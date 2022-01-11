Güneş-Plüton kavuşumu: Yenilgini kabul et!

Ay, Koç̧ burcunda ilerliyor ve saat 10.22’den sonra boşlukta hareket ediyor. Saat 17.50’de ise Boğa burcuna geçiyor. Cesur ol. Bazı şeylerin değişme zamanı geldi. Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi, daha önce pek çok kez deneyimlediniz.

Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Hayatınız içinde bulunacağınız eylemleri iyice düşünün bunları tasarlayın ve bir eylemin nasıl sizi ileriye taşıyacağını unutmayın.

Gerekli yeteneklerinizin farkında olun. Çünkü duygularınız bugün savunmasızca yüzeye vurabilir. Bunu kontrol etmeyi öğrenmiş olanlar kendilerini iyi hisseder. Öğrenmemiş olanlar yere serilmiş gibi hisseder. Kendinizi umutsuz bir hayatın parçası haline getirmekten vazgeçin.

Diş,kemik ağrılarına dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi koruyun. Duygusal türbülans içinde olabilirsiniz. Bu bedeninize yansıyabilir.

Bu hafta artık bir Merkür gerilemesine giriş yapıyoruz. Uzun zamandır sonuç almadığınız konuların birçok nedenlerini öğreneceksiniz.

Artık uğruna savaşarak kazanacağınız şeyleri istemiyorsunuz.

Merkür Retro’su öncesi 10 Kural!

1.En sevdiklerinize bile bir gün gidebilme özgürlüğünü verin ki geri dönmek ve kalmak için bir sebepleri olsun.

2. Zamanın önünde durmak mümkün değil. Bir hata yaptığımızda, zamanı geri alıp yeniden baştan başlayamayız. Yapabileceğimiz tek şey, şimdiki zamanı iyi kullanmak.