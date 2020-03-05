Girmediğiniz bir mücadelenin kaybedeni gibi davranmayın!

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba, 2020 yılına ne ara giriş yaptık ne ara mart ayının 5’ine vardık. Ben hep bunları düşünürüm. Zamanın hızı enfes…
Geçenlerde yine bir arkadaşımla sohbet ederken ilişkisinin muhteşem gittiğinden söz ediyordu. Kendisini haritasına göre lisanımca uyardım. Bu alanda ilişkinde ne gibi bir farkındalık yaşayabilirsin sence?
Hiçbir şey dedi…
Çok şaşırdım…
Bana sorsalar her ihtimali söylerdim…
Orada anladım ki ilişkisi konusunda asla duymak istemediği ve tahammül ettiği şeyler var.
Devam etmek zorlaştı…
Sonra bir yıl aralığında ne yaşamıştın dedin,
Kocaman gözleri ile bana baktı ve dedi ki “7 yıllık ilişkim bitti.”
Sonra devam etti…
Adam bana 7 yıl sonunda aynen şöyle söyledi: “Sana saygı duyduğum için bu ilişkiyi sürdürdüm daha fazla dayanamayacağım ayrılmak istiyorum dedi. Benim uzak durmamı sen anlarsın diye bekledim ama sen her şeyi öyle bir kabul ettin ki buna ben dayanamıyorum dedi bana ” Bunu anlatırken o acıyı iliklerine kadar hissettiğini gözlerinden anlıyordum. Bana önce daha korkarak baktı. Bunu nasıl bildiğine getirdi?
Bilmedim dedim. Sadece senin hayatında yaşadığın zorlayıcı gezegen transitlerini açıklamaya çalışıyorum.
Şimdi bir benzer döngü geliyor gibi görünüyor dedim...
Şu an evli biri ama yine ilişki içinde yok. Ders almış mı?
Bu duruma ne kadar dayanıklı ya da hayatında bu dönem ona ne öğretecek gibi soruları sormak lazım. Bu kesinlik vermiyor elbet ama nereyi daha fazla duyması gerektiği ortada…
Hayatımızda acaba iyi olduğuna inandığımız alanlar neler?
İşimiz,
Ailemiz,
Evliliğimiz,
Sahip olduğumuz ev,
Ya da yaşam…
Sadece iyi olduğuna kendini inandırmak istediğimiz nedir?
Satürn gezegeni Mart Ay’ında ne gibi hareketler yapacak!
Satürn, 21 Mart 2020'de Kova'ya geçer.
Satürn 11 Mayıs 2020’de Kova burcunda gerilemeye başlar.
Satürn gerileyerek 2 Temmuz 2020'de Oğlak burcuna geri döner.
29 Eylül’de Satürn gerilemesi oğlak burcunda biter.
Satürn, 17 Aralık 2020'de Kova'ya tekrar girer.
Uzun Vadeli Hedefleri Gözden Geçirin
Satürn, Kova burcunda Oğlak burcuna geriye dönerken yani 11 Mayıs- 29 Eylül 2020 tarihleri arasında, durumları yeniden gözden geçirmelisiniz. Çünkü aynı zamanda 21 Haziran’da yılın en önemli güneş tutulması yaşanacak.
Bilin bakalım hangi burçta?
Yengeç takım yıldızında yaşanacak.
Yengeç ve oğlaklar hemen hayıflanmasınlar. Bu enerjiyi çok iyi biliyorlar ve 2018 eylül ayından beri hayatlarında büyük değişimler zaten yaşıyor. Bu süre zarfında, ilişkilerimizi gözden geçirmek, uzun vadeli hedeflerimizi ve sorumluluklarımızı yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak görülmelidir. Bizi geciktirmiş veya engellemiş olabilecek zorlukları göz önünde bulundurarak hayatlarımızı yeniden yapılandırabiliriz. Bazen bu zorluklar bazı bedeller olabilir. Bu bedellerden kaçınılması yerine kabul etmemiz gereken bir şeydir.
Sorumluluk, güvenlik, öz disiplin ve pragmatizm temaları kova burcundaki vizyonları hafifletebilir, ancak bu test süresi sonsuza dek sürmeyeceğinden olumlu olmaya çalışın. Unutmayın, sizi güçlendirecektir ve aynı zamanda Satürn kova burcunda kendini iyi hissettiği güçlü bir yerdedir.
Peki Aygül Hanım biz anlamadık şimdi,
Yengeçte güneş tutuluyor, Satürn kovaya geçiyor. Bana ne oluyor?
Bunlar iyi mi, kötü mü?
Neden toplum olarak böyle kendimize inancımız zayıf inanın bilmiyorum. Ömrüm boyunca yaşadığım hiçbir durumu iyi mi kötü mü diye değerlendirmedim. Her şeyin hep hayrıma gelişeceği ve ne oluyorsa gerçekten benim için iyi olacağına inancımı öyle bir güçlü tutmuşum ki, bu tarif edilebilir bir duygu değil. Her şey olması gerektiği gibi oluyor zaten. Âmâ benim isteğim her şey olması gerektiği gibi olurken bunları anlamak….
Son şuraya birkaç bir şey daha eklemek istiyorum.
Doğum haritası sizin doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz ile tespit edilen bir çalışmadır. Bu olmadan kimse sizin hayatınız üzerinde bir açıklama yapamaz. Bunu çıkartsa bile Astrolog ’un hayatı, yaşama baktığı yön ve koşulları sizin haritanızı yorumlama şeklini bile değiştirebilir. Birçok etken ve durum söz konusu olabilir.
Doğum haritası yorumladığını söyleyen birçok astrolog takip ediyorsunuz. İnanın çevremde herkes astrolog.3 ay önce bankada çalışan bir arkadaşım işi bıraktı şu an hem eğitim alıyor hem danışmanlık veriyor.
Keşke avukatlarda olduğu gibi astrologlarda da rekabet yasağı olsa. Her şey birbirine girmiş ve çorba olmuş durumda. Herkes astrolojiyi mi anlasa yoksa esmaları mı okusa kafalar karışık. Astrologların sureler vermesi ya da esmalar söylemesi gibi konuları bilgi yetersizliğini tamamlama olarak görüyorum. Çünkü gerçek bilgiye sahip olanların bunlarla işi yok. Bunları ayrıştırın. Instagram hesabında yaptığınız dua zincirleri ve katıldığınız grup Esma çalışmaları filan gibi konuları gerçekten ciddi buluyor musunuz bilmiyorum. Âmâ bu tarz konuların astrolojiye bağlanmasından inanın utanç duyuyorum. Sosyal medyada bakıyorum şu sureyi okuyun şu esmayı okuyun zincire katılın Satürn kovaya geçecek yazıyor. Yorumlar 5000’den fazla. Bu durum inanılır gibi bir durum değil. Oraya yazacağınız “âmin” ya da “aldım, kabul ettim” gibi cümleler sizleri kurtarmaz. Aksine dejenere eder. Sosyal medya ve bilgi kirliliğinden uzak durun. Gidin kılın namazınızı, verin sadakanızı ya da başka bir inanışınız varsa onu yapın. Sizi yaratan yaratıcınızla doğrudan, temiz bir bağlantı kurun. Bunu sosyal medya ile kuramazsınız…
Bunları küçümsemiyorum ya da dalga filan geçmek için yazmıyorum. Biraz aklı başında işlere kalkışılması için özellikle altını çizmek istiyorum. Sizin iradeniz bir gezegenden çok daha üstün…
Çünkü aklınız var. Aklınız mükemmel bir yazılım. Bunu çalıştırmak ve yaşantınıza kurmak daha muhteşem olacak. İçinizden diyorsunuz ki bırakın Aygül Hanım onu yapmak isteyen onu yapsın bunu yapmak isteyen bunu yapsın. Soruyorum bilse yapar mı?
Astroloji ile bir bağı olmadığını ayrıca altını çize çize söylüyorum. Lütfen gerçekçi ve net işlerin peşinde olun. Girmediğiniz mücadelelerin kaybını yaşıyormuş gibi davranıp çaresizliklerle bir yerlere gömülmeyin…
Satürn Kova burcuna giriyor ve sosyal medya senaryoları farklı şekilde tezahür etmeye başlıyor olacak. Kendinizi bu boşluktan kurtarın.
Mutlu günler dilerim.
Girmediğiniz bir mücadelenin kaybedeni gibi davranmayın!
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba, 2020 yılına ne ara giriş yaptık ne ara mart ayının 5’ine vardık. Ben hep bunları düşünürüm. Zamanın hızı enfes…
Geçenlerde yine bir arkadaşımla sohbet ederken ilişkisinin muhteşem gittiğinden söz ediyordu. Kendisini haritasına göre lisanımca uyardım. Bu alanda ilişkinde ne gibi bir farkındalık yaşayabilirsin sence?
Hiçbir şey dedi…
Çok şaşırdım…
Bana sorsalar her ihtimali söylerdim…
Orada anladım ki ilişkisi konusunda asla duymak istemediği ve tahammül ettiği şeyler var.
Devam etmek zorlaştı…
Sonra bir yıl aralığında ne yaşamıştın dedin,
Kocaman gözleri ile bana baktı ve dedi ki “7 yıllık ilişkim bitti.”
Sonra devam etti…
Adam bana 7 yıl sonunda aynen şöyle söyledi: “Sana saygı duyduğum için bu ilişkiyi sürdürdüm daha fazla dayanamayacağım ayrılmak istiyorum dedi. Benim uzak durmamı sen anlarsın diye bekledim ama sen her şeyi öyle bir kabul ettin ki buna ben dayanamıyorum dedi bana ” Bunu anlatırken o acıyı iliklerine kadar hissettiğini gözlerinden anlıyordum. Bana önce daha korkarak baktı. Bunu nasıl bildiğine getirdi?
Bilmedim dedim. Sadece senin hayatında yaşadığın zorlayıcı gezegen transitlerini açıklamaya çalışıyorum.
Şimdi bir benzer döngü geliyor gibi görünüyor dedim...
Şu an evli biri ama yine ilişki içinde yok. Ders almış mı?
Bu duruma ne kadar dayanıklı ya da hayatında bu dönem ona ne öğretecek gibi soruları sormak lazım. Bu kesinlik vermiyor elbet ama nereyi daha fazla duyması gerektiği ortada…
Hayatımızda acaba iyi olduğuna inandığımız alanlar neler?
İşimiz,
Ailemiz,
Evliliğimiz,
Sahip olduğumuz ev,
Ya da yaşam…
Sadece iyi olduğuna kendini inandırmak istediğimiz nedir?
Satürn gezegeni Mart Ay’ında ne gibi hareketler yapacak!
Satürn, 21 Mart 2020'de Kova'ya geçer.
Satürn 11 Mayıs 2020’de Kova burcunda gerilemeye başlar.
Satürn gerileyerek 2 Temmuz 2020'de Oğlak burcuna geri döner.
29 Eylül’de Satürn gerilemesi oğlak burcunda biter.
Satürn, 17 Aralık 2020'de Kova'ya tekrar girer.
Uzun Vadeli Hedefleri Gözden Geçirin
Satürn, Kova burcunda Oğlak burcuna geriye dönerken yani 11 Mayıs- 29 Eylül 2020 tarihleri arasında, durumları yeniden gözden geçirmelisiniz. Çünkü aynı zamanda 21 Haziran’da yılın en önemli güneş tutulması yaşanacak.
Bilin bakalım hangi burçta?
Yengeç takım yıldızında yaşanacak.
Yengeç ve oğlaklar hemen hayıflanmasınlar. Bu enerjiyi çok iyi biliyorlar ve 2018 eylül ayından beri hayatlarında büyük değişimler zaten yaşıyor. Bu süre zarfında, ilişkilerimizi gözden geçirmek, uzun vadeli hedeflerimizi ve sorumluluklarımızı yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak görülmelidir. Bizi geciktirmiş veya engellemiş olabilecek zorlukları göz önünde bulundurarak hayatlarımızı yeniden yapılandırabiliriz. Bazen bu zorluklar bazı bedeller olabilir. Bu bedellerden kaçınılması yerine kabul etmemiz gereken bir şeydir.
Sorumluluk, güvenlik, öz disiplin ve pragmatizm temaları kova burcundaki vizyonları hafifletebilir, ancak bu test süresi sonsuza dek sürmeyeceğinden olumlu olmaya çalışın. Unutmayın, sizi güçlendirecektir ve aynı zamanda Satürn kova burcunda kendini iyi hissettiği güçlü bir yerdedir.
Peki Aygül Hanım biz anlamadık şimdi,
Yengeçte güneş tutuluyor, Satürn kovaya geçiyor. Bana ne oluyor?
Bunlar iyi mi, kötü mü?
Neden toplum olarak böyle kendimize inancımız zayıf inanın bilmiyorum. Ömrüm boyunca yaşadığım hiçbir durumu iyi mi kötü mü diye değerlendirmedim. Her şeyin hep hayrıma gelişeceği ve ne oluyorsa gerçekten benim için iyi olacağına inancımı öyle bir güçlü tutmuşum ki, bu tarif edilebilir bir duygu değil. Her şey olması gerektiği gibi oluyor zaten. Âmâ benim isteğim her şey olması gerektiği gibi olurken bunları anlamak….
Son şuraya birkaç bir şey daha eklemek istiyorum.
Doğum haritası sizin doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz ile tespit edilen bir çalışmadır. Bu olmadan kimse sizin hayatınız üzerinde bir açıklama yapamaz. Bunu çıkartsa bile Astrolog ’un hayatı, yaşama baktığı yön ve koşulları sizin haritanızı yorumlama şeklini bile değiştirebilir. Birçok etken ve durum söz konusu olabilir.
Doğum haritası yorumladığını söyleyen birçok astrolog takip ediyorsunuz. İnanın çevremde herkes astrolog.3 ay önce bankada çalışan bir arkadaşım işi bıraktı şu an hem eğitim alıyor hem danışmanlık veriyor.
Keşke avukatlarda olduğu gibi astrologlarda da rekabet yasağı olsa. Her şey birbirine girmiş ve çorba olmuş durumda. Herkes astrolojiyi mi anlasa yoksa esmaları mı okusa kafalar karışık. Astrologların sureler vermesi ya da esmalar söylemesi gibi konuları bilgi yetersizliğini tamamlama olarak görüyorum. Çünkü gerçek bilgiye sahip olanların bunlarla işi yok. Bunları ayrıştırın. Instagram hesabında yaptığınız dua zincirleri ve katıldığınız grup Esma çalışmaları filan gibi konuları gerçekten ciddi buluyor musunuz bilmiyorum. Âmâ bu tarz konuların astrolojiye bağlanmasından inanın utanç duyuyorum. Sosyal medyada bakıyorum şu sureyi okuyun şu esmayı okuyun zincire katılın Satürn kovaya geçecek yazıyor. Yorumlar 5000’den fazla. Bu durum inanılır gibi bir durum değil. Oraya yazacağınız “âmin” ya da “aldım, kabul ettim” gibi cümleler sizleri kurtarmaz. Aksine dejenere eder. Sosyal medya ve bilgi kirliliğinden uzak durun. Gidin kılın namazınızı, verin sadakanızı ya da başka bir inanışınız varsa onu yapın. Sizi yaratan yaratıcınızla doğrudan, temiz bir bağlantı kurun. Bunu sosyal medya ile kuramazsınız…
Bunları küçümsemiyorum ya da dalga filan geçmek için yazmıyorum. Biraz aklı başında işlere kalkışılması için özellikle altını çizmek istiyorum. Sizin iradeniz bir gezegenden çok daha üstün…
Çünkü aklınız var. Aklınız mükemmel bir yazılım. Bunu çalıştırmak ve yaşantınıza kurmak daha muhteşem olacak. İçinizden diyorsunuz ki bırakın Aygül Hanım onu yapmak isteyen onu yapsın bunu yapmak isteyen bunu yapsın. Soruyorum bilse yapar mı?
Astroloji ile bir bağı olmadığını ayrıca altını çize çize söylüyorum. Lütfen gerçekçi ve net işlerin peşinde olun. Girmediğiniz mücadelelerin kaybını yaşıyormuş gibi davranıp çaresizliklerle bir yerlere gömülmeyin…
Satürn Kova burcuna giriyor ve sosyal medya senaryoları farklı şekilde tezahür etmeye başlıyor olacak. Kendinizi bu boşluktan kurtarın.
Mutlu günler dilerim.