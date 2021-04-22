Dolunaya ilerliyoruz: İçdünyanız için zaman ayırın

Hayatınızın artık bu kısmında yer almak ve gerçekten kaostan uzaklaşmak istersiniz. Tabi koşullar buna ne kadar izin verirse bu mümkün olacaktır.
Önümüzdeki günler diğer gezegenlerinde Boğa burcuna geçişi ve hafta ortasında Venüs/Uranüs’ün de Boğa burcunda kavuşmasıyla oldukça şaşırtıcı durumları göz önünde bulunduracaksınız.
*Güneş, 19 Nisan'da Boğa burcuna giriş yaparak bize rahatlık ve güvenlik duygusu geliştirmeye izin verecek.
*Merkür, 19 Nisan'da Boğa burcuna geçerek iletişimimizde daha ikna edici ve hiç bilmediğimiz nedenleri öğrendiğimiz bir sürece ilerletecek.
İnsanın zihni çok tuhaf bir şekilde hep aynı nakaratta takılıp aynı yeri defalarca düşünebiliyor. Neden?
Neden beni istemedi?
Neden beni seçmedi?
Neden bana gelmedi?
Neden benim başıma geldi?
Diye bir sürü soru size türetebilirim.
Zamanın su gibi akıp geçtiğini her gün yazıyorum. Zaman öyle hızlı akıyor ki…
Geldik cuma gününe…
Cuma Venüs günüdür.
İnsanların sevgiyi, merhameti ve yardımı hatırlaması gereken bir gün.
Bugün çevrenizde mutlaka birilerine gücünüz kadar yardımlarda bulunun. Hem size hem de çevrenizdeki insanlara iyi gelecektir.
Sert konuşmalardan ve umutsuzluktan kaçının.
Yaşam sürprizlerle doludur. Bugün Güneş ve Plüton arasındaki sert açı sizleri biraz engelliyor duygusu verebilir. Duygusal dünyanızda ya da kişisel hayatınızda otorite sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazı olayların gizliliğini öğrenebilir ya da şaşırtıcı konuşmalar içine çekilebilirsiniz. Bunu doğru yönetmeye çalışın. İş hayatınızda şu an her şey istediğiniz yönde gitmiyorsa yeni bir model geliştirin kendinize…
Yeni bir yol,
Dün akşam saat 21:21’de Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Bu hepimiz için iyi haber.
İlişkilerde olsun, maddi konularda olsun biraz daha kendimizi güvende hissedeceğimiz ve bu tarz insanlarla karşılaşma fırsatımızın olduğu bir dönem içine giriyoruz.
Zamanın ruhunu okumak gerekirse ilişkisel anlamda güven duygumuzun daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs Boğa burcundayken herkesten daha çok sevinecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak (yükselen ve ay burçları dahil)
Venüs Boğa burcundayken zorluklarla karşılaşabilecek: Oleyyy sonunda hiç kimse! Boğa burcundaki Venüs, herkes için sakin ve rahat bir zamandır.
Venüs Boğa zamanı;
Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Hayat içerisinde debelenip giderken bu hafta salı günü bir de koç burcunda yeniay yaşayacağız. Yeniaylar çok güzeldir. Yeni başlangıçlara ve yeni kazanımlara muhakkak sizleri ilerletir. Bu zaman zaman acı verici şekilde hayatınıza gelse de her durumda bir hayır vardır kısmını size hatırlatır.
Koç yeniayı der ki; Dinleyici olun. İnsan anlayanı olmadığında sessizleşir.
İçinizde her an patlamaya hazır ve sabrınızın artık dayanmadığı bir nokta olabilir. Yaralarınız acıyor ve siz bu acıyı artık kesmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama daha fazla yaranın açılmasından da korkuyorsunuz.
Öfkenizden kalan boşluğu sevgiyle doldurmaya çalışın. Biliyorum bu çok kolay değil. Bunun için daha fazla empati yapmanız gerekmektedir. Seni öfkelendiren insanın kendine ait bir hayatı ve sorunları olduğunu kendine hatırlatmayı seç. Öfke yüzünden yönetmek zorunda olduğun ilişkilerden ve kalitesiz iletişimlerden kendinizi kurtarın. Böyle bedbaht bir hayatı hak etmeyecek kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Koç burcu “ben” demektir. Bu yeniay sizlere sadece sizin kendinizi ayağa yeniden kaldıracağını göstermektedir.
İçinizde yükselen her duygu kendinizi tanımanız için bir fırsat!
Satürn Kova burcunda bizlere aslında kendi içimizi ve insanlığımızı yeniden inşa etme fırsatları sunmaktadır.
Kuru bir kuyuya kova sarkıtırsanız dışarı hiçbir şey çıkmaz. Suyla dolu bir kuyuya kova sarkıtırsanız su çıkarma kısmı kuyudandır. Kova sadece onun dışarı çıkmasını sağlar. Kova burçları da böyledir. Boş kuyulara tahammül edemez. Bu yüzden sizlerde bu iki yıl boyunca yaşadığınız olaylarla ne kadar su çıkarttığınıza bakın. Kaynak sizsiniz. Kendi öz kaynaklarınızı bu yeniay ile birlikte lütfen keşfetmeyi seçin.
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Bu sabah hava puslu, sisli ve yağmurlu…
Kiminiz çok sever kiminiz hiç…
Bugün tropikal desenli bir maske takarak güne başladım. Kız kardeşim beni gördü ve gülmeye başladı.
Abla, hayata nasıl tutunmaya çalıştığını anlıyorum diye.
Sonra ikimizde gülme krizine girdik.
Hayattan bezmiş ve nereye gittiğini bilmeyen ruh halimizle kuyruğu da dik tutmaya çalışan tavrımıza benim rengarenk tropikal görünümlü maskem bir değişim kattı.
En azından başardık…
Sonra clubhouse rutin yol sohbetimizi açtık.
Bazı zamanlar çok gelen sorularınıza karşılık onları da cevaplamak adına yazılar hazırlama kararı aldım. Son dönemlerde en büyük problemimiz olan ilişkiler konusunu gündeme aldım.
Doğum haritanıza göre karşınızdaki partneri anlamak mümkün olabilir.
Doğum haritamızda görünmeyen özellikler hayatımızda da ortaya çıkmaz. Bireysel haritaları inceleyerek kişinin haritasının ne kadar evlilik vaat ettiğini; ilişkide olduğu kişinin, doğum haritasındaki eşin özelliklerini taşıyıp taşımadığını ve evlilikte ya da ilişkilerde ne gibi deneyimlerle karşılaşabileceğini öngörebiliriz. Bu bilgileri geçmiş yüzyıllar önce elde edilmiş kadim bilgilerden alarak günümüze uyarlayabiliyoruz.
Bireyler arasındaki ilişkileri incelerken, bu bireylerin doğum haritalarının karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Haritaların karşılaştırılmasına “sinastri” adı verilir. Basitçe, iki kişinin haritasını göz önüne alarak, birbirlerinin kişiliklerini ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediklerine yönelik bilgi verir.
Doğum haritası biliyorsunuz ki; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri ile ortaya çıkar. Bunlar yoksa bu karşılaştırmayı yapmak pek mümkün değildir.
Astroloji sizlere; İlişkilerinde mutluluk yaratan veya gerginliğe sebep olan durumlar hakkında ya da birlikteyken yarattıkları enerjinin niteliğine ilişkin belki de başka hiçbir yöntemin veremeyeceği kadar detaylı bilgiye sahip olma şansı sunabiliyor.
İş birlikleri, iş ilişkileri, ortaklıklar, iki arkadaş, ebeveyn çocuk ilişkisi sinastri danışmanlıklarından istifade edebilir.
Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Hayatımızın yönünün değiştiği güçlü zamanlara ilerliyoruz. Burada yazdığım yazılar sizlere genel yorumlar tadında olsa da asıl gerçekliğinizin doğum haritanız olduğunu artık biliyorsunuz.
Hayat çok tuhaf bir mekanizma…
Bir gün bir şey yapıyorsunuz ve onun o gün son kez yaptığınız şey olduğunu bilmeden günü geçirebiliyorsunuz. Hayatın sürprizlerini o kadar önemsemiyoruz ki…
Çünkü hayatın acılarına odaklanmak daha az hayal kırıklığı veriyor.
Gökyüzünde neler oluyor?
Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?
Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.
Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!
4 Nisan Merkür Koç burcuna giriş yaptı!
Merkür uzun süren balık burcu seyahatine son verdi ve bugün koç burcuna giriş yaptı. Zaten bu hafta koç burcuna giriş yaptığını çok iyi anlayacaksınız. Ne kadar gereksiz ve yersiz sözsel mücadele varsa içine çekilebilirsiniz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizi bulacak zaten. Bu noktada sadece sizlerin nazik ve sakin bir üslup belirlemeniz ve asla hakkınızı yedirmemeniz gerekmektedir. Merkür koç insana adalet arayışı getirir ve her şeyi çat çat söyleme isteği verir. Artık dayanma gücünüz zayıflamıştır. Hiç ummadığınız taşlar baş yarabilir. Bu yüzden özellikle bu Ay’ın sonuna kadar sabırlı ve özenli olmayı seçin. Tabi ben size bunları yazarken kendi hayatımdan da örnek vereyim. Çok umursadığım ve önemsediğim bir konu değil ama Merkür’ün Koç burcuna girmesiyle siz hiçbir şey yapmasanız da başınıza neler gelebilir örneği olarak paylaşalım. Kısaca bu Merkür koç zamanını kimsenin sizle kavga etmesine izin vermeyerek geçirin. Kimseyi kavgayla beslemeyin. Bırakın onlar kendi yaptıklarını kendileri bulsunlar.
Yaşamın içinden bir kesit!
Cuma gününden beri bir olayın üzerinde düşünüp duruyorum. Kafamda deli sorular.
Haddini bilmeyen saygısız insanlarla karşılaşmak biliyorsunuz ki sürpriz yumurtadan istemediğiniz oyuncağın çıkması gibi bir şeydir. Geçenlerde biri benim için başka birine şu soruları sormuş:
İşe yarıyor mu?
Kullanabiliyor musunuz?
Bir hafta sonuna daha ulaşabildik. Yani sizlere yazmak bana yine nasip oldu diyebilirim. Gündemimiz bu ay oldukça yoğun olacak ama hayatımızın en derin ve farkındalıklı dönemlerini yaşıyoruz.
Artık biliyorsunuz ki her Pazar saat 13:00’da Radyo D’de sizlerle “astromatik cevaplıyor” programımda buluşuyorum. Burada hem önümüzdeki haftanın gökyüzü olaylarını konuşuyoruz hem de haftalık sizlere burçlarınıza göre şarkılarınızı, motivasyon sözlerinizi armağan ediyorum.
Bu hafta derslerime çalıştım. Bakalım pazar günü ne çıkacak şansınıza diye merak ediyorsanız kaçırmayın derim.
Günün gökyüzü önerisi:
Ay yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapacak!
Önümüzdeki maçlara hazırlık yapmak gerekirse önümüzde 12 Nisan Koç burcunda Yeniay var. Bunun için ne yapmanız gerekli ya da nasıl ilerleyebilirsiniz diye sürekli zaten konuşuyoruz. Yeniay ve dolunaylar birer güncelleme paketleri gibidir. Kendinizi bir yazılım olarak düşünecek olursanız belirli zamanlarda oluşan gökyüzü olayları sizlerin güncellemelerinizdir. Kimisi güncelleme geldiğinde yüklemez kimisi ne kadar yer kaplayacağına bakar, kimisi ya telefonum bozulursa der bekletir, kimisi ona ihtiyaç duyana kadar ertele der. İşte dolunay ve yeniay zamanları da böyledir. Biz size nasıl bir paket geldiğini anlatırız ve sizler bu paketi yüklerseniz nasıl olayların üzerinizde gelişebileceğine daha rahat düşünebilirsiniz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
Şayet diğer aylara sahip olmak isterseniz son kalan ajandalarımızı bu linkten alabilirsiniz.
https://www.dr.com.tr/Kirtasiye/2021-Astrosifa-Ajandasi/Organizasyon-Urunleri/Organizer-ve-Ajandalar/urunno=0001891442001?gclid=CjwKCAjw3pWDBhB3EiwAV1c5rESFWiql1b2qHo9Tr63iM12LqniS4AZiRe13f_lu4ER7KPdR8AvEXBoCVh8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Uzun zamandır size dedemin hazinesindeki mektuplardan paylaşmıyordum. Bugün Ay akrep burcundayken sizlere bir mektup seçtim.Mektubuna “başlığını yitiren yazılar” yazmış. Devamı şöyle..
Satürn Kova burcunda 1991 yılında nisan ayında yazdığı mektuplar.
“Bir gün, bir yerde çocuk bir ana baba buluyor ve de dünyaya geliyor. Bütün canlılarda, böylesine gizem dolu bir başlangıç. Nedenleri, niçinleri, nasılları bir türlü açıklığa kavuşamayan… Artık açık alandaki, görülür, gözlenir yaşam başlamıştır. İsimler, sıfatlar, yüklemler, nüanslar, yorumlar başlar, yaşam da artık sürmektedir. Ayakta kalmak savaşı verilir, şartlar ne olursa olsun. Birileri birilerine artık borçludur, sanki kanunları kendi içinde oluşur, kanunlardan ileri. Beslenecek, soğuk sıcak ve her türlü tehlikelerden korunacak sınırsız verilecek. Genel yapı, kendi özendirici kurallarını kendisi koymuş, aslında var olan bu bağıntıyı anlamaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz. Aslında her şey kendi kuralları içinde, kendi varlığını korumak, devam ettirmek için çok sarmal bir yapıda sürüyor, anlasak da anlamasak da sürüyor, sürecektir.”
Doğru değil mi?
Sürüyor ve sürecek…
Terazi dolunayı sonrası en güçlü haftalardan birine giriyoruz. Ayrıca bu hafta artık nisan ayına giriş yapıyoruz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
04 Nisan Pazar saat 06.42’de Merkür, Koç̧ burcuna geçiyor. Hislerine veya inançlarına güven, yolunda inançla ilerle! Bu süreçte hataları görüp seni uyarmaya çalışanları anlayışla karşıla, bu uyarıları saldırı gibi görme. Bu kişisel bir durum değil. Dinle ve geliştir. 12 Nisan Pazartesi saat 05.30’da koç̧ burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Yalnızca zaman dolduran aktiviteler yerine, kendinle gurur duymanı sağlayacak anlamlı işler yapmaya çalış̧. Yardıma ihtiyacı olan insanlarla kuracağın bağ̆ sana çok iyi gelecektir. Bir destek grubuna katıl.
14 Nisan Çarşamba saat 21.22’de Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Kimi zaman çitin öbür yanındaki çimenler gerçekten daha yeşil olabilir. Bunu yeni bir başlangıç̧ yapmadan ve eskiden kurtulmadan bilemezsin.
19 Nisan Pazartesi saat 13.30’da Merkür, Boğa burcuna geçiyor. En iyi seçeneğin değişmek olduğunu düşünüyorsan, somut bir plan yapıp harekete geç̧ ve korkuyla suçluluğun sana engel olmasına izin verme.
19 Nisan Pazartesi saat 23.36’da Güneş̧, Boğa burcuna geçiyor. İçinde bulunduğun durum yerine elverişli bir alternatif seçme şansının olup olmadığını araştır. Benzer değişiklikleri yapmış̧ insanlarla konuş̧.
20 Nisan Salı saat 01.49’da Güneş̧, Merkür ile Boğa burcunda kavuşuyor.
28 Mart Pazar Günü Terazi Burcunun 8. Derecesinde dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar doğasında tamamlanma, sonlanma, aydınlanma gibi parametreleri barındırır. İnsan vücudu dolunay zamanlarında en görünür halini ortaya dökmektedir. İbn-i Sina hastalık tedavisinde gökyüzü transitlerini kullanarak dolunay zamanları yaklaştıkça tetkiklerini artırmıştır.
Hakikatin en saf halini dolunay ışığı aydınlatarak gereken doğru soruların sorulmasını ve doğru cevapların alınmasını sağlar.
Terazi Dolunayı, dengede kalabilmeyi, dengeyi kurabilmek için neleri feda etmek gerektiğini öğretirken, insan ilişkilerindeki uyumun nasıl sağlanabilmesi gerektiği sorularının cevaplarını alıyor. Terazi dolunayı ikili ilişkilerde yıpranan, bitmesi gerektiği halde bitirilemeyen birlikteliklere son dokunuşunu yaparak kişilerin son kararlarını vermelerini sağlayacak.
Terazi, anlamaktır, anlayıştır, anlaşılabilmektir. Düşünceler içerisinde kaybolurken nezaketi elden bırakmadan karşıdaki kişinin ruh halini okuyabilmektir. Mutlu olmak için bilmek isterken, öğrenmek için sadece inanmayı seçmektir.
Dolunay, Koç burcunda hareket eden Güneş ve Venüs’e karşıtlık yaparken gezegenlerle kavuşan şifacı chiron açısı ile de yaraların sarılmasını sağlıyor. İlişkilerinde son bir fırsat yakalamak isteyenlere bu fırsatı sunarken, kangren olmuş ilişkileri ise her iki kişinin sağlığı için sonlandıracaktır. Güneş Venüs kavuşumu 8 yıllık döngüyü başlatırken Terazi Dolunayı ile birbirlerini dengeye taşımak isteyen kişiler için ise kaderin ağlarını örmesine yardımcı olacak.
Dolunay görünmezi görünür kılar ve arka planda gerçekleşen olayları ortaya çıkarır. Gördüğünü doğru anlamak maharetse de Terazi Dolunayına eşlik eden İkizler burcunda kavuşum yapan Mars ve Kuzey Ay Düğümü büyütücü etkisi ile gizli kalmış her şeyi aşikâr edecektir. Kavuşum kadersel etkilere sahip olurken yaşam içerisinde gereken hareketi de sizlere sağlayacak.
Hayatın anlamı içerisinde mutluluk her zaman önem teşkil etmiştir. Madde ile özdeşleşmek yerine manevi ruha sarılan bireyler daha fazla mutlu olabilmeyi başaran kişilerdir. Mutlu olmak için neleri bırakabileceğimizi, fazlalıklardan kurtulabilmeyi, suni mutluluğun kaynağını fark etmemizi sağlayan dolunay ışığı yaratılış gayesine yeniden dönüşün yolunu aydınlatmıştır her zaman.
Dolunay da korkularımız ve endişelerimizde artışlar gözlemleyebiliriz. Endişelerimiz ve korkularımız bizleri biz yapan yapı taşlarımızdır. Kendi yönümüzü ararken karşılaştığımız sorunlar kendimizi bulmak için birer çakıl taşından ibaret setlerdir.
Herkes merak ediyor ve her yerde okuyorsunuz öyle değil mi?
Güneş-Venüs kavuşuyor şimdi ne yapmalıyım. O saatler hangisi?
Eyvah, o saati kaçırdım mı?
Şimdi ne yapacağım? Ya da ama ben o sırada bir toplantıda olacağım gibi bir sürü soru ve panik durumu söz konusu olabilir.
Bunun dışında bir kesimde aman napayım kavuşuyorlarsa kavuşuyorlar, bırakın bu yalan dolanı diye söyleniyor da olabilir.Ya da ben kavuşamadıktan sonra diye iç geçiriyor da olabilir :)
Bunun size faydası ya da eksikliği nedir. Kendi yorumuma göre paylaşayım.
Dolunaya ilerliyoruz: İçdünyanız için zaman ayırın
Günaydın yıldız savaşçıları;
Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
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Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Aldığın maaşı nerdeyse bakıcıya veriyorsun diyorlardı. Hiç umursamadı. Aksine bir yıl gerçekten bunu yaptı. 1 yıl sonunda kendindeki değişim ve kurduğu kendi işiyle maaş kavramından ayrıldı. Aynı zamanda bakıcısının yanına başka insanlara da iş imkânı sunacak şeyler yaptı. Çocuğuyla daha konforlu ilgilenebildi. Şu an çevrenizde başarılı olduğunu düşündüğünüz herkes emin olun ki sizden ya daha fazla erken kalkıyordur ya da kendine iyi bir plan yapmıştır.
27 Nisan Akrep Dolunay’ına doğru ilerliyoruz.
Bu ifadeyi iyi anlayın “Nereye giderseniz, siz oradasınız”
Nereye giderseniz gidin kendinizi de götürmeyi ihmal etmeyin. Bu ifadeyi benimsemekle her an her yerde olmayı istemekten vazgeçebilirsiniz. Bu dolunayda en çok istek ve tutkularımızı sorgulayacağız. Sanki o partnerle olursanız her şey mükemmel olacak ya da o işe kabul edilirseniz hayatınızda her şey yoluna girecek gibi…
Oysa bu doğru değildir.
Hiçbir durum sizin kendinizi bulmanızdan üstün değildir.
Özetle siz korkutucu zihinsel alışkanlıklarınız varsa, kolayca huzursuz olup sinirleniyorsanız çoğu zaman öfkeli ve kırgınsanız ya da sürekli halinizden şikayetçiyseniz nereye giderseniz gidin bu yönleriniz peşinizden gelecektir. Problemlerinizin ve ihtiyaçlarınızın daha derinine inin.
Hayatın da tıpkı bir otomobil sürmek gibi olduğunu hatırlayın. Dışarıdan içeriye doğru değil, içeriden dışarıya doğru olduğunu anladığınızda güzel şeyler olmaya başlayacak. Şimdi bulunduğunuz yerde nasıl huzur yakalayabilirsiniz ya da neden mutsuzsunuz bunu düşünün. Bu alanda huzursuzsanız ve burayı terk ettiğinizde huzurlu olacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu iş yine geçmişte ödenmesi gereken faturalarınız varken şimdiki faturayı ödeyip elektriğinizin açılmasını beklemekten fazlası olmuyor.
Bugün saat 16:10’dan sonra önemli görüş ve planlarınızı harekete geçirin.
Yaşama yeniden başlayabilir ve yeniden kendinize bir düzen kurabilirsiniz. Bazen düzen kurmak için büyük bir düzensizlik içinden geçmeniz gerekir. Bir yerden başlayacaksınız. Gözünüzde yaşlar olsa da elinizle sileceksiniz. Sonra kahve makinesinin yanına gidecek ve kahvenin tuşuna basarken gözünüze bir şey kaçmış gibi yine gözünüzü sileceksiniz.
Sonra gökyüzüne bakacaksınız. Sonra spor ayakkabılarınızı giyip kulağınıza kulaklıklarınızı takıp gözlerinizi kapatıp en sevdiğiniz şarkıda yaşadığınız için ve gerçek bir güce sahip olduğunuz için kendinize yeniden inanacaksınız.
Sonra yine gözleriniz dolacak. Orası tam başkalaşım anı…
Sizi oluşturan ve tasarlayan an…
Neden mi?
Çünkü o zaman güneş ışıkları göz bebeklerinize kadar dolacak. Kalbinizin inancı artacak. Güneşe bakıp bağırarak (tabi çevreyi de kontrol etmek lazım) yapacağım ve kendimi bulacağım diye haber vereceksiniz.
Zorluklara, endişelere veya acımasızlara karşı durmak inandığınız fikrin peşinden koşmak hep bu sevdaya dahil kalacak…
Çünkü yarın yaşayacak mıyız inanın bilmiyorum.
Yarını bilmekte istemiyorum. Ben sadece iyi günlerin o an olduğuna inanıyorum.
Hep o anlar iyi olsun diye sürekli kondisyon tutuyorum.
Ruhunda fit kalması lazım öyle değil mi?
Ruhunda kas gücünü arttırmak gerekli…
Bunun için astroloji harika bir araç…
Yeniden başlayabiliriz…
Yaşamak buna değer…
Mutlu günler dilerim…