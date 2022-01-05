Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir.

Günaydın yıldız savaşçıları;

Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğimiz bir gündeyiz.

Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek işlemek ve her detayı ile ilgilenmek gereken işler içinde olabiliriz.

Ay kova burcunda ilerlerken Merkür ve Satürn ile kavuşum yapması bizlere birazda çalışmanın, emeğin kariyer başarısında tesadüf olmadığını gösterecek.

Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor olacak insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz.

Bugün yeniayın etkilerini daha fazla hissedeceksiniz. Gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamalısınız. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece kazanacaksınız. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız. Bugün, dayanıklılık veya tolerans gerektiren bir proje için harika bir zamandır.

Yeni alışkanlıklar ve kararlar oluşturmak için de iyidir. Ancak bu kısa ama ciddi dönemden en olumlu ödülleri alabilmek için odaklanmanız gerekiyor. Dikkatinizi dağıtmayın ve bazı olaylar karşısında lütfen öfkeyle kalkıp zararla oturmayın.

Günün Motivasyon sözü: “Olmak istediğin gibi davran. Kısa zamanda davrandığın gibi olacaksın.” Leonard Cohen

Bu hafta BURÇLARA TAVSİYELERİMİZ VAR: