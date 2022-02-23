Her şey geçer hayat kalır, cesaret hatırlanır!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Sizde diyor musunuz içinizden ne savaştık diye?

Valla öyle…

Bir daha mümkün olur mu acaba daha iyi bir dünyaya gelmek pek emin değilim…

Kimseden bir şey istemediğin, kimsenin iki dudağı arasında iş yapmadığın, kimsenin egosuna hizmet etmediğin bir yere bir daha gelme şansımız olur mu?

Hayat içinde hep haksızlıklarla mücadele etmek neyin nesi bilmiyorum. Ama hayatımın sonuna kadar bunun için gücüm nereye kadar yeterse ses olmayı düşünüyorum. Bu sözleri bana yazdıran şey 16 yaşındaki gencecik bir kızın hayatı oldu.

Tabi ben bunu yazarken twitterdan bir bildirim daha geldi. Edanur candan 20 yaşında ve işitme engeli olan bir genç kızımız…

Mersin’in Toroslar ilçesinde ormanlık alana atılmış bir şekilde bulunmuş.

16 Yaşındaki sıla Şentürk ailesinin zorla nişanlandırdığı bir adam tarafından öldürülüyor.