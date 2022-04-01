Hoş geldin Nisan! Koç burcunda yeniay bize ne sağlıyor?

Nisan ayı tüm hızıyla başladı.
Bu ay gündem o kadar yoğun ki size gündemi aşağıya bırakıyorum. İsterseniz telefonunuza tarihleri kurun. İsterseniz bir çıktı alıp masanıza koyun. Kendi dünyanızda yeni bir başlangıç içine giriyorsunuz.
Tabi bu yenilikler olurken kalbiniz kırılmış ve nasıl ilerleyeceğinizi bilmediğiniz bir hal içinde olabilirsiniz.
1 Nisan 2022'de koç burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, hayatınızın her alanında yeni maceralara başlama konusunda her türlü heyecanı hissetmenizi sağlayacak.
Ayın farklı evreleri vardır ve Dünya güneşle aynı hizaya geldiğinde yeni bir ay meydana gelir. Bu, Ay'ın gezegenimizden neredeyse görünmez olmasını sağlar. Yılda genellikle 12 yeni ay olur ve her yeni ay farklı bir astrolojik konuyu bize anlatır.
Bu yeni ay, Zodyak’ın ilk burcu olan Koç burcunda gerçekleşiyor. Bu yüzden biz buna yeni başlangıçlar olarak isimlendiriyoruz. Bu Yeniay’da hayatınıza giren insanlar sizi hep cesaretlendirecek ve hayatınızı değiştirecek insanlar olacak. Onları hayatınıza aldığınızda her zamankinden daha cesur hissedeceksiniz, sizi daha önce denemediğiniz şeylere atlamaya zorlayacak, kariyerinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak bir işe başvurmak, ya da geçmişte kalan kötü hatıralarınızı unutmanızı sağlayacak.
Yeni ay aynı zamanda bilgelik ve şifayla bağlantılı olan Chiron ile kavuşuyor.
Chiron'un etkisinin çok kuvvetli olacağı bu zaman dilimi altında, bazen hayatta her şeyin her zaman mükemmel gitmediğini gösterecek. Ama yine de yolun güzel olduğunu bu deneyimi yaşamanız gerektiğini fark edeceksiniz.
Belki acı veren bir olay sizi bambaşka bir yola sokacak ve bu nokta kaderinizin değiştiği yeni bir başlangıç olacak gibi düşünebilirsiniz. Asla boş hayaller içinde olmamalısınız. Bir şeyleri gerçekleştirme düzeyinde net adımlar atmalısınız. Örneğin; yeni bir eğitim almak gibi, sosyal medya hesabı açıp yaptıklarınızı paylaşmak gibi ya da kendi işinizi kurmak için somut bir adım atmak gibi düşünebilirsiniz.
Enerjiniz oldukça güçlü ve en yüksek seviyede olacak. Bunun içinde sizin de bunu yaratıcılığınız üzerinde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu istekli tavır ve yolunuza çıkan engelleri aşma yeteneği, önümüzdeki birkaç ay boyunca ilerlemenize çok yardımcı olacak. Kariyeriniz, planlarınız ya da istediğiniz insanları hayatınıza almanız konusunda oyunun kurallarını değiştiren hamleler yapmaya başlayacak ve nihayetinde kendinizin daha kapsamlı, hırslı bir versiyonuna yol açacaksınız.
İnsanları oldukları gibi kabul etmek ve onları değiştirmeye çalışmamak konusunda daha fazla kabule hazır bir zihniyete sahip olacaksınız. Bu, ileriye dönük daha sağlıklı, daha güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Elinizdeki kartlarla oynamayı seçeceksiniz. Bir dahaki yeniay 30 Nisan boğa burcunda güneş tutulması olarak gerçekleşecek. Burada başladığınız her şey orada somut bir istikrar havası alacak. Sabırlı olun. Daha detaylı konuşmak için akşam 20:00’da radyo d canlı yayınımıza bekliyorum.
BU AY GÖKYÜZÜ GÜNDEMİNDE NELER VAR?
1 Nisan 2022'de gerçekleşen bu yeni ay bir şaka değil. Bu yeni ay, hayatınızın her alanında yeni maceralara başlama konusunda her türlü heyecanı hissetmenizi sağlayacak.
1 Nisan Cuma saat 09.24’te Koç burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay’la ilişki dinamiklerini gelişiyor ve kendini yeniden keşfetmeyi seçiyorsun. Bir yenilenme dönemi seni bekliyor.
2 Nisan Cumartesi saat 05.56’da Güneş ve Kiron, Koç burcunda kavuşuyor. Yeni bir sezona hazırlanırken geçmişteki belirsizliklerin hepsini güvenle kapatıyorsun.
2 Nisan Cumartesi saat 16.42’de Kiron ve Merkür, Koç burcunda kavuşuyor. Şifalanmaya dair bir plan yapmalısın. Özel sağlık sigortası ya da kendini iyileştirme programı için bir kulübe, organizasyona dair iyi bir zaman.
3 Nisan Pazar saat 02.10’da Güneş ve Merkür, Koç burcunda kavuşuyor. Hayalini kurduğun şey ile ilerliyorsun ama düşmanlıklara dikkat et. Bazı kıskançlıkları çekmiş olabilirsin. Hayat sana hayallerinden öte bir gelecek sunuyor olabilir. Yeterli emeği veriyor musun buna bak.
5 Nisan Salı saat 04.51’de Mars ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Neyi ertelediysen bunu yeniden şekillendiriyorsun. Artık hiçbir engele ve baskıya tahammülün kalmadı. Bu transitle daha cesur olacaksın.
5 Nisan Salı saat 18.18’de Venüs, Balık burcuna geçiyor. Geliştiğini ve dönüştüğünü hissedecek ve bu geçişin sana sunduğu zevkleri deneyimleyeceksin. Kendini sevmeyi ve takdir etmeyi öğreniyorsun.
11 Nisan Pazartesi saat 05.10’da Merkür, Boğa burcuna geçiyor. Saygıyı, sevgiyi ve ilgiyi hissettiğin bir zamana geçiyorsun.
12 Nisan Salı saat 17.42’de Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. Kendine açıklayamadığın güçlü bir duygu içindesin. Bunu sadece hisset ve kalbinin sesini dinle.
15 Nisan Cuma saat 01.21’de Lilith, Yengeç burcuna geçiyor. Çevrendeki tüm insanların ihtiyaçlarına duyarlı ol. Birine duygusal olarak takıntılı hissedebilirsin. Başkaları ile bağlılık ya da bağımlılık tuzağına düşme.
15 Nisan Cuma saat 06.06’da Mars, Balık burcuna geçiyor. Çevrende insanlar bu dönem oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Bu dönem hiçbir şeye hızlı karar verme. Kendini mağdur ediliyor gibi hissetme.
16 Nisan Cumartesi saat 21.54’te Terazi burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. İlişkilerinde bazı zorlukları aşmak durumunda kalacağın zaman dilimi. Kendini evinde hissetmek isteyeceğin bir ilişki istiyorsun. Kimsenin karşısında savunmasız ya da korkak değilsin.
18 Nisan Pazartesi saat 07.51’te Merkür ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Acele etme. Şu an işlerinin daha sakin ve yavaş gelişmesine izin ver. Duygusal ve ezici konuşmalar yerine ikna edici konuşmalar yap.
20 Nisan Çarşamba saat 05.25’te Güneş, Boğa burcuna geçiyor. Bir şeylerin yanlış olduğunun tamamen farkında olduğun bir dönem olacak ama değişim korkun nedeniyle bunu reddetmek isteyebilirsin.
27 Nisan Çarşamba saat 22.11’de Merkür ve Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda kavuşuyor. İlahi düzenden geleceğe yönelik verdiğimiz sözleri somut olarak ne kadar gerçekleştirdiğimiz test edilecek.
29 Nisan Cuma saat 21.36’da Plüton, Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor. Uzun süren güç çekişmelerinin veya kariyer hayatındaki engellerin kalktığını hissettiğin güçlü bir dönemin başlangıcı.
30 Nisan Cumartesi saat 01.23’te Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Hızlı konuştuğun, hızlı hareket ettiğin harika bir dönem içindesin. Dikkatini çok fazla dağıtacak şeyler içinde olmamaya özen göster yoksa çok fazla gergin ve huzursuz hissedebilirsin.
30 Nisan Cumartesi saat 23.42’de Boğa burcunda 'Halkalı Güneş Tutulması’ gerçekleşiyor. Finansal kaynaklarını yeniden gözden geçirdiğin bir zamandasın. Hem ilişkilerde hem de finansal konularında güvenlik ve istikrar duygusu olmadan artık yaşama fikrinde değilsin.
Hoş geldin Nisan! Koç burcunda yeniay bize ne sağlıyor?
Günaydın yıldız savaşçıları;
Nisan ayı tüm hızıyla başladı.
Bu ay gündem o kadar yoğun ki size gündemi aşağıya bırakıyorum. İsterseniz telefonunuza tarihleri kurun. İsterseniz bir çıktı alıp masanıza koyun. Kendi dünyanızda yeni bir başlangıç içine giriyorsunuz.
Tabi bu yenilikler olurken kalbiniz kırılmış ve nasıl ilerleyeceğinizi bilmediğiniz bir hal içinde olabilirsiniz.
1 Nisan 2022'de koç burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, hayatınızın her alanında yeni maceralara başlama konusunda her türlü heyecanı hissetmenizi sağlayacak.
Ayın farklı evreleri vardır ve Dünya güneşle aynı hizaya geldiğinde yeni bir ay meydana gelir. Bu, Ay'ın gezegenimizden neredeyse görünmez olmasını sağlar. Yılda genellikle 12 yeni ay olur ve her yeni ay farklı bir astrolojik konuyu bize anlatır.
Bu yeni ay, Zodyak’ın ilk burcu olan Koç burcunda gerçekleşiyor. Bu yüzden biz buna yeni başlangıçlar olarak isimlendiriyoruz. Bu Yeniay’da hayatınıza giren insanlar sizi hep cesaretlendirecek ve hayatınızı değiştirecek insanlar olacak. Onları hayatınıza aldığınızda her zamankinden daha cesur hissedeceksiniz, sizi daha önce denemediğiniz şeylere atlamaya zorlayacak, kariyerinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak bir işe başvurmak, ya da geçmişte kalan kötü hatıralarınızı unutmanızı sağlayacak.
Yeni ay aynı zamanda bilgelik ve şifayla bağlantılı olan Chiron ile kavuşuyor.
Chiron'un etkisinin çok kuvvetli olacağı bu zaman dilimi altında, bazen hayatta her şeyin her zaman mükemmel gitmediğini gösterecek. Ama yine de yolun güzel olduğunu bu deneyimi yaşamanız gerektiğini fark edeceksiniz.
Belki acı veren bir olay sizi bambaşka bir yola sokacak ve bu nokta kaderinizin değiştiği yeni bir başlangıç olacak gibi düşünebilirsiniz. Asla boş hayaller içinde olmamalısınız. Bir şeyleri gerçekleştirme düzeyinde net adımlar atmalısınız. Örneğin; yeni bir eğitim almak gibi, sosyal medya hesabı açıp yaptıklarınızı paylaşmak gibi ya da kendi işinizi kurmak için somut bir adım atmak gibi düşünebilirsiniz.
Enerjiniz oldukça güçlü ve en yüksek seviyede olacak. Bunun içinde sizin de bunu yaratıcılığınız üzerinde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu istekli tavır ve yolunuza çıkan engelleri aşma yeteneği, önümüzdeki birkaç ay boyunca ilerlemenize çok yardımcı olacak. Kariyeriniz, planlarınız ya da istediğiniz insanları hayatınıza almanız konusunda oyunun kurallarını değiştiren hamleler yapmaya başlayacak ve nihayetinde kendinizin daha kapsamlı, hırslı bir versiyonuna yol açacaksınız.
İnsanları oldukları gibi kabul etmek ve onları değiştirmeye çalışmamak konusunda daha fazla kabule hazır bir zihniyete sahip olacaksınız. Bu, ileriye dönük daha sağlıklı, daha güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Elinizdeki kartlarla oynamayı seçeceksiniz. Bir dahaki yeniay 30 Nisan boğa burcunda güneş tutulması olarak gerçekleşecek. Burada başladığınız her şey orada somut bir istikrar havası alacak. Sabırlı olun. Daha detaylı konuşmak için akşam 20:00’da radyo d canlı yayınımıza bekliyorum.
BU AY GÖKYÜZÜ GÜNDEMİNDE NELER VAR?
1 Nisan 2022'de gerçekleşen bu yeni ay bir şaka değil. Bu yeni ay, hayatınızın her alanında yeni maceralara başlama konusunda her türlü heyecanı hissetmenizi sağlayacak.
1 Nisan Cuma saat 09.24’te Koç burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay’la ilişki dinamiklerini gelişiyor ve kendini yeniden keşfetmeyi seçiyorsun. Bir yenilenme dönemi seni bekliyor.
2 Nisan Cumartesi saat 05.56’da Güneş ve Kiron, Koç burcunda kavuşuyor. Yeni bir sezona hazırlanırken geçmişteki belirsizliklerin hepsini güvenle kapatıyorsun.
2 Nisan Cumartesi saat 16.42’de Kiron ve Merkür, Koç burcunda kavuşuyor. Şifalanmaya dair bir plan yapmalısın. Özel sağlık sigortası ya da kendini iyileştirme programı için bir kulübe, organizasyona dair iyi bir zaman.
3 Nisan Pazar saat 02.10’da Güneş ve Merkür, Koç burcunda kavuşuyor. Hayalini kurduğun şey ile ilerliyorsun ama düşmanlıklara dikkat et. Bazı kıskançlıkları çekmiş olabilirsin. Hayat sana hayallerinden öte bir gelecek sunuyor olabilir. Yeterli emeği veriyor musun buna bak.
5 Nisan Salı saat 04.51’de Mars ve Satürn, Kova burcunda kavuşuyor. Neyi ertelediysen bunu yeniden şekillendiriyorsun. Artık hiçbir engele ve baskıya tahammülün kalmadı. Bu transitle daha cesur olacaksın.
5 Nisan Salı saat 18.18’de Venüs, Balık burcuna geçiyor. Geliştiğini ve dönüştüğünü hissedecek ve bu geçişin sana sunduğu zevkleri deneyimleyeceksin. Kendini sevmeyi ve takdir etmeyi öğreniyorsun.
11 Nisan Pazartesi saat 05.10’da Merkür, Boğa burcuna geçiyor. Saygıyı, sevgiyi ve ilgiyi hissettiğin bir zamana geçiyorsun.
12 Nisan Salı saat 17.42’de Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. Kendine açıklayamadığın güçlü bir duygu içindesin. Bunu sadece hisset ve kalbinin sesini dinle.
15 Nisan Cuma saat 01.21’de Lilith, Yengeç burcuna geçiyor. Çevrendeki tüm insanların ihtiyaçlarına duyarlı ol. Birine duygusal olarak takıntılı hissedebilirsin. Başkaları ile bağlılık ya da bağımlılık tuzağına düşme.
15 Nisan Cuma saat 06.06’da Mars, Balık burcuna geçiyor. Çevrende insanlar bu dönem oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Bu dönem hiçbir şeye hızlı karar verme. Kendini mağdur ediliyor gibi hissetme.
16 Nisan Cumartesi saat 21.54’te Terazi burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. İlişkilerinde bazı zorlukları aşmak durumunda kalacağın zaman dilimi. Kendini evinde hissetmek isteyeceğin bir ilişki istiyorsun. Kimsenin karşısında savunmasız ya da korkak değilsin.
18 Nisan Pazartesi saat 07.51’te Merkür ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Acele etme. Şu an işlerinin daha sakin ve yavaş gelişmesine izin ver. Duygusal ve ezici konuşmalar yerine ikna edici konuşmalar yap.
20 Nisan Çarşamba saat 05.25’te Güneş, Boğa burcuna geçiyor. Bir şeylerin yanlış olduğunun tamamen farkında olduğun bir dönem olacak ama değişim korkun nedeniyle bunu reddetmek isteyebilirsin.
27 Nisan Çarşamba saat 22.11’de Merkür ve Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda kavuşuyor. İlahi düzenden geleceğe yönelik verdiğimiz sözleri somut olarak ne kadar gerçekleştirdiğimiz test edilecek.
29 Nisan Cuma saat 21.36’da Plüton, Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor. Uzun süren güç çekişmelerinin veya kariyer hayatındaki engellerin kalktığını hissettiğin güçlü bir dönemin başlangıcı.
30 Nisan Cumartesi saat 01.23’te Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Hızlı konuştuğun, hızlı hareket ettiğin harika bir dönem içindesin. Dikkatini çok fazla dağıtacak şeyler içinde olmamaya özen göster yoksa çok fazla gergin ve huzursuz hissedebilirsin.
30 Nisan Cumartesi saat 23.42’de Boğa burcunda 'Halkalı Güneş Tutulması’ gerçekleşiyor. Finansal kaynaklarını yeniden gözden geçirdiğin bir zamandasın. Hem ilişkilerde hem de finansal konularında güvenlik ve istikrar duygusu olmadan artık yaşama fikrinde değilsin.