 Farklılıklarınız birbiriyle çatışmamalı, birbirlerini telafi etmelidir. 

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Yepyeni bir hafta, yepyeni umutlar ve sıcacık bir gündeyiz…
Bu hafta Merkür, balık burcunda gerilemesine başladı. Yaklaşık 10 Mart’a kadar sürecek. Aynı anda Mars gezegeni de burç değiştirdi ve oğlak burcuna geçti. Bu durumlar gökyüzünde bir şeylerin değişmeye doğru ilerlediğini gösterirken demek ki yeryüzünde de bazı durumlar değişime doğru ilerleyecek diye değerlendirebiliriz.
Merkür gezegenin gerilemesini şu an bilmenizin bir faydası yok!
Merkür gezegenin gerilemesini bilmenizin faydası asıl 3-4 ay öncesine dayanır. Bir gezegenin gerilemesini bilmeniz o an için işlerinizi daha da karıştırabilir. Bu yüzden benim sizler için çıkarttığım 2020 yılı AstroŞifa ajandasında önceden bunları belirttim. Yıl içinde Merkür 3 kere daha gerileme yapacak. Hatta sırf Merkür değil. Satürn gezegen, Venüs gezegeni de gerileme yapacak. Bunların bilgilerine sahip olmak ve yıl içinde planlamalarınızı yapmak istiyorsanız AstroŞifa 2020 ajandanıza mutlaka ulaşın. Zaten bu bir ajanda olduğu için çok az kaldı ve daha basımı olmayacak.
Merkür gezegeni gerilemesinde başıma neler gelir?
Sizlerden tek bir isteğim var. Lütfen işlerinizi Merkür geriliyor diye aksatmayın.
Yok, sözleşme yapmayın!
Yok, evlenmeyin!
Yok, tatile gitmeyin!
Yok, terapi almayın!
Yok, işe başlamayın!
Yok, bir şey satın almayın!
Bu sizin hayatınız! Ve en önemlisi vereceğiniz kararlardan siz sorumlusunuz. Bir gezegen ya da bir astrolog sorumluymuş gibi davranıp bu güzelim ilimi de komik duruma düşürmeyin. Burada anlamanız gereken sadece şudur: Bir gezegen gökyüzünde yavaşlıyorsa ve bu gezegen iletişimi temsil ediyorsa işte burada yapmanız gereken incelikleri anlamanızdır.
Yani;
İletişim kurduğumuz şeylerin daha yavaş akması gerekiyor. Kısaca örnek vermek gerekirse bir yerden bir yere giderken daha yavaş olmalıyız. Eğer olmazsak aksilikler yaşayabiliriz. Ya da bir yerden bir yere giderken zaman olarak 30 dk. daha gecikme opsiyonu koyarak erken hazırlanmalıyız. Bir sözleşme yapacaksak bunu daha detaylı okumalıyız. Hatta başka bilenlere de okutmalıyız. Yavaştan ağırdan daha sorgulayıcı gitmemiz gerekmektedir. Yapmanız gereken her şeyi daha özenli ve sorgulayıcı yapmalısınız. Bıkkınlık seviyesinde olduğunuz işleri zorlamamalısınız. Bunun dışında duygusal dünyanızda özlemleriniz artabilir. Geçmişteki bazı pişmanlıkları çözmek için uzmanından bir terapi almak için uygun bir dönem olabilir. Lütfen akılcı ve mantıklı işler içinde olmaya özen gösterin.
Tutku ve ihtiraslarınızı Merkür’e yüklemeyin…
4 Elementten yaratıldınız. Peki sizde eksik ya da fazla olan element hangisi?
Evren dengeli bir matematik üzerine kurulu. Bu işin içine girdiğinizde sayılar ve denklikleri gördüğünüzde zaten düzene hayranlık duyup iyice içinde kayboluyorsunuz. Sizlere bu hafta elementleri anlatacağım ve kendi doğum haritalarınızda elementlerinizi nasıl tespit etmeniz gerektiğinden söz edeceğim.
Rahman suresinde söyle bir ifade vardır: "Allah, insanı pişmiş̧ (ateş̧ ve hava) çamur (toprak ve su) gibi bir balçıktan yarattı."
Astroloji insanların doğduğu anda gökyüzündeki gezegenlerin konumlanmasını referans alarak hangi evde bulundukları aralarında yaptıkları açılarla herkesin neden farklı yeteneklere sahip olduğunu açıklamaya çalışır. Yani kendimizi tanıma ve keşfetme yolculuğudur.
Dinimizde Allah’ın ilk emri “OKU” dur. İnsanın pişmiş̧ çamurdan yaratıldığını Kuran'da verilen bilgiyle bize anlatır.
Pişmiş̧ çamurda dört element olduğunu belirtmiştik. Bunlar pişmiş̧ olduğu için ateş̧- hava, çamur olduğu için toprak ve su olarak ifade edilir. Bunlardan yaratılan insana, Kuran'da kendi nefesinden verdiği söylenir (ruh), yani buna ruh eklenmiştir.
Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti." Hicr Suresi 28, 29
Bakın düşünsenize ne muazzam bir düzen var. Şu an karşınızda her insan Allah’ı taşıyor. Sokakta yürüyen, size bir restoranda yemek getiren garson, yöneticiniz, çocuğunuz, eşiniz ya da çöpünüzü alan, doktorunuz, nefret ettiğiniz arkadaşınız, vs.… diye uzatabiliriz.
Düzen ne kadar birbiriyle bağlantılı öyle değil mi? Ama hepimiz çok farklıyız ve bu farklılıklarımızla kavga ediyoruz. Farklılıklarımızla birbirimizi telafi etmeye asla niyetimiz yok. Allah kendisiyle kavgası olana daha fazla imtihana çekiyor.
Hayatım boyunca mücadele verdim bu hep böylemi olacak diye soruyor kişi…
İnsanları bencil buluyoruz ama aslında bencil olan biziz.
Kendimizi yalnız buluyoruz ama aslında ilgi istediğimiz için yalnızız…
Birine yalan söylüyorsunuz ama aslında kendinizi kandırıyorsunuz…
Dünya çok özel bir yer ve bizler öyle anlamsız savaşlar içindeyiz ki…
Bu dünyada mücadele edeceğiz ve savaşacağız…
Hiçbir şey önümüze kolay bir şekilde gelmeyecek. Zaten gelmemelidir. Gerçek olan sadece ruhunuzdur. Ruhunuzu besleyen bir insan var mı?
Hiç onun peşine düştünüz mü?
Sizin kendinizi keşfetmeniz ve içinizde Allah’ı tanımanıza yardımcı olacak diğer eşsiz ruhu buldunuz mu?
4 Element ’in 4 halifeyle nasıl eşleştiğini biliyor musunuz?
Onu da yarın anlatacağım… Her şey bir güne sığmıyor…
O zaman Mevla’nın şems ile ilgili yaptığı bir açıklamadan kıssadan hisse yapalım:
Dedi ki: “Ben Şems’e rastlamadan önce üşüdüğüm zaman ısınıyordum, ama Şems’ten sonra artık ısınamıyorum. Çünkü Şems bana bir şey öğretti. Yeryüzünde bir tek mümin üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin. Bende biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var, artık ben ısınamıyorum. Eskiden açken bir çorba içince doyardım. Ama şimdi hiçbir şey bana bir besin hazzı vermiyor. Çünkü biliyorum ki açlar var. İşte Şems bana bunu öğretti.”
Mutlu günler dilerim…
Farklılıklarınız birbiriyle çatışmamalı, birbirlerini telafi etmelidir.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Yepyeni bir hafta, yepyeni umutlar ve sıcacık bir gündeyiz…
Bu hafta Merkür, balık burcunda gerilemesine başladı. Yaklaşık 10 Mart’a kadar sürecek. Aynı anda Mars gezegeni de burç değiştirdi ve oğlak burcuna geçti. Bu durumlar gökyüzünde bir şeylerin değişmeye doğru ilerlediğini gösterirken demek ki yeryüzünde de bazı durumlar değişime doğru ilerleyecek diye değerlendirebiliriz.
Merkür gezegenin gerilemesini şu an bilmenizin bir faydası yok!
Merkür gezegenin gerilemesini bilmenizin faydası asıl 3-4 ay öncesine dayanır. Bir gezegenin gerilemesini bilmeniz o an için işlerinizi daha da karıştırabilir. Bu yüzden benim sizler için çıkarttığım 2020 yılı AstroŞifa ajandasında önceden bunları belirttim. Yıl içinde Merkür 3 kere daha gerileme yapacak. Hatta sırf Merkür değil. Satürn gezegen, Venüs gezegeni de gerileme yapacak. Bunların bilgilerine sahip olmak ve yıl içinde planlamalarınızı yapmak istiyorsanız AstroŞifa 2020 ajandanıza mutlaka ulaşın. Zaten bu bir ajanda olduğu için çok az kaldı ve daha basımı olmayacak.
Merkür gezegeni gerilemesinde başıma neler gelir?
Sizlerden tek bir isteğim var. Lütfen işlerinizi Merkür geriliyor diye aksatmayın.
Yok, sözleşme yapmayın!
Yok, evlenmeyin!
Yok, tatile gitmeyin!
Yok, terapi almayın!
Yok, işe başlamayın!
Yok, bir şey satın almayın!
Bu sizin hayatınız! Ve en önemlisi vereceğiniz kararlardan siz sorumlusunuz. Bir gezegen ya da bir astrolog sorumluymuş gibi davranıp bu güzelim ilimi de komik duruma düşürmeyin. Burada anlamanız gereken sadece şudur: Bir gezegen gökyüzünde yavaşlıyorsa ve bu gezegen iletişimi temsil ediyorsa işte burada yapmanız gereken incelikleri anlamanızdır.
Yani;
İletişim kurduğumuz şeylerin daha yavaş akması gerekiyor. Kısaca örnek vermek gerekirse bir yerden bir yere giderken daha yavaş olmalıyız. Eğer olmazsak aksilikler yaşayabiliriz. Ya da bir yerden bir yere giderken zaman olarak 30 dk. daha gecikme opsiyonu koyarak erken hazırlanmalıyız. Bir sözleşme yapacaksak bunu daha detaylı okumalıyız. Hatta başka bilenlere de okutmalıyız. Yavaştan ağırdan daha sorgulayıcı gitmemiz gerekmektedir. Yapmanız gereken her şeyi daha özenli ve sorgulayıcı yapmalısınız. Bıkkınlık seviyesinde olduğunuz işleri zorlamamalısınız. Bunun dışında duygusal dünyanızda özlemleriniz artabilir. Geçmişteki bazı pişmanlıkları çözmek için uzmanından bir terapi almak için uygun bir dönem olabilir. Lütfen akılcı ve mantıklı işler içinde olmaya özen gösterin.
Tutku ve ihtiraslarınızı Merkür’e yüklemeyin…
4 Elementten yaratıldınız. Peki sizde eksik ya da fazla olan element hangisi?
Evren dengeli bir matematik üzerine kurulu. Bu işin içine girdiğinizde sayılar ve denklikleri gördüğünüzde zaten düzene hayranlık duyup iyice içinde kayboluyorsunuz. Sizlere bu hafta elementleri anlatacağım ve kendi doğum haritalarınızda elementlerinizi nasıl tespit etmeniz gerektiğinden söz edeceğim.
Rahman suresinde söyle bir ifade vardır: "Allah, insanı pişmiş̧ (ateş̧ ve hava) çamur (toprak ve su) gibi bir balçıktan yarattı."
Astroloji insanların doğduğu anda gökyüzündeki gezegenlerin konumlanmasını referans alarak hangi evde bulundukları aralarında yaptıkları açılarla herkesin neden farklı yeteneklere sahip olduğunu açıklamaya çalışır. Yani kendimizi tanıma ve keşfetme yolculuğudur.
Dinimizde Allah’ın ilk emri “OKU” dur. İnsanın pişmiş̧ çamurdan yaratıldığını Kuran'da verilen bilgiyle bize anlatır.
Pişmiş̧ çamurda dört element olduğunu belirtmiştik. Bunlar pişmiş̧ olduğu için ateş̧- hava, çamur olduğu için toprak ve su olarak ifade edilir. Bunlardan yaratılan insana, Kuran'da kendi nefesinden verdiği söylenir (ruh), yani buna ruh eklenmiştir.
Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti." Hicr Suresi 28, 29
Bakın düşünsenize ne muazzam bir düzen var. Şu an karşınızda her insan Allah’ı taşıyor. Sokakta yürüyen, size bir restoranda yemek getiren garson, yöneticiniz, çocuğunuz, eşiniz ya da çöpünüzü alan, doktorunuz, nefret ettiğiniz arkadaşınız, vs.… diye uzatabiliriz.
Düzen ne kadar birbiriyle bağlantılı öyle değil mi? Ama hepimiz çok farklıyız ve bu farklılıklarımızla kavga ediyoruz. Farklılıklarımızla birbirimizi telafi etmeye asla niyetimiz yok. Allah kendisiyle kavgası olana daha fazla imtihana çekiyor.
Hayatım boyunca mücadele verdim bu hep böylemi olacak diye soruyor kişi…
İnsanları bencil buluyoruz ama aslında bencil olan biziz.
Kendimizi yalnız buluyoruz ama aslında ilgi istediğimiz için yalnızız…
Birine yalan söylüyorsunuz ama aslında kendinizi kandırıyorsunuz…
Dünya çok özel bir yer ve bizler öyle anlamsız savaşlar içindeyiz ki…
Bu dünyada mücadele edeceğiz ve savaşacağız…
Hiçbir şey önümüze kolay bir şekilde gelmeyecek. Zaten gelmemelidir. Gerçek olan sadece ruhunuzdur. Ruhunuzu besleyen bir insan var mı?
Hiç onun peşine düştünüz mü?
Sizin kendinizi keşfetmeniz ve içinizde Allah’ı tanımanıza yardımcı olacak diğer eşsiz ruhu buldunuz mu?
4 Element ’in 4 halifeyle nasıl eşleştiğini biliyor musunuz?
Onu da yarın anlatacağım… Her şey bir güne sığmıyor…
O zaman Mevla’nın şems ile ilgili yaptığı bir açıklamadan kıssadan hisse yapalım:
Dedi ki: “Ben Şems’e rastlamadan önce üşüdüğüm zaman ısınıyordum, ama Şems’ten sonra artık ısınamıyorum. Çünkü Şems bana bir şey öğretti. Yeryüzünde bir tek mümin üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin. Bende biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var, artık ben ısınamıyorum. Eskiden açken bir çorba içince doyardım. Ama şimdi hiçbir şey bana bir besin hazzı vermiyor. Çünkü biliyorum ki açlar var. İşte Şems bana bunu öğretti.”
Mutlu günler dilerim…