Her şey geçer hayat kalır, cesaret hatırlanır!

Sizde diyor musunuz içinizden ne savaştık diye?
Valla öyle…
Bir daha mümkün olur mu acaba daha iyi bir dünyaya gelmek pek emin değilim…
Kimseden bir şey istemediğin, kimsenin iki dudağı arasında iş yapmadığın, kimsenin egosuna hizmet etmediğin bir yere bir daha gelme şansımız olur mu?
Hayat içinde hep haksızlıklarla mücadele etmek neyin nesi bilmiyorum. Ama hayatımın sonuna kadar bunun için gücüm nereye kadar yeterse ses olmayı düşünüyorum. Bu sözleri bana yazdıran şey 16 yaşındaki gencecik bir kızın hayatı oldu.
Tabi ben bunu yazarken twitterdan bir bildirim daha geldi. Edanur candan 20 yaşında ve işitme engeli olan bir genç kızımız…
Mersin’in Toroslar ilçesinde ormanlık alana atılmış bir şekilde bulunmuş.
16 Yaşındaki sıla Şentürk ailesinin zorla nişanlandırdığı bir adam tarafından öldürülüyor.
Ne zor zamanlardan geçiyoruz. Aslında insanlık ne zor zamanlardan geçiyor öyle değil mi? Acı, sevgi, hasret, üzüntü… daha sayabileceğimiz onlarca duyguyu iç içe yaşamak ve sonrasında insan olarak kalabilmek…
Duygusal olarak bazı şeyleri nasıl yöneteceğinizi bilmediğiniz bir gün olabilir. Dün bir twit atım ve altında 350 tane yorum vardı. Hepsini tek tek okudum. Nedir ne değildir diye…
Herkes bir şeyler yazmış;
Biri yıllardır kurduğum işi kapattım inşallah iyidir demiş,
Diğeri kaynanamı Allah’a havale ediyorum demiş,
Diğeri covid testim pozitif çıktı demiş,
Başka biri telefonum çalındı bu nasıl şans demiş...
Vs…
Yeni bir güne uyandık…
Haftanın en önemli gündem
16 Şubat 19:56 da Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor.
Duygusal olarak sizlerden çalınan bütün hazinelerinizin ait olduğu yere yeniden dönüşüne hazırlanın. Samimi ve sıcak sevginin döngüsü tamamlanıyor. Kalbinizin sesini dinleyerek inzivaya çekildiğiniz gönül kamp evinizden artık toparlanarak, yeni bir hayata taşınıyorsunuz.
Bu süreçte kendinizi hak ettiğinizden fazla yargıladınız, mahkemeye verdiniz ve suçladınız. Acı eşiğinizin son noktasına kadar üzerine gittiğiniz hayatın dönüm noktasında yeniden başlayacak gücü dolunay ile hissediyorsunuz. Kendinizle olan kavganız son buluyor.
Hırslarının kurbanı olan, her cümlenin öznesi olmak isteyenlerin, aslında cümlenin sonundaki nokta bile olamadıklarına şahitlik edeceksiniz. Hayatlarınıza aniden giriş yapan insanların sizlerin gösterdiği merhamet ile yerlerini şaşırmasına, ilahi sistemin koruyuculuğu ile nasıl diskalifiye edilip yıkıldıklarına tanık olacaksınız.
Aslan yani gönül denizine düşen bir taş ile yeniden damarlarınızda sıcaklığın hareket ettiğini duyumsayarak, bilinçaltınızın ısırgan otu gibi sizleri yakışına karşı zihninizi uyandırmaya odaklanacaksınız. Hayatınıza düzen kurmak için nelerden vazgeçtiğiniz bir an içinde gözünüzün önünden film şeridi gibi geçecektir. Kurmak istediğiniz yapılarda kısa bir seyahat yaptıktan sonra asıl konunun yapı kurmak değil, o yapıyı adalet ve dürüstlükle ayakta tutmaya çalışmak olduğunu anlıyorsunuz. Yaşamın derinliklerinde yatan ana mesajları çözmek için yüksek efor sarf etmeyi bırakarak aslında an da kalmanın hayat olduğunu kavrayacaksınız.
Aslan Dolunayında beklenmedik kadersel etkilerle karşı karşıyasınız. Bu kadersel döngü ile geleceğinizde önemli olan asıl kişileri fark edeceksiniz. Hayatta sizlere gerçekten bağlı olan insanlar ile sözde bağlılık içeren mesajlara sahip insanların farkını deneyimleyeceksiniz. Yaşama ihtimaliniz yüksel hayal kırıklıklarına odaklanmak yerine yarınlara arınmış şekilde yürüyebilmenin mutluluğunu içsel olarak kabullenmelisiniz. Gönlünüz dostlarınızın desteği ile dinlenirken zihninizin de bu dost meclisinden istifade etmesini sağlamalısınız.
Zor ve tuhaf günler içinden geçiyoruz…
Neyin neden olduğunu anlamaya çalıştığımız ve kendimize öz eleştiri getirmekten zorlandığımız zamanlardayız. İnsanlara ne kadar emek verirseniz verin ya da ne kadar değer verirseniz verin onlarda kendi tarafından bakmayı seçiyor. Onlara sorsan onlar sana emek verdi ve onlar senin için bir şeyler yaptı. Size sorsalar siz emek verdiniz. Herkes o kadar bencil ki başka birinin ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü önemsemeden kendi hissettiği şeyleri düzeltmeye çalışıyor.
Bugün biraz daha tuhaf duygular içinde olduğumuz bir gündesiniz. Çünkü Merkür-Plüton kavuşumu şu günlerde etkisini güçlü bir şekilde göstermeye başladı. Kendinizi çok pasif ve umutsuz hissedebilirsiniz. Çünkü bazı acı gerçekler ile karşılaşmak ve bunlara nasıl çözüm bulduğunuzu görmek isteyeceksiniz.
Merkür’de gerilemiyor Venüs’te durdu bu his neyin derdi diye söyleniyorsunuz?
Bugün Merkür ve Plüton kavuşumu kesinleşirken aynı zamanda Venüs ve marsında yakın derecelerde olması sizlere bu duyguları çok güçlü bir şekilde veriyor. Mart başlarını not alın. Yine buradaki eylemlerinizin sonuçlarını alacağınız bir zaman söz konusu olacak.
Aslan dolunayı etkileri başlıyor. Lütfen özellikle yüksek tansiyon problemi olanlar kalp ile ilgili en ufak bir şüpheniz olursa doktorunuza danışmaktan çekinmeyin. Özellikle aslan burçları kalp krizlerine, dolaşım bozukluklarına, yüksek tansiyona daha fazla dikkat etsin.
Merkür/Plüton kavuşumu der ki: Doğru kararı vermek için içgüdülerinize güvenin! Bu enerjiyi işte üretken olmak ve yeniden finansman planları yapmak için kullanın. Aşk acısı çekmek ya da eski sevgiliye duyulan özlemi fark etmek zor olacak. Acı gerçeklerle yüzleşmek gerekebilir.
Bir şeyi sorgulayacaksanız, gerçekten bir şeyin temeline inmek istiyorsanız, rastlayabileceğiniz yaşamı değiştiren gerçeklere hazırlıklı olacak mısınız?
Haftanın başında Ay’ın boğa burcunda hareket etmesi ve Uranüs ile kavuşarak ilerlemesi bilinçaltımızdaki düşüncelerimizi, duygularımızı ve tepkilerimizi uçlarda yaşamamıza sebebiyet verir. Yaşayacağımız bu durumları büyüteceğimiz anlamına gelecektir. Aniden tahammülsüzleşebilir ve hızlı kararlar verebilirsiniz.
Hayatımızda bizleri üzen, takıntı haline getirdiğimiz düşünce ve kişileri gözümüzde daha da büyütebiliriz. Etrafımızdaki insanları küçük görebilir, kibirli tavırlar sergileyebilir ve bu nedenle çevremizdekilerle iletişim sorunları yaşayabiliriz. Abur cubur tüketimini abartabiliriz.
Olayları Büyütmeden, Sakin Kalmaya Çalışın
10 Şubat Perşembe günü yaşanacak bu kavuşumda yapabileceğimiz en doğru şey kendimizle baş başa kalmaktır. Fiziksel aktivite ve hobiler ile uğraşarak dedikodu ve eleştirilerden uzak kalabilirsin.
Kimse hakkında konuşma ve hayatına hizmet etmeyen insanların gitmesi izin ver.
Unutma, bazen kendine gelebilmen için başkalarından gitmen gerekir.
Sakin kalan kazanır!
Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Hayattaki en büyük marifet söyleyeceklerini en doğru zamanda söylemektir. Bugün cümlelerini ölç tart. Duymaktan hoşlanmayacağın cümleleri başkası için kurma. Ay-Uranüs kavuşumu, sürpriz ve anlık gelişmeleri önünüze getirebilir. Mümkün oldukça olaylar karşısında daha sakin ve nazik olmayı seçin. Mali durumunuzu daha iyi hale getirin Profesyonel yaşamınızda tatmin olmuş hissedin. Her fırsatı yakalamak için nerede ne zaman ve ne yapılması gerektiğini iyi analiz edin. Gökyüzünüzde geçişlerin ne kadar önemli olduğunun farkına varın. Yeni ilişkiler bulun ve insanlarla güçlü bağlar kurun.Bir plan yapıp geleceğinizi düzenlemenin ve hedeflerinizi belirlemenin zamanı geldi! Profesyonel, finansal ve kişisel noktada sizi tatmin etmeyen her şeyden uzaklaşın.
Ay, Kova burcunda boşlukta ilerlerken 14.49’da Balık burcuna geçiyor. Sizi güvensiz ve üzgün hissettiren duygularınız geride bırakın. Ruhunuza ve hayallerinize sahip çıkın. Sizi engelleyen yoran ve bıktıran şeyleri sonlandırmak için harekete geçin. Değişimi iliklerinize kadar hissedin ve hayatınızı yeniden şekillendirin. Kendiniz ve yolunuzu sevmek için birçok neden bulun ve o nedenlere sıkıca tutunun. Unutmayın kendi yolunuzu siz açmadığınız sürece kimse sizin için aşmaya uğraşmayacaktır. Yolda sizsiniz yolcuda! Bugün kendinizi keşfe çıkın. Bugün haftanın en şanslı günü, özellikle 17.30-21.00 arasını iyi değerlendir.
Günün Motivasyon Sözü: “Arkamda bıraktığım köprüleri yıkarım ki, ilerlemekten başka çarem kalmasın.” Fridtjof Nansen
Kendinizi hiç olmadığı kadar bir şeylerin üstünü çizerken veya silerken buluyorsunuz şu günlerde…
Neyin derdi bu ya da neyin tasası bilinmez…
Tüm değerleri sorguluyorsunuz ya da tüm değersizlikleri…
Bunu sorgulamak için ise insanın başına mutlaka bir şeyler gelmelidir. Öyle kuru kuruya kimse bunları sorgulamaz. Ya aşık olmanız, karşı taraftan sevilmemeniz gerekir. Ya da aileden belki de çalıştığınız yerden bu tarz bir durum ile karşı karşıya kalmanız gerekir. Bu bir gerekliliktir.Belkide en sevdiğiniz ortak ya da dost ihaneti…
Yaptığınız işlerde mümkün oldukça para ve başarı arayışınızın dışında kendinize şu soruyu sorun. Yaptığım bu işin dünyaya veya insanlığa ne gibi bir katkısı var?
Çok sevdiğim bir söz vardır: "Başarı, ne kadar yükseğe tırmandığınız değil, dünya için nasıl olumlu bir fark yarattığınızdır." Diye…
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bitmez dediğiniz ocak ayı bitti…
Değişen sadece ay ismi…
Dün ocaktı bugün şubat…
Bugün Salı yarın Çarşamba…
Aynaya bakıp insan sormalı: Ey dünyalı “Sen bu sabah kalktığında aynı sen misin” diye
İşte asıl soru budur…
1 Şubat Salı saat 08.45’te Kova burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.
Birkaç gündür sosyal medyada anaokulu öğretmeni olan Dilara Hanım’ın çektiği bir video milyonlar izleniyor. Dilara Kuş, İstanbul'da bir anaokulu öğretmeni. Dilara hocaya bir şekilde ulaştım ve doğum bilgilerini aldım. Olayı kendi ağzından dinledim. Doğum bilgilerin ide kendinden öğrendim. İlk defa okulda doğum günü kutlanan öğrencisi İbrahim'in annesinin doğum günü pastasıyla sınıfa girerek oğlunun doğum gününü kutladığı ve hepimize duygu dolu anlar yaşatan o videoyu çeken kişi.
Dün baktım tam 15 milyon görüntülenme almış.
Sonra döndüm biraz öğretmenin doğum tarihini bulmak için araştırma yaparken bir röportaja denk geldim.
Video Dilara öğretmen tarafından 9 Ocak 2022 saat 18:00 civarlarında instagrama yüklenmiş.
Ama video o tarihte çekilmemiş.
Yakından astrolojiyi takip edenler çok iyi bilirler. O gün Güneş ve Venüs yıldızı kavuşum yapıyordu.
Çocuğumuzun videosu 9 Ocak 2022'de sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşılıyor.
Ama çocuk 5 Kasım doğumlu, video da 5 Kasım 2021'de çekiliyor. Ama Dilara öğretmen, anne ve diğer çocuklar arasında büyük bir duygusal ortam oluştuğu ve sadece o anda kaldıkları için videoyu yayınlamıyor. Ta ki 9 Ocak gününe kadar video duruyor ve kendisi bilmeden o gün tamamen içsel olarak yayınlıyor.
Yaşamın başlangıç noktası olan doğum günümüzden yola çıkarak yıldızlarımızı bulmaya çalışıyoruz. Neyin çabasını veriyoruz bilinmez. Hayatta hep bizi adam eden bir şeyler var.
Bizi istemeyen babamız, annemiz ya da ailemiz, belki de aşık olduğumuz kadının/adamın bizi istememesi…
Belki de sizi iş yerinde istemeyen patron, çalışma arkadaşları…
Hayatın içinde hep bir istenmeme ve seçilmeme kaosu var. Seçilmediğimiz yer bir başka deyişle sizin nasıl fırsatınız olur? Bunu nasıl başarabilirsiniz. İşte hikaye burada başlıyor.
Hayatın bu eşsiz başlangıç ve bitiş noktası, kaderin mutlak kontrolü altındadır ve bu noktada insanın özgür iradesi yoktur. Yani nerede, hangi ailede doğacağınızı siz belirleyemezsiniz. Aynı şekilde nerede ve ne zaman öleceğinizi de. Bu eşsiz nokta, astrolojide 8.evdir. Bu nedenle kişinin ölümünü, doğum ve yeniden doğuşu yönetir.
8.ev astrolojide akrep burcu demektir. Güney düğümün 1,5 yıl akrep burcunda kalacak olması bizlere tamamen bazı konularda büyük değişimlere götürecektir. Bundan önce güney ay düğümü yay burcundaydı. Yay burcu daha felsefik,daha iyimser daha gelip geçicidir. Ama akrep güney düğüm öyle değildir.
Eski ölür ve küllerinden yeni doğarsın. Yeni bir biçim, yeni tarz, yeni bir akış ve yerleşme yolu alır. Yenisine geçmek için bir dizi zorlu süreçten geçmek gerekir. Bu süreçte yenisinin daha mı iyi, yoksa daha mı kötü olacağını bilemeyiz ve sonuç her zaman bilinmez.
Tüm belirsizliklerin belirmesi zamanıdır…
* 24 Ocak Mars Oğlak Burcunda
* 29 Ocak Oğlak Burcunda Merkür Plüton Kavuşumu
* 29 Ocak Venüs Oğlak Burcunda İleri Harekette
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Mars, Oğlak burcuna geçiyor. Duygularını sakince ifade etmen ve düşünmeden konuşmaman gereken bir gündesin. Mola ver. Böylece neyin önemli olduğuna ve neyin yararlılığını yitirdiğine dair daha net bir resim elde edebilirsin. İş hayatında daha hırslı ve daha hesapçı olabilirsiniz. Ufak tefek hesaplar içine girmeyin. Çok çalışmak ve kendini yeniden yapılandırmak sizler için bugün en önemli konulardan olacak. İş hayatınızda mobinge dikkat edin. Özel eşyalarınızın karıştırılması ya da başka insanların size karşı cephe alması gibi konular gündeminizde olabilir. Bedeninize ve kendinize önem verin.
İlişkiler ve Para Piyasasında Büyük Değişim Başlıyor
Merkür’ün 6 Mart 2022’ye kadar Oğlak burcundaki ileri hareketi süresince ilişkilerimize ciddiyet, disiplin ve kurallar ön planda olacaktır. Yüzeysel ilişkiler yerine derinlik ve samimiyet duygusu ön planda olacaktır. Ayakları yere sağlam basan birlikteliklerin dönemi başlıyor.
Oğlak parayı temsil ettiği için mali durumunuz büyük bir artış gösterirken, kripto para piyasası ve dövizde tekrardan ani artışlar görülebilir. İnşaat sektörü ve konut piyasaları ile ilgili destekleyici koşullar ön plana çıkarken, yatırım yapmak isteyebiliriz. Bu süre zarfında tanıştığınız insanlar, ilerleyen zamanlarda kariyerinizde büyük bir rol oynayabilir.
Venüs Oğlak burcundayken olumlu etkilenecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak
Yeni bir düzen kurmaktan korkma!
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Merkür, Kova burcunda kavuşuyor. Söyleyeceğin çok şey varken hiçbir şey konuşacak hevesiniz yok. Bu durum sizi istemsiz sözler sarf etmeye götürebilir. Bazı şeyler yeniden oluşturulup yeniden şekillenmesi gerekiyor. Uzun süren bir iş teklifi ya da bitmeyen bir iş projeniz varsa bunların sonuçlarını almaya doğru gidiyorsun. Enerjini, insanların seni sevmesi için harcamak yerine sana hizmet etmeyen şeyleri hayatından temizleyerek harcamalısın. Bu temizlik sana boşalan yerleri doldurmak için çok büyük güç verecek. Şartlara uyum sağlamak, ilkel benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bu senenin sınavı. Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde!
Her yerde güneş Merkür kavuşuyor şu saatte dilek tutun gibi yazılar okuyacaksınız. Bunlar içinde kaybolmamanızı öneririm. Bu saatler güzel saatler doğru ama bugünü kendi alanınızda pozitif düşünerek, dua ederek, kimseye öfke duymamayı başararak geçirmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Şimdi siz bu yazıyı okurken sizin Güneş/Merkür kavuşum saatinin kaçta olduğunu aradığınızı biliyorum. Buraya da bilerek yazmıyorum. Bunu bir beklenti haline dönüştürmeyin.
24 OCAK Mars Oğlak Süreci Bugünden İtibaren Başlıyor!
Mars harekete geçmekle ilgilidir, savaşçı ve mücadeleyi seven bir gezegendi. Oğlak burcu ise disiplin, sıkı çalışma, kariyer, mesafeli olma gibi temaları da içermektedir.
Mars’ın Oğlak Burcuna geçmesi ile hayatınızın en önemli gündemi iş yaşamınız olacaktır. Hayatınızın her alanında son derece azimli, kontrollü, doğru stratejileri belirlediğiniz bir dönem başlıyor. Bu dönemi bir dağın zirvesine tırmanmak gibi düşünebilirsiniz, hedef belirleyip adım attığınız ve tırmanmaya başladığınız bir süreç var önünüzde.
İlişkilerimizde ise duygusal güven ve maddi güç arayacağımız bir sürece işaret edecektir.
Bugün Ay başak burcunda ilerliyor. Tembellik yapmayın ve sadeleşin.
Bugün evinize çeki düzen verme ve toparlama zamanı. Belki de biraz da hayatınıza bunu yapmalısınız. Doğan her gün; bundan sonraki hayatınızın ilk günüdür unutmayın,
O nedenle; her gününüzü yeni bir hayat olarak kabul ederek coşkuyla yaşayın.
Hayatınıza bugüne kadar olduğundan farklı bakın.
Geçmişteki olumsuzluklarınızı zihninizden silip atın.
Geçmişte kalan güzelliklere fazla özlem duymayın.
Gelecek kaygınızı mümkün olduğunca silip atın.
Bu sizin ufkunuzu genişletecektir.
Kendinize yeni bir sayfa açın. Kendi içinizdeki çatışmalardan uzak durun. Çift kontrol enerjisi içindesiniz. Hayatınızdaki her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri kolayca almanız şu an için zor olabilir. Şu an kendi hayatınızdaki en yetkili kişi sizsiniz. Başkalarının size saygı duymasını istemek yerine saygı görmediğiniz yerlerden çekilin. Başa çıkamayacağınız yaralarınızı derinlemesine kazmayın. Korkularınızın üstesinden gelmeye karar verirseniz, kesinlikle bunu yapacaksınız. Bu dolunay finansal konuda sizleri büyük proje ve başarılara taşıyor olacak.
18 Ocak Salı Uranüs 18:26’da Boğa Burcunda İleri Hareketine Başlıyor
Uranüs mesafe olarak Dünyamıza çok uzak bir gezegendir. Tam bir yörüngeyi tamamlaması yaklaşık 84 yıl sürer. Buna göre, yaşamımız boyunca yalnızca bir kez, yaklaşık 81 yaş bir Uranüs dönüşünü deneyimliyoruz.
Uranüs, Boğa'da en son 1935'ten 1942'ye kadar yol kat etti, bu nedenle o zaman içinde doğanlar Uranüs dönüşünü deneyimliyorlar. Uranüs ve Boğa'nın birleşik enerjileriyle ilk ve son karşılaşmamız olacak. Uranüs ve Boğa garip bir çifttir Uranüs yeniliği sembolize ederken, Boğa geleneği temsil eder. Önümüzdeki sekiz yılı anlamak için Uranüs ve Boğa'ya ayrı ayrı daha yakından bakalım.
Kişisel haritalarımızda Uranüs'ün yer aldığı burç tepkilerimizi, içinde bulunduğu ev ise hayatımızın etkilenen alanını gösterir.
Toplumsal düzeyde,
Uranüs genellikle "Büyük Uyanışçı" olarak anılır ve bizi konfor alanımızdan uzaklaştırır. Uranüs değişimleri teknolojik ve tıbbi gelişmeler ile darbeler ve ilerici ideolojilerle bağlantılıdır.
Değişimden kaçmayın!
Düşünüyorsunuz belki de yaptığım hikâye bu mu?
Ya da onların bana inşa ettiği hikâye bu mu?
18 Ocak Yengeç dolunayı öncesi ay duygularınızı iyice köşeye sıkıştırmış durumda görünüyor. Hisleriniz belki de öyle hissizleşmeğe gidiyor ki…
Çok acı çekiyorsunuz. 15 Yıllık dostluk geride kaldı. Bazı gerçekleri öğrendiniz. Ya yıllar süren bir evlilik belki de ortaklık artık bunun size tezahür eden yönü neyse…
Bu etkilerinizi gidermek için yeni projeler yeni fırsatlar ve mevcut olan ivmenizden daha üst bir noktaya ilerlemek için değerlendirmelisiniz.
Bunu unutmayın, enerji değişebilir.
Bu önümüzdeki iki haftalık süreçte kendinizi sürekli şunları söylemelisiniz. Ben çevremi dinlemeliyim ve gözlemlemeliyim. Doğaya gitmek veya bu zihinsel ağırlığın sizden akmasına izin vermek için temiz hava soluyabileceğiniz bir yere gitmek bile enerjinizi değiştirebilir. Bol yürüyüşler sizi oldukça dengeleyebilir.
Eğer bunalmış hissediyorsanız, oturun, düşüncelerinizi gözlemleyin.
Plüton, yeniden inşa etmek için yok eder ve dönüşümün gerçekleştiği yer orasıdır!
Güneş’in kimliği, egoyu, bireyselliği, gücü ve gururu yönettiğini anlamak önemlidir. Plüton’un görevi hayatımızın eski ve yıpranmış kısımlarını yıkmaktır. Eskiyi yeniden inşa etmek için yok ederken, başka bir şeyin küllerden doğmasına neden olur; tıpkı anka kuşunun küllerden doğması gibi.
Plüton Oğlak burcundayken ise; bir durumun gerçeğini görmekle ve zincirleri kırmakla ilgilidir.
Bu süre zarfında aniden ortaya çıkmış gibi hissettiren ilişki sorunları yaşayabiliriz. Bu aynı zamanda bir ilişkide, kariyerde veya yaşam yolunda nasıl hissettiğimizin daha fazla farkına varabileceğimiz bir zamandır.
Yalnızlık, depresyon ve kaygı gibi duygular gün yüzüne çıkabilir ve bu duygular hayatı gözden geçirmeniz için bir etmen oluşturabilir. Bu süreçte değişimle ilgili vereceğiniz kararların anlık ve kendiliğinden değil belirli bir süreçte oluştuğunu bilmeniz gerekmektedir.
Unutmayın; Ateş, yakabileceği her şeyi yakana dek yanar ancak o zaman söner…
Bugün bu etkiler olurken anı zamanda Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. İş hayatınızı ya da ekonomik durumunuzu oldukça fazla önemsiyor olabilirsiniz. Bu dünya gelip geçici...
Kendine ve huzuruna odaklan. Mutlu olduğunuz hayatı inşa etmekten vazgeçmeyin. Ailen ya da çevrendeki insanlar seni engelliyor ya da baskılıyor gibi hissedebilirsiniz. Herhangi bir sebepten ötürü sanki özgürlüğün test ediliyor ve yayman gereken ışığı yayamıyorsun.
Ay, İkizler burcunda boşlukta ilerliyor, akşam 19.11'de Yengeç burcuna geçiyor; gerileyen Merkür ve Uranüs ile ilk karesini yapıyor. Bugün kafan dalgın olabilir.
Her şeyin ortaya çıktığı zamanlardayız, sabırlı ol. Aşırı tepki ve aceleci davranışlardan kaçın. İlahi adaleti doğrulukla bekleyenler kazanır. Kendinizi yazarak ifade etmen doğru olacaktır. Söylemleriniz çok ağır ve zorlayıcı olabilir. Aniden içinize gelen ben daha fazla dayanamıyorum duygusu size hata yaptırmasın. Her şey değişir ve değişecektir.
Önemli olan bu süreçte sizlerin ilişkilerinizi ve durumunu nasıl koruduğunuzdur. İşlerimizi mümkün oldukça verimli bir şekilde yapmak için duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. İlişkilerde fazla temkinli ve savunmacı olabiliriz. Duygusal olarak sağlam bir ilişki yaratmak istiyorsanız, gardınızı düşürüp uzlaşmacı olun. Bu dönem farkındalık yaratmak istiyorsanız insanlara karşı saygılı olun ve empati yeteneğinizi arttırın.
Yarın güneş ve Plüton oğlak burcunda tam kavuşum yapacak. Ruhunuzun ışığını söndürmeye çalışanlar olacaktır. Onlardan uzak durun.
Ve Ayrcıa Bunu bu akşam 22:00’da TGRT EU kanalında sizler için hazırladığımız “astromatik canlı Show” da konuşacağız. Artık astromatik hanım televizyonda sizlere bu bilgileri daha evrensel veriyor olacak :)
Görüşmek dileğiyle…
Günün Motivasyon Sözü: “Kalem kılıçtan keskindir, dil ise ikisinin bir araya gelmesinden daha keskindir.” Marcus Garvey
Koç: Kariyer hayatınızda bir dönüm noktasındasınız. Geçmişin korkularını yenerek yeniden başlangıç yapabilmeyi kabullenmelisiniz. Yeniden başlamak sizi daha güçlü kılacak ve hedeflerinize hızlı gitmenize sebep olacaktır.
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde Mars gezegeniyle karşıtlık yapacak. Aynı zamanda Merkür, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Rahatlamaya ve çatışmalardan kaçınmaya çalış.
Gerilim geçecek.
Kontrol etme ihtiyacını bırak.
Öfkene yenilmemelisin.
Hava koşullarının sertleşmesi, fırtınalara veya bazı elektrik kesintilerine karşı dikkatli olmalısın.
Cihazlarının ya da kombi gibi bakımlarını iyice yapmalısınız. Hafta sonuna girerken kendini daha rahatlatman gerekiyor.
Kendinizi tüketerek direttiğiniz her yolda ne yazık ki ilerlemiş değil, sürüklenmiş oluyorsunuz. Artık kendinizi tükettiğiniz şeyleri keşfedin.
Değersiz hissettiren silinir!
Zihinsel gerginlik, temel yapınıza bağlı olarak nasıl yöneteceğinize bağlı olacaktır. İsterseniz bunu hoş karşılayabilirsiniz isterseniz çeşitli isyankar davranışlar içinde olabilirsiniz. Hoş karşılamaya çalışın. Bugün ne kadar esnek olursanız o kadar kırılmazsınız. Bu nedenle katı bir zihinden ziyade esnek olmanız tavsiye edilir. Bazı radikal yeni düşünceleri benimseyin. Ani elektrik kesintileri, internet kesintilerine, kombi arızalarına karşı temkinli olun. Ay’ın Kuzey düğüm ile yakınlık kurması bugün sizlere; Kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir.
Sadece kaderinize cesaretle yürüyüp insan olma yolculuğunuzu başarıyla sonuçlandırmak zorundasınız. Biraz daha sade düşünme dönemi başlıyor! Ünler, namlar, sahip olunan her şey de gelip geçidir. Bu sebeple insanın erdemli yaşaması ve hayatını anlamlı kılan en önemli ölçüttür. İnsanın kendi tanımasından daha büyük bir güzellik evren içinde yoktur.
Şu dönem çok acil olmadığı sürece estetik operasyonlar, diş tedavileri ya da saç kesimleri önerilmez. 04 Şubat sonrası gönül rahatlığı ile kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Yaşam bu kadar hızlı akıp giderken hala kendine saygı duymuyorsun.
Kendine neden kötü davranıyorsun diye kendime sordum geçenlerde?
Milyon tane kaygı, milyon tane değiştiremeyeceğin duygu ya da düşünce…
Tam sinirlendim gittim dolabın kapağını açtım. Bir gofret vardı dolapta oğlanın…
Tam açtım onu yiyecektim. Dedim ki şimdi bunu yiyeceksin sonra başlayacaksın kilo aldım şiştim diye söylenmeye. Şunu daha kontrol edemiyorsun. Burada kendine saygı duymuyorsun diye kızdım. Gofreti yedirmedim kendime.
Mars-Neptün Karesi der ki; Düştüğünüz kuyular sandığınız kadar derin olmayabilir. Belki tutunmaya çalıştığınız ipler kısadır.
10 Ocak günü başlayan ve etkisi oldukça güçlü hissedilecek Mars-Neptün karesi cesaret ve çekiciliğin yanı sıra entrika ve skandallarla ilgilidir. Bu dönem tutkularınızı ve arzularınızı bir amaç için savaşarak ifade etmek istediğimiz zamanlardır.
Birilerini suçlamayın, insanların arkasından konuşmayın, sakinleşene kadar bekleyin, ardından neden işlerin umduğunuz gibi gitmediğini mantıklı bir şekilde düşünün. Bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir veya sadece farklı bir sonuç hayal etmiş olabilirsiniz.
Kendinizi kurban olmuş, korkmuş, zayıf ve savunmasız hissettiğinizde, her şeyin yoluna gireceğine güvenmek çok önemlidir. Kendinize güvenin, dürüst ve merhametli olun.
Bir hafta etkili olacak Mars Neptün Karesi süresince uykulu bir hal içinde olabilir ve özlem duygunuzun artması ile depresif bir hal alabilirsiniz. Gizem ve entrika, şehvet ve libido duygunuzu arttıracağı için sürekli bir arzu halinde olabilirsiniz.
İşler hayal ettiğimiz bir şekilde olmayınca fal, büyü, oyun, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kendimizi kandırıp para kaybedeceğimiz kötü alışkanlıklara da yönelebiliriz. Bunlardan uzak durun. Duygusal istismara açık bir dönemdeyiz.
Ev içinde su ve elektrik tesisatınızı arızalara karşı kontrol ettirin, yola çıkmadan önce aracınızın bakımını yaptırın.
14 Ocak Merkür gerilemesi başlıyor. Bunun için gerekli önlemleri ve havadisleri sizlere bir önceki yazımda yazmıştım. Şayet kaçırdıysanız instagram hesabımdan yeniden gözden geçirebilirsiniz.
Her şey geçer hayat kalır, cesaret hatırlanır!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Yepyeni bir günden hepinize merhaba;
Köşeye en sıkıştığınız günlerden geçtiğinizi biliyorum. Bazen insan nereye doğru baktığını bilmeden kendine acımaya başlıyor. Bu duyguyu tanıyorum. Öyle bir kendine acıyorsun ki…
Verdiğin emeklere, olmayan şeyleri nasıl oldurmaya çalıştığına, kıyamadığın için bırakmak istemeyişine ya da sana nasıl kıydıklarına…
Bir şekilde üzülüyorsun…
Geçenlerde iş hayatımda bir örnek yaşadım…
Bana bir konuda anlayış gösteren bir yönetici birdenbire anlayış göstermeme kararı aldı. Bana sormaya başladılar “Ah Aygül adına çok üzüldüm, Neden böyle oldu ki?”
Onları dinledim telefonda…
Sonra bana hiç şaşırmamış gibisin deyip telefonu kapattılar.
Dedim ki zaten nasıl oldu da bana karşı bunu kabul etmişti onu anlamaya çalışıyordum. Sonra onlarda “doğru” valla demeye başladı…
Üzülmekten vazgeçtiler…
Velhasıl insan kendini bir müddet iyi olmaya ya da anlayışlı olmaya zorlayabilir ama fıtratında bu yoksa bir yere kadar gelir. Siz o fıtratı öncesinden görebiliyorsanız ya da daha öncesinde tecrübe etmişseniz maalesef konu bellidir.
Allah sizleri inandırsın dostlar; Halbuki odasından çıkmadan önce çok ikna etmiştim. Her şey o kadar net ve açıktı ki ikna olmamak mümkün dahi değildi. Ama inanmak istemedi. İkna olmuş gibi göründü. Baktığında ikna olmaktan başka şansıda yoktu. Çünkü her şey çok mantıklıydı. Nasıl ikna olduğuna şaşırmış gibiydi…
Hani bir hikaye vardır bilir misiniz…
"Yatırıldığı akıl hastanesinde ölü olduğuna inanan ve bu nedenle de yemek yemeyen ve hiçbir yaşamsal faaliyete katılmayan bir akıl hastası varmış. Tüm uzman psikiyatristlerce girişilen her çabaya rağmen, ölü olmadığı konusunda bir türlü ikna edilememiş.
Hastanın bu kararından vazgeçmeyeceğini anlayan ve tedavisini üstlenen psikiyatristlerden biri, sonunda hastaya, ölülerin kanayıp kanamayacağına dair bir soru yöneltmiş.
Hasta “tabii ki kanamaz, çünkü, ölülerin tüm hayat fonksiyonları durmuştur” demiş. Bunun üzerine psikiyatrist, küçük bir iğne alıp hastanın parmağına batırmış. Bir müddet şaşkınlıkla parmağına bakan ve kanadığını gören hastanın tepkisi ilginç olmuş:
“Lanet olsun! Ölüler de kanarmış.”
Bir kişiyi ikna edemeyecekseniz, edemeyeceksiniz demektir.
Konu bu kadar basittir.
Ölülerde kanarmış meğerse diyen biri için bu defteri kapatıyorum bende…
Üzülüyor muyum asla…
Her kafam attığında daha iyi işler yaptım. Biri benle uğraştı radyocu oldum, biri bana rahatsızlık verdi gittim televizyoncu oldum, çalıştığım kurumda istenmedim yazar oldum. Akacak kan damarda durmuyor… Siz hep daha iyi olmak için çalışıp,dürüst olduğunuzda ilerliyorsunuz. Hayat size hep kendinizi açıklamalısınız diyor.
Yıllar önce bir yöneticim beni çok severek yaptığım görevimden almıştım. Müdür yardımcısıydım. Bana kamuda çalışırken kendisine neden bu görevi benden aldığını sorduğumda şöyle demişti:
“Tehlike arz ediyorsun Aygül”, bir ipte iki cambaz oynamaz” seninle neden çalışayım. İnsanlar seni benimsiyor ve her işi çözüyorsun ve bu çevreye yansırsa beni zora sokarsın demişti”
Gözlerimi kocaman açtım ve şaşırmıştım. Bu kadar açık olmasına ayrı şaşırmıştım.
Bende cevap olarak; “müdürüm olur mu öyle şey sizin için çalışıyoruz demiştim” hiç böyle bir niyetimde yoktu. Yılıp gitmem için beyaz bir önlük giydirip arşivde dosya toplatıp veri girişi yaptırmışlardı. Sigarasını yaktı odasında kahvesini söyledi. Ağlayarak çaresizce çıktım o odadan…
Gözyaşlarımı sile sile o eski arşiv dosyalarını temizledim ve verileri girdim. Bir an olsun pes etmedim. Hayatım oradan sonra değişime uğradı.
Şayet benle o gün o konuşmayı yapmasaydı belki bugün sizleri bulamayacaktım. Sonuç olarak akacak kan damarda durmuyor. Küçük bir ilçeden korkmuştu ama şimdi kocaman bir dünyaya hitap edebiliyorum. Napam, adaylık mı açıklayayım :)
Acaba hakkımda ne düşünüyordur J Üzülmüş müdür? Sanmam…
Ama öngörülü biriymiş bendeki cevheri yıllar önce fark etmiş sanırım.
İnanır mısınız bilmem ama 20 senelik kariyer hayatımda hala haksızlığın bir gün biteceğine inanıyorum. Bunu bir arkadaşıma söyledim.
Döndü gözümün içine bakarak bekleseydin emekli oluyordun son birkaç senen kaldı dedi… Yapamadın, olmadı bu sisteme uygun değildin dedi. Bazen vazgeçmek ve gitmek gerekir…
Dost musun düşman mısın dedim içimden…
Dost acı söyler dedi.
Haklıydı belki ama ben hala adaletin yerini bir gün bulacağına inanıyorum. Kırgınlıklar geçmiyor ama ne olursa olsun sizi geliştiriyor. Acılar bitmiyor ama ne olursa olsun sizi büyütüyor. Hayat suya resim yapmak gibi, yaşanılanların çok çabuk kaybolur izleri, suyun bulansa bile zamanla çöker dertler dibe… Çamur dibe çökünce gücü yetmez suyun berraklığını bozmaya… Sizde berraklığınızı bozmayın ve çamur dibe çökene kadar ışıltınıza ışıltı katın…Sizle olmak istemeyenlerle asla olmayın. Bu hayat felsefeniz olsun. Bırakın ve kurtulun… Şu an bir çoğunuz benzer şeyler yaşıyorsunuz biliyorum. Umudunuz artsın diye paylaşıyorum. Hiç pes etmeyin.
Her şey olur her şey buyur
her şey geçer hayat kalır.
Mutlu günler dilerim…