ile birlikte İletişim gezegeni Merkür gerilediğinde, bizi her şeyi çözdüğümüzü düşünmeye itekleyecek. İşlerin bizim hızımızda hareket etmesini isterken aslında ihtiyacımızla dalga geçmeye hazırlanacak. Bu Merkür gerilemesinde ayrıntılar bozulur, mesajlar kaybolur ve en çok ihtiyacımız olan gerçekler ortadan kaybolur. Ancak tüm Merkür gerilemeleri eşit değildir; bazıları hasarsız geçer. Bu Merkür gerilemesi tam anlamıyla hazır olamayacağımız öngörülemeyen, benzeri görülmemiş, düzensiz olayları da beraberinde getirecektir. Ama bu durum iyileri bağlamıyor olacaktır.
Zamanın doğasını görmezden gelmek imkânsız olsa da kendinize odaklanmak ve elinizden gelenin en iyisini hissetmek için Terazi mevsimini kullanın. Yeni sanat alanları ile ilgilenin. Dış görünüşünüze bakın. Bedensel olarak kendinizi evde bile olsanız güzel ve bakımlı hissetmek adına iyi görünün. Kendinize değer katın. İlişkiler hem almayı hem de vermeyi gerektirir. Bu dengeyi ilişkinizde tartın.
Ne kadar mutlu olursanız, topluluğunuza, ailenize o kadar iyi hizmet edebilirsiniz. Aradığınız şey şu sıralar adalet olabilir. Bunu aramayın.
Adalet eninde sonunda yerini bulur …
Siz Aşk’ı arayın…
Aranması gereken tek şey o dur…
Güzel bir sonbahar dilerim….