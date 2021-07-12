Dünyanın en zor hissi; kendini ait hissetmediğin bir yerde bulunma zorunluluğudur.

Günaydın yıldız savaşçıları;

Bugün sabah saatlerinde bir yeniay gerçekleşti. Bu yeniayın etkileri duygusal olarak çok köşeye sıkıştırıcı noktada olabilir.

Aşk hayatınız veya mali durumunuz ile ilgili ciddi bazı kayıplar ya da sorunlar şu an için yaşıyor olabilirsiniz. Bu yeniayın bu kadar sizde baskı yaratıyor olması Satürn-Uranüs karesinin ve Venüs/Mars-Uranüs karesinin sert etkileri yüzündendir. Kısıtlayıcı değişiklikler veya beklenmedik kısıtlamalar içerisine girmiş olabilirsiniz. İstemediğiniz değişiklikleri getirebilir. Ayrıca, istediğiniz türde değişiklikleri yapmayı da zorlaştırır. Bu çok sinir bozucu ve gergin bir zaman içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Ancak açık fikirli, sabırlı ve esnek kalırsanız, ilk bakışta zorluklar gibi görünen şeyler, hayatınızdaki olumsuz, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı şeylerden kurtulmak için fırsatlara dönüştürülebilir.

Yengeç yeri geldiğinde cesur, inatçı ve esnektir

Yengeçlerin sert bir kabuğu ve yumuşak bir iç yapısı vardır; bu, savunmasızlığın onurlandırılması, korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğini hatırlatır. Yengeçler bize her şeye ve herkese açık olamayacağımızı, duyarlılığımıza ve yumuşaklığımıza dikkat etmemiz gerektiğini, sınırlarımız olması gerektiğini, ayırt edici olmamız gerektiğini öğretir. Bir Kardinal Su burcu olarak Yengeç, değişiklikleri uygulamak, harekete geçmek, kendimizi ve başkalarını savunmak ve korumak, yaşam yaratmak ve beslemek için duygusal enerjiyi kullanmakla ilgilidir.

Bu yeniaydan en çok Yengeçler ve yükselen yengeçler etkilenecek! Bu yüzden lütfen sakin kalsınlar ve olayları doğru yönetsinler.

Plüton karşısında Yengeç burcunda Yeni Ay: Konforumuza Yönelik Tehditler

Yengeç burcundaki Güneş ve Ay, 25 derece Oğlak burcunda Plüton'a karşı konumlanıyor ve bir kez daha tüm ekseni harekete geçiriyor. Zıtlıklar, kutuplaşma ve aşırı uçlar arasında devam eden bir ileri geri hareketle ilişkili 180° açılardır. Bunları genellikle başka insanlar veya dış olaylar aracılığıyla yaşarız. Bu açılarda genelde olaylar dışarıdan bir sebepten ötürü gelişir.

Hem Güneş hem de Ay Yengeç'teyken, bize rahatlık ve güvenlik sağlayan şeylere tutunma eğilimindeyiz: