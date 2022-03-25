Hayatınıza yeni bir sistem kurun ve net olun!

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün aldığınız nefes için, sağlığın için, ailen ve birçok şey için şükret.
Şükür sebeplerin arttıkça hayata karşı daha pozitif olabilirsin. Mutluluk küçük şeylerde gizli! O mutluluğu bul. Bugün iş hayatınızı daha eğlenceli hale getirmeye çalışın. Yaptığınız işlerin güzel yönlerini görün. Şayet bir hobiniz varsa bundan nasıl para kazanacağınızı düşünebilirsiniz. Seyahat etmek ya da kısa mesafeli yolculuklar yapmanız gerekebilir. İkili ilişkilerde özellikle bazı mesafeler geliştirebilirsiniz.
Partnerinizin size soğuk davrandığını düşünüyorsanız bugün bunu konuşabilir bazı eksiklikleri telafi edebilirsiniz. Yaptığınız işlerde ne kadar ciddi ve istikrarlı olduğunuzu gösterin. Bugün sözleşme ve projelerinizi güncellemek için harika bir gün.
Duygusal bazı yön kayıpları içine girebilirsiniz. Bunu kendinize yapmayın. Konuşmanız gerekiyorsa ve hislerinizi paylaşmak doğru olacaksa bunları konuşmayı seçebilirsiniz.
Mars ve Satürn kavuşumuna ilerlediğimiz şu günlerde bazı yüksek gerilimlerden ve streslere karşı temkinli olmakta fayda var. Öfke kontrolü en önemli gücünüz olacak.
Motivasyon sözü: “En büyük mutluluk, mutsuzluğunuzun kaynağını bilmektir.” F. Dostoyevski
Burcunuza göre tahminler:
Koç: Disiplinli çalışmak için kendinizi eleştiriyorsunuz. Kendinize karşı fazla acımasız olmamalısınız. Kendinizi sevmediğiniz sürece ya da kendinize iyi davranmadığınız sürece gelişemezsiniz her şey sizinle başlar. Kendinize iyi davranın. Kendinize karşı merhameti eksik etmeyin.
Boğa: Akrabalarınıza karşı sınır koymak isteyeceksiniz. İletişim kurmak istemiyorsunuz. Onlarla araya koyacağınız mesafe daha sağlıklı bir iletişim kurmanıza sebep olacaktır. Böylece ilişkileriniz sizin belirlediğiniz oranda gelişecektir.
İkizler: Maddi olarak kendinize yeni bir amaç ediniyorsunuz. Bulduğunuz bu yeni amaç sizi oldukça heyecanlandırırken çok çalışmanızı da sebep olacaktır. Bu süreci yatırımlarınızın karşılığını alana dek bırakmayın. Emeklerinizin karşılığını görmek biraz zaman alsa da en doğru zamanda karşınıza çıkacağını unutmayın.
Yengeç: İlişkinizin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Uzun süreli bir gelecek için bazı kişisel alanlarınızdan feragat etmeniz lazım. Eğer bu konuyla ilgili gerçekçi bir bakış açısına sahipseniz böyle bir yola girin. Eğer kendinizden emin değilseniz bu yola girmemek karşı tarafı üzmemek sizin için daha iyi olacaktır.
Aslan: Haftanın son gününde personelleriniz ile toplantı yapmak isteyeceksiniz. Düzenlenmesi gereken konuların konuşulması gerekiyor. Bu toplantı sonucunda eksikleri fark edebilir ve düzenlenmesi gereken konularla ilgili plan yaparak iş paylaşımı yapabilirsiniz.
Başak: Duygularınızı doğru şekilde ifade edemediğiniz de içsel sıkışma yaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi kalıplara hapsetmeyin. Kendinizi özgür bırakın içsel olarak duygusunu enerjisini hissetmediğiniz hiçbir cümleyi kurmayın. Hislerinize ve duygularınıza güvenin.
Terazi: Aile gibi gördüğünüz kişilerin sizleri anlamadığınızı düşünüyorsunuz. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Yaşadığınız hayal kırıklığı sizi oldukça yorabilir ve duygularınızın karmaşasını çözemeyebilirsiniz. İnsanlara olan güven duygunuzun zedelenmesi herkese aynı sorunu yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Lütfen olayları genele yaymayın.
Akrep: Yakın iletişim kurduğunuz kişilerin sizlere yanlış yapmasını kaldıramıyorsunuz. Verdiğiniz değere karşı artık aranıza mesafe koyacaksınız. Bu mesafeyi koymak size iyi gelecek ve kendinizi psikolojik olarak daha iyi hissedeceksiniz.
Yay: Değer sorgulaması içerisindesiniz. Hayatınız için nelerin değerli olması gerektiğini düşüneceksiniz. Vardığınız kanı sizin gerçekliğiniz olacak ve hayatınızı bu gerçeklik üzerinden yeniden şekillendirmek için yola koyulacaksınız.
Oğlak: Gerçek benliğinizi ortaya koymak için üstün çaba sarf ediyorsunuz. Hayatınız içerisinde duygularınızı kalıplar içerisinde yaşayamazsınız. Bu kalıplardan özgürleşmeli duygularınızı yaşamak için kendinize zaman vermelisiniz. Duygularınızdan korkmayın.
Kova: Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Yorgunluğunuzu özel alanınızda dinlenerek atmaya çalışıyorsunuz. Kendinizle vakit geçirmek kendinizi değerlendirmek size iyi gelecek ve kendinizi yenileyerek enerjinizi yükselteceksiniz.
Balık: Dostlarınıza onların mutlu olacağı sürprizler hazırlamak istiyorsunuz. Birlikte mutlu olmanın kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden yaptığınız her uğraşın karşı tarafta bir karşılığı olduğunu düşünüyorsunuz. İlişkilerinizi güzel duygular üzerine kurduğunuz sürece hayatınızda güzel insanlar hep olacaktır.
Hayatınıza yeni bir sistem kurun ve net olun!
Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün aldığınız nefes için, sağlığın için, ailen ve birçok şey için şükret.
Şükür sebeplerin arttıkça hayata karşı daha pozitif olabilirsin. Mutluluk küçük şeylerde gizli! O mutluluğu bul. Bugün iş hayatınızı daha eğlenceli hale getirmeye çalışın. Yaptığınız işlerin güzel yönlerini görün. Şayet bir hobiniz varsa bundan nasıl para kazanacağınızı düşünebilirsiniz. Seyahat etmek ya da kısa mesafeli yolculuklar yapmanız gerekebilir. İkili ilişkilerde özellikle bazı mesafeler geliştirebilirsiniz.
Partnerinizin size soğuk davrandığını düşünüyorsanız bugün bunu konuşabilir bazı eksiklikleri telafi edebilirsiniz. Yaptığınız işlerde ne kadar ciddi ve istikrarlı olduğunuzu gösterin. Bugün sözleşme ve projelerinizi güncellemek için harika bir gün.
Duygusal bazı yön kayıpları içine girebilirsiniz. Bunu kendinize yapmayın. Konuşmanız gerekiyorsa ve hislerinizi paylaşmak doğru olacaksa bunları konuşmayı seçebilirsiniz.
Mars ve Satürn kavuşumuna ilerlediğimiz şu günlerde bazı yüksek gerilimlerden ve streslere karşı temkinli olmakta fayda var. Öfke kontrolü en önemli gücünüz olacak.
Motivasyon sözü: “En büyük mutluluk, mutsuzluğunuzun kaynağını bilmektir.” F. Dostoyevski
Burcunuza göre tahminler:
Koç: Disiplinli çalışmak için kendinizi eleştiriyorsunuz. Kendinize karşı fazla acımasız olmamalısınız. Kendinizi sevmediğiniz sürece ya da kendinize iyi davranmadığınız sürece gelişemezsiniz her şey sizinle başlar. Kendinize iyi davranın. Kendinize karşı merhameti eksik etmeyin.
Boğa: Akrabalarınıza karşı sınır koymak isteyeceksiniz. İletişim kurmak istemiyorsunuz. Onlarla araya koyacağınız mesafe daha sağlıklı bir iletişim kurmanıza sebep olacaktır. Böylece ilişkileriniz sizin belirlediğiniz oranda gelişecektir.
İkizler: Maddi olarak kendinize yeni bir amaç ediniyorsunuz. Bulduğunuz bu yeni amaç sizi oldukça heyecanlandırırken çok çalışmanızı da sebep olacaktır. Bu süreci yatırımlarınızın karşılığını alana dek bırakmayın. Emeklerinizin karşılığını görmek biraz zaman alsa da en doğru zamanda karşınıza çıkacağını unutmayın.
Yengeç: İlişkinizin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Uzun süreli bir gelecek için bazı kişisel alanlarınızdan feragat etmeniz lazım. Eğer bu konuyla ilgili gerçekçi bir bakış açısına sahipseniz böyle bir yola girin. Eğer kendinizden emin değilseniz bu yola girmemek karşı tarafı üzmemek sizin için daha iyi olacaktır.
Aslan: Haftanın son gününde personelleriniz ile toplantı yapmak isteyeceksiniz. Düzenlenmesi gereken konuların konuşulması gerekiyor. Bu toplantı sonucunda eksikleri fark edebilir ve düzenlenmesi gereken konularla ilgili plan yaparak iş paylaşımı yapabilirsiniz.
Başak: Duygularınızı doğru şekilde ifade edemediğiniz de içsel sıkışma yaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi kalıplara hapsetmeyin. Kendinizi özgür bırakın içsel olarak duygusunu enerjisini hissetmediğiniz hiçbir cümleyi kurmayın. Hislerinize ve duygularınıza güvenin.
Terazi: Aile gibi gördüğünüz kişilerin sizleri anlamadığınızı düşünüyorsunuz. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Yaşadığınız hayal kırıklığı sizi oldukça yorabilir ve duygularınızın karmaşasını çözemeyebilirsiniz. İnsanlara olan güven duygunuzun zedelenmesi herkese aynı sorunu yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Lütfen olayları genele yaymayın.
Akrep: Yakın iletişim kurduğunuz kişilerin sizlere yanlış yapmasını kaldıramıyorsunuz. Verdiğiniz değere karşı artık aranıza mesafe koyacaksınız. Bu mesafeyi koymak size iyi gelecek ve kendinizi psikolojik olarak daha iyi hissedeceksiniz.
Yay: Değer sorgulaması içerisindesiniz. Hayatınız için nelerin değerli olması gerektiğini düşüneceksiniz. Vardığınız kanı sizin gerçekliğiniz olacak ve hayatınızı bu gerçeklik üzerinden yeniden şekillendirmek için yola koyulacaksınız.
Oğlak: Gerçek benliğinizi ortaya koymak için üstün çaba sarf ediyorsunuz. Hayatınız içerisinde duygularınızı kalıplar içerisinde yaşayamazsınız. Bu kalıplardan özgürleşmeli duygularınızı yaşamak için kendinize zaman vermelisiniz. Duygularınızdan korkmayın.
Kova: Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Yorgunluğunuzu özel alanınızda dinlenerek atmaya çalışıyorsunuz. Kendinizle vakit geçirmek kendinizi değerlendirmek size iyi gelecek ve kendinizi yenileyerek enerjinizi yükselteceksiniz.
Balık: Dostlarınıza onların mutlu olacağı sürprizler hazırlamak istiyorsunuz. Birlikte mutlu olmanın kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden yaptığınız her uğraşın karşı tarafta bir karşılığı olduğunu düşünüyorsunuz. İlişkilerinizi güzel duygular üzerine kurduğunuz sürece hayatınızda güzel insanlar hep olacaktır.