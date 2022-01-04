Hayatımızı, kurallarımızı yeniden yazıyoruz.

Ay, Zodyak'ta oldukça hızlı hareket eder ve iki günde bir burç değiştirir. Bizler sizlere Ay, o gün hangi burçtaysa ondan haber veririz. Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor ve tüm gün boşlukta hareket edecek. Artık kendi sağlığınıza ve mutluluğunuza odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bu, esas olarak duygusal sağlığınızdır, ancak aynı zamanda fiziksel kontrolleri veya yeni bir fiziksel aktiviteye başlama dürtüsüne sahip olduğunuzu da gösterebilir. Her iki durumda da Ay, kötü alışkanlıklardan vazgeçme ve yeni sağlıklı alışkanlıklar edinme dürtüsünü tetikliyor. Bugün daha fazla sağlıklı beslenme ve kendinizi iyi hissetme noktalarında ne yapacağınıza bakın.

Ay Boşlukta Nedir?

Ay duygularımızı, alışkanlıklarımızı, içgüdülerimizi ve içsel yaşamımızı yönetir. Ay yaklaşık 2,5 günde bir burçtan diğer burca geçer. Ay'ın içinde bulunduğu burçtan ayrılmak üzere ilerlerken herhangi bir gezegen ile bağlantı kuramaması durumuna Ay'ın boşlukta olması diyoruz. Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır.

Ay Boşluktayken Neler Yapılır Neler Yapılmaz

Ay boşluktayken yaptığımız planların gerçekleşmesi pek olası değildir ve karar verme becerilerimiz de gerçeğe sıkı sıkıya bağlı olmayacağı için hiçbir yere varamayacağımızı hissedebiliriz. Verimsiz toplantılar, sinir bozucu durumlar, uyku hali, düşük enerji, ertelenmeler olabilir. Finansal, profesyonel veya ilişkilerinizde önemli bir şey başlatmak gerekir. Büyük bir satın alma yapmak veya bir sözleşme imzalamak ideal değildir. Aynı şey ilk buluşmaya gitmek veya birinden seninle evlenmesini istemek için de söylenebilir.

Bu yüzden hislerinize ve sezgilerinize yaslanın ve rasyonel beyninizi dinlendirin. Hayalleriniz kaleme almak için biraz zaman ayırın, zihninizin dolaşmasına izin verin. Günlük yazmak, uzun bir banyo yapmak ya da sadece yatakta uzanıp uyuklamak için idealdir. Kişisel bakımınızı artırın, yalnızca içe dönük zamana öncelik verin ve şu anda hayatınızda neler olup bittiğini işlemek için zaman ayırın. Ayın boşlukta olması gençleştirici ve dinlendirici bir şekilde duygularınızla ve hayal gücünüzle temasa geçmenizi sağlayan gezegen gerilimleri arasında güzel ve sakin bir mola olabilir, rutininize bağlı kalın.

Oğlak yeniayının etkileri oldukça güçlü bir şekilde ilerliyor.

Çevrenizde ilişkilerinizde gereksiz davranışlar ve nasihatler duymanız mümkün olabilir. Bu kadar emeğime ya da bu kadar verdiğim değere karşılık bunları mı görmem gerekiyordu diye düşünebilirsiniz. İçinizden geleni veya elinizden geleni yaptıysanız müsterih olun. Oldurmaya da çalışmayın. Merhametten, nezaketten veya edepten nasibini almış insanların saygıdan veya ince düşünceden yoksun kişilerle yaşaması zaten büyük imtihandır. Ruhunuzun ışığını söndüren insanlardan uzak durun.

Günün motivasyon sözü: “Başarı, şevkini hiç kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine geçebilme kabiliyetidir.” Dan Brown