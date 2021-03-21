Güneş Koç burcunda! Çark yeniden dönüyor, fırsatlar geliyor!

Biliyorsunuz elden geldikçe size balık yemeği değil ama balık tutmayı öğretiyorum. Son zamanlarda astrolojiye ve doğum haritalarınıza artan ilgi beni oldukça heyecanlandırıyor. Bende mümkün oldukça hafta sonları sizi kendi haritanızla ilgili önemli incelemeleri paylaşmak istedim. Konudan konuya atladığımız ve sizlere verilen hap bilgiler olarak düşünün.
Bazı terimler sizin dikkatinizi dağıtacak olsa da sorgulamanıza yardımcı olacak diye umutluyum.
Astroloji kişisel zayıflarımızı en güçlü hale getiren bir de üzerine zamanla zayıflıklarımızda ilham almayı öğreten harika bir sanattır.
Doğum haritanızda gezegenleri anlamak için şifreler nelerdir?
Haftayı öyle ya da böyle tamamladık. Şimdi size biraz Merkür balık burcu geçişinden ve sizlere etkisinden bahsetmek istiyorum. Hadi kendinizi bir odaklayın ve 4 Nisan’a kadar sürecek bu geçişin size karşı yansımalarını inceleyin.
İletişim ağımızın sahibi Merkür, Balık burcuna geçerek düşünce yapımızda, algı frekansımızda fiziki etmenleri kenara bırakarak daha fazla sezgisel dokunuşun egemen kılacak ve bu güçlü hislerle hafızamızı tamamlayacaktır.
Balık doğada çabuk unutan bir varlıktır. Ama o unutkanlığına rağmen su kaynağının yerini kaybetmeden her dönemin de yolculuğunu sürdürmüştür. Çıktığı yolda ilahi planda sezgisel hareketini devamlı tatbik ederek kendisi içilen biçilen görevi harfiyen yerine getirmenin gücü ile yaşamını sürdürür.
Merkür Balık burcunda zihninizde birden fazla ses oluşturabilir. Düşünceler, kavramlar hepsi birbiriyle karışıp dans ederken sezgisel varlığınız, ruhsal duygularınızı tetikleyebilir. Bu süreçte soyut düşünce kalıpları üreten zihinin yön arayışını yine soyut sezgilerle yapılmasını bekler. Sizi normalin üstünde bir hassasiyet ve alınganlık çemberinin içine alabilir. İçinize kapanmak istediğinizde veya kendinizi ansızın zihninizin kuytularında bulursanız, anlayın ki Merkür sizi etkisi altına almış demektir.
4 Nisan’a kadar sürecek olan bu dönemde bireysel hayatımıza ait düşünceler, korkular, endişeler ve beklentiler önem kazanarak hayal dünyası içerisinde kurulan yapıların yükselişlerini hız kazanacaktır. Enerjimizde düşüklük yaşanırken fiziksel ve ruhsal yorgunluk da eşzamanlı olarak artış gösterecektir. Donuk bir iletişim hali sebebiyle düşünce ve hislerinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz zorlaşabilir, yanılgı ve yanlış anlaşılmaların etkisiyle istemediğin diyalogların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Zorlu geçen günler, size kendinizi daha mutsuz hissettirebilir ve kurban psikolojisine fazla kapılabilirsiniz. Hızlı değişen ve aynı anda yaşadığınız zıt duygular, değer sorgulaması ve kararsızlık olarak hayatınıza sirayet edebilir. Bu etkileri en aza indirmek için zihninizin bu yanıyla aranızda bir sosyal mesafe oluşturmalısınız. Geçtiğimiz yıldan bu yana deneyimlediğimiz gibi, bazı uzaklıklar daha çok yakın olabilmek için gerekli ve hatta zorunludur. Bu kuralı içinizdeki ülkeye bir önlem olarak entegre edebilirsiniz.
“Hep mi böyle olacak, hiç mi iyi bir şey yok?”
Elbette var. Mesela Pisagor Teoremi diye tabir edilen dik üçgenin ortaya çıkışında Pisagor çizdiği üçgene ruhsal zihinle bakarak farklı bir tamamlanmanın kapısını aralamıştır. 3 – 4 – 5 dik üçgenini “Ruh, Beden ve Zihin” ile eşleştirerek her anlamda kendini tamamlamış bir insana benzetmiştir. Bu üçlüyü keşfederken insanın doğasında değersiz bir madenden içerisindeki değerli olana dönüşümünü tasvir etmiştir. Dik üçgen gibi kendinizi özel olarak tamamlayarak kusursuz bir uyumu yakalayabileceğinizi simgelemiştir.
Dante kendi yolculuğu sırasında yolunu karanlık bir ormanda kaybeder. Yolunu tekrar bulabilmesi için aklın kendisi olarak ifade ettiği ve bu karanlık ormanda kendisine yol göstermesini beklediği ünlü bilge Vergilius’tan yardım ister. Bu yardım çağrısının nedeni, her karanlığa düştüğünde aydınlığa onun desteğiyle ilerleyebileceğini fark etmesidir. Dante karanlık yoldaki yürüyüşünü üç ana bölümü ayırır.
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Finansal anlamda gergin bir gün içinde olabilirsiniz. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin.
Öğleden sonra beklenilmeyen koşulları ya da şaşırtıcı gelişmelere yön vermeniz gerekebilir.
Daha sakin ve cevapsız kalarak bazı durumları daha rahat yönetebilirsiniz.
Merkür Balık burcuna geçti!
Venüs, kişinin duygusal değerlerinin ve kendi yakınlık ihtiyaçlarını ifade etme ve anlama tarzını gösterir.
Satürn gezegeni insanın nasıl ihtiraslarının, önceliklerinin ve çalışma yapısını dönüştürüyorsa şimdi Venüs gezegeni 8 yıllık bu döngü ile yaşamınızın bambaşka bir noktasına sizleri çekiyor.
21 Mart Pazar günü Venüs Koç burcuna geçerek baharın gelişini kutlayacaktır. Baharın toprağa, havaya vermiş olduğu özgürlük Venüs Koç ile birlikte bireysellikte daha fazla hissedilir hale gelecektir. Gökyüzünde ateş elementi artış göstermeye başlarken üzerimizde ataleti atarak enerjimizi yeniden kazanmaya başlıyoruz.
Venüs Koç doğası gereği özgürlükçü, enerjik, kendine güvenerek hareket eder. Lider özelliğini aşkta da sergilerken dominant yapısı ilişkilerde yön göstermekten mutluluk duyar. Venüs Koç burcunda ilişkilerde hızlı hareketlere yol açabilir. Hızlı ve ani verilen kararlar ilerde pişmanlık neticesi ile sonuçlanabilir. Hızlı başlayan ilişkiler, sıkılmalarla ani bitişler yaşayabilir. Süreç de daha sakin adımlar atmak geleceği şekillendirecektir.
Güneş-Venüs Kavuşumu
29 Ekim 2010 Akrep Burcunda
6 Haziran 2012 İkizler Burcunda
11 Ocak 2014 Oğlak Burcunda
Venüs Döngüsü; Güneş ile Venüs’ün her 8 yıl da bir aynı burçta kavuşum açısına sahip olmasıdır. Koç burcunun 5. Derecesinde kavuşacak olan Güneş ve Venüs 8 yıl süreyle Koç burcunun temalarını hayatımıza entegre ederek başlatma enerjisi ile yeni bir döngünün startını verecektir.
Venüs sekiz yıl içerisinde Güneşin etrafında 5 döngü tamamlayarak(Güneşin etrafında 5 kere dönüş yapar) 8/5 Altın Oran ya da Pi sayısına karşılık gelir. Hayatlarımız da önemli basamakları oluştururlar.
Venüs Roma mitolojisinde Aphrodite, Sümer mitolojisinde İnanna, Babil mitolojisinde İştar, Mısır mitolojisinde Hathor ile özdeşleştirilmiştir.
Venüs; Güneş sisteminde Güneş’e uzaklık olarak 2. Sırada yer alırken sıcaklık olarak ilk sırada yer almaktadır. Sabahyıldızı, Akşam yıldızı, Zühre, Çolpan, Çoban Yıldızı ve Tan yıldızı gibi isimlere de sahiptir. Görülme imkânı olduğu zamanlar da gökyüzünde en parlak gezegenlerden birini oluşturur.
Venüs sevme şeklimiz, değerlerimiz, sevgimizi nasıl yansıttığımız, estetik bakış açımız, sanatsal yatkınlığımızı ifade eder.
Venüs’ün 8 yıllık döngüsüne tarihi simgelerle bakmak istiyorum.
Selçuklu Yıldızı olarak bilenen 8 köşeli yıldızı incelerken her bir köşenin bir anlamı, bir kapıyı oluşturduğunu gözlemliyoruz. Eşit büyüklükte iki karenin iç içe aynı merkez etrafında döndürülmesiyle oluşmaktadır. Her bir kare bir cihanı anlatırken biri yaşadığımız dünyayı anlatırken, diğeri manevi âlemi yansıtmaktadır. Anadolu Selçuklu Döneminden itibaren mimari olarak ilk motiflerde karşımıza çıkmaktadır.
Merhamet, Sabır, Şefkat, Sadakat, Sır Tutma, Cömertlik, Doğruluk, Şükür manalarını taşırken 8 cennet olarak da isimlendirilmiştir. Sekiz köşeli yıldızın bir manası da 8 koldan gelen bilgelik ile birliğin sağlanarak zafere ulaşmasıdır.
Balık burcunda gökyüzünde dizilim halinde Güneş, Ay, Neptün, Venüs yeniaya destek olurken Venüs de yüceldiği konumda olumsuz düzeni olumlu hale getirmek için elinden geleni yapıyor olacaktır. Tabi bunu en öncelikle sizin irade göstererek böyle yapmanız gerekmektedir. Neptün balık burcunda kendi evindedir. Neptün’ünün narkoz etkisi dağılırken yeniay ile birlikte hayatlarımızda acının yol açtığı enkazları daha iyi görmemizi sağlayıp, yeni başlangıçlara adım atacak gücü elimizde bulundurduğumuz farkındalığımızı aydınlatacaktır.
Balık yeniayı Markab sabit yıldızı etkisi ile yeniliği başlatacaktır. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın artış gösterdiği bu dönemde geçmiş anılarınız ile gelecek kaygılarınız arasında kalmanız olasıdır. Bu dönemde psikolojik sorunlarınız baş gösterebilir, depresyon belirtilerinizde artış gözlemleyebilirsiniz. Sorunlarınızı içsel çözümleme yapmayarak paylaşım doğasına ayak uydurup balık olmanın olumlu düşüncelerine kapılarak gelişme göstermelisiniz.
Korkularımızı içgüdüsel olarak paylaşmaya yanaşmak isteyeceğimiz bu dönemde, yaşam felsefemizde arayış içerisinde olduğumuz konuların çözümüne ulaşarak bakış açımız da genişleme, ufuk çizgimizde yeni hedeflere doğru başlangıçlar yapacağız.
Düzen ve mükemmellik arzusu bizlerin çok fazla iş yapmasına ve nihayetinde hiç bitmeyen hükümlülükler altında ezilmeye neden olur. Hayatta bazı şeylerin mutlaka gerekli olduğunu düşünerek yaptığımız her şey ödün vermek ve insanları memnun etmek dürtüsü ile hareket eder.
Bu yeniayın başlıca evrimsel dersleri içerisinde çalışmadan bir şey elde edilmeyeceğini ve ilişkilerimizde sonuç ne olursa olsun özen göstermemiz gerektiğini gösteriyor.
Hayatımızda yaptığımız her şeyin birbirine bağlı olduğunu farkederiz. Bu iç sıkışma bu yüzden yaşanır. Yaptıklarımız sadece kendimize hizmet etmez. İnsanlığın tamamına hizmet eder. Yaratılışınızın tamamına hizmet eder.
Her şeyin üstesinden gelebilme gücünüz var. Yaşamın sürprizlerinden keyif alın. Her şey paramparça olduğunda bile ilahi bir düzen olduğunu unutmayın. Mevcut kısıtlanmalarınızı sorgulamak, daha özgün yaşamak ve hakikati güvende olmaya tercih etmek ve ruhunuzu özgür bırakmak için yaşadıklarınızı kabule edin. Hayatınızdaki belirsizlikleri kabullendiğinizde ve kontrol altında olmayan durumlarla karşılaştığınızda daha fazla korkularınıza meydan okuyabilirsiniz.
Şu an bir planınız olmaması ya da planlarınızın bozulmuş olması güvenlik duygunuzu zorlar ama aynı zamanda burası her şeyin mümkün olduğu bir noktadır.
Şu anda Neptün görev başına geçti ve Venüs ile kavuşuyor. Bununla birlikte güçlü bir yeniay fazına giriş yapıyoruz. Cumartesi günü bir yeniay gerçekleşecek. Genelde buna astroloji camiası “Aşkı bulacaksın, aşık olacaksın ya da hadi aşık ol gibi anlamlar yükler”.
Çok haksız sayılmazlar elbet. Bunları tetikleyen noktaları var ama eğer siz hayatınızda Neptün’ü hiç tanımadıysanız bu size bu konuları hemen vermez. Sizi büyük bir uyanışa götürmeden bunu yakalamanız mümkün olmaz. Şu an Venüs-Güneş ve Neptün oldukça yakın temasta ilerliyorlar ve bunlara 13 Marttaki balık burcundaki yeniay eşlik edecek.
Tüm var olan durumu tüm çıplaklığı ile sizlerin önünüze serecek.
Doğum haritanızda Neptün eğer herhangi bir gezegeninize kare ya da karşıtlık yapıyorsa bu durum sizi daha fazla zorluyor olabilir.
Şu an için kendinizi silinmiş, boş hissedebilir ve hiçbir şeyi umursamıyor olabilirsiniz. Her şeyi sorguluyor, hayat, amaç, insanlar, mutluluk, değerler ne varsa en derin biçimde gözden geçiriyorsunuz. Aslında bunu gözden geçirmeye de gönlünüz yok ama koşullar sizi buna sürüklüyor ve kendinizi şu sorunun cevabını ararken buluyorsunuz.
Gökyüzünde İkizler burcunda yaşamımızda izlememiz gereken yönü gösteren Kuzey Ay Düğümü ile ruhumuzu, zihnimizi, psikolojimizi temsil eden aşk tanrıçası olarak tanımlanan psyche asteroitinin kavuşum açısı kesinlik kazanıyor.
Psyche, mitoloji de güzelliği dillere destan olan bir prensestir. Aphrodite (Afrodit) tarafından kıskanılarak çirkin bir canavara aşık olması ile cezalandırılmıştır. Bu durumu öğrenen babası psyche’ı bir uçuruma götürerek ölüme terk edilmesini istemiştir. Uçurumdan düşmek yerine kurtarılarak bir saraya taşınmış burada Eros ile evlenerek mutlu yaşamaya başlaşmıştır.
Psyche ruh demektir ve psikoloji ismini buradan almıştır. Bu mitolojik hikâye aslında insanların duymaya ihtiyaç duyduğu bu masalların ilk örneğidir. Burada psyche (kelime anlamıyla tam olarak ruh) ve eros (aşk) bize ruhun olgunlaşmasını, aşkın derinliğini, ölümlü olanla ölümsüzün birleşimini, yersel olanla göksel olanın uyumunu anlatır.
Psyche ve Eros ruhun eş olduğunu gösteren iki asteroittir. Sevgi uyumunda en fazla aranan iki özelliği yansıtmaktadır. Ruh eşleri kavramı astroloji de 7. Evin altı yaşam öncesi (-6) ve altı yaşam sonrası (+6) kavuşumunu simgelerken yani partnerlerin birbirine ikiz alev aynalama yaptığını anlatmaktadır. Ruh eşleri enerjisi oldukça güçlü hissedilirken maalesef ki kişiler bu enerji ile baş edemeyerek verilen lütfu kullanamamaktadır.
Kuzey Ay Düğümü ve Psyche kavuşumu ruhunuza dokunan yön arayışının çözümünü gösterir. Bazen boşlukta hissederiz kendimizi, tutunduğumuz dal ayağımızı bastığımız yeryüzü adeta kayıp gidiyor gibi hissederiz. Aidiyet duygumuz körelmiştir. Bir yere, bir kişiye, bir şehre yabancı olmak ve orada amaçsızca nefes almaya çalışmanın verdiği yorucu ağırlığı hepimiz taşımaktayız. Kuzey Ay düğümü bize yürümemiz gereken yolu gösterirken psyche ile kavuşumunda ruhumuzun isteklerine cevap vererek ihtiyacımız olanı bizlere gösterecektir.
Beklenen bir partner, çok bunaldığınız anda ruhunuzla bağ kuran bir dost, içinden çıkamadığınız durumlarda imdada yetişen aileniz hepsi ruhunuzun sizlere sunduğu ödüllerdir.
Psyche, Eros ile evlenmeden önce bir anlaşma yaparlar. Psyche Eros’un yüzüne bakmamaya söz vererek anlaşmaya sonuna kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Yalnız ailesi tarafından manipüle edilerek bir gün Eros ’un yüzünü görmek istemesi ile anlaşmayı bozmuştur. Yaptığı bu davranıştan pişman olarak bir takım görevlerden sonra tekrar Eros ile kavuşarak ölümsüz eş ünvanını kazanmıştır.
Erkeklerin kadınları, kadınların da sol yanlarını hatırlamaları gereken gün…
“Kadınlar Günü” nün çözüme yönelik eylemleri yerine, dilek ağacı gibi anlam yüklenmesinden yorgun düştüm. Oğlum dün gece bana uyurken “erkekler günü” yazın mı diye sordu? Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim.
Dilim döndükçe kendimce ona durumu açıkladım. Cümle içinde kadınların eşit olması daha güçlü olması gibi bir ifadem oldu. Hemen arkasından kendisi siz güçsüz müsünüz ki dedi?
Sence güçsüz müyüm diye sordum.
Hemen ayağa kalktı dikildi…
Anne sen çıldırdın mı?
Bu pazar konumuz Mars’ın ikizler seyrini nasıl kendinize yönelik kullanmanız gerektiğini konuşacağız.
Kullanma, bilgi edinme ve aktarma ve entelektüel başarılar elde etme dürtüsü, Mars'ı İkizlere düşen insanlarda son derece güçlüdür. Bu türler, akademik olarak veya bilgi ve zihinsel becerilerini geliştirmeye hizmet eden her türlü çalışma programında başarılı olmaya yönlendirilir. Genel olarak, çok çeşitli konularda çok yönlü düşünür ve pratik sorunlara yenilikçi çözümler düşünme becerisiyle iyi, motive olurlar.
Bununla birlikte, sürekli konsantrasyondaki zorluklar ve aynı anda çok fazla şeyle yüzeysel olarak uğraşma eğilimi, gerçek potansiyellerine ulaşmalarının önünde engel olabilir.
Doğum haritanızda Mars ikizler burcundaysa konsantrasyon olma durumunuz daha zor olabilir.
Bu dönemi en verimli olarak spor, yüzme, bisiklet ve yürüyüşle çözebilirsiniz. Kardiyo yapmak ya da fiziksel görüntünüze hızlı bir şekil vermek için harika bir zaman olduğu söylenebilir.
Özellikle söylediklerinize ve yazdıklarınıza bu dönem çok dikkat etmelisiniz.
Çünkü kolayca bağlamdan çıkabilir ve bir çatışmaya neden olabilir. Kampanya düzenlemek, Pazarlama yapmak ve network oluşturmak için müthiş bir zamandasınız. Bu konulara enerjinizi kanalize edin. Yeni sosyal medya alanları ve uygulamaları keşfedin.
Balık burcunda gökyüzünde dizilim halinde Güneş, Ay, Neptün, Venüs, Pallas asteroidi bulunmaktadır. Neptün yeniaya destek olurken Venüs de yüceldiği konumda olumsuz düzeni olumlu hale getirmek için elinden geleni yapıyor olacaktır. Neptün balık burcunda kendi evindedir. Neptün’ünün narkoz etkisi dağılırken yeniay ile birlikte hayatlarımızda acının yol açtığı enkazları daha iyi görmemizi sağlayıp, yeni başlangıçlara adım atacak gücü elimizde bulundurduğumuz farkındalığımızı aydınlatacaktır.
Balık yeniayı Markab sabit yıldızı etkisi ile yeniliği başlatacaktır. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın artış gösterdiği bu dönemde geçmiş anılarınız ile gelecek kaygılarınız arasında kalmanız olasıdır. Bu dönemde psikolojik sorunlarınız baş gösterebilir, depresyon belirtilerinizde artış gözlemleyebilirsiniz. Sorunlarınızı içsel çözümleme yapmayarak paylaşım doğasına ayak uydurup balık olmanın olumlu düşüncelerine kapılarak gelişme göstermelisiniz.
Balık burcu, Zodyak kuşağının en bilge, en olgun davranışlarına sahiptir. Bilgeliğin deneyimlerle taçlandırıldığı ve sevecen yapıları ile sevdikleri için kendileri feda etmekten geri kalmayacak bir özveriye aşinadırlar. Yeniay güçlü dönüşümü en derin bilgi ve birikimle tamamlayarak balık burcunun temalarını cömertlikle hayata geçirip evinin kale duvarlarını eskisinden de sağlam inşa etmesini sağlayacaktır.
23.Derece Balık yeniayı toplumdaki özgürlük anlayışımızı yeni başlangıçlara yöneltecektir. Sosyal katılımın fazla olduğu, grup etkileşimleri hassasiyet sahipleri tarafından kitlelere yeni hedefler doğrultusunda ileriye taşınma gücünü verecektir. Sabit kalmayı tercih eden kişiler, kurumlar, yapılar dönüşüme mecbur uymak zorunda kalacaklardır. Yaşama esneklik katmak için bu değişimin kabullenilmesi gerekecektir.
Korkularımızı içgüdüsel olarak paylaşmaya yanaşmak isteyeceğimiz bu dönemde, yaşam felsefemizde arayış içerisinde olduğumuz konuların çözümüne ulaşarak bakış açımız da genişleme, ufuk çizgimizde yeni hedeflere doğru başlangıçlar yapacağız.
Türkiye açısında bu yeniay çok önemli bir süreci başlatacak. Dış ilişkilerimiz ve Yunanistan ilgili bazı durumları ortaya sert bir şekilde çıkartabilir. Bununla beraber doğal afetler ve ilaç zehirlenmelerine ayrıca dikkat etmenizde fayda var.
Balık ve koşulsuz sevgi ikisi bir bütün halinde hareket etmiştir her zaman. Yeniay günü aşk ve sevgi temalı yeni bir kapı açılarak gönüllerin acısını tamamen iyileştirecektir.
Geçmiş sorunlar sürekli önünüze geliyorsa buradaki eksiklikleri fark etmeyi seçmelisiniz. Giden şeyler şu an size acı veriyor ve güç kaybettiriyor gibi gelse de aslında bir yanınızda güç kazandırıyor olacaktır.
Mars boğa burcunda insanın motivasyonunu yavaşlatır. Eylemlerimiz ve tutkularımızın yerini yerleşik bir süreç alır. Birçok şey yapmak istedik ama hiçbir şey yapmak için yeterli moralimiz yoktu. Belki de hayata daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemek için önceki ideallerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini düşündük. Bu düşünme sürecinde oldukça yavaşladık. Boğa burcu, hayallerini, vizyonlarını ve ideallerini gerçekleştirmeye gelince bir erteleyicidir. Bir şey için kaynaklara veya koşullara sahip olmadıklarını anlarlarsa, bunu yapmazlar. Her şeyin mükemmel ve konforlu olması gerekir ki o başlaması gereken şeye başlasın. Ama bunlar elinde yeteri kadar yoksa başlamaz.
Boğa burcundaki Mars, başarısızlıklarımızın sebebini kaynaklar ve koşullar nedeniyle olduğunu göstermektedir.
Şimdi koşullar ve kaynaklar değişiyor ve Mars İkizler burcuna geçiş yapıyor.
Şimdi, kendi kendine yeterliliğinizi oluşturmanın ve kişisel becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirmenin tam zamanı. Kolektif durgunluğa rağmen, kendi geleceğini kendiniz için şekillendirme yeteneğiniz olduğunu ve hala bir şeylere gücünüzün yettiğini fark edeceksiniz. Başkaları tarafından verilen yolu ve sınırlamaları (yay burcundaki güney düğümü) hareketlendirerek işleri basitçe bağımsız olarak planlayanların kazanacağı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.
Mart Ayına hızlı bir giriş yaptık. Yeni dünya düzeni ve yeni kararlar tam düşündüğümüz gibi başak dolunayı zamanı içinde açıklandı. Her karara adapte olmak ve yeniden değerlendirmek çok kolay olmuyor olsa da en azından bireysel olarak ne katkımız olur bunu düşünmeden edemiyoruz.
Önümüzdeki günler aydınlık mı karanlık mı? diye düşünüyoruz.
Bunun için gökyüzüne bakıyoruz. Aydınlık görmek isteyende karanlık görmek isteyende baktığı penceresinden kendi hayat görüşü kadar görüyor. Ben aydınlık yarınlara yürümek istediğim için bunu böyle değerlendirmeyi seviyorum. Olur ya da olmaz. Bu kısmı ile ilgilenmiyorum. Benim pencerem aydınlık günlere bakıyor. Bu türbülanstan sağ salim çıkacağımızdan eminim. Tabi bunun için gerekli olanların yapılması gerekir.
Yorgun gezegen Mars, 04 Mart’ta İkizler burcuna geçiş yapacak.
Mars gezegeni artık son derecelerinde ve boğa burcundan çıkış yapıp 4 martta ikizler burcuna geçiş yapacak. Tabi bir de Mars şu sıralar Algol sabit yıldızı ile de kavuşum gerçekleştirmektedir. Mars’ın zaten dermanı kalmamıştır ve algol yıldızı artık son travmaları önümüze sermektedir. Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz.
Neptün’ün yönettiği Balık'ın enerjisini de güçlü bir şekilde ortaya sunmaktadır. Daha da önemlisi, Güneş aynı zamanda bize yumuşak ve yatıştırıcı bir enerji bahşederek, Venüs balık ile tatlı bir kavuşumda olacaktır.
Bildiğiniz gibi, Balık burcu arketipinin teslim olmakla ilgili bir konusu vardır ve bu yön bizi bir adım geri atmaya ve akışa devam etmeye teşvik eder.
Ne de olsa Venüs, Balık burcunun değişken sularının derinliklerinde yüzerken teslimiyetin gücünü bizlere hissettirir. Ama bu duyguları verirken aslında başak burcunun çalışkanlığını, emeğini sizlere gösterir.
Yavaş yavaş, ruhunuzun gerçeği ile uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri yapmalısınız.
Merkür ileri hareketine başladı ama gerekli hızı tam olarak kazanamadı. Şu an belki de dün ve bugün bunu daha güçlü hissedebilirsiniz.
Özellikle hem ekonomik hem de sosyolojik birçok etken hayatımıza değerli bir yönden bakmayı engelliyor. Bu gezegen yavaşlaması tam hız kazanacağı zamanlarda 27 Şubat’ta gökyüzünde bir dolunay gerçekleşecek. Bu başak burcunda olacak. Yani tam hız kazanmaya başladığında sizlerde duygusal anlamda oldukça dolu olabilirsiniz.
Buna “Meltdown” adını verebilirsiniz. Bu bir çeşit nükleer erime gibi düşünülebilir.
Bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve yakıtının tepkimesinin yavaşlatılmaması durumunda nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve yoğun bir sıvı hale gelmesi durumudur.
Yok Aygül hanım biz wuhan diye bir yer olduğunu bile dünyada bilmiyorduk ki..
Gökyüzü şurada dursun diyorsunuz dimi?
Haklısınız...
Ne kadar çok şeyi fark etmek ve araştırmak zorunda olduğumuzu bir kere daha görmüş bulunmaktayım. Ne olacak bu pandemi diye bende düşünüyorum. Ama en azından bende bu olayları neden yaşadık ve ne anlamamız gerektiği kısmını iyice kazıyorum.
Bu bir geleceğe mektuptur, yaşamaya yenilik ve güzellikle devam edenlerin mektubu…
Hiç unutamayacağımız yıllar yaşıyoruz. En büyük zararı kendi ellerimizle verdiğimiz bu düzenin tam ortasından gelecek nesillere, yıldız savaşçılarıma bir mektubum var. Acı günlerin tecrübeleri, şartları sonuna kadar zorladığımız ihtimalleri, gökyüzü seyri ile birleştirerek size ilerde hatırlayacağınız, hatırladıkça zamanın akışının bizleri nereye taşıdığını fark edeceğiniz birkaç kelime izi bırakıyorum.
Covid-19 sürecine, konunun çıkış noktası olan Wuhan şehrinin asteroidi ile bakalım.
Resmi kayıtlara göre ilk vaka 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı ve Wuhan asteroidi Yay burcunda hareket etmekteydi. Salgının ilk ölümü 9 Ocak 2020’de gerçekleştiğinde Wuhan asteroidi Oğlak burcuna giriş yapmıştı. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda bir dolunay deneyimlerken aynı zamanda Oğlak burcunda büyük ve güçlü bir gezegen toplanması vardı. 12 Ocak’ta Satürn, Plüton ve Merkür’ün burada bir araya gelmesiyle salgın kısa sürede büyüdü, sınırlar aştı ve tüm dünyaya yayıldı. Venüs’ün Kova burcunda seyretmesi, Güneş Satürn Kavuşumuna Plüton’un da eşlik etmesiyle korku iyice artmış ve bir yandan da gerçeklerin görünmesi için sis bulutlarının dağılmasına yardımcı olmuştu.
Güvenmek, bilgeleşmek ve sürekli kendi gelişimimize katkı içinde olmak ne farklı şeyler değil mi?
Güvenmek kelimesini ele alacak olursak sanki her şey burada başlıyor gibi.
Kendine güvenmek, ilişkiye güvenmek, patronunuzun size güvenmesi ya da çalıştığınız insanların siz güvenmesi…
Birey olmak için ne kadar önemli bir özelik değil mi kendine güvenmek…
Çok gerekli özellik olsa da fazlası olduğunda komik duruma düştüğünüz ama kendinizi sevebilmek ve akabinde başkalarını sevebilmek için gerekli olmazsa olmaz bir davranış biçimi…
İnsan kendisine güvendiğinde başkalarına ne kadar güvenmesi gerektiğini daha kolay ayarlayabiliyor. Müzik bilmeyen biri enstrüman akorttu yapabilir mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz.
Son bir yıldır 2021 yılı için bahsettiğimiz o önemli kare açı bugün kesinleşiyor.
Satürn ve Uranüs kare açısı hakkında bir sürü makale yazdım. Hepsini Google’dan tekrar aratarak okuyabilirsiniz. Bugün sadece farkında olmanız gereken konu, içinizde veya dünyanızda bir şeylerin değişmeye başladığını fark ettiğiniz an olacak.
Özellikle kendi hayatınızda bu nasıl tezahür edecek bunu en iyi siz anlayacaksınız. Kendinizi bıkmış ve her şeyi olduğu gibi bırakmış bir duygu içinde hissedebilirsiniz.
Bu kare açıya Venüs ve Mars arasındaki 90 derecelik açıda eşlik ediyor. Bu durumda önümüzdeki birkaç hafta için önemli olacak. Bulunduğunuz ilişkilerde özellikle yakın ilişkiler içinde yoğun bir sevgi ya da nefret duyguları taşıyabilirsiniz. Sevdikleriniz ile ilgili yanlış bir iletişim şekli hızlı öfke nöbetlerine dönüşebilir. Yine de bu duygu yoğunluğu, eğer tarafınızdan doğru kontrol edilebilirse çok iyi bir şekilde azalabilir.
Hayat kaybetmeyi öğrenme sanatıdır.
Sevdiklerinize ya da iş hayatınızda ortak arkadaşlarınıza kızgınlık hissine kapılabilirsiniz. Başkalarının en beklemediği zamanlarda sinirlenebilir ve aşırı tepkisel duygular geçirebilirsiniz. Bunu yönetmek için kontrol edemediğiniz ortam ve durumlar içerisine girmemeye özen gösterin.
Sevgi ve kızgınlık arasında köprü kurmak,
İnsanların yaptıklarınızı görmesini istemeniz,
Yeni bir dönemin ilk günündeyiz. Bugün hayata her şeyi daha fazla fark eden ve bilen taraf olarak başlıyorsunuz. Çünkü tüm yılı bize açıklayacak olan Satürn-Uranüs karesi kesinleşmeye başlıyor. Özgürlük anlayışınız ve özgürlük yapınız değişim gösteriyor. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz.
17 Şubat günü Kova burcundaki Satürn ile Boğa burcunda hareket eden Uranüs arasında zorlayıcı, fark ettirici, dönüştürücü, harekete geçilmesini sağlayan kare açı meydana gelecektir.
Gökyüzündeki boks ringinde bir köşede Satürn ağırlık, irade, sorumluluk olarak yer alırken diğer köşede Uranüs Yenilikçi, isyankâr, bağımsız özellikleri ile birbirlerine meydan okumaktadır.
Kare açı zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıktığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğindeki gerçek potansiyeli açığa çıkararak tabiri caizse süper kahramana dönüşecek güce sahiptir.
Kova çağına doğru adım adım ilerlerken Satürn Kova transiti korkular ile baş etmeyi öğreterek canlı yaşamında yeni bir sürdürülebilir sistemin başlangıcı olacaktır. Uranüs Boğa transiti konfor alanında değişime götürürken ekonomik sisteminde değişimini sağlayacaktır.
Türkiye hem ekonomik, gıda, ticaret ve siyaset noktasında büyük bir yön değiştiriyor.
Şu an hem hava koşulları hem de pandemi koşulları oldukça zorlayıcı ve bunaltıcı gelebilir. Hayatınızdaki büyük değişimin gücünü hissedeceğiniz ve ülke olarak bu değişimin başladığını gözlemlediğiniz bir haftaya girdiğinizi söyleyebiliriz.
Satürn kararlılığı ve dayanaklılığı ile yolunu ilerletirken Uranüs yeniliği ve ani manevraların kontak çatışma gibi görünse de aslında her ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemi modernize ederek iyileştirmek niyetindelerdir. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek ister, her ihtimali ölçüp tartıp geleneksel bilindik yöntemlerle çözümü sunmaya çalışır. Uranüs ise kaybedecek vaktin olmadığını düşünerek hemen o an harekete geçmenin planını yapar. Uranüs, şans verir yoklar, uyarır, alarm çalar ama bu uyarıyı dikkate alan kişi veya sistem hazırlıklı yakalanırken dikkate almayan ise neye uğradığını şaşırabilir.
Güneş Koç burcunda! Çark yeniden dönüyor, fırsatlar geliyor!
Günaydın yıldız savaşçıları; Artık Koç dönemine merhaba demiş bulunmaktayız.
Günün notu: 20 Mart 2021 tarihinde 12:37'de İstanbul’da doğan bir çocuk koç burcudur. 12:36'da doğan balık burcudur. Yeri gelmişken bu şekilde doğum saatinin önemini anlatabilirim.
20 Mart 2021'de başlayan Koç sezonunu astrolojik yeni yılın başlangıcı olarak düşünün. Bahar bize çiçek açan ağaçları ve yükselen sıcaklıkları getirmenin yanı sıra taze bir başlangıç şansı sunuyor. Şimdi istediğimiz vizyonları ve hayatı yaratma zamanı geldi.
Zodyak’ın ilk burcu olan koç, uyanma çağrısıdır.
Eski zamanlarda, bahar ekinoksu dönemin başlangıcını işaret eder ve yeni yaşamın doğuşunu yeni başlangıçları onurlandırmak için fırsatları anlatır.
Güneş Koç burcundayken doğanlar, güneşin astrolojik açıdan yüceldiği yerde doğanlardır. Çünkü gün ışığının karanlığın üstesinden gelmeye başladığı Zodyak noktasına dönmesi, güneşin gücünü yeniden kazanması ve yükselmesi olarak görülür. Kontrolü ele geçirmek için yaratıcılık, enerji, coşku ve cesaret nitelikleriyle çok ilgisi vardır. Güneş, bilincin, bireyselliğin, açık yönün ve tanımın sembolüdür.
İçgüdünün üzerine çıkma ve kontrolü ele alma iradesinin gücünü içinde taşır. Geçtiğimiz son birkaç gün içinde yaşadığınız yenilgilerin aslında yenilenmek olduğunu göreceksiniz.
Üzerimizden geçen zayıflık ve kayıp dönemler sonrasında yenilenmiş güç, yeniden ortaya çıkma cesareti hissedeceğiz.
Bu dönem, dürtüsellik ve harekete geçme arzusu armağanınız ve gücünüzdür. Tereddütlü olmak kazandırmayacak. Yolunuza çıkanları ezip geçeceğiniz ve her türlü engeli aşma gücünüz olacak bu süreçte, ne yapmak istediğinizde emin olmanız çok önemlidir. Kişisel gelişim, yalnızca kişilik kalıplarınızı olumlu değişim için kullanmaya çabalamak değil, bilinçsiz motivasyonları sorgulamanıza ve üzerinde düşünmenize neden olan zihinsel disiplin ve sorumluluk duygusunu gözden geçirmeye de destek olacak.
Eğer öfkeliyseniz ve savaşma dürtüsü hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorun:
Bu mesele gerçekten önemli mi ve ben doğru kişiyle mi bu meselenin savaşını veriyorum?
Bu dönem size öyle iyi gelecek ki; Tüm gücünüzü ve potansiyelinizi geliştirecekseniz, Sadece artık kullanılmayan ve size hizmet etmeyen şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Artık bırakmaya hazır olmak çok önemlidir. Gereksiz ve ağır yüklerden kurtulmak, inançlarınızı ve ihtiyaçlarınızı tespit etmek çok önemlidir.
Güneş tüm hızıyla koç burcunda ilerlerken 25 Mart’ta Venüs ona dokunacak ve kavuşacaklar. Bu durum hepimizin hayatında yeni başlangıçları getirecek.
Uzun bir kıştan sonra bahar nihayet doğdu.
Koç mevsiminin süreç içinde getirilerinden her gün köşe yazısında bahsedeceğim ama şimdiden spoiler vermek isterim.
* Koç, burcu ilk burcudur. Bu yüzden 12 burcun üzerinden yeniden başlamak üzereyiz. Başa dönüyoruz. Yenildiğinizi düşündüğünüz yer yenilenmeniz gereken yerdir.
* 21 Mart'ta Venüs Koç burcuna giriyor. Enerjiniz artıyor ve sevdiklerinizle yan yana gelme ve eğlenme dürtünüz yükseliyor. Her eğlendiğiniz ya da yanında çocuksulaştığınız ilişkiyi romantikliğe taşımaya çalışmayın. Masumiyeti bozmayın. Süreç içinde yolunuza romantizm gelecektir.
* 25-26-27-28 Mart'ta Güneş-Venüs Koç burcunda gerçekleşiyor. Güneş ve Venüs arasındaki bu bağlantı, her 10 ila 12 ayda bir farklı bir burçta gerçekleşir. Güneş-Venüs aynı noktaya geldiğinde bizi tutkularımıza doğru ilerlemeye götürürken aşkta veya kariyerlerimizde yeni bir yolculuğa çıkmaya teşvik eder. 2021'in romantizm ve mali işler için en iyi günleri olduğunu söyleyebiliriz. Akıllıca kullan!
* 28 Mart'ta Terazi burcundaki Dolunayı, bizi ortaklıklarımızda ve hayatın tüm alanlarında bir denge kurmaya çağırıyor. Sıradanlaşan, üzerini örttüğünüz ilişkileri değiştirin ve yeniden başlayın. Şu an başlatacağınız her proje büyük zenginlik getirebilir.
* 4 Nisan'da Merkür’ün Koç burcuna hareketi bize projelerin peşinden gitmemiz için gereken güdüyü verecek. Kendinizi ilan edin ve ortaya çıkartın.
* 9-10 Nisan'da Kova burcundaki Satürn ile İkizler/ Yay ay düğümleri ile bir etkileşim gerçekleşecek. Bu, en inatçı sorunlarımıza uzun zamandır beklenen çözümleri bulmamıza yardımcı olan, güçlü önemi olan bir gün.
* 12 Nisan Koç burcundaki Yeni Ay, bize önümüzdeki yeni isteklerimizi ortaya koyma cesareti verecek.
* 15 Nisan'da Venüs Boğa'ya geçecek ve planladığınız işlerinizi daha fazla bolluk ve güzellikle ödüllendirecek. Umarım herkesin kalbinin arzusuna göre huzur ve zenginlik katar.
* 20 Nisan sonrası artık Koç sezonunun son saatlerine gelmiş olacağız.19 Nisan Merkür Boğa burcuna geçer. Zihniyetlerimiz inatçı ve katı olmaya eğilimliyken uğruna inandığımız şeyleri daha rasyonel bir şekle sokacağız. Bu süre zarfına kadar neye inandığınız veya neye ihtiyaç duyduğunuzu iyi bilmelisiniz.
O zaman sözlerimizi Koç burcu Charlie Chaplin ile bitirelim: “Sonunda her şey bir şakadır.”
Hayattan zevk almaya, yeniden başlamaya ve süreci sevmeye başlayın. Yeniden vizyon kazanabilirsiniz.
Mutlu günler dilerim.