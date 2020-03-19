Dünya değişiyor ve bu virüs sadece bir katalizör

İçiniz dışınız şişti değil mi?
İptal olan ürünler ya da siparişler,
Askıya alınan işlerimiz,
Evde çalışma sistemine geçerken bir türlü adapte olamamanız ve gelecek günler için neler olacak kaygısı…
*
Ben buraya tüm duygularımızı her gün yazıyorum. Yıllar sonra bu arşivlere o dönemin astrologları girecek ve bu yılda bu insanlar bu gökyüzündeki konumlarında neler yaşamış acaba diye bakacaklar.
*
Yüzyıllar sonra bu yazıyı okuyacak olan Astrolog meslektaşıma sesleniyorum,
Öyle böyle şeyler yaşamıyoruz, bilesin :)
Satürn, Plüton 500 yıl sonra kavuşumunu bizim çağa getirdi.
Hayatımızın altı üstü birbirine karışmış ama içimizde yine de umudumuz var, onu da bilesin…
Diğer ülkelere göre iyi savaşıyoruz.
Küçücük bir virüsün varlığından korkarak kendimizi izole etmeye çalışmaya çalışmamızın yanı sıra değişen dünya düzleminde hiç bilmediğimiz konulardan geçmeye çalışıyoruz.
Sevgisizliğimizin bedelini ödüyoruz,
Maddeselliğin içimize açtığı koca boşluğun içine düştük oradan çıkmaya çalışıyoruz…
Biz yaptık, siz yapmayın diyoruz…
*
Aslında bu yazıları buraya yazarak sizlerle dertleşiyorum. Biliyorum siz de okurken benle dertleşiyorsunuz. Çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Hayatımızın belki çok önemli günlerini birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Oturup bazı şeyleri düşünmeye o kadar çok zamanımız olacak ki bugünlerde…
Bugünler elbet geçecek ve gidecek ama içimizdeki hesaplaşmaları tamamladığımızda en büyük dersleri çıkarmış olacağız. Olumsuz düşünme yerine hayatın iyi yönlerinden bakmayı başarırsanız muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Yeter ki iyi bakmayı bilin.
*
Mayıs Ayında AY DÜĞÜMLERİ yer değiştirecek. Bu bizlere seyahat özgürlüğünü yeniden verebilir. Uluslararası sınırlar ile ilgili güzel gelişmeler yaşamaya başlayabiliriz. Bu yüzden biraz dayanmalı ve çaba sarf etmeliyiz.
Korona Virüsü için gökyüzü ipuçlarını bulmaya devam ediyoruz.
Dünya değişiyor ve Korona virüsü, en etkili değişikliklerinden bazılarına başlamak için çok önemli bir katalizör gibi görünüyor. 12 Ocak'ta Satürn ve Plüton arasında, gelecekte yeniden doğuşun gerçekleşmesi için yapıları yıkan büyük bir kavuşum yaşadık. İşte bu durum hepimiz için muhteşem bir dönüm noktası oldu.
Durum ne olursa olsun, bizim bunlarla çok güçlü başa çıkacağımızı ve ülkemizin güçleneceğinin de mesajlarını veren bir haritaya sahibiz. Virüs Merkür balık sürecinde ortaya çıktı. Bu durum virüsün kesinlikle zor bir ayırt edicilik içinde olabileceğini söylüyor. Balık takım yıldızında gerçekleşen olaylarda gerçekleri ayırt etmekte zorlanabiliriz, ancak Merkür'ün dönüşünün yakınında Başak burcunda bir Süper Dolunay oldu. Tam bu esnada bu durum açıklandı. İşte aslında reel olarak bir başak burcu gibi sorumluluklarımızı üzerimizde taşır ve doğru hareket edersek tüm gerçekleri görebileceğimizi söylüyor. Bu durum bize inanılmaz yardımcı olacak.
*
Bizlerin bu durumu daha iyi algılayabilmesi için şu an Kuzey Düğüme bakması gerekmektedir.
4 derecedeki kuzey düğüm iyileşme ve korumanın işareti yengeç burcundadır. Yengeç burcu bizim ülkemizin yükselen burcudur. İçine kapanan, sevdiklerini ve kendini en iyi koruyan, izole olmayı bilen ve bunu başarabilen bir burçtur. Yengeç, aşk ve sevginin simgesidir. Aşksız ve sevgisiz bir hayatın içinde yok olmuyor muyduk? Kimin umurunda aşk ve sevgi soruyorum? Parası var mı? Zengin mi? Diyerek geçen tercihleriniz için de sadece sevdiğiniz için neye katlandınız?
*
Sezen Aksu’nun dediği gibiydi her şey: Aşksızlığa mahkûm edildiysek eğer, bu dünya batsın! Aynen öyle oldu. Yengeç burcu olan Sezen Aksuyu şu an anıyor olmam da bir tesadüf olamaz herhalde?
Neyse konuyu dağıtmayalım. Buraya yine geleceğim :)
ABD'nin bir yengeç burcu olduğunu da düşünecek olursak bizleri iyileştirecek ilacın onlardan çıkması çok şaşırtıcı olmayacaktır.
Dünyanın geri kalanın da kendini kapattığını görüyoruz.
İngiltere oğlak burcu olarak güney düğüme çekiliyor. Karanlıkta kendini boğuyor. Korkularını iyileştirmeyi ve korunmayı başaramıyor. Çok kötü bir karma yaratıyor. Bunun bedelini devlet liderleri üzerinde ödeyebilirler. Yükselen burcu akrep olan İtalya’nın ise sürekli Türkiye’yi uyarması ve destek vermesi çok dikkat çekici değil mi? Türkiye’nin kısa bir süre için de İtalya’ya yardım edebileceği öngörülebilir.
*
Akrep burcu olan toplumumuzun hayatta kalma konusundaki bağlanma miktarını kaynakların tükenme korkusunu düşünerek hareket ettiğini de gösteriyor. Sürekli kaygı ve şüphe duyarak kendi kendimizi mahvedebiliyoruz. Bir akrep her zaman stok yapar ve en kötü senaryoyu düşünür. Fıtratında bir şeyler olmadan önce önlem almak vardır.
Satürn 22 Mart’ta kadar özellikle toprak elementini onarmamızı istiyor.
Burada yapılan hataları yapmamamız gereklidir.
Bunlar neler mi?
Bugüne kadar parayı yanlış kullandık. Şimdi toprak elementinden yayılan bu virüs hava elementine geçiş yapıyor (Satürn Kova). Gerçekten bu kaosun çıkmasının sebebi maddi dünyaya çok fazla bağlılık sergilememiz oldu. Yardımsever değildik. Şu an olayları yeni idrak ediyoruz.
Uranüs gezegenin boğa burcuna geçmesiyle aslında bu sinyalleri 2019 yılında verdi. Bundan önceki Uranüs boğa geçişinde 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı yaşamış. Şu an da ekonomik bir türbülans içerisindeyiz.
Dememiz o ki; Biz, toplumsal olarak kendimizi değiştirmek için çok tembellik yaptık. Hepimiz kendimizi değiştirmek istemediğimizi ve değiştirmek istemeyenleri de hayatımızdan püskürterek ittik. Değişme isteksizliğimiz konforumuzu bozmamamızdandı. Bu inatçılık biraz olsun bizlere pahalıya patladı. Dünya sistemleri değişirken, kısıtlanmalar, engellenmeler illaki söz konusu olacaktır. Hiçbir değişim müthiş bolluk ve rahatlıkla gelmez. Siz rahatlık sırasında değişen biri gördünüz mü?
Psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel olarak sınanacak olsak da önemli olan umudumuzu kaybetmemiz olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olmanın ne güzel bir şey olduğunu fark ettik. Bu tarz değişimlere karşı esnek olan ve uyumla hareket edenler kazanabilir. Aksi mümkün olmayacaktır…
Mutlu günler dilerim…
Dünya değişiyor ve bu virüs sadece bir katalizör
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
İçiniz dışınız şişti değil mi?
İptal olan ürünler ya da siparişler,
Askıya alınan işlerimiz,
Evde çalışma sistemine geçerken bir türlü adapte olamamanız ve gelecek günler için neler olacak kaygısı…
*
Ben buraya tüm duygularımızı her gün yazıyorum. Yıllar sonra bu arşivlere o dönemin astrologları girecek ve bu yılda bu insanlar bu gökyüzündeki konumlarında neler yaşamış acaba diye bakacaklar.
*
Yüzyıllar sonra bu yazıyı okuyacak olan Astrolog meslektaşıma sesleniyorum,
Öyle böyle şeyler yaşamıyoruz, bilesin :)
Satürn, Plüton 500 yıl sonra kavuşumunu bizim çağa getirdi.
Hayatımızın altı üstü birbirine karışmış ama içimizde yine de umudumuz var, onu da bilesin…
Diğer ülkelere göre iyi savaşıyoruz.
Küçücük bir virüsün varlığından korkarak kendimizi izole etmeye çalışmaya çalışmamızın yanı sıra değişen dünya düzleminde hiç bilmediğimiz konulardan geçmeye çalışıyoruz.
Sevgisizliğimizin bedelini ödüyoruz,
Maddeselliğin içimize açtığı koca boşluğun içine düştük oradan çıkmaya çalışıyoruz…
Biz yaptık, siz yapmayın diyoruz…
*
Aslında bu yazıları buraya yazarak sizlerle dertleşiyorum. Biliyorum siz de okurken benle dertleşiyorsunuz. Çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Hayatımızın belki çok önemli günlerini birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Oturup bazı şeyleri düşünmeye o kadar çok zamanımız olacak ki bugünlerde…
Bugünler elbet geçecek ve gidecek ama içimizdeki hesaplaşmaları tamamladığımızda en büyük dersleri çıkarmış olacağız. Olumsuz düşünme yerine hayatın iyi yönlerinden bakmayı başarırsanız muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Yeter ki iyi bakmayı bilin.
*
Mayıs Ayında AY DÜĞÜMLERİ yer değiştirecek. Bu bizlere seyahat özgürlüğünü yeniden verebilir. Uluslararası sınırlar ile ilgili güzel gelişmeler yaşamaya başlayabiliriz. Bu yüzden biraz dayanmalı ve çaba sarf etmeliyiz.
Korona Virüsü için gökyüzü ipuçlarını bulmaya devam ediyoruz.
Dünya değişiyor ve Korona virüsü, en etkili değişikliklerinden bazılarına başlamak için çok önemli bir katalizör gibi görünüyor. 12 Ocak'ta Satürn ve Plüton arasında, gelecekte yeniden doğuşun gerçekleşmesi için yapıları yıkan büyük bir kavuşum yaşadık. İşte bu durum hepimiz için muhteşem bir dönüm noktası oldu.
Durum ne olursa olsun, bizim bunlarla çok güçlü başa çıkacağımızı ve ülkemizin güçleneceğinin de mesajlarını veren bir haritaya sahibiz. Virüs Merkür balık sürecinde ortaya çıktı. Bu durum virüsün kesinlikle zor bir ayırt edicilik içinde olabileceğini söylüyor. Balık takım yıldızında gerçekleşen olaylarda gerçekleri ayırt etmekte zorlanabiliriz, ancak Merkür'ün dönüşünün yakınında Başak burcunda bir Süper Dolunay oldu. Tam bu esnada bu durum açıklandı. İşte aslında reel olarak bir başak burcu gibi sorumluluklarımızı üzerimizde taşır ve doğru hareket edersek tüm gerçekleri görebileceğimizi söylüyor. Bu durum bize inanılmaz yardımcı olacak.
*
Bizlerin bu durumu daha iyi algılayabilmesi için şu an Kuzey Düğüme bakması gerekmektedir.
4 derecedeki kuzey düğüm iyileşme ve korumanın işareti yengeç burcundadır. Yengeç burcu bizim ülkemizin yükselen burcudur. İçine kapanan, sevdiklerini ve kendini en iyi koruyan, izole olmayı bilen ve bunu başarabilen bir burçtur. Yengeç, aşk ve sevginin simgesidir. Aşksız ve sevgisiz bir hayatın içinde yok olmuyor muyduk? Kimin umurunda aşk ve sevgi soruyorum? Parası var mı? Zengin mi? Diyerek geçen tercihleriniz için de sadece sevdiğiniz için neye katlandınız?
*
Sezen Aksu’nun dediği gibiydi her şey: Aşksızlığa mahkûm edildiysek eğer, bu dünya batsın! Aynen öyle oldu. Yengeç burcu olan Sezen Aksuyu şu an anıyor olmam da bir tesadüf olamaz herhalde?
Neyse konuyu dağıtmayalım. Buraya yine geleceğim :)
ABD'nin bir yengeç burcu olduğunu da düşünecek olursak bizleri iyileştirecek ilacın onlardan çıkması çok şaşırtıcı olmayacaktır.
Dünyanın geri kalanın da kendini kapattığını görüyoruz.
İngiltere oğlak burcu olarak güney düğüme çekiliyor. Karanlıkta kendini boğuyor. Korkularını iyileştirmeyi ve korunmayı başaramıyor. Çok kötü bir karma yaratıyor. Bunun bedelini devlet liderleri üzerinde ödeyebilirler. Yükselen burcu akrep olan İtalya’nın ise sürekli Türkiye’yi uyarması ve destek vermesi çok dikkat çekici değil mi? Türkiye’nin kısa bir süre için de İtalya’ya yardım edebileceği öngörülebilir.
*
Akrep burcu olan toplumumuzun hayatta kalma konusundaki bağlanma miktarını kaynakların tükenme korkusunu düşünerek hareket ettiğini de gösteriyor. Sürekli kaygı ve şüphe duyarak kendi kendimizi mahvedebiliyoruz. Bir akrep her zaman stok yapar ve en kötü senaryoyu düşünür. Fıtratında bir şeyler olmadan önce önlem almak vardır.
Satürn 22 Mart’ta kadar özellikle toprak elementini onarmamızı istiyor.
Burada yapılan hataları yapmamamız gereklidir.
Bunlar neler mi?
Bugüne kadar parayı yanlış kullandık. Şimdi toprak elementinden yayılan bu virüs hava elementine geçiş yapıyor (Satürn Kova). Gerçekten bu kaosun çıkmasının sebebi maddi dünyaya çok fazla bağlılık sergilememiz oldu. Yardımsever değildik. Şu an olayları yeni idrak ediyoruz.
Uranüs gezegenin boğa burcuna geçmesiyle aslında bu sinyalleri 2019 yılında verdi. Bundan önceki Uranüs boğa geçişinde 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı yaşamış. Şu an da ekonomik bir türbülans içerisindeyiz.
Dememiz o ki; Biz, toplumsal olarak kendimizi değiştirmek için çok tembellik yaptık. Hepimiz kendimizi değiştirmek istemediğimizi ve değiştirmek istemeyenleri de hayatımızdan püskürterek ittik. Değişme isteksizliğimiz konforumuzu bozmamamızdandı. Bu inatçılık biraz olsun bizlere pahalıya patladı. Dünya sistemleri değişirken, kısıtlanmalar, engellenmeler illaki söz konusu olacaktır. Hiçbir değişim müthiş bolluk ve rahatlıkla gelmez. Siz rahatlık sırasında değişen biri gördünüz mü?
Psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel olarak sınanacak olsak da önemli olan umudumuzu kaybetmemiz olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olmanın ne güzel bir şey olduğunu fark ettik. Bu tarz değişimlere karşı esnek olan ve uyumla hareket edenler kazanabilir. Aksi mümkün olmayacaktır…
Mutlu günler dilerim…