EKİM-KASIM ÖZET: Gerçek renklerimiz cesaretimizden gelir.

Gündemimiz yoğun ve telaşlı…
Hayatımızı tamamen değiştiren Satürn-Plüton ve Jüpiter gezegenleri dizilimi Mars gezegeni tarafından tetiklenmeye başladı. Tüm ekim ayı hatta kasım ayı da dahil bu durum yüksek bir etkileşim içerisine bizleri sokacak.
Bunu korku ve endişe duymanız için değil farkında olmanız için konuşuyorum. Bu durum illaki kötü şeyler olacak anlamı taşımaz. Hayatınızda sizi zorlayan şeyleri artık değiştirme zamanı olduğunu gösterir. Ama siz bunun ne olduğunu tanımlayamazsanız kendinizi hareketsiz ve yönsüz bir şekilde hisseder ve kötü yorumlarsınız.
Asıl burada anlatılmak istenen gezegenlerin bizim hayatımızı değiştirdiği değil. İçinde bulunduğumuz zamanı anlamamız için bize yıldızların diziliminin bir açıklama yapmasıdır. Gezegenler yüzünden bunlar yaşanmaz. Her şey benim, senin ve diğerleri yüzünden olur.
Gezegenler masumdur…
Masum olmayan biz dünyalılarız…
Gezegenler sadece kurguyu okuyabildiğimiz bir araçtır. Bunu şöyle düşünün: Bir arabaya binip bir yere gidiyorsunuz.
“Araç suçlu çünkü o geldi buraya” diye kızamazsınız. Ya da kimseyi bu durumla kandıramazsınız. Arabayı kim sürdü? Oraya gitmek kimin seçimiydi?
Araba sizi bir yerden bir diğer yere taşıdı. Hepsi bu…
Gezegenlerde sizi bir yerden bir yere taşır. Onlar size bir şey yapmaz. Herkes ne yaparsa kendine yapar. Hani eskiler der ya bir kapı kapanır bir kapı açılır…
Hangi kapı?
Kapı nerde?
Benim kapanan kapıyla açılan kapıyı görebilecek kadar yüksek bir bilince erişmem nasıl mümkün?
Tüm cevaplar gezegenler, yıldızlarda saklı…
Kendi hayatınızda bir otoriteye savaşmanız gerekebilir.
Hayatında bildiğin bir rolü resetlemek ve yeniden kurgulamak için bir şansın var. Sanırım şu an oynadığın rolden mutlu değilsin. Çünkü sen o kişi değilsin.
Tuhaf bir şey var….
Kaderin, var olduğun koşullar ve bireysel isteklerin ile aşırı gerilim halindesin. Kendi hayatını geri almak istiyorsun ve bunun için artık ödün vermekten yoruldun.
Hangi esaret içindesin?
Ödün verecek miyim?
Mars gerilemesi devam ediyor. Ta ki 14 Kasım’a kadar...
Mars gerilemesi, ödün vermez…
Satürn, duvarlarınızdır…
Mars, duvarlarınızı yıkmak için elinizden geleni yapacaktır…
Kendinize verdiğiniz sözler var. Bunlara ulaşmak için bir zirveye tırmanmak zorundasınız.
Bir dağa tırmanıyorsunuz….
Ama korkuyorsunuz….
Bu dönem hayatınızda yeni bir sayfa açacaksınız. Kaderinizin bir geçiş töreni olduğunu söyleyebilirim. Bu inanılmaz heyecan verici bir tören… Buna hazırlanmalısınız. Yeterli güç ve değişim burada hayatınıza bir şekilde girebilir.
Bazen unutmayın ki;
Bir dağa tırmanırken ayağınız kayabilir, başarılı olamayacağını düşünebilirsin. Acele etmeden bir önceki hamleni hayal ederek mücadeleni vermelisin.
Belki başarılı olamayacaksın.
Başarısızlığa da ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız.
Başarısızlık ve geri çekilmek bazen bizi daha güçlü biri yapabilir.
Bu dönemde yaşadığın başarısızlık seni buna hazırlıyor olamaz mı?
Belki patronunuzla savaşmanız ya da ondan ayrılmanız gerekmektedir. Çünkü sen eski sen değilsin…Tahammül azalıyor…Hakkettiğinizi bildiğinizi kanıtlamak istiyorsunuz.
Bu yüzden tahammül yok!
Kolektif düzeyde savaştığınız şeyin hak ettiğiniz şey olduğuna inanıyorsunuz. Bende size inanıyorum ama işte…
Ekim-Kasım ayına hazırlık!
Özellikle ekim ve kasım dönemleri sürekli gerçeği ifşa etmek ve bazı durumları protesto etmeye bizleri yönlendirebilir.. Mars gerilemesi ekim ortasında Güneş’e karşıtlık yaparak her konuda olayları zirveye taşıyacaktır. 13-20 Ekim arası planlarınızı yaparken her koşulda temkinli ve küresel, ekonomik, sosyal refah noktasında her türlü değişime açık olmanızı önerebilirim. Bazı şeyleri değiştirmek için yeterli nedenlerimiz olabilir. Bu dönemde yapacağınız işlerinizde ya da aldığınız sorumluluklarınızda bazı kimlik karmaşaları yaşayabilirsiniz. Bu tarihlerde daha sakin ve gerçekçi olun. İnsan kendine gerçekten ne yapmak istediğini genelde bu zamanlarda soruyor. Ya da bu soruyu kendine sormak zorunda kalacağı olaylar içine çekiliyor. İnsan bu soruyu kendine sormadan zirveyi zaten bulamıyor ama durduğu yerde de bu soruyu sormuyor.
Bu hayatın dönüm noktası olabilir.
Eğer doğum harita planınıza 20 derecelerde koç-terazi-oğlak ve yengeç burçlarında gezegenleriniz varsa bu sizler için bir kavşak olarak görülebilir. Yeni bir geleceği yeniden keşfediyor olacaksın. Bu dönemde verdiğin kararlarda net olurken bir o kadarda nazik ve düşünceli olursan sınavı geçebileceksin. Biliyorum şu an kafan çok karıştı ama düşünmen gerekiyor. Kimsenin senin hikâyenin zirvesini tahmin etmesini bekleme. Bu her şey olabilir. İşini bırakabilirsin, ilişkini bırakabilirsin, evcil hayvanını bırakabilirsin, şehri terk edebilirsin bunların hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar varken de kendini güvenli hissetmiyordun. Güven arayışı içinde olman gereken bir dönem değil. Sadece kendine güvenmen ve zamana güven duyman gereken bir dönem içinde olduğunu unutma. O zaman kalbini aç ve uyuduğun uykundan uyan. O zaman bu hissettiklerin sana yardımcı olacak.
Bilgi enerji demektir. O zaman bu bilgilere yani bu enerjiye ihtiyacın olacak. Bu yazının çıktısını al ve telefonuna bir alarm kur. 13 Ekim’de bu yazıyı masana koy ve bir daha oku. Senin için tahmin etmeye çalıştığım o zamanın ruhunu daha kolay yakalayabilirsin.
Zaman çok vahşi davranır. Sen anlayana kadar senin ruhunu paramparça eder. Ama zamandan önce koşar ve onu önden yaşarsan ruhun dinlenir. Zamansızlık buna denir…Olması gereken olur. Allah her şeyi hayrımıza tasarlamıştır.
Zamanla savaşamazsınız…
O zaman o yırtıcı hayvan sizi yer.
Ama zamanla dost olursanız onun gücünden fayda sağlarsınız. Seni asla incitmez…
Bu yazının amacı çapraz bir ateşin içinde kalmamanız içindir. Bunu sadece astroloji okuyucuları bilir. Sizler bu farkın sahiplerisiniz.
Her şey yolunda gittiğinde herkes herkesi sever…
Ya her şey yolunda gitmediğinde yine sevecek misiniz?
Bu tarihsel geçiş dönemlerinde sizinle yol arkadaşlığı yaptığım için mutluyum. Daha barış dolu bir dünya için çok fazla çevremizde insanlara yardımcı olmalıyız. Bol bol iyilik, az küstahlık ve yardım bizleri daha iyi bir dünyaya hazırlar.
Bu yazıyı birbirimizi daha kolay anlamaya yardımcı olmak ve düşünmeye teşvik etmek için yazdım. Astroloji sizlere zor yollardan ders almak yerine destekleyici yollardan ders almanıza yardımcı olur. Astrolojiyi bu yüzden çok seviyorum. Keşke liderlerde destekleyici yollardan bunu yapmayı öğrenebilseydi…
Belki dünya bu kadar acı çekmezdi…
O zaman satırlarımı epiktetos’un sözleri ile sonlandırıyorum:
“Güneş’in, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz…”
Mutlu günler dilerim…
EKİM-KASIM ÖZET: Gerçek renklerimiz cesaretimizden gelir.
Günaydın yeni bir günden…
Gündemimiz yoğun ve telaşlı…
Hayatımızı tamamen değiştiren Satürn-Plüton ve Jüpiter gezegenleri dizilimi Mars gezegeni tarafından tetiklenmeye başladı. Tüm ekim ayı hatta kasım ayı da dahil bu durum yüksek bir etkileşim içerisine bizleri sokacak.
Bunu korku ve endişe duymanız için değil farkında olmanız için konuşuyorum. Bu durum illaki kötü şeyler olacak anlamı taşımaz. Hayatınızda sizi zorlayan şeyleri artık değiştirme zamanı olduğunu gösterir. Ama siz bunun ne olduğunu tanımlayamazsanız kendinizi hareketsiz ve yönsüz bir şekilde hisseder ve kötü yorumlarsınız.
Asıl burada anlatılmak istenen gezegenlerin bizim hayatımızı değiştirdiği değil. İçinde bulunduğumuz zamanı anlamamız için bize yıldızların diziliminin bir açıklama yapmasıdır. Gezegenler yüzünden bunlar yaşanmaz. Her şey benim, senin ve diğerleri yüzünden olur.
Gezegenler masumdur…
Masum olmayan biz dünyalılarız…
Gezegenler sadece kurguyu okuyabildiğimiz bir araçtır. Bunu şöyle düşünün: Bir arabaya binip bir yere gidiyorsunuz.
“Araç suçlu çünkü o geldi buraya” diye kızamazsınız. Ya da kimseyi bu durumla kandıramazsınız. Arabayı kim sürdü? Oraya gitmek kimin seçimiydi?
Araba sizi bir yerden bir diğer yere taşıdı. Hepsi bu…
Gezegenlerde sizi bir yerden bir yere taşır. Onlar size bir şey yapmaz. Herkes ne yaparsa kendine yapar. Hani eskiler der ya bir kapı kapanır bir kapı açılır…
Hangi kapı?
Kapı nerde?
Benim kapanan kapıyla açılan kapıyı görebilecek kadar yüksek bir bilince erişmem nasıl mümkün?
Tüm cevaplar gezegenler, yıldızlarda saklı…
Kendi hayatınızda bir otoriteye savaşmanız gerekebilir.
Hayatında bildiğin bir rolü resetlemek ve yeniden kurgulamak için bir şansın var. Sanırım şu an oynadığın rolden mutlu değilsin. Çünkü sen o kişi değilsin.
Tuhaf bir şey var….
Kaderin, var olduğun koşullar ve bireysel isteklerin ile aşırı gerilim halindesin. Kendi hayatını geri almak istiyorsun ve bunun için artık ödün vermekten yoruldun.
Hangi esaret içindesin?
Ödün verecek miyim?
Mars gerilemesi devam ediyor. Ta ki 14 Kasım’a kadar...
Mars gerilemesi, ödün vermez…
Satürn, duvarlarınızdır…
Mars, duvarlarınızı yıkmak için elinizden geleni yapacaktır…
Kendinize verdiğiniz sözler var. Bunlara ulaşmak için bir zirveye tırmanmak zorundasınız.
Bir dağa tırmanıyorsunuz….
Ama korkuyorsunuz….
Bu dönem hayatınızda yeni bir sayfa açacaksınız. Kaderinizin bir geçiş töreni olduğunu söyleyebilirim. Bu inanılmaz heyecan verici bir tören… Buna hazırlanmalısınız. Yeterli güç ve değişim burada hayatınıza bir şekilde girebilir.
Bazen unutmayın ki;
Bir dağa tırmanırken ayağınız kayabilir, başarılı olamayacağını düşünebilirsin. Acele etmeden bir önceki hamleni hayal ederek mücadeleni vermelisin.
Belki başarılı olamayacaksın.
Başarısızlığa da ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız.
Başarısızlık ve geri çekilmek bazen bizi daha güçlü biri yapabilir.
Bu dönemde yaşadığın başarısızlık seni buna hazırlıyor olamaz mı?
Belki patronunuzla savaşmanız ya da ondan ayrılmanız gerekmektedir. Çünkü sen eski sen değilsin…Tahammül azalıyor…Hakkettiğinizi bildiğinizi kanıtlamak istiyorsunuz.
Bu yüzden tahammül yok!
Kolektif düzeyde savaştığınız şeyin hak ettiğiniz şey olduğuna inanıyorsunuz. Bende size inanıyorum ama işte…
Ekim-Kasım ayına hazırlık!
Özellikle ekim ve kasım dönemleri sürekli gerçeği ifşa etmek ve bazı durumları protesto etmeye bizleri yönlendirebilir.. Mars gerilemesi ekim ortasında Güneş’e karşıtlık yaparak her konuda olayları zirveye taşıyacaktır. 13-20 Ekim arası planlarınızı yaparken her koşulda temkinli ve küresel, ekonomik, sosyal refah noktasında her türlü değişime açık olmanızı önerebilirim. Bazı şeyleri değiştirmek için yeterli nedenlerimiz olabilir. Bu dönemde yapacağınız işlerinizde ya da aldığınız sorumluluklarınızda bazı kimlik karmaşaları yaşayabilirsiniz. Bu tarihlerde daha sakin ve gerçekçi olun. İnsan kendine gerçekten ne yapmak istediğini genelde bu zamanlarda soruyor. Ya da bu soruyu kendine sormak zorunda kalacağı olaylar içine çekiliyor. İnsan bu soruyu kendine sormadan zirveyi zaten bulamıyor ama durduğu yerde de bu soruyu sormuyor.
Bu hayatın dönüm noktası olabilir.
Eğer doğum harita planınıza 20 derecelerde koç-terazi-oğlak ve yengeç burçlarında gezegenleriniz varsa bu sizler için bir kavşak olarak görülebilir. Yeni bir geleceği yeniden keşfediyor olacaksın. Bu dönemde verdiğin kararlarda net olurken bir o kadarda nazik ve düşünceli olursan sınavı geçebileceksin. Biliyorum şu an kafan çok karıştı ama düşünmen gerekiyor. Kimsenin senin hikâyenin zirvesini tahmin etmesini bekleme. Bu her şey olabilir. İşini bırakabilirsin, ilişkini bırakabilirsin, evcil hayvanını bırakabilirsin, şehri terk edebilirsin bunların hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar varken de kendini güvenli hissetmiyordun. Güven arayışı içinde olman gereken bir dönem değil. Sadece kendine güvenmen ve zamana güven duyman gereken bir dönem içinde olduğunu unutma. O zaman kalbini aç ve uyuduğun uykundan uyan. O zaman bu hissettiklerin sana yardımcı olacak.
Bilgi enerji demektir. O zaman bu bilgilere yani bu enerjiye ihtiyacın olacak. Bu yazının çıktısını al ve telefonuna bir alarm kur. 13 Ekim’de bu yazıyı masana koy ve bir daha oku. Senin için tahmin etmeye çalıştığım o zamanın ruhunu daha kolay yakalayabilirsin.
Zaman çok vahşi davranır. Sen anlayana kadar senin ruhunu paramparça eder. Ama zamandan önce koşar ve onu önden yaşarsan ruhun dinlenir. Zamansızlık buna denir…Olması gereken olur. Allah her şeyi hayrımıza tasarlamıştır.
Zamanla savaşamazsınız…
O zaman o yırtıcı hayvan sizi yer.
Ama zamanla dost olursanız onun gücünden fayda sağlarsınız. Seni asla incitmez…
Bu yazının amacı çapraz bir ateşin içinde kalmamanız içindir. Bunu sadece astroloji okuyucuları bilir. Sizler bu farkın sahiplerisiniz.
Her şey yolunda gittiğinde herkes herkesi sever…
Ya her şey yolunda gitmediğinde yine sevecek misiniz?
Bu tarihsel geçiş dönemlerinde sizinle yol arkadaşlığı yaptığım için mutluyum. Daha barış dolu bir dünya için çok fazla çevremizde insanlara yardımcı olmalıyız. Bol bol iyilik, az küstahlık ve yardım bizleri daha iyi bir dünyaya hazırlar.
Bu yazıyı birbirimizi daha kolay anlamaya yardımcı olmak ve düşünmeye teşvik etmek için yazdım. Astroloji sizlere zor yollardan ders almak yerine destekleyici yollardan ders almanıza yardımcı olur. Astrolojiyi bu yüzden çok seviyorum. Keşke liderlerde destekleyici yollardan bunu yapmayı öğrenebilseydi…
Belki dünya bu kadar acı çekmezdi…
O zaman satırlarımı epiktetos’un sözleri ile sonlandırıyorum:
“Güneş’in, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz…”
Mutlu günler dilerim…