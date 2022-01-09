Güneş-Venüs kavuşuyor! 8 yıllık bir yeni dönem başlatıyorsunuz.

Günaydın yıldız savaşçıları;

Ay sabah 8.26’da Koç burcuna geçiyor. Ay ve Merkür arasında sıcak bir açı var. Geçmişin yaralarını sarıyor ve yeni bir dönemin kapısını aralıyorsun. Şimdiye dek elinden geleni fazlasıyla yaptınız, olmuyorsa zorlamayın...Sevdiğin kişilerle huzurlu olun. Duygusal anlamda kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz. Bunun nedeni daha fazla yardıma ihtiyacınız olabilir.

Çevrenizden yardım almayı ihmal etmeyin. İnsanlara güven duymak şu sıralar sizi korkutuyor olsa da yine de şans vermek kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır. Bazen sadece kendiniz için bazı duyguları bağışlamanız gerekebilir. Tutunduğunuz dalın kesilmesi sizleri kısa süreliğine üzüntü içerisinde bıraksa da çabuk toparlıyorsunuz.

Sorgulamalarınız yerini çözüme ulaşarak ferahlığa bırakıyor olacaktır. Finansal konularınızdaki hassaslığınız temkinli hareket etmeye sizleri taşımalıdır. Yaşadığınız farkındalıkla birlikte geleceğinizi planlarken ruhunuzun uyanışıyla birlikte çok farklı bir hayata adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aniden gerçekleşebilecek olaylara tepkisel yaklaşmadan önce sakinlikle olayları analiz etmeyi denemelisiniz. Tutkularınız yaşamınızı belirlerken, yaşamınız da geleceğinizi belirleyecektir.

Bu akşam sizlere bir sürprizimiz var. Artık “Astromatik Show” TGRT EU kanalında sizlerle olacak. İlk yayınımızda bizi yalnız bırakmak istemezseniz cumartesi akşamı saat 20:00’da sizleri bekliyor olacağız. Canlı yayın olacağı için ve instagram canlı yayından katılanları programa alacağım için mutlaka instagram astromatik hesabımızı takip etmeyi unutmayın.

Günün Motivasyon Sözü: “Bağışlamak, bir mahkumu serbest bırakmak ve o mahkumun siz olduğunu keşfetmektir.”

Koç: Kendinizi doğru şekilde ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz. Tekrar tekrar açıklama yapma gereği duymanız öfkelenmenize yol açabilir. Süreçten memnun olmayabilir ve öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Yüklerinizi hafifletin.

Boğa: Geçmişte sizleri yaralayan konuların etkisi hala devam ediyor. Kişisel bir hesap kapatma düşüncesi içerisindesiniz. Doğru hamlenin nasıl olması gerektiği konusunda çekinceleriniz olacaktır. Ama sağlıklı düşünerek doğru cevabı bulabilirsiniz.

İkizler: Toplumun dışladığı kişilere sahip çıkacaksınız. Ortada bir haksızlığın olduğunu düşünmeniz gereken müdahaleyi yapmanızın önünü açacaktır. Ötekileştirilen kişilerin sesi olmak, o insanlara yardımcı olmak size iyi gelebilir ve motivasyon gücünüzü arttırabilir.