Güneş/Merkür kavuşuyor! Söyleyeceğin çok şey var ama hevesiniz yok.

Son yüzyılın en güzel senesi olmasını umduğumuz yıldızların zirvesi 2022 senesi diyarından herkese merhaba!

Yılın ilk yeniayı oğlak burcunda gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde 22:30 civarlarında gerçekleşecek yeniay öncesi duygusal dünyanız biraz daha gergin ve öfkeli olabilir. Enerji oldukça sıkışık ve tahammülsüz olmaya açık. Mümkün oldukça bugünün sabah saatlerini daha fazla kendinizi dinlendirmek için kullanmalısınız. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ama hiçbir şey elinizden gelmiyor gibi olabilir. Bu yeniay bazı şeylerin sonuna geldiğini size gösterecek. Her son yeni bir başlangıçtır. Bu duygular belki de artık cesur olman veya eyleme geçmen gerektiğini size gösterecek. Artık bunları uygulama zamanı geldi. Parasal konularda oldukça kaygı ve endişe artabilir. Finansal konulara da alım-satım ya da döviz, coin gibi anlık işlere girmemekte fayda var. Şaşırtıcı iniş-çıkışlar bazı parasal dengesizlikler içerisine sizi çekebilir.

Çok çalışmak ve üretmek zamanı!

Bu yeniay ile en çok oğlak-koç-yengeç ve terazi burçları etki altında olacaktır. Bu yeniay hayatınızda bir büyük başarıyı getirebilirken iş hayatınız ile ilgili önemli bir yol ayrımını da anlatabilir. Bu durum sizin doğum haritanıza göre anlam kazanacaktır. Bu yeniayın etkisi 15 gün boyunca sürecektir. Bu yazılanlar sadece bugüne özel değildir. Önümüzdeki haftanın akışını da etkilemektedir. Zekanın ve aklın temsilcisi olan gezegenimiz Merkür bugün kova burcuna geçiyor. Orijinal ve benzersiz fikirler tüm işlerinizi çözüme götürebilir. Geleneksel bakış açısından çıkın. Diğer insanlarla, özellikle arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla fikir alışverişinde bulunmanın keyfini çıkarın.

Bu yeniay kimine iade-i itibar, kimine irtifa kaybetme olacak!

Daha ikinci günündeyiz ama öyle bir başlıyoruz ki finalde "Her şey nasıl da nizami, nasıl da yerine oturmuş" diye düşünebiliriz. Çünkü kapıda bir Oğlak yeniayı var. Hayatımızı, kurallarımızı yeniden yazıyoruz. Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğiz. Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek... Hazır mısınız?

Oğlak burcu çalışmanın, emeğin, hayatında uzun vadede karşılığı görülmeyen kariyer başarısının şansını temsil ediyor. Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz. Bu yeniay size gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamayı öğütlüyor. Ortaya çıkan yalanlarla, yalan söyleme eyleminin insanların yemek yemek gibi bir rutini haline geldiğini görebilirsiniz. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece hiçbiri size zarar veremeyecek. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız.

Kimi zaman kişinin manevi hayatında da meydana gelen, onu bilinmezlere sürükleyen bir halet-i ruhiye vardır. İşte oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ve Merkür’ün kova burcuna geçecek olması bunu daha güçlü yapacak.Ama bunun böyle olmasının sebebi var. Kişinin silkelenip özündeki değerlere sarılmasıyla belki de eskiden daha iyi durumlara gelmesini sağlamak için olacak.

Günün motivasyon sözü: “Kendiniz yapmazsanız, hiç kimse kaderinizi iyileştirmeyecektir.” Bertolt Brecht