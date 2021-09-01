Her ömrün bir Eylül’ü vardır.

Ve bu varoluşsal ikilem arasında sıkışmış kalmış gibiyiz.
İyi ya da kötü…
Güzel ya da çirkin…
Kalmak ya da gitmek…
Sevmek ya da sevmemek…
Bu içsel anlaşmazlıkları gidermek için derin bir sorguya ve iç görüye ihtiyacımız var.
Düşünsenize bir yandan mutluluğu bulduktan sonra hemen bir kriz yaşanır ve acı veren bir durum ortaya çıkar. Bazılarınız şahsi olmayan bir yaklaşım sergileyerek kaderi olduğu gibi kabullenirler. Herkes bir gün ölecek yaklaşımı ile kişisel duygularından kopar ve acı çekmeyi kabullenirler. Bu yaklaşımlardan biri ne pahasına olursa olsun masumiyeti kurma çabasının yansıtırken diğeri ise duyarsızlaşmıştır.
Yaşamla uyum içinde olmanın doğru çözümü yalnızca yaşamın temel anlamlarının ortaya çıktığı zamansızlık boyutunda bulunabilir. Bir yerde okumuştum. “Zamansızlık âlemine ulaşmak, üzeri örtülü hakikatlerin egomuzdan feragat ederek ortaya çıktığı büyük bilinmezliğe doğru yapılan bir yolculuktur.”
Dolunay çevresindeki üç gün boyunca oldukça önemlidir. Yani genel itibariyle Dolunay’ın ışığını daha iyi hissettiğimiz bir haftaya girdik. Belki önemli bir ilişkide nerede değişiklik yapmanız gerektiğini ya da iş hayatınızda ne konuda bir yön belirlemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bu etkileşimin iyice farkında olduktan sonra, yaşam hedeflerinize ulaşabilmeniz için yaklaşımınızı en iyi nasıl ayarlayabilirsiniz?
Dolunay'da ilerleme için bir fırsat vardır. İnsanlar genellikle Dolunay günlerinde çaresizlik hissi nedeniyle duygusal olarak tepki verirler. Yaşamlarının olmasını istedikleri yolla şu anki şekli arasındaki mesafenin farkına varırlar.
Genellikle bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Güçsüzlük duygusu, olmasını istediğimiz şeyler ile gerçekte olanlar arasındaki tutarsızlığın farkında olmasından gelir.
Çevrelerimizden gelen yansıma ile ilişkilerde gerçekçi bir bakış açısı kazanırız. Kendinizi güçlendirme; kendinizin farkında olduktan sonra işleri başarılı bir şekilde değiştirme şansına sahip olmanızdır.
Genelde Satürn döngüsü zamanına kadar (27-30) yaş zamanlarına kadar çok fazla düşünmeden kaderimizin peşinde sürüklenir dururuz. Kendimizi güçlendirmenin de önemini bilmeyiz.
Satürn döngüsünden çıkınca (30 yaş sonrası) İstikbalimizi elimize almaya kalkışınca da bir çarkın parçası gibi kalıveririz. Uyku hayatımızın üçte birini alır. Sıradan günlük işler, giyinmek, yemek yemek, sindirmek, hastalıklar, huzursuzluklar derken verimli çalışmaya ayıracağımız zaman çok az kalır. Günler birbirini takip eder ve olayın farkına varınca da yaşlanmış oluruz. Satürn döngüsü zamanları ile bizlere bunu böyle olduğunu anlatır.
Eski alışkanlıkları öldürün ve ileriye doğru yürüyün.
Bu hafta zorluk olarak gördüğünüz her şey aslında sizin için geleceğinizi hazırlayan gerçek aşamalar olabilir. Ne kadar çok kabul ederseniz, bu aşamadan o kadar çok faydalanırsınız. Esnek olmazsanız diğer insanlarla çatışmaya girebilirsiniz. Diğer insanları değiştirmeye çalışmak yerine kendinizde değişiklik yapmaya odaklanmanız daha iyi olur. Sakin ve diplomatik kalma yeteneğiniz ciddi bir şekilde test edilecek, ancak bu özellikler hayatınızın bu aşamasında başarılı bir şekilde ilerlemek için gereken şeydir. Bunun bir dönüşüm zamanı olduğunu hatırlamakta fayda var ve değişimin dış koşullar tarafından size zorlandığını hissediyor olsanız bile, geçmişin derilerini atmak için bu zorlanmayı kabul etmelisiniz. Bu meydan okumadan korkmayın. Gerçek bir özgürlük keşfedeceksiniz. Aslında, şu an için sizi zorladığınızı düşündüğünüz şeylere birkaç ay sonra teşekkür edeceksiniz. Ama bunu henüz bilmiyorsunuz.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Artık dolunay hizasına girmiş bulunmaktayız. İrtifa kaybetmeminiz için elimden geldikçe önümüzdeki bir haftanın gündemine uygun fikirlerimi paylaşacağım.
İnsan gaybı bilemez; karşılaştığı olayın yalnızca bir yönünü görür ve o yönüyle doğru bir değerlendirme yapması da zordur. Allah’ın yarattığı kaderde sebepler de sonuçlar da şahit olunan süreç de çirkinlikten, eksiklikten, kusurlardan münezzehtir, zulmedici değildir. Allah asla bize zulmetmez. Çok sevdiğim bir söz vardır. İnsan cennetini de cehennemini de yanında götürür diye…
Kova dolunayına girerken mümkün oldukça şu bir hafta kendinize kurallar belirleyin. Mesela neler olabilir?
-Karşınızdaki insanı ne demek istediğini iyice anlayıncaya kadar dinleyin,
-Karşınızdaki insanın o an neler hissediyor olabileceğini tahmin etmeye çalışın,
-Tepki verirken hangi konuyla ilgili konuşuyorsanız, o konunun dışına çıkmayın,
-Düşünmeden tepki vermeyin,
Yepyeni bir haftaya daha başlıyoruz. 16 Ağustos haftası oldukça hareketli ve önemli olarak tarafınızdan görülebilir. Bu hafta Venüs terazi burcuna geçiyor, Uranüs gerilemesi başlıyor ve pazar günü 22 Ağustos’ta bir kova burcunda dolunay gerçekleşiyor.
Venüs Terazi burcuna geçiyor!
Venüs terazi burcu geçişi daha fazla görselliğinizi, zevklerinizi, parayı ve Aşk’ı umursayacağınız bir dönem. Bu dönem aslında astrolojik olarak sürekli Aşk’ı bulacaksınız gibi lanse edilse de aslında genelde süreç içinde bu dönemlerde gözlemlediğim şey “sevginin de bazen yetmediğini” gördüğünüz olabiliyor. Tabi ki bu dönem yeniden sevmek, konfor alanlarınızı yeniden tanımlamak adına oldukça güzel ve keyifli denilebilir. Estetiksel operasyonlarınız varsa ya da kendinizi fiziksel anlamda güzel hissetmek adına girişimleriniz varsa bu dönemi mutlaka değerlendirin.
Uranüs Boğa burcunda geri hareketine başlıyor!
Bir gezegenin gerilemesi, kişiliğin içe dönük, dolaylı, bilinçaltı ve gecikmeli bir şekilde işleyen işlevleridir. Genellikle gençken dışa vurmaya cesaretlendirilmediğimiz ve sonuç olarak kendi yolumuzda ve kendi zamanımızda kendimiz için geliştirmemiz gereken enerjileri belirtirler. Çoğu insanın iki veya üç geri giden gezegeni vardır.
Gerilemesi olmayan insanlar, önemli yaşam becerilerinin çoğunu erken yaşta geliştirirler ve gezegenlerinden biri ilerleyerek gerileyene kadar nadiren kendi psikolojik süreçlerini keşfetmeye ihtiyaç duyarlar.
Dört veya daha fazla geri giden gezegeni olan insanlar genellikle toplumdan yabancılaşmış hissederler ve dünyadaki “amaçlarını” bulmak için çoğu insandan daha fazla mücadele ederler. Çok gençken içe dönük, kendi benzersiz değer sistemlerini, felsefelerini veya yaşamdaki amaçlarını kendileri için tanımlama ihtiyacı duyarlar. Karmaşık, düşünceli ve bireyci olan bu insanlar, eksantriklik veya izolasyon anlamına gelse bile, genellikle kendi standartlarını belirlemeli ve kendi yollarını çizmelidir.
Gerileme, engelleme ve geri çekilme, geri giden gezegenleri karakterize edebilir ancak bunlar aynı zamanda kendini anlama, kendi kendini yöneten süper bilinçli enerjilere açıklık açısından önemli yapıcı potansiyele sahiptir.
Siz hiç üzüntünüzün solduğunu düşündünüz mü?
Buna ağladığınız oldu mu? Dün aynaya baktım.
Yaşlandığımı düşündüm. Gençliğinde göz göre göre elden gittiğini…
Elimle yüzüme dokunamadım. Sanki yüzüme dokunsam bağıra çağıra ağlayacak gibi hissettim. Kendimi öyle görmek istemedim. Bu kadar hassas olma sebebim kalpsiz insanlarla savaşmam başka açıklaması yok biliyorum….
Neyi sevdiysek ya da neyi istediysek neden hep karanlığımız oldu?
O çok istediğiniz şeyin yokluğunda, beklentiler öyle yükselmiştir ki, kendisi bile geri dönse dolduramaz oluverir, gittiğinde yarattığı boşluğu…
Günaydın yıldız savaşçıları;
Sanki artık hiçbir şeyin değişmesine imkan yokmuş gibi belki de değişmesine pekte gerek yokmuş gibi bir sabaha uyanmış olabilirsiniz. Bunu çok fazla kendinizi söylemekten korkuyor da olabilirsiniz. Âmâ bu sefer işin içindeki Uranüs daha farklı bir olaylar akışı size getirecek.
Bu yeniay sonrası duygusal kalıpları kırıp kendinizi yeni yollarla ifade etmek isteyebilirsiniz. Beklemediğiniz bir şeylerin birden gerçekleşmesi heyecan verici olacak.
Bugün yeniay gerçekleşiyor!
8 Ağustos saat 17:00’de aslan burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniay bizlerin bir konuda değişmek zorunda olduğumuzu gösteriyor. Artık köşeye sıkıştığımız ve hoş karşılamadığımız her ne varsa bunlar karşısında daha fazla ses çıkartmak isteyeceksiniz. Bu yeni ay, bir başka Kova dolunayının görüleceği 22 Ağustos civarında ve Aslan burcunda dolunayın meydana geleceği 16 Şubat 2022 civarında birbirine bağlı olan bir ay döngüsünü başlatıyor. İşte o zaman, değişimi benimsemeye yönelik herhangi bir istekliliğin işe yaradığını ve daha fazla sonuçlarınızı aldığınızı göreceksiniz. Bu tarihleri takip etmeyi unutmayın.
Değişiminiz oldukça üretken bir değişim olacak!
Bu yeni değişim yolculuğunuz büyük bir farkındalıkla gelişiyor. Ülke olaraktan son yaşadığımız olayları baz alacak olursak bizi sersemleten ve ne oluyoruz dediğimiz bir süreci gördük. Her şey aynen bunun gibiydi. Sizi sersemleten ve yolunuzu yeniden düşünmeye bırakan, çarpıcı bir şekilde kendiliğinden rotadan atıldığınızı görebilirsiniz.
Elim, iki kelam yazı yazmaya bile varmadı…
Son zamanlarda hepimizin yaşadığı korku, kaygı ve panik anlatılır düzeyde değil…
Astroloji ilmi yanılmıyor ama bazı şeylerinde önüne geçemeyeceğimizi bize her seferinde gösteriyor. Aslında bilmek işe yarayan bir şey değil. Sadece kontrol edilmesi gereken ve bir adım öncesini öngörerek daha rahat yaşamaya çalıştırıyor. 2019 aralık aylarında WUHAN virüs salgını başladığında ben Türkiye’de maske satın almıştım. Hatta aileme iş arkadaşlarıma bulunsun diye dağıtmıştım. N95 maskeler o zaman eczanede bile satılmıyordu. İnternet sitesinden sipariş veriyordum. Evdekiler, bana delirmiş gözüyle bakıyordu. Babam hatta şöyle dedi: Saçmalıyorsun iyice…
Daha sonra 2021 Mart ayında babam n95 bulamadığını bana söyledi. Sonra bende onlara aldıklarımdan verdim. Zaten onları da düşünerek almıştım. Marifet miydi ya da işe yaradı mı tartışılır ama daha hızlı kabul ettim. Çünkü biliyordum ki yüzyıllar sonra kavuşan iki büyük gezegen burada bize farklı bir tecrübe yaşatacaktı. Bunun kaçarı yoktu. Herkesten daha kolay kabule geçmeme yardımcı oldu.
Dün babam aradı: Senin röportajını okudum.2021 Yılının en büyük sorunu iklim değişikliğidir demişsin. Bunu nasıl söyledin dedi. Güldüm ne diyeyim…
Küresel ısınma ne tuhaf öyle değil mi? Asla tek başınıza bir şey yapamadığınızı düşündürtüyor insana. Ancak büyük bir iş birliği ile bununla baş edebiliriz. Tam kova burcu işi. Kolektif bir çalışma şeklini bize öğretiyor ama işte bizde, yine birbirimizle kavga ve tartışma içindeyiz.
Şahan Gökbakar’ın çırpınışlarını paylaşıyorum biri geliyor altına yazıyor: “sizde mi bu oyunlara geldiniz” hanımefendi diye.
Meriç keskinin ağlamasını, yakarışlarını paylaşıyorum, sizi de takipten çıkıyorum iyice siyaset yapar oldunuz diyor.
12 Ağustos’a kadar iletişim tarzımız ve düşünce biçimleri değişiyor. Hani bir laf vardır ya “Herkese anladığı dilden konuşacaksın” diye işte bu alanda Merkür size bu açıdan yardımcı olacak. Bundan sonraki durak Merkür Başak olacak. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz gökyüzüne göre yeryüzünde yaşamanız çok daha kolay ve verimli olabilir. Bunun dışında Jüpiter gerileyerek tekrar Kova burcuna geçerken yolunda giden Mars’a bir karşıtlık yapacak.
Merkür Aslan kuralları nelerdir?
*Kimsenin onuru veya gururuyla oynayacak ifadeler ya da konuşmalar yapılmamalıdır. Bu normalde hiçbir zaman yapılmamalıdır ama ilk kez bu dönem bu tür ifadelerle daha fazla karşılaşabilirsiniz.
* Ateşli bir tartışmada kendi bakış açınızı tutkuyla yansıtmak isterken çok sert ifadeler kullanmaya gidebilirsiniz. Tartışma noktasına girdiğinizi hissediyorsanız o zaman tartışmanın zirvesinde, inanılmayacak kadar dramatik bir laf atın ve odadan sessizce çıkın. O aman Merkür Aslan konumunu iyi kullanmış olabilirsiniz. Bu etkileyici bir yaklaşım olabilir.
* Sözlerinizin en güçlü olduğu dönemdesiniz. Fark etseniz de etmeseniz de zihniniz her zamandan daha büyük düşünür. Yargılamaktan korkmuyorsunuz ve ifade etmeniz gereken bir mesaj olduğunda bunu gönülden yapacaksınız. Herkes enerjinizi sert bulup beğenmeyebilir ama sözlerinizle onlara her zaman kalıcı bir etki bırakabilirsiniz. Bu yüzden üslup her şeydir.
Mars-Jüpiter karşıtlığı kesinleşiyor. Kendinizi hatırlayın!
Bu önümüzdeki hafta sonuna kadar oldukça kendimizi baskılanmış ve kandırılmış hissedebiliriz. Özellikle aslanlar, akrepler, Boğalar ve Kovalar bunu daha güçlü hissedebilir. (Herhangi bir şekilde haritanızda diğer gezegenlerinizde bu burçlarda bulunuyorsa etkisi güçlü olabilir)
19 Ağustos’ta Mars ve Merkür Başak burcunda kavuşacak. Bu durum şu hafta yaşadıklarınızın meyvelerini verme noktasına götürecek. Eğer bu birkaç gün daha olgun, daha akıllıca, daha düşünceli ve daha incelikli olursanız işleriniz yoluna girecek. Jüpiter ve Mars karşılıklı bir gerilim yaratırmış gibi görünebilir ama bu durum 19 Ağustos civarlarında size bir fırsat ve başarı getirecek. Şu an yaşadıklarınız aslında alçakgönüllülük sınavı olabilir. Güçlü olmanın ne anlama geldiğini yeniden yapılandırıyorsunuz. Belki de bir şeyde iyi olmak fikrini yeniden kurguluyorsunuz. Ya da çevrenizde çok fazla kabadayılık yapan insan var ve sizin tahammülünüzü zorluyor. Biraz sabrederseniz Mars’ın Başak burcuna girmesiyle bunu düzeltecek zekaya ulaşacağınızı göreceksiniz. Bazı şeyleri yoluna koymanın daha zeki ve mütevazi hatta daha kurnaz yollarını bulacaksınız. Çekişme, eylem ve mücadele duygularınızın şu an için mutluluk arama fikriyle bir alakası yok. Mutluluk aranılıp bulunulacak bir şey değil. Lütfen kendinizle kavganızı kesin ve hedeflerinize ilerleyin.
Bu haftanın gündemini artık biliyorsunuz. Dün RadyoD programımızda sizlere uzunca anlattım.
Şayet haftalıklarınızı dinlemek isterseniz:
Bu haftanın en önemli konusu Mars-Jüpiter karşıtlığı olacak. Oldukça öfkenizi kontrol etmek ya da ani gelişen olayları kontrol etmek bir bakıma zor gibi gelebilir.
Sıkı durun ve ayağınızı yere sağlam basın. Kararlı olun ve ilerleyin. Kimseyle savaşmayın.
2009 yılını oldukça önemsiyorum. O yıllarda neler yapıyordunuz ve ne gibi kararlar almıştınız. Tereddütleriniz var mıydı? Ya da kararlı olmak o dönem hayatınızı mı kurtardı? Bu zaman dilimini bir inceleyin. Neler vardı ve neler gelişiyordu. Bu dönemin sanki benzer gücünde bir zaman dilimine giriş yapıyoruz. O zamanda kötü şeyler yaşamıştım diyorsanız korkmayın. Bu kötü bir durum olacak anlamı değil. Aksine hayatınızla ilgili yeniden bir sayfa açacağınızı açıklıyor.
Düzenli ve disiplinli olan kazanır!
Venüs Başak burcunda ilerliyor ve Mars gezegeni de başak burcuna geçiş yapacak. Başak burcu kurallar ve disiplin demektir. Aynı zamanda sağlık ve hizmet sektörünü bizlere anlatır. Bununla birlikte pandeminin başladığı etkileri anlatan Jüpiter kova süreci yeniden başlıyor. Ve ilk temasını 29 Temmuz’da gerçekleştiriyor.
Bu haftanın gündemi oldukça önemli!
Sizler elbet ki sürekli şunu söylüyorsunuz. Ne gezegen gerilemesi bitiyor ne de dolunayı, tutulması bitiyor. Aslında hayat hep döngüseldir. Gökyüzünü isterseniz takip edin isterseniz etmeyin. Hayat bir şekilde sizi gökyüzüne bakma durağına götürüyor. Tabi elbet her alanda olduğu gibi bu alanda da karışıklıklar mevcut olabilir. Bunu ayırt etmek ise sadece sizin zekanıza ve iç görünüze bağlı. Astrolojide tarot, ritüel, fal gibi konumlandırmalar yoktur. Ciddi bir durum tespiti ve öngörü sistemidir. Aslında astroloji sizin şu an yaşadığınız duyguların daha sonra nereye varabileceği konusunda fikirler veriyor. Her zaman söylüyorum 80 yaşındaki ninenizin ya da dedenizin bu işten bir şey olmaz demesi ya da bu iş buraya varır demesi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden bu ilmi değerlendirirken ruhsal anlamda kendinizi ayakta tutmak ve kendinizi güçlendirmek için kullanın. Eğer sizin moralinizi bozuyor ve mutsuz ediyorsa lütfen takip etmeyin. Gerekiyorsa beni de okumayın.
Düzenli ve disiplinli olan kazanır!
Venüs Başak burcunda ilerliyor ve Mars gezegeni de başak burcuna geçiş yapacak. Başak burcu kurallar ve disiplin demektir. Aynı zamanda sağlık ve hizmet sektörünü bizlere anlatır. Bununla birlikte pandeminin başladığı etkileri anlatan Jüpiter kova süreci yeniden başlıyor. Ve ilk temasını 29 Temmuz’da gerçekleştiriyor.
Sosyal kurallar değişiyor!
Bu dönem sosyal ve toplumsal kuralların değiştiğini göreceğiz. Aslında devlet büyüklerimiz astroloji ile ilgileniyor olsaydı emin olun ki yeni yeniden bu gökyüzü olaylarının tekerrür edeceğini öngörerek mesela kesinlikle saatlerde bir esneklik getirmezlerdi. Bu şekilde insanlar daha agresif ve isyankâr olabiliyor. Bazı kuralları yap boz şeklinde yapmak yerine yeni dünya düzenin kuruluşuna hızlı bir geçiş yapsak iyi ederiz. Bu durum aynı şekilde eğitim sistemi içinde geçerli olacak. Eğitim sisteminin daha güçlendirilmesi ve belirli kurallar konulması gerekmektedir. Bu zamana kadar bunlar öngörülerek uzaktan sistemler daha fazla geliştirildi mi? Öğretmenler daha fazla manevi anlamda desteklendi mi ya da bu duruma karşı hazırlandı mı? Şimdi eylül asıl bizlerin insanlık derslerini alıp almadığımıza dair bir test sürecidir.
Mars/Jüpiter karşıtlığı: 27-30 Temmuz arasında etkisi sürecek!
Asi ve sabırsız olabilirsiniz. Kendinizi kullanıldığınızı hissedebilirsiniz. Bu büyük enerjiyi birilerini suçlamak için değil sıkı çalışma ve disiplinli olma noktasında kullanın.
Bayramı da yavaş yavaş bitiriyoruz. 24 Temmuz da kova burcunda bir dolunay yaşayacağız ve ilk çalışma haftasına giriş yapacağız. Dolunaylı bir çalışma haftası içinde olacağız.
Artık biliyorum ki hepiniz astroloji ile ilgileniyor ve kendi haritanızın görüntüsünü çıkartacak kadar başarılı işler çıkartıyorsunuz.
Espriler elbet havada uçuşacak…
Ne evi Aygül Hanım benim evim filan yok!
Ya da hadi canım 12 evim mi varmış?
Müge anlının dediği gibi “senin kocanın bir evi yok”
Belki de dediği noktadayızdır kim bilir…
Neyse konuyu dağıtmayalım. Bir çoğunuz 8.evi görüp telaşlanan veya çocuğunun haritasında açıp telaşlanıp birkaç gün morali bozan insanlar kategorisine girmişsinizdir. Hangimiz sevmedik öyle değil mi :)
Eylemlerimizin sorumluluğunu almaya odaklanıyoruz.
Bu dolunay etkisi altında ve tüm bu sabit enerji nedeniyle, kendimizi biraz eksik hissediyor olabiliriz. Gerilim içinde hissetmek son zamanlarda kaygı gibi yaygın bir duygu haline geldi. Baskı altındayız, itilip kakılıyor ve dürtülüyoruz; değişime direniyoruz ve tam olarak nereye işaret edeceğimizi bilemesek de bu acı veriyor…
Şimdi bu deneyimlere daha net bir anlam vermeye başlamanın zamanı geldi. Bana güvenin. Bu değişimin yeni ayak seslerini hissedeceksiniz. Bu hemen bu dolunay ile de tamamlanmayacak. Ağustos ayında bu dolunayın devamı olacak.
Bu dolunay, bu tür bir gerilimin doruk noktasıdır. Bir dönüm noktasına ulaştık ve şimdi tüm bu baskıdan bir şekilde kurtulma, bir şekilde gitmesine izin verme ihtiyacına çok fazla vurgu yapılıyor. Bununla birlikte, geriye doğru hareket eden birçok gezegenimiz olmasına rağmen, içimizde biriken tüm stresin bu serbest bırakılması beklenmedik, şiddetli ve ani olabilir. İçselleştirilmesi muhtemel bir süreçtir. Her iki durumda da biraz daha dikkatli olmak önemli.
Hassas ve alıngan olabiliriz; patlamaya hazır. Ve eğer patlarsak, bazı insanlar yaralanabilir.
Merkür ve Plüton karşıtlığı bizi bazı konularda zor konuşmalar yapmaya itekleyebilir. Gizli bir şeyler ortaya çıkacak ama bunun için konuşmaya değecek mi ya da gizlilikler ortaya çıktığı ile mi kalacak size bağlı olacak. Stresliyiz ve bir şekilde bu stres, bırakmamız gereken bir şeyle bağlantılı.
Son 6 ay kariyerinizde alamadığınız başarıları alıyor olacaksınız.
Bir kin, bir hatıra olabilir. Ayrıca, geçmişte birinin bize kötü bir davranışı veya geçmişimizden bir kişinin aniden hayatımıza geri dönmesi tam ilerlerken birdenbire nerden çıktı bu hissi verebilir. Tam özgürleşmek için yeterli cesaretiniz vardı ama ne oldu?
Gökyüzünde şu sıralar güneş patlamaları gerçekleşiyor. Gökyüzü bilimcileri bu manyetik olayı çok önemsiyor. Her ne kadar insan üzerindeki etkisi bizi bağlamaz deseler de okuduğum tüm makalelerde insanların aşırı öfkeli ve kontrolsüz olabilme ihtimalinden söz ediyorlar. Elektrik kesintileri, teknolojik cihazların bozulması ve aşırı ısınmaların söz konusu olacağı konuşuluyor. İçimden bir ses hani ilgilenmiyordunuz ne olduuuuuu diye yüksek sesle sorma ihtiyacı içerse de güneş patlaması olduğunu duyup kendimi kontrol etme fikrine büründüm :)
İster inanın ister inanmayın bu gezegen içinde yaşıyorsak dünya dışında olan her manyetik olayın etkisi altındayız. Dün akşam kavga eden alt komşunuzun seslerini duyarak uyuduysanız bugün biraz daha kaygılı kalmış olabilirsiniz. Ya da patronunuz covid olduysa sizde acaba bana da geçti mi diye düşünmek durumunda kalacak gerekli huzursuzluğu içinde taşıyacaksınız. Yani demek oluyor ki gökyüzünde olanın bana nasıl etkisi olsun gibi beylik laflar etmeye pek gerek yok. Çünkü gökyüzüne gelene kadar çevrendeki insanların sana ettikleri bile yeterli geliyor. Çünkü sen bir dünyasın ve çevrendekiler gezegen…
Astroloji burada çevreyi hedef alıyor. İnsanlar nasıl bir psikolojide olabilir ya da bilinç seviyem ne düzeyde olacak.
Hani bir laf var ya: “Şimdiki aklım olsaydı”
Hayatınızdaki bazı anları büyük başarı ve refah getirdiğini, bazılarının ise üzüntü ve keder getirdiğini biliyorsunuz.
Peki neden böyle şeyler birdenbire oluyor? Tüm bu olayların sorumlusu nedir?
Yaşam döngüsü kaçınılmaz olduğu için iyi veya kötü aşamalarla karşılaşmamamızda kaçınılmazdır. Hayatın gerçeğini gerçekten tanımlayan bir söz vardır:
'Hiçbir şey kalıcı değildir' sonsuza dek…
Güçlü ve dönüştürücü olarak tanımladığımız bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta hem yeniayın etkilerini hissetmeye başlayacaksınız hem de VENÜS/MARS kavuşumunun gücünü kendi hayatınızda hissedeceksiniz.
Bunlar çok abartılacak durumlar değil. Bu gökyüzü olayları sürekli oluyor. Hatta size yansıtmadığımız daha nice kavuşumlar nice gökyüzünde gezegen çatışmaları var. Önemli olan geçmişte kadim bilginler hangi olayları daha fazla önemsemiş ve günümüze taşınmış diye bunları size duyurusunu yapmak.
Ne demiş Ömer HAYYAM;
“Gönlünü hoş tut, sonu gelmez kaygıların Gök kubbede çatışması bitmez yıldızların Senin toprağa karışacak bedenlerinse Tuğla olacak sarayına başkalarının.”
Yoksa bunları bilmeden yaşayan milyonlarca insan var. İnanmıyorum deyip işin içinden çıkan bir sürü kişi…
Bir zamanlar bende öyleydim…
Bu saçmalıklara inanmıyorum aptalca diyordum, bundan tam 20 yıl önce…
Sonra öyle bir aydınlanma yaşadım ki …
Bugün sabah saatlerinde bir yeniay gerçekleşti. Bu yeniayın etkileri duygusal olarak çok köşeye sıkıştırıcı noktada olabilir.
Aşk hayatınız veya mali durumunuz ile ilgili ciddi bazı kayıplar ya da sorunlar şu an için yaşıyor olabilirsiniz. Bu yeniayın bu kadar sizde baskı yaratıyor olması Satürn-Uranüs karesinin ve Venüs/Mars-Uranüs karesinin sert etkileri yüzündendir. Kısıtlayıcı değişiklikler veya beklenmedik kısıtlamalar içerisine girmiş olabilirsiniz. İstemediğiniz değişiklikleri getirebilir. Ayrıca, istediğiniz türde değişiklikleri yapmayı da zorlaştırır. Bu çok sinir bozucu ve gergin bir zaman içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Ancak açık fikirli, sabırlı ve esnek kalırsanız, ilk bakışta zorluklar gibi görünen şeyler, hayatınızdaki olumsuz, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı şeylerden kurtulmak için fırsatlara dönüştürülebilir.
Yengeç yeri geldiğinde cesur, inatçı ve esnektir
Yengeçlerin sert bir kabuğu ve yumuşak bir iç yapısı vardır; bu, savunmasızlığın onurlandırılması, korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğini hatırlatır. Yengeçler bize her şeye ve herkese açık olamayacağımızı, duyarlılığımıza ve yumuşaklığımıza dikkat etmemiz gerektiğini, sınırlarımız olması gerektiğini, ayırt edici olmamız gerektiğini öğretir. Bir Kardinal Su burcu olarak Yengeç, değişiklikleri uygulamak, harekete geçmek, kendimizi ve başkalarını savunmak ve korumak, yaşam yaratmak ve beslemek için duygusal enerjiyi kullanmakla ilgilidir.
Bu yeniaydan en çok Yengeçler ve yükselen yengeçler etkilenecek! Bu yüzden lütfen sakin kalsınlar ve olayları doğru yönetsinler.
Plüton karşısında Yengeç burcunda Yeni Ay: Konforumuza Yönelik Tehditler
Yengeç burcundaki Güneş ve Ay, 25 derece Oğlak burcunda Plüton'a karşı konumlanıyor ve bir kez daha tüm ekseni harekete geçiriyor. Zıtlıklar, kutuplaşma ve aşırı uçlar arasında devam eden bir ileri geri hareketle ilişkili 180° açılardır. Bunları genellikle başka insanlar veya dış olaylar aracılığıyla yaşarız. Bu açılarda genelde olaylar dışarıdan bir sebepten ötürü gelişir.
Hem Güneş hem de Ay Yengeç'teyken, bize rahatlık ve güvenlik sağlayan şeylere tutunma eğilimindeyiz:
Ruh eşi ne tuhaf bir isim öyle değil mi?
Hem bir yanınızı heyecanlandırıyor hem bir yanınızı acıtıyor hem bir yanınıza aptalca geliyorken gerçekliğine ister inanın ister inanmayın bir gün kapı muhakkak onun varlığını sorgulama noktasına çıkıyor.
Ruh eşinizle tanıştığınızda, anında bir “bilme” ve bağlantı hissi oluşuyor.
İnsanlar, birbirinize benzediğinizi veya “birlikte iyi” göründüğünüzü yorumlayabilir. Çoğu zaman, ikiniz çok benzer kişiliklere sahip olacaksınız ve birbirinizin ışık ve gölge taraflarını yansıtacaksınız.
Esasen her şey kendini sevmeye geri döner.
Yaşam böyle değil midir aslında…
Finalde öğrendiğimiz tek bir gerçeklik kalıyor. Kendinizi sevme gerçekliği…
Venüs ve Mars, 13 Temmuz 2021'de, 19 derece Aslan burcunda gökyüzünde hizalanacak, yaratıcılığı aydınlatacak, herhangi bir dengesizliği uyumlu hale getirecek ve ruh eşi hislerinizi harekete geçirecek. Venüs ve Mars gezegenleri 2019 yılından bu yana uzak ilerlediler ama ilk kez şimdi tam derecelerde kavuşum gerçekleştirecek. 2019 pandemisinden beri aslında ilişkilerde hep mesafeli olmak zorunda kaldık. Şimdi sanki artık bunun bitişi olarak yorumlayabiliriz.
Biliyorsunuz ki bu konudan çok bahsetmedim. Çünkü beni ruhsal anlamda oyalayacak şeylere karşı bir çizgim var. Bazen düşünüyorum verdiğim bilgi kullanılmayacak bir bilgiyse ya da işe yaramıyorsa neden vereyim. Astrolojik olarak sırf bana popülarite sağlayacak diye sizlere astrolojiyi karışık bulmanıza neden olacak şeylere karşı daha özenli ilerlemeyi seçiyorum. Bir sürü soru gelmesi hususunda benden de duymanız gerekenlerden kısaca bahsedeyim.
SİRİUS: En parlak yıldız. Muazzam güce sahip ruhsal yıldızlardan biri. Geleneksel olarak ün ve başarı sunar. Çalkantılı ve tehlikeli olabilir. Büyünün yıldızı! Yoğun yaratıcılık. Büyük riskler ve büyük ödüller. Evren hakkında derin ve zor kazanılmış bir anlayış ve teklifler sunar.
Bu yıldız her yıl bu zamanda güneş ile kavuşuyor.
Dünya'dan sadece 8,7 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, bize en yakın beşinci yıldızdır. Alpha Centauri hariç, çıplak gözle görebildiğimiz tüm yıldızların en yakınıdır. Bu kadar yakındaki bir yıldızın bile güneşimizden 550.000 kat daha uzak olması, uzayın enginliğini çarpıcı bir şekilde göstermektedir.
Eski Mısırlılar tarafından gökyüzündeki en önemli yıldız olarak kabul edilen Sirius, astronomik olarak tüm dini sistemlerinin temeliydi. Göksel hareketleri Mısır takvimini belirledi... Sirius'un sarmal yükselişi (Sirius 70 gün boyunca güneş ışığı tarafından gizlendikten sonra tekrar görünür hale geldiğinde) Mısır yılının başlangıcını işaret etti ve kabaca Nil'in taşması ile aynı zamanda oldu ve büyük olaylar şölen ve kutlama ile işaretlendi.
Mısırlılardan önce gelen Sümer uygarlığında, epik şiirleri Gılgamış Destanı, kahramanın büyük çabalara rağmen kaldırılamayan "ağır bir yıldıza" karşı konulmaz bir şekilde çekildiği bir Gılgamış rüyasını anlatır. Bu yıldız ona gökten iner ve çok "güçlü bir öz"e sahip ve "Cennetin Tanrısı" olarak tanımlanır. Gılgamış, yoldaşları için büyük gemi 50 kürekçiye sahipti (bu takımyıldız, Sirius'un bulunduğu Canis Major ile sınır komşusudur). Bu öğeler, Sirius B'nin neredeyse tam bir tanımını içerir.
Sirius bir kurtuluşu simgeler!
Kadim öğretilere göre, bu yıldız sisteminin etkisinden dolayı özgürlük kavramının kendisi insan bilincinde bulunur.
Temmuz ayına giriş yaptık mı yaptık valla…
Ne demiş ünlü şair Teoman; Nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken yıllar zamanlar geçiyor…
Mayıs ve Haziran aylarındaki Tutulmalar ve Merkür gerilemesi döngüsünden sonra, Temmuz'dan daha sorunsuz bir seyir bekleyebiliriz. Son birkaç ayda meydana gelenlerin çoğu, enerjimizi yeni yollara yönlendirmek için bizi harekete geçirdi.
7 Temmuz'da Merkür gerilemesinin son döngüsünün gölge evresini temizleyeceğiz ve 10 Temmuz'da bir Yengeç Yeni Ayından gelen enerjiyi başlatmanın artışını hissedeceğiz.
Bu, yeni bir şeye başlama ayı!
Uzlaşma, uyum yakalama ve anlayış sergileme noktasında bu ay güçlü temalar olacak. Güneş, temmuz ayının çoğunu korumacı Yengeç burcunda geçirirken, birbirimize bakmamız, sahip çıkmamız ve korumamız gerektiğini hatırlayacağız.
11 Temmuz'da Merkür Yengeç burcuna geçerek gelecekteki güvenliğimiz için en iyi kararları vermemize yardımcı olacak. Satürn-Uranüs karesi hala devrece ve Uranüs temmuz başlarında oldukça sert bir şekilde burayı tetikleyecek. Ancak Satürn geri giderken ay geçtikçe kare gevşeyecek. İçeriden yeniden yapılanma desteklenecektir. Alanımızdaki şeylerin sorumluluğunu üstlenmeye ve önceliklerimizi sıraya koymaya yönlendirileceğiz.
Mars ve Venüs'ün, temmuz ayı ortasında Aslan burcunda birleşmesi, tutkularımızı (Mars) esnek ve yeni fikirlere açık olma yeteneğimizle (Venüs) dengeleme yeteneğimizi vurgulayacaktır. Bu birleşme iki yılda bir gerçekleşir ve yaratıcı girişimler kadar ilişkiler için de yeni bir döngüye işaret eder. Gerçek bir Aşk’ın hayatınıza dahil olması da bu konuya dahil olabilir.
Korkutucu astrolojik teorilerle başlayan haziran ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elbet ki çok kolay geçmeyen şeyler oldu ama bizleri güçlendiren olaylar olarak birçok konuyu tecrübe edindik.
Temmuz ayıda çevremizde korkutucu senaryolarla lanse edilmeye başlamıştır. İnsanı ne yıkıyorsa korkuları yıkıyor. Bu korku kaosunu yaymak ve bizi ele geçirmek oldukça kolay. Çünkü zamanında bende bu yollardan geçmiş biriyim. Astrolojik olarak teorileri duyunca ya da bir günlük, haftalık okuduğumda kendimi çukura girmiş gibi hissederdim. O yüzden bunu empati kurarak sizin de ben gibi okuduğunuzu düşünüp bunu yapmamaya özen gösteriyorum.
Benim sizin için yapacağım tek şey bu ay içerisinde nasıl bir bilinç içinde olacaksınız? Duygularınızı ve ruhsal iç görünüzü tahmin etmeye çalışacağım. Ne yapacağınızı ve bu şekilde hissedince neler olacağını en iyi siz biliyorsunuz. Çünkü sizi ve tepkilerinizi ben tanımıyorum. Nasıl koşullarda, nasıl bir aile ve nasıl kültür ile büyüdüğünüzü bilmiyorum. Bunlar sizin davranışlarınıza yansır ve davranışlarınızda kaderinizdir.
Kaderinizi gerçekten merak ediyorsanız şu anki halinize, tavrınıza ve hissettiklerinize bakın. Temmuz ayı boyunca zaten önemli gökyüzü olaylarını burada sizlere yazıyor olacağım.
Yaklaşık 20 Temmuz’a kadar gerçek bir Satürn, Mars ve Uranüs etkisi içerisinde olacağız.
Satürn kova burcunda gerileme yapıyor, Mars aslan burcu seyrinde ilerliyor ve Uranüs yaklaşık bir 5 yıl daha boğa burcunda kalacak.
Satürn-Mars karşıtlığı sanki sizi aracınızda takip eden biri var ve sizi hızlı gitmeye zorluyor gibi hissettirebilir. Hani arabanın dikiz aynasından bakarsınız ve arkadan birinin sizi takip ettiğini düşünürsünüz. Aracınıza yaklaşır ve siz daha hızlı gitmek ya da yol değiştirme ihtiyacı içine girersiniz. Bu metafordan ilerleyecek olursak sizlerde aslında duygusal anlamda bu noktadasınız. Biri sizi köşeye sıkıştırıyor ve siz hızlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu biri belki sağlık, belki iş belki ev sahibi belki aileniz belki sevgiliniz…
Peki Uranüs ne yapıyor?
Her ömrün bir Eylül’ü vardır.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bereketli ve güzel bir ay içine daha giriş yapıyoruz. Aylara nasıl girip nasıl çıkıyoruz bilinmez. Her şey dün gibi…
Sanki zaman yok gibi…
Eylül gündemi!
AstroŞifa 2021 ajandamızdan sizlere alıntı yapıyorum.
7 Eylül'de Başak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kalbini mi yoksa mantığını mı takip edeceksin? Kendinden şüphe duyacağın bir dönem.
10 Eylül'de Venüs, Akrep burcuna geçiyor. Şöyle bir dönüp hayatına bak! Senin ihtiyaçların mı önemli, yoksa başkalarının ihtiyaçları mı? Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yap!
15 Eylül'de Mars, Terazi burcuna geçiyor. Üzerine gereğinden fazla yük alıyorsan, taşımakta güçlük çekebilirsin. ‘Hayır’ demeyi öğrenmen gerekiyor.
21 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Çok çalışman gereken bir dönem içindesin. Etrafındaki insanların senin çalışmalarını engellediğini düşünüyor, buna dayanamıyorsun. Şikâyet etmek yerine eyleme geç!
22 Eylül'de Güneş, Terazi burcuna geçiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı duygularını ifade etmekte zorlanabilir, dengesiz görünmemek için gayret sarf edebilirsin. Kendini tanı, tavrını belirle…
27 Eylül'de Merkür, Terazi burcunda geri hareketine başlıyor. Huzursuz hissettiğinde hayattan kopuyorsun. Böyle anlarda kendine yeni bir sayfa aç. Çünkü yaşam öğrenilen bir yerdir, üstelik tesadüf diye de bir şey yoktur.
Gelecekten ümit beklemekten vazgeçin.
Yanlış yerden yanlış şeyler beklemekten geçti ömrümüz. Gelecekten ümit bekliyoruz? Yanlış…
İnsan kendinden ümit beklemeli…
Kendimizden umudumuz olmalı.
Bize kendimize olan inancımızı kaybettirdiler.
Ama şimdi ona çok ihtiyacımız var. Bilemedik onun kıymetini. Şimdi onu bulmamız gerekli.
Bunu nasıl yapacaksınız?
Sizi önemseyene incelik, sizi eksikliklerinizle seven, yanlışınızı size gösterip doğrusunu öğreten insana saygı; sizi kırmaya çekinen insana anlayış gösterilir. Değmeyecek kişiler için taviz vermemek, sevgiyi yıpratmamak gerekir. Görmek isteyene her şey gayet nettir.
Birçok gezegenin geriliyor olması sizi ürkütmesin. Özellikle 22 Eylül zamanına kadar gökyüzünde çok güven dolu iyi açılar var. Bu durum sizlerin birçok işinizi toparlama fırsatı sunacak.
7 Eylül Başak yeniayına hazırlanın!
7 Eylül 2021 03:51'de Başak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Proaktif bir yeni dönem başlıyor. Bu yeni ay, sağlık ve üretkenlikle ilgili konularda size başarı verebilir. Doğru bir beslenme şekli, iyi bir diş hekimi, ya da doğru bir psikolog gibi ihtiyaçlarınızı değerlendirmelisiniz. Vücudunuza uyum sağlamaya ve ona en iyi şekilde hissetmeniz için ihtiyaç duyduğu şeyi vermeyi seçmelisiniz. Kendinize ve bedeninize bakın. Kişisel sağlık bakımlarınıza önem verin. Kendinizi toparlayın. Doğru bir ekosistem kurun. Telefonda çok vakit geçiriyorsanız bunu sınırlayın. Ya da takip ettiğiniz ve sizin moralinizi bozan, korku salan şeyleri ayıklayın.
İnsan öncelikle kendisini çok iyi tanımalı. Zaaflarını, kabiliyetlerini, eksikliklerini, birkaç yıl öncesine kadar geçirdiği terakki durumlarını, değişimlerini, olgunlaşmalarını vs... Bunları iyi bilmiyorsa, yani kendini iyi tanımıyorsa, bir şeyin kendisi hakkında hayır mı şer mi olduğuna dair de net bir fikir edinmesi zordur.
Eylül Ay’ında unutulmaması gerekenler;
*Tüm acılar bilgisizlikten kaynaklanır. İnsanlar kendi kişisel tatminleri veya mutluluklarının peşinden giderken, başkalarına acı verir.
*Merhamet dini bir şey değildir, insani bir şeydir. Lüks değildir, kendi barışımızı ve zihinsel istikrarımız, insanlığın var olması için hayati öneme sahiptir.
*Mevcut toplumumuzun sorunlarından biri de eğtimin bizleri daha zeki, daha becerikli yapacağını sanmamız. Günümüzde toplumumuz bunun altını çizmese de eğitim ve bilginin en önemli yönü, bizleri daha faziletli şeylere ve zihinsel disipline yönlendirmesidir. Zekamızı ve bilgimizi en iyi şekilde kullanmak için iyi kalpli değişiklikler sağlayabiliriz.
*Mutluluk hazır bir şey değildir, sizin eylemlerinizle oluşur.
*İnsan potansiyeli herkes için aynıdır. Eğer “Ben çok değersizim” diye düşünüyorsanız, bu yanlıştır. Kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Hepimizin belli bir düşünce gücü var, peki o zaman sizde eksik olan ne? Eğer irade gücüne sahipseniz, değiştiremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Kendi kendinizin efendisi sizsiniz.
* Dünya barışı, içsel barışla başlamalıdır. Barış, sadece şiddetin olmaması anlamına gelmez. Barış, bana göre, insan merhametinin ortaya çıkmasıdır. Kendinizle barışın.
Güzel bir eylül ayı dilerim.
Akşam 20:00 Radyo D canlı yayınımıza beklerim. Ayaklarınızı uzatın. Çayınızı alın ve gökyüzüne bakarak dinleyin. Sevgiler…