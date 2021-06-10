Güneş tutulması gerçekleşiyor! Kemerlerinizi bağlayın

Günaydın yıldız savaşçıları;

Tüm hızımızla güçlü bir şekilde yılın ilk güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz. Tutulmalar, ay düğümlerini harekete geçiren dinamik kozmik olaylardır. Ay, Zodyak çevresinde sürekli dönen bir eliptik üzerinde kayar. Bu yörüngenin en yüksek ve en alçak noktaları, doğum haritalarımızda güney ve kuzey düğümleri olarak görünen ay düğümlerine karşılık gelir. Genellikle Kader Düğümleri olarak adlandırılan güney ve kuzey düğümleri, geçmişimizi ve geleceğimizi, yani karmik yolumuzu sembolize eder. Buna göre tutulmalar, doğum haritalarımızdaki bu düğümleri harekete geçirerek kaderimizi aydınlatır. Karmik veya kaderimizin aydınlanması gibi ifadeler sizleri ürkütüyor olabilir. Ama yüzyıllarca yapılan araştırmalar sonucunda bir insanın hayatında en büyük değişimlerin güneş tutulmaları sonrası gerçekleştiğine varılmış.20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki aynen bu fikirdeyim. Aslında karmik dediğimiz şeyler bizlerin geçmişte yaptığı iyi ya da kötü deneyimlerin sonucu olarak düşünülebilir. Hani soruyoruz ya “iyi mi kötü mü” olacak. İşte sisteme size soruyor?

Ne kadar iyiydin ne kadar kötüydün?

Dünyaya karşı sadece kendiniz olabildiğiniz bir yola giriyorsunuz. Her şeyi o kadar yoğun hissettiğiniz ve patlamaya eğilimli olduğunuz bunca zamandan sonra nihayet anlaşıldığınızı hissettiğiniz bir süreci başlatıyorsunuz. Özellikle kariyerinizde 2018 yılından bu yana oldukça yıprandınız.

Sevildiğinizi hissettiğiniz, ne olacağı konusunda endişelenmeden tekrar bir çocuk gibi hissedeceksiniz.

Önümüzdeki güneş Koçlar için içlerindeki masumiyet ve çocuksu tavrı kaybetmemek önemlidir. Son dönemde maalesef bir çocuk göremeyeceği kadar ağır adaletsizliklerle savaştılar. Artık güvenli bir alana geçip özgürleşmeyi seçiyorlar. Korkularından uzaklaşmak için ve kendilerini daha özgür hissetmek için bir hareket ediyorlar. Asla korkmamaları gerekiyor ve kendi hayallerini yeniden inşa ediyorlar.

Toksik pozitiflik, pozitifliğin zorla ve samimiyetsiz olduğu zamandır. İçimizde pozitiflik hissetmeyip de başkalarına parlak bir şekilde gülümsediğimizde, insanlar samimiyetsiz olduğumuzu hissedebilirler.

Kimi aldatmaya çalışıyoruz?

Kendimiz belki...