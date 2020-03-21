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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Gökyüzünün en parlak yıldızı “Sağlıkçılarımız” … 

21 Mart 2020

#sağlıkhürriyettir

Bundan sonraki rotamızı açıklıyorum yıldız savaşçıları…

Gecesini gündüzüne katan ve şu an hastanelerde bizler için mücadele veren doktorlar, hemşireler, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyeni, çevre sağlık teknisyeni, eczacı vb. tüm sağlıkçılar için bugünden itibaren burada bir köşe oluşturuyorum. Şu an atladığım ya da aklıma gelmeyen bir unvan olduysa bunun için özür diliyorum. Ama hepsini tek tek öğreneceğimize söz veriyorum.

*

İnsan yaşamında yalnız olmadığını tek bir şekilde anlayabiliyor, o da onurlandırılmak.

*

Bizler için elleri eldivenden egzama olmuş,

Yüzü gözü maske takmaktan şişmiş,

Çocuğuna sarılmadan ya da ailesine bu riski taşıdığını bilerek kaygılarla eve gelen sağlıkçılarımızın yalnız olmadığını onlara hissettirmek istiyorum.

*

Bizler markete bile giderken diken üstündeyken,

Onlar milyonlarca virüsle hastane içinde mücadele veriyor.

Arada mola ve nefes olması için buradaki köşeyi artık her gün onlara açtım.

Çünkü yalnız değiller ve onların değerlerini çok iyi biliyoruz.

Bundan sonrasında burası bir günlük gibi kalacaktır. Yıllar sonra belki çocuklar, torunlar ya da yüzyıllar sonra insanlar bu sağlıkçılarımızın nelerle mücadele ettiğini okuyacaktır.

Burası hepimizin ve biz biriz. Sizler de fotoğraflarınızı ve hislerinizi paylaşın.

Birlikte atlatacağız… 

Fotoğraflarınızı ve duygularınızı #sağlıkhürriyettir hashtag altında instagram ve twitter da paylaşabilirsiniz. Buradan paylaşacağım. 

İlk fotoğrafımız  Gaziantep Şehitkamil devlet hastanesi acil servis çalışanlarından geldi. 

Hepinize çok selamları var. Evinizde kalın, biz sizin için buradayız diyorlar. İyi ki varsınız Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi kahramanları. Sizleri seviyoruz.

Gökyüzünün en parlak yıldızı “Sağlıkçılarımız” …

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