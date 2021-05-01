Hoş geldin Mayıs! Gökyüzünde neler oluyor?

Güneş-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği bugün kendinize zaman ayırmak ve ani çıkışlar yapmamak doğru bir tercih olacaktır. Hayata karşı her zaman aynı disiplinle yaklaşamazsınız. Zemin ve şartlar her an değişebilir ve sizin değişen bu durumlara karşı doğru tutumlar geliştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Beklenmedik gelişmeler keyfinizi kaçırabileceği gibi yerine de getirebilir. Bunun ayrımını yapmak için bugün her şeyden sizden yana. Gelen sinyalleri ve farklı sinyallerin de gelebileceği ihtimalini iyi okumalısınız.
Mucizeler biz insanlar içindir.
Geçen gün bu şekilde bir twit attım. Altına bir sürü yorum yazılmış. Beni neden bulmuyor. Nedense o mucizeler bizi bulmaz zaten vs. diye. Ben gerçekten sözlerin bir büyü olduğuna inanan biriyim. Ne istediğimiz o kadar önemli ki…
Artık oturmaktan yoruldum sürekli yazı yazıyorum diye söylendim. Yürüyüş yapmalıyım işte sürekli otur otur olmaz filan diye kendime kızıyordum. Sürekli araba sürüyorum ve hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum diyordum. 3 ay önce düştüm ve kuyruk sokumumu kırdım. Hiçbirinize de pek bahsetmedim. Böyle şeylerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama şimdi yeri geldi bir örnek olarak hayatınızda durması amaçlı paylaşıyorum. 1 ay ayakta yazı yazdım ve sadece yürürken ağrıyı hissetmiyordum. Araba kullanamadım. İstemek önemli bir durum. Neyi nasıl istediğinizde oldukça önemlidir. Mucize dediğiniz şeyin ne olduğunuzda tanımlamanız gerekir. Sizin için mucize nedir? Bir mucize olmaz mı? Hayatımız o kadar özenli bir mekanizma ki üzerinde asla uzunca kalıp düşünmüyoruz. Sürekli şikâyet etmek ve koşulları suçlamak dışında ilginç bir hareketimiz yok.
Şu sıralar değişen koşullar ve kontrolün bizim dışına geçmiş olması bizleri aşağılanmış hissettirebilir. Aslında kontrolün hiçbir zaman elimizde olmadığını hatırlamak kendimize olan inancımızı daha fazla kuvvetlendirecektir. Hakikatin zamansız prensiplerini fark edip bunlarla bilinçli bir uyum içine girmek sizlere daha fazla kazanım sağlar.
Yaşamı bizi güçlendirecek bir deneyim haline getirmek, ölümlü olduğumuzu kabullenerek yenilmezlik kompleksinden kurtulmak, tekâmül edip manevi erdemler kazandığımızda bile acıdan tamamen kurtulmuş olacağımızı ve bunun Allah’ın bizi görmediği anlamı taşımadığını idrak etmemiz gerekir.
Akrep dolunayı ile birlikte aslında duygusal zorlukları anlayıp bunlarla baş edebilmek veya neyle ne kadar uğraşmanız gerektiğine kesin karar vermeniz gerekmektedir. Manipülatif yollarla güç kazanmak şeytana uymaktan başka bir şey değildir ve inanın bu da uzun vadede asla işe yaramaz. Kendinizi daha büyük amaçlara adayarak güçlenin. Bugün belki de yapacağımız en iyi şey gücümüzün sınırlarını kabul etmek ve yaşadığımız yenilgilerin aslında bir yenilenmek olduğunu kabul etmektir. Korku gereksizdir çünkü yenilgi ve acının bu üstünlük haliyle ilgilisi yoktur. Zorlukların olması sizin en iyi halinizin ortaya çıkması için büyük bir fırsattır.
Güneş-Uranüs kavuşumu etkilerinin size yansımaları neler olabilir?
Savaşacak hali kalmayanlar ve artık ben bıktım yıldım diyenler size de günaydın…
Biliyorsunuz bizim yıldızların kitabında yılmak, bıkmak ya da pes etmek yok. Yeni bir yol bulmak yeniden umut etmek yeniden denemek var. Bu öyle her zaman çok kolay olabilen bir şey değil. Bir an geliyor. Yine mi böyle olacak? Yine mi ben yapacağım? Ya da hep mi böyle gidecek diye soruyoruz.
Harold Pinter şöyle der: “Fırtına dinip karanlık çöktüğünde ve ay tüm zarafetiyle geceyi aydınlattığında; işte o zaman sadece denizin ve dalgaların ritmi ile baş başa kalır insan. İşte o zaman Tanrı’nın insanoğluna nelerin bahşetmiş olduğunu anlarsın, cennetin ne demek olduğunu anlarsın.”
Bizlerde belki şu an dinmeyen fırtınanın karanlığı ne düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Şu aralar gereğinden fazla birilerini kafanıza takıyor olabilirsiniz. Unutmayın bazı insanlar kötü bir şakadan başka bir şey değil.
Bazen geçmişte kalanın asla geçmişte kalmadığına inanıyorum. Alay ediyor gibi geliyor sanki benimle birileri…Herkes bir yolunu buluyor sanki…Çaresizlik kötü ve beklemek büyük bir işkence ama yine de bunu hayatımızın bir noktasında hep yapacağız. Gün ışıdı, kaygılarımız kocaman… 17 Gün sonunda güllük gülistanlık mı çıkacağız bu savaştan?
Bir yanılgımız var. Sadece kendimizin anıları var sanıyoruz. Her insanın bir anısı olduğunu unutuyoruz. Anılardan yapılıyoruz. Hele ki insan yaşlandıkça o anılar kutusuna çok fena düşüyor. Başında bir şey anlamıyorsunuz ama sonrasında bir şey oluyor ve o anılar kutusu elinizde patlıyor. Ne çok şey anı oldu. Çilekler eski çilek değil, karpuz eskisi gibi kokmuyor, sokakta bir çocuk eskisi gibi ip atlayamıyor, Dedeyle içilen günün kahvesi ya da günün sütü yok artık. İnsanlar zenginlikle yoksulluğun arasındaki şeyin sadece para olduğunu sanıyorlar. Hâlbuki ne yoksul zenginler var unutuyorlar.
Eskide özledikleriniz, sevdikleriniz artık geride kalmak zorunda olanlar…
Yüreğimden söküp atamadıklarım ama böyle yaşaması da hiç kolay olmayanlar….
3K KURALI NEDİR?
KONUŞMA
KARIŞMA
KINAMA
Bakın bu üçü çok önemli ve bu akrep dolunayında bu üçünü mutlaka uygulamayı tercih edin.
AKREP DOLUNAYI VE AKREP BURCU ÜLKEM TAM KAPANMA!
Türkiye Akrep burcu bir ülke ve tam ülkemizi etkileyecek dolunayı aldık. Bu önce ABD’nin yaptığı açıklamalarla başladı ve bizi yeni bir uyanışa doğru sürüklüyor. Kendi içimizde şu an tam kapanmaya giriyoruz. 17 Mayıs tam kapanmanın bittiği zaman olarak açıklandı. Bilin bakalım gökyüzünde o tarihte ne gibi bir aksiyon var?
Jüpiter burç değiştirip balık burcuna geçiş yapıyor.
Önemli ve değişim dolu hatta sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hiçbir şey şu an gerçekleşmiyor ya da bu hafta birdenbire olmayacak. Bir şeyler olacak ama kiminiz bunun farkında olacakken kiminiz farkında olmayacak. Bu yolculuk uzun süren bir yolculuk. Bu dönem başlayan şeyler hayatınızın gerçek yönleri ile tanıştığınız ve bunu kabul etmek zorunda olduğunuzu gördüğünüz zamanlardır.
Şu sıralar bir şeyi bulmak için çaba sarf ediyoruz ama bulmak için önce anlamak gerekir. Sonra onu istemek gereklidir. Eğer istediğimiz şeyi anlamıyorsak nereye gidersek gidelim aradığımızı asla bulamayız. Hep bir boşluk hep bir hüsrandır.
İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine tesadüfen genel canlılar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?
Ya da kendinizi gerçekten öylesine bu dünyaya geldiğinizi ve gideceksiniz mi sanıyorsunuz?
Tabiata baktığınızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Bizde o dengenin içinde minik bir parçayız. Ancak yaşadığımız dış sorunlar bizi öyle bir gerçek olayın boyutundan çıkartır ki ne olduğunu anlamayız. Aldatılmak, aldatmak, para korkusu, işten istifa etmek, isten kovulmak, terkedilmek, yalnız kalmak vs. derken ne muhteşem bir parçanın içinde olduğumuzu göremeyiz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir.
İnsan gerçeğinin farkına sadece acı çekerek varabiliyor. Gerçeğinin farkında olan insanı kimse kandıramıyor kimse manipüle edemiyor. Dışarda o insan o kadar komik ve acınası görünüyor ki üzülüyorsun. İnsan bir şeyi arama duygusu ile yola çıktığında öyle şeyler yapabiliyor ki…
Ülke değiştiriyor, yeniden üniversite okuyor, hiç yapmadığı bir mesleğin kahramanı oluyor vs…
İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. Bu belki astroloji ile belki tasavvuf ile belki de başka bir şey ile… İnsanın ilk yapacağı şey neyi araması gerektiğini bilmesidir. Bu tamamen başarmasının yarısıdır. Bunu başarmak içinde kendinize dönmeli ve kendinize sorular sormalısınız. İnsan genelde anlamadığı şeyi reddederek veya tepki verir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ama anlamaya başlayınca hayatı değişmeye başlar.
27 Nisan saat 06:34 civarlarında Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Normal koşullarda dolunaylar zaten insanın duygularını türbülansa sokan bir gökyüzü işaretiyken üzerine akrep burcu gibi derinliklerin işareti olan bir burçta gerçekleşmesi başlı başına hissetme şiddetini yükseltecek.
Hayatınızın olmasını istediğiniz yol ile şu anki durum arasındaki mesafenin farkına varacaksınız. Çoğu zaman insan bu boşluğu gördüğünde ne yapacağını şaşırır. Çevrelerinden gelen yansıma, onlara ilişkilerinin gerçekçi bir görünümünü gösterir. Güçsüzlük hissi, bir şeylerin olmasını istediğiniz yolla gerçekte oldukları yol arasındaki tutarsızlığın farkındalığından gelir. Güçlendirme, farkına vardıktan sonra işleri başarıyla değiştirme şansına sahip olmanızdır. Akrep zodyak kuralları gereği sonu anlatır. Yani 8. ev temasını verir bize. Korkularınız ve hayatınız boyunca en büyük korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi felsefesini taşır.
Akrepteki dolunay, Güneş'e karşı çıkıyor ve burada Venüs çok etkin rol alıyor. Aynı zamanda gökyüzünde dolunay esnasında Boğa burcu yükseliyor. Bu yüzden bir çoğunuzun meşguliyeti muhtemelen parayla ilgili bir sorun veya bir bağın ihaneti gibi konular olabilir. Eğer mağdur taraftaysanız, kendi güvenlik duygunuzu yeniden kazanmayı belki güvence vermek veya onlara gerçekleri ve rakamları göstermek işe yarayacaktır.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz veya doğum yerinizi girerek 8.evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz başak burcu. Muhtemelen sizin 8.eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8.evde olmak zorunda değildir. Mars’ınız diyelim ki 2.evinizdedir. Sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacak. Şayet doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8.evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun da olduğu kategoriyi okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur.
8. ev sakladığımız ve başkalarının görmesini istemediğimiz her şeydir. Güvensiz yerimiz, korkularımız, şüphelerimiz ve derin yaralarımızdır.
Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
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Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Günaydın haftanın en önemli gününden merhaba;
Bugün artık Mars gezegeni son derecelere geliyor. Sanki içinizde bir yerde sabrınızın son taşan yerlerini görmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Kendiniz anlamsız noktalarda ağlarken bulabilirsiniz. Kimsenin empati ve duyarlılık içinde olmaması size daha fazla ıstırap duygusu verebilir. Şu an içinde bulunduğunuz düzensizlik içinde nasıl bir düzen getireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem özellikle hayatınızda nelerin gerçekleşeceğini ya da nelerin gerçekleşmeyeceğini göreceğinizi söyleyebiliriz. Çok iyi bir görme potansiyeliniz olacak.
Ama bu iki yönde sizin kararınız olacak.
Ya dehanızın zirvesine ulaşacaksınız ya da mütevazi zanaatkarlığınızın ovalarında saklanacaksınız…
Bu iki dengeyi kurmakta zordur. Çünkü insan kendini kudretli ve sağlam bir yetenekten oluştuğunu düşündüğünde aslında kıymetli olan o rafine yeteneği kaybedebilir. İşin içine kibir girebilir. Burada üslup yanılgısı tehlikeli derecelerde işlerinizi karıştırabilir.
İnsanlar veya hayatınızdaki olaylar hakkında sağlam bir yargıya varmak için doğru zaman!
Bu dönem özellikle çevrenizdeki kötümser insanları temizleyin. Birçok umut ve bugüne kadar getirdiğiniz projelerinizi terk etmeyi düşünmeyin. Zihniniz sonsuz sayıda düşünce ile dolu… Bunlar ancak sizler için şu an şüphe ve kuşku durumunuzu daha fazla yansıtıyor. Kendinizi bir şeylerden uzaklaştırmak istiyorsanız ya da vazgeçmek duygusu içindeyseniz mutlaka Doğa’ya karışın. Ağaçlara bakın ve sonra gökyüzüne… Doğa güçlüdür ve sizi kolayca yoldan çıkarılabilir.
Hayallerimiz gerçekleşmiyor gibi gelse de şu an için acele etmemeliyiz. Bu illüzyona girmeyin.
Hayatınızın artık bu kısmında yer almak ve gerçekten kaostan uzaklaşmak istersiniz. Tabi koşullar buna ne kadar izin verirse bu mümkün olacaktır.
Önümüzdeki günler diğer gezegenlerinde Boğa burcuna geçişi ve hafta ortasında Venüs/Uranüs’ün de Boğa burcunda kavuşmasıyla oldukça şaşırtıcı durumları göz önünde bulunduracaksınız.
*Güneş, 19 Nisan'da Boğa burcuna giriş yaparak bize rahatlık ve güvenlik duygusu geliştirmeye izin verecek.
*Merkür, 19 Nisan'da Boğa burcuna geçerek iletişimimizde daha ikna edici ve hiç bilmediğimiz nedenleri öğrendiğimiz bir sürece ilerletecek.
İnsanın zihni çok tuhaf bir şekilde hep aynı nakaratta takılıp aynı yeri defalarca düşünebiliyor. Neden?
Neden beni istemedi?
Neden beni seçmedi?
Neden bana gelmedi?
Neden benim başıma geldi?
Diye bir sürü soru size türetebilirim.
Zamanın su gibi akıp geçtiğini her gün yazıyorum. Zaman öyle hızlı akıyor ki…
Geldik cuma gününe…
Cuma Venüs günüdür.
İnsanların sevgiyi, merhameti ve yardımı hatırlaması gereken bir gün.
Bugün çevrenizde mutlaka birilerine gücünüz kadar yardımlarda bulunun. Hem size hem de çevrenizdeki insanlara iyi gelecektir.
Sert konuşmalardan ve umutsuzluktan kaçının.
Yaşam sürprizlerle doludur. Bugün Güneş ve Plüton arasındaki sert açı sizleri biraz engelliyor duygusu verebilir. Duygusal dünyanızda ya da kişisel hayatınızda otorite sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazı olayların gizliliğini öğrenebilir ya da şaşırtıcı konuşmalar içine çekilebilirsiniz. Bunu doğru yönetmeye çalışın. İş hayatınızda şu an her şey istediğiniz yönde gitmiyorsa yeni bir model geliştirin kendinize…
Yeni bir yol,
Dün akşam saat 21:21’de Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Bu hepimiz için iyi haber.
İlişkilerde olsun, maddi konularda olsun biraz daha kendimizi güvende hissedeceğimiz ve bu tarz insanlarla karşılaşma fırsatımızın olduğu bir dönem içine giriyoruz.
Zamanın ruhunu okumak gerekirse ilişkisel anlamda güven duygumuzun daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs Boğa burcundayken herkesten daha çok sevinecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak (yükselen ve ay burçları dahil)
Venüs Boğa burcundayken zorluklarla karşılaşabilecek: Oleyyy sonunda hiç kimse! Boğa burcundaki Venüs, herkes için sakin ve rahat bir zamandır.
Venüs Boğa zamanı;
Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Hayat içerisinde debelenip giderken bu hafta salı günü bir de koç burcunda yeniay yaşayacağız. Yeniaylar çok güzeldir. Yeni başlangıçlara ve yeni kazanımlara muhakkak sizleri ilerletir. Bu zaman zaman acı verici şekilde hayatınıza gelse de her durumda bir hayır vardır kısmını size hatırlatır.
Koç yeniayı der ki; Dinleyici olun. İnsan anlayanı olmadığında sessizleşir.
İçinizde her an patlamaya hazır ve sabrınızın artık dayanmadığı bir nokta olabilir. Yaralarınız acıyor ve siz bu acıyı artık kesmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama daha fazla yaranın açılmasından da korkuyorsunuz.
Öfkenizden kalan boşluğu sevgiyle doldurmaya çalışın. Biliyorum bu çok kolay değil. Bunun için daha fazla empati yapmanız gerekmektedir. Seni öfkelendiren insanın kendine ait bir hayatı ve sorunları olduğunu kendine hatırlatmayı seç. Öfke yüzünden yönetmek zorunda olduğun ilişkilerden ve kalitesiz iletişimlerden kendinizi kurtarın. Böyle bedbaht bir hayatı hak etmeyecek kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Koç burcu “ben” demektir. Bu yeniay sizlere sadece sizin kendinizi ayağa yeniden kaldıracağını göstermektedir.
İçinizde yükselen her duygu kendinizi tanımanız için bir fırsat!
Satürn Kova burcunda bizlere aslında kendi içimizi ve insanlığımızı yeniden inşa etme fırsatları sunmaktadır.
Kuru bir kuyuya kova sarkıtırsanız dışarı hiçbir şey çıkmaz. Suyla dolu bir kuyuya kova sarkıtırsanız su çıkarma kısmı kuyudandır. Kova sadece onun dışarı çıkmasını sağlar. Kova burçları da böyledir. Boş kuyulara tahammül edemez. Bu yüzden sizlerde bu iki yıl boyunca yaşadığınız olaylarla ne kadar su çıkarttığınıza bakın. Kaynak sizsiniz. Kendi öz kaynaklarınızı bu yeniay ile birlikte lütfen keşfetmeyi seçin.
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Bu sabah hava puslu, sisli ve yağmurlu…
Kiminiz çok sever kiminiz hiç…
Bugün tropikal desenli bir maske takarak güne başladım. Kız kardeşim beni gördü ve gülmeye başladı.
Abla, hayata nasıl tutunmaya çalıştığını anlıyorum diye.
Sonra ikimizde gülme krizine girdik.
Hayattan bezmiş ve nereye gittiğini bilmeyen ruh halimizle kuyruğu da dik tutmaya çalışan tavrımıza benim rengarenk tropikal görünümlü maskem bir değişim kattı.
En azından başardık…
Sonra clubhouse rutin yol sohbetimizi açtık.
Bazı zamanlar çok gelen sorularınıza karşılık onları da cevaplamak adına yazılar hazırlama kararı aldım. Son dönemlerde en büyük problemimiz olan ilişkiler konusunu gündeme aldım.
Doğum haritanıza göre karşınızdaki partneri anlamak mümkün olabilir.
Doğum haritamızda görünmeyen özellikler hayatımızda da ortaya çıkmaz. Bireysel haritaları inceleyerek kişinin haritasının ne kadar evlilik vaat ettiğini; ilişkide olduğu kişinin, doğum haritasındaki eşin özelliklerini taşıyıp taşımadığını ve evlilikte ya da ilişkilerde ne gibi deneyimlerle karşılaşabileceğini öngörebiliriz. Bu bilgileri geçmiş yüzyıllar önce elde edilmiş kadim bilgilerden alarak günümüze uyarlayabiliyoruz.
Bireyler arasındaki ilişkileri incelerken, bu bireylerin doğum haritalarının karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Haritaların karşılaştırılmasına “sinastri” adı verilir. Basitçe, iki kişinin haritasını göz önüne alarak, birbirlerinin kişiliklerini ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediklerine yönelik bilgi verir.
Doğum haritası biliyorsunuz ki; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri ile ortaya çıkar. Bunlar yoksa bu karşılaştırmayı yapmak pek mümkün değildir.
Astroloji sizlere; İlişkilerinde mutluluk yaratan veya gerginliğe sebep olan durumlar hakkında ya da birlikteyken yarattıkları enerjinin niteliğine ilişkin belki de başka hiçbir yöntemin veremeyeceği kadar detaylı bilgiye sahip olma şansı sunabiliyor.
İş birlikleri, iş ilişkileri, ortaklıklar, iki arkadaş, ebeveyn çocuk ilişkisi sinastri danışmanlıklarından istifade edebilir.
Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Hayatımızın yönünün değiştiği güçlü zamanlara ilerliyoruz. Burada yazdığım yazılar sizlere genel yorumlar tadında olsa da asıl gerçekliğinizin doğum haritanız olduğunu artık biliyorsunuz.
Hayat çok tuhaf bir mekanizma…
Bir gün bir şey yapıyorsunuz ve onun o gün son kez yaptığınız şey olduğunu bilmeden günü geçirebiliyorsunuz. Hayatın sürprizlerini o kadar önemsemiyoruz ki…
Çünkü hayatın acılarına odaklanmak daha az hayal kırıklığı veriyor.
Gökyüzünde neler oluyor?
Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?
Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.
Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!
4 Nisan Merkür Koç burcuna giriş yaptı!
Merkür uzun süren balık burcu seyahatine son verdi ve bugün koç burcuna giriş yaptı. Zaten bu hafta koç burcuna giriş yaptığını çok iyi anlayacaksınız. Ne kadar gereksiz ve yersiz sözsel mücadele varsa içine çekilebilirsiniz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizi bulacak zaten. Bu noktada sadece sizlerin nazik ve sakin bir üslup belirlemeniz ve asla hakkınızı yedirmemeniz gerekmektedir. Merkür koç insana adalet arayışı getirir ve her şeyi çat çat söyleme isteği verir. Artık dayanma gücünüz zayıflamıştır. Hiç ummadığınız taşlar baş yarabilir. Bu yüzden özellikle bu Ay’ın sonuna kadar sabırlı ve özenli olmayı seçin. Tabi ben size bunları yazarken kendi hayatımdan da örnek vereyim. Çok umursadığım ve önemsediğim bir konu değil ama Merkür’ün Koç burcuna girmesiyle siz hiçbir şey yapmasanız da başınıza neler gelebilir örneği olarak paylaşalım. Kısaca bu Merkür koç zamanını kimsenin sizle kavga etmesine izin vermeyerek geçirin. Kimseyi kavgayla beslemeyin. Bırakın onlar kendi yaptıklarını kendileri bulsunlar.
Yaşamın içinden bir kesit!
Cuma gününden beri bir olayın üzerinde düşünüp duruyorum. Kafamda deli sorular.
Haddini bilmeyen saygısız insanlarla karşılaşmak biliyorsunuz ki sürpriz yumurtadan istemediğiniz oyuncağın çıkması gibi bir şeydir. Geçenlerde biri benim için başka birine şu soruları sormuş:
İşe yarıyor mu?
Kullanabiliyor musunuz?
Hoş geldin Mayıs! Gökyüzünde neler oluyor?
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bu ay sizler değerli Doktor Ender Saraç ile birlikte çıkarttığımız “Astroşifa 2021” Ajandamızdan mayıs ayı gündemini paylaşmak istiyorum.
04 Mayıs Salı saat 05.50’de Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Ne istediğini bulabilmek için kendine doğru soruları sorman gerekiyor. Dağılmaman gereken bir dönemdesin!
09 Mayıs Pazar saat 05.01’de Venüs, İkizler burcuna geçiyor. Başkalarıyla ilişki kurma şeklini geliştirmek için ne tür değişiklikler yapman gerektiğini anlayacaksın.
11 Mayıs Salı saat 22.00’da Boğa burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. İş anlamında yenilikler seni bekliyor. İlişkilerinde de yeniliğe gideceğin bir dönemdesin.
15 Mayıs Cuma saat 01.37’de Jüpiter, Balık burcuna geçiyor. Senin felsefen nedir? Neye inanıyorsun? Bu rüyaya, yürüdüğün yola ne kadar inanıyorsun?
20 Mayıs Perşembe 22.37’de Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Öğrendiğin her yeni bilgi, her yeni yöntem seni kendinle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple hayatta esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.
23 Mayıs Pazar saat 12.19’da Satürn, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!
26 Mayıs Çarşamba saat 14.12 Yay burcunda bir Dolunay (Ay tutulması) gerçekleşiyor. Zahmete değer olan her şey, zaman alır. Zahmete girmez, zaman ayırmaz ve kendine yatırım yapmazsan, geçmişin geleceğin olur. Bu çarpıcı gerçeği gelişim yolculuğun süresince asla unutma!
30 Mayıs Pazar saat 01.34’te Merkür, İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. Eleştirinin keskin bir bıçak gibi olduğunu unutma! Ölçülü olmaya çalış. Söyleyeceklerini ölç biç tart!
Bu ajandayı hazırlarken bir de her Ay’a motivasyon sözü koyuyoruz.
Bu Ay’ın motivasyon sözü:
“Çıktığın yollarda engeller yoksa, muhtemelen hiçbir yere gitmiyordur”
Şimdi içinizden diyorsunuz ki;
Aygül hanım koca bir mayıs ayı kapalıyız. Siz hangi aşktan, hangi güzellikten hangi iyi şeylerden bahsediyorsunuz. Bizim mayıs ayımız yok ki diye söyleniyor olabilirsiniz.
Olaya artık bu bakış açısından çıkma kararı alarak başlayın olur mu?
Belki de özgürlük anlayışımızın değişmesi için artık bunları yaşıyoruz.
İlk değişmesi gereken belki de özgürlük anlayışımızdır. Bizden istenen belki de budur. Özgürlük insanın zihninde ve ruhunda başlar. İnsan olmak şamatadır der Nietzsche ve devam eder, bu yüzden karanlık gecenin ruhunu kucaklayın…
Kendimize verdiğimiz en büyük ceza nedir biliyor musunuz?
Başkalarına kızmak ve çevremizin kendimiz gibi olmasını istememizdir.
Kendimizden başka herkesi ötekileştiriyoruz. Onların da bizim gibi davranmalarını bekliyoruz. Kendimize verdiğimiz en büyük ceza budur. Başkalarını eleştirerek veya bizim gibi davranmasını bekleyerek kendimize geciktiğimizi düşünüyorum. Bunu kendime yaptığım çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Tüm hayat gayemiz hepimizin tek tip insan olması mı gerçekten? Öyle değilse, bizden farklı olanı bize hiç benzemeyeni nasıl görmeliyiz ya da nasıl tahammül etmeliyiz. Belki de en büyük eksikliğimiz kendimizi mükemmel veya tam olarak görmek ve bunun yanında eksik insanları tamamlama savaşımız olabilir mi?
Kendimize yaptığımız en büyük haksızlık ise kendimizi tam olarak görmemizdir. Biz kimiz ki? Kendi tamamlanmışlığıma başkasını erdirmeye çalışıyorum. Karşımıza çıkan insanlardan öğrenmemiz gereken öğreti ya da ders yok mudur? Herkes ile aynı masada oturabiliriz ama aynı keyfi almak zorunda değiliz ki?
Bilgelik veya kendini geliştirme bu değil midir? Farklılıklarımızla güzel ve özel değil miyiz? Bunu yaparken onları düzeltmek kendimize benzetmek değil ki amacımız…
Nietzsche diyor ki pis sularda yıkanmayı bilmekte gerekir. Kötü dediğimiz, işe yaramaz dediğimiz, ondan adam olmaz dediğimiz kim varsa onların maruz bıraktıklarıyla yıkanabilmektir asıl yaşamak. Onların bize yaptığı haksızlıklarla, adaletsizliklerle ve kötülüklerle yıkamalıyız ruhumuzu. Öyle iyi yıkamalıyız ki bir daha onların kirletebileceği katılıkta bir ruh bırakmayana kadar çitilemeye devam etmeliyiz.
Yoksa her şey dile kolaydır.
Doğruyu söylemek kolay, yapması zordur.
Özlü sözleri buraya yazmak kolay ancak gerçek manalarını idrak etmek zordur.
Yaşıyorum demek kolay ancak gerçekten yaşamak zordur.
Seviyorum demek, yürüyorum demek, haklıyım ya da güçlüyüm demek kolay ancak gerçekten sevmek, yürümek ve güçlü olmak zordur. Ağızdan çıkanları yapmak zordur.
İdrak etme gücümüzü kaybetmemek çok önemlidir. Astroloji sadece sembolleri okumaktan daha öte bu şekilde davranıp davranmadığınızı da inceler. Mayıs ayı yılın en iyi aylarından biri olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Elbet inişler çıkışlar olacak ama önemli olan bir daha ruhumuzu düşürmemektir. Biz burada hep birlikte yine hepsini hallederiz…
Her Pazar(yarın) 13:00’da Radyo D “Astromatik Cevaplıyor” programımda görüşmek dileğiyle… Bakalım haftalık şarkınız ve haftalık mottonuz neymiş…
Mutlu günler dilerim.