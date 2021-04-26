Dolunaya doğru… İnsanı açlık değil, alıştığı tokluk öldürür.

Günaydın yıldız savaşçıları;

Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.



Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.

Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.

Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.

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Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.

Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.