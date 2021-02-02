Eyvah Merkür geriliyor! Ne yapmalıyım?  

Günaydın hepinize değerli gökyüzü okuyucuları;

Bu Ay’a oldukça hızlı ve farklı başlıyoruz. Gökyüzünde neredeyse tüm gezegenler kova burcunda olacak. Bu ay 11 Şubat’ta Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek.17 Şubat zamanında Satürn/Uranüs karesi yaşanacak. Bu durum yer yüzü için oldukça önemli bir açıdır.

Küreselleşen Dünyanın ilk sesleri geliyor.

Dijital gelişen her durum beraberinde şaşırtıcı olmamaya da başlıyor. İki gündür Clubhouse uygulamasını kullanıyorum. Bir çeşit radyo kanalı kuruyorsunuz ve orada yayın yapmaya başlıyorsunuz. Bilginizi ve aktarmak istediklerinizi hemen bir tuşa basarak aktarıyorsunuz. Bu uygulama şu an sadece ios kullananlarda var. Henüz android kullananlarda yok. Ama çok yakın zamanda gelecek. Dün birçok siyasetçi ve vekil orada seçim çalışmalarına başlamıştı bile diyebiliriz. Aslında bir çeşit dijital yatırım olarak düşünebiliriz.

Ne varsa dijital anlamda hayatımızda büyük değişime gidiyor. Sabah Elon Musk bir tweet attı ve clubhouse olacağını söyledi. İnanılmaz bir yığılma oldu konuşma odasında. Yurtdışında tanınmış, ünlü insanlarla konuşmak çok önemli bir durum değildir. Çünkü buna kimse çok fazla anlam yüklemez. Bizim Türkiye’de bu böyle değildir. Popüler birileri ile konuşmak ve ulaşmak her zaman çok farklı gelir. Bunun neden böyle olduğunu vs. kısmına giremeyecek kadar daha önemli konularımız var. Bunun neden böyle olduğunu tartışmaya gerek yok.