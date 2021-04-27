Dolunay Sabahı! ufak bir kıvılcım yangın için yeterli olabilir

Önemli ve değişim dolu hatta sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyoruz. Hiçbir şey şu an gerçekleşmiyor ya da bu hafta birdenbire olmayacak. Bir şeyler olacak ama kiminiz bunun farkında olacakken kiminiz farkında olmayacak. Bu yolculuk uzun süren bir yolculuk. Bu dönem başlayan şeyler hayatınızın gerçek yönleri ile tanıştığınız ve bunu kabul etmek zorunda olduğunuzu gördüğünüz zamanlardır.
Şu sıralar bir şeyi bulmak için çaba sarf ediyoruz ama bulmak için önce anlamak gerekir. Sonra onu istemek gereklidir. Eğer istediğimiz şeyi anlamıyorsak nereye gidersek gidelim aradığımızı asla bulamayız. Hep bir boşluk hep bir hüsrandır.
İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar, kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine tesadüfen genel canlılar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?
Ya da kendinizi gerçekten öylesine bu dünyaya geldiğinizi ve gideceksiniz mi sanıyorsunuz?
Tabiata baktığınızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Bizde o dengenin içinde minik bir parçayız. Ancak yaşadığımız dış sorunlar bizi öyle bir gerçek olayın boyutundan çıkartır ki ne olduğunu anlamayız. Aldatılmak, aldatmak, para korkusu, işten istifa etmek, isten kovulmak, terkedilmek, yalnız kalmak vs. derken ne muhteşem bir parçanın içinde olduğumuzu göremeyiz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir.
İnsan gerçeğinin farkına sadece acı çekerek varabiliyor. Gerçeğinin farkında olan insanı kimse kandıramıyor kimse manipüle edemiyor. Dışarda o insan o kadar komik ve acınası görünüyor ki üzülüyorsun. İnsan bir şeyi arama duygusu ile yola çıktığında öyle şeyler yapabiliyor ki…
Ülke değiştiriyor, yeniden üniversite okuyor, hiç yapmadığı bir mesleğin kahramanı oluyor vs…
İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. Bu belki astroloji ile belki tasavvuf ile belki de başka bir şey ile… İnsanın ilk yapacağı şey neyi araması gerektiğini bilmesidir. Bu tamamen başarmasının yarısıdır. Bunu başarmak içinde kendinize dönmeli ve kendinize sorular sormalısınız. İnsan genelde anlamadığı şeyi reddederek veya tepki verir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ama anlamaya başlayınca hayatı değişmeye başlar.
27 Nisan saat 06:34 civarlarında Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Normal koşullarda dolunaylar zaten insanın duygularını türbülansa sokan bir gökyüzü işaretiyken üzerine akrep burcu gibi derinliklerin işareti olan bir burçta gerçekleşmesi başlı başına hissetme şiddetini yükseltecek.
Hayatınızın olmasını istediğiniz yol ile şu anki durum arasındaki mesafenin farkına varacaksınız. Çoğu zaman insan bu boşluğu gördüğünde ne yapacağını şaşırır. Çevrelerinden gelen yansıma, onlara ilişkilerinin gerçekçi bir görünümünü gösterir. Güçsüzlük hissi, bir şeylerin olmasını istediğiniz yolla gerçekte oldukları yol arasındaki tutarsızlığın farkındalığından gelir. Güçlendirme, farkına vardıktan sonra işleri başarıyla değiştirme şansına sahip olmanızdır. Akrep zodyak kuralları gereği sonu anlatır. Yani 8. ev temasını verir bize. Korkularınız ve hayatınız boyunca en büyük korktuğunuz şeylerin başınıza gelmesi felsefesini taşır.
Akrepteki dolunay, Güneş'e karşı çıkıyor ve burada Venüs çok etkin rol alıyor. Aynı zamanda gökyüzünde dolunay esnasında Boğa burcu yükseliyor. Bu yüzden bir çoğunuzun meşguliyeti muhtemelen parayla ilgili bir sorun veya bir bağın ihaneti gibi konular olabilir. Eğer mağdur taraftaysanız, kendi güvenlik duygunuzu yeniden kazanmayı belki güvence vermek veya onlara gerçekleri ve rakamları göstermek işe yarayacaktır.
Bu durum sizin hayatınızda nasıl etki sağlar?
Öncelikle yeniden tekrar etmek isterim ki astroloji burçlardan ibaret değildir. Kendinize zaman ayırıp uygun bir siteden doğum tarihiniz, doğum saatiniz veya doğum yerinizi girerek 8.evinizi öğrenip buna göre yorumlar yapabilirsiniz. Örneğin yükselen burcunuz başak burcu. Muhtemelen sizin 8.eviniz zaten Koç burcudur. Ama Mars gezegeniniz 8.evde olmak zorunda değildir. Mars’ınız diyelim ki 2.evinizdedir. Sizi ilgilendiren sadece 8.eviniz olacak. Şayet doğum haritanıza ulaştıktan sonra 8.evinizde herhangi bir gezegen bulunuyorsa onun da olduğu kategoriyi okuyabilirsiniz. Eğer hiç gezegen bulunmuyorsa sorun yoktur.
8. ev sakladığımız ve başkalarının görmesini istemediğimiz her şeydir. Güvensiz yerimiz, korkularımız, şüphelerimiz ve derin yaralarımızdır.
Hayatı ne kadar anlık yaşıyoruz öyle değil mi? Zaman tüm hızıyla yine akıp geçiyor.
Bütçe planlaması alanında dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir ilke vardır: Diğer faturalar ödenmeden önce, ilk ödemeyi kendinize yaparsınız bu kendinizi bir çeşit alacaklı olarak düşünmektir.
Finans felsefesinde mantık şudur; Kendi alacağınızı başkalarına yapılacak ödemeler tamamlanana kadar beklettiğiniz taktirde, size hiçbir şey kalmaz. Sonuç olarak siz hep kendi alacağınızı ertelersiniz ve sıra size geldiğinde iş işten geçmiş olur.
Şimdi bunu kendi iç dünyanızla benzetip kullanabilirsiniz. İç dünyanınız inmek için tüm sorumluluklarınızın ya da işlerinizin bitmesini beklerseniz buna hiçbir zaman eğilemeyeceksiniz.
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Bunun için kendinize gerçekten önem verip bir takvim kurun ve deyin ki kendimle şu saate toplantım var. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. O saatte kendimi dinleyeceğim. Bu sanki gerçek bir randevu gibi programınıza dahil olursa işe yarıyor. Bir saat bile erken kalkmanız, fazladan dua etmeniz, fazladan kitap okumanıza ya da neyle fazladan uğraşmak istiyorsanız ona dönüşebiliyor. Bir arkadaşım sadece kendine zaman ayırabilmek maaşının hepsine bebek bakıcısı tutmuştu.
Herkes ona akıl verdi. Ayrıl işten ve çocuğuna bak diye.
Hayatınızın artık bu kısmında yer almak ve gerçekten kaostan uzaklaşmak istersiniz. Tabi koşullar buna ne kadar izin verirse bu mümkün olacaktır.
Önümüzdeki günler diğer gezegenlerinde Boğa burcuna geçişi ve hafta ortasında Venüs/Uranüs’ün de Boğa burcunda kavuşmasıyla oldukça şaşırtıcı durumları göz önünde bulunduracaksınız.
*Güneş, 19 Nisan'da Boğa burcuna giriş yaparak bize rahatlık ve güvenlik duygusu geliştirmeye izin verecek.
*Merkür, 19 Nisan'da Boğa burcuna geçerek iletişimimizde daha ikna edici ve hiç bilmediğimiz nedenleri öğrendiğimiz bir sürece ilerletecek.
İnsanın zihni çok tuhaf bir şekilde hep aynı nakaratta takılıp aynı yeri defalarca düşünebiliyor. Neden?
Neden beni istemedi?
Neden beni seçmedi?
Neden bana gelmedi?
Neden benim başıma geldi?
Diye bir sürü soru size türetebilirim.
Zamanın su gibi akıp geçtiğini her gün yazıyorum. Zaman öyle hızlı akıyor ki…
Geldik cuma gününe…
Cuma Venüs günüdür.
İnsanların sevgiyi, merhameti ve yardımı hatırlaması gereken bir gün.
Bugün çevrenizde mutlaka birilerine gücünüz kadar yardımlarda bulunun. Hem size hem de çevrenizdeki insanlara iyi gelecektir.
Sert konuşmalardan ve umutsuzluktan kaçının.
Yaşam sürprizlerle doludur. Bugün Güneş ve Plüton arasındaki sert açı sizleri biraz engelliyor duygusu verebilir. Duygusal dünyanızda ya da kişisel hayatınızda otorite sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazı olayların gizliliğini öğrenebilir ya da şaşırtıcı konuşmalar içine çekilebilirsiniz. Bunu doğru yönetmeye çalışın. İş hayatınızda şu an her şey istediğiniz yönde gitmiyorsa yeni bir model geliştirin kendinize…
Yeni bir yol,
Dün akşam saat 21:21’de Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Bu hepimiz için iyi haber.
İlişkilerde olsun, maddi konularda olsun biraz daha kendimizi güvende hissedeceğimiz ve bu tarz insanlarla karşılaşma fırsatımızın olduğu bir dönem içine giriyoruz.
Zamanın ruhunu okumak gerekirse ilişkisel anlamda güven duygumuzun daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs Boğa burcundayken herkesten daha çok sevinecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak (yükselen ve ay burçları dahil)
Venüs Boğa burcundayken zorluklarla karşılaşabilecek: Oleyyy sonunda hiç kimse! Boğa burcundaki Venüs, herkes için sakin ve rahat bir zamandır.
Venüs Boğa zamanı;
Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Hayat içerisinde debelenip giderken bu hafta salı günü bir de koç burcunda yeniay yaşayacağız. Yeniaylar çok güzeldir. Yeni başlangıçlara ve yeni kazanımlara muhakkak sizleri ilerletir. Bu zaman zaman acı verici şekilde hayatınıza gelse de her durumda bir hayır vardır kısmını size hatırlatır.
Koç yeniayı der ki; Dinleyici olun. İnsan anlayanı olmadığında sessizleşir.
İçinizde her an patlamaya hazır ve sabrınızın artık dayanmadığı bir nokta olabilir. Yaralarınız acıyor ve siz bu acıyı artık kesmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama daha fazla yaranın açılmasından da korkuyorsunuz.
Öfkenizden kalan boşluğu sevgiyle doldurmaya çalışın. Biliyorum bu çok kolay değil. Bunun için daha fazla empati yapmanız gerekmektedir. Seni öfkelendiren insanın kendine ait bir hayatı ve sorunları olduğunu kendine hatırlatmayı seç. Öfke yüzünden yönetmek zorunda olduğun ilişkilerden ve kalitesiz iletişimlerden kendinizi kurtarın. Böyle bedbaht bir hayatı hak etmeyecek kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Koç burcu “ben” demektir. Bu yeniay sizlere sadece sizin kendinizi ayağa yeniden kaldıracağını göstermektedir.
İçinizde yükselen her duygu kendinizi tanımanız için bir fırsat!
Satürn Kova burcunda bizlere aslında kendi içimizi ve insanlığımızı yeniden inşa etme fırsatları sunmaktadır.
Kuru bir kuyuya kova sarkıtırsanız dışarı hiçbir şey çıkmaz. Suyla dolu bir kuyuya kova sarkıtırsanız su çıkarma kısmı kuyudandır. Kova sadece onun dışarı çıkmasını sağlar. Kova burçları da böyledir. Boş kuyulara tahammül edemez. Bu yüzden sizlerde bu iki yıl boyunca yaşadığınız olaylarla ne kadar su çıkarttığınıza bakın. Kaynak sizsiniz. Kendi öz kaynaklarınızı bu yeniay ile birlikte lütfen keşfetmeyi seçin.
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Bu sabah hava puslu, sisli ve yağmurlu…
Kiminiz çok sever kiminiz hiç…
Bugün tropikal desenli bir maske takarak güne başladım. Kız kardeşim beni gördü ve gülmeye başladı.
Abla, hayata nasıl tutunmaya çalıştığını anlıyorum diye.
Sonra ikimizde gülme krizine girdik.
Hayattan bezmiş ve nereye gittiğini bilmeyen ruh halimizle kuyruğu da dik tutmaya çalışan tavrımıza benim rengarenk tropikal görünümlü maskem bir değişim kattı.
En azından başardık…
Sonra clubhouse rutin yol sohbetimizi açtık.
Bazı zamanlar çok gelen sorularınıza karşılık onları da cevaplamak adına yazılar hazırlama kararı aldım. Son dönemlerde en büyük problemimiz olan ilişkiler konusunu gündeme aldım.
Doğum haritanıza göre karşınızdaki partneri anlamak mümkün olabilir.
Doğum haritamızda görünmeyen özellikler hayatımızda da ortaya çıkmaz. Bireysel haritaları inceleyerek kişinin haritasının ne kadar evlilik vaat ettiğini; ilişkide olduğu kişinin, doğum haritasındaki eşin özelliklerini taşıyıp taşımadığını ve evlilikte ya da ilişkilerde ne gibi deneyimlerle karşılaşabileceğini öngörebiliriz. Bu bilgileri geçmiş yüzyıllar önce elde edilmiş kadim bilgilerden alarak günümüze uyarlayabiliyoruz.
Bireyler arasındaki ilişkileri incelerken, bu bireylerin doğum haritalarının karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Haritaların karşılaştırılmasına “sinastri” adı verilir. Basitçe, iki kişinin haritasını göz önüne alarak, birbirlerinin kişiliklerini ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediklerine yönelik bilgi verir.
Doğum haritası biliyorsunuz ki; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri ile ortaya çıkar. Bunlar yoksa bu karşılaştırmayı yapmak pek mümkün değildir.
Astroloji sizlere; İlişkilerinde mutluluk yaratan veya gerginliğe sebep olan durumlar hakkında ya da birlikteyken yarattıkları enerjinin niteliğine ilişkin belki de başka hiçbir yöntemin veremeyeceği kadar detaylı bilgiye sahip olma şansı sunabiliyor.
İş birlikleri, iş ilişkileri, ortaklıklar, iki arkadaş, ebeveyn çocuk ilişkisi sinastri danışmanlıklarından istifade edebilir.
Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Hayatımızın yönünün değiştiği güçlü zamanlara ilerliyoruz. Burada yazdığım yazılar sizlere genel yorumlar tadında olsa da asıl gerçekliğinizin doğum haritanız olduğunu artık biliyorsunuz.
Hayat çok tuhaf bir mekanizma…
Bir gün bir şey yapıyorsunuz ve onun o gün son kez yaptığınız şey olduğunu bilmeden günü geçirebiliyorsunuz. Hayatın sürprizlerini o kadar önemsemiyoruz ki…
Çünkü hayatın acılarına odaklanmak daha az hayal kırıklığı veriyor.
Gökyüzünde neler oluyor?
Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?
Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.
Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!
4 Nisan Merkür Koç burcuna giriş yaptı!
Merkür uzun süren balık burcu seyahatine son verdi ve bugün koç burcuna giriş yaptı. Zaten bu hafta koç burcuna giriş yaptığını çok iyi anlayacaksınız. Ne kadar gereksiz ve yersiz sözsel mücadele varsa içine çekilebilirsiniz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizi bulacak zaten. Bu noktada sadece sizlerin nazik ve sakin bir üslup belirlemeniz ve asla hakkınızı yedirmemeniz gerekmektedir. Merkür koç insana adalet arayışı getirir ve her şeyi çat çat söyleme isteği verir. Artık dayanma gücünüz zayıflamıştır. Hiç ummadığınız taşlar baş yarabilir. Bu yüzden özellikle bu Ay’ın sonuna kadar sabırlı ve özenli olmayı seçin. Tabi ben size bunları yazarken kendi hayatımdan da örnek vereyim. Çok umursadığım ve önemsediğim bir konu değil ama Merkür’ün Koç burcuna girmesiyle siz hiçbir şey yapmasanız da başınıza neler gelebilir örneği olarak paylaşalım. Kısaca bu Merkür koç zamanını kimsenin sizle kavga etmesine izin vermeyerek geçirin. Kimseyi kavgayla beslemeyin. Bırakın onlar kendi yaptıklarını kendileri bulsunlar.
Yaşamın içinden bir kesit!
Cuma gününden beri bir olayın üzerinde düşünüp duruyorum. Kafamda deli sorular.
Haddini bilmeyen saygısız insanlarla karşılaşmak biliyorsunuz ki sürpriz yumurtadan istemediğiniz oyuncağın çıkması gibi bir şeydir. Geçenlerde biri benim için başka birine şu soruları sormuş:
İşe yarıyor mu?
Kullanabiliyor musunuz?
Bir hafta sonuna daha ulaşabildik. Yani sizlere yazmak bana yine nasip oldu diyebilirim. Gündemimiz bu ay oldukça yoğun olacak ama hayatımızın en derin ve farkındalıklı dönemlerini yaşıyoruz.
Artık biliyorsunuz ki her Pazar saat 13:00’da Radyo D’de sizlerle “astromatik cevaplıyor” programımda buluşuyorum. Burada hem önümüzdeki haftanın gökyüzü olaylarını konuşuyoruz hem de haftalık sizlere burçlarınıza göre şarkılarınızı, motivasyon sözlerinizi armağan ediyorum.
Bu hafta derslerime çalıştım. Bakalım pazar günü ne çıkacak şansınıza diye merak ediyorsanız kaçırmayın derim.
Günün gökyüzü önerisi:
Ay yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapacak!
Önümüzdeki maçlara hazırlık yapmak gerekirse önümüzde 12 Nisan Koç burcunda Yeniay var. Bunun için ne yapmanız gerekli ya da nasıl ilerleyebilirsiniz diye sürekli zaten konuşuyoruz. Yeniay ve dolunaylar birer güncelleme paketleri gibidir. Kendinizi bir yazılım olarak düşünecek olursanız belirli zamanlarda oluşan gökyüzü olayları sizlerin güncellemelerinizdir. Kimisi güncelleme geldiğinde yüklemez kimisi ne kadar yer kaplayacağına bakar, kimisi ya telefonum bozulursa der bekletir, kimisi ona ihtiyaç duyana kadar ertele der. İşte dolunay ve yeniay zamanları da böyledir. Biz size nasıl bir paket geldiğini anlatırız ve sizler bu paketi yüklerseniz nasıl olayların üzerinizde gelişebileceğine daha rahat düşünebilirsiniz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
Şayet diğer aylara sahip olmak isterseniz son kalan ajandalarımızı bu linkten alabilirsiniz.
https://www.dr.com.tr/Kirtasiye/2021-Astrosifa-Ajandasi/Organizasyon-Urunleri/Organizer-ve-Ajandalar/urunno=0001891442001?gclid=CjwKCAjw3pWDBhB3EiwAV1c5rESFWiql1b2qHo9Tr63iM12LqniS4AZiRe13f_lu4ER7KPdR8AvEXBoCVh8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Uzun zamandır size dedemin hazinesindeki mektuplardan paylaşmıyordum. Bugün Ay akrep burcundayken sizlere bir mektup seçtim.Mektubuna “başlığını yitiren yazılar” yazmış. Devamı şöyle..
Satürn Kova burcunda 1991 yılında nisan ayında yazdığı mektuplar.
“Bir gün, bir yerde çocuk bir ana baba buluyor ve de dünyaya geliyor. Bütün canlılarda, böylesine gizem dolu bir başlangıç. Nedenleri, niçinleri, nasılları bir türlü açıklığa kavuşamayan… Artık açık alandaki, görülür, gözlenir yaşam başlamıştır. İsimler, sıfatlar, yüklemler, nüanslar, yorumlar başlar, yaşam da artık sürmektedir. Ayakta kalmak savaşı verilir, şartlar ne olursa olsun. Birileri birilerine artık borçludur, sanki kanunları kendi içinde oluşur, kanunlardan ileri. Beslenecek, soğuk sıcak ve her türlü tehlikelerden korunacak sınırsız verilecek. Genel yapı, kendi özendirici kurallarını kendisi koymuş, aslında var olan bu bağıntıyı anlamaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz. Aslında her şey kendi kuralları içinde, kendi varlığını korumak, devam ettirmek için çok sarmal bir yapıda sürüyor, anlasak da anlamasak da sürüyor, sürecektir.”
Doğru değil mi?
Sürüyor ve sürecek…
Dolunay Sabahı! ufak bir kıvılcım yangın için yeterli olabilir
Günaydın yıldız savaşçıları... Bugün sabah 6:34’te malum önemli dolunayımız gerçekleşti. Önemli ve zaten kaos içeren olayları hayatımıza çeken bir dolunay olduğu aşikar. Fantastik bir aydınlanma,3K Kuralını sizlere bu dolunay tavsiye ediyorum.
3K KURALI NEDİR?
KONUŞMA
KARIŞMA
KINAMA
Bakın bu üçü çok önemli ve bu akrep dolunayında bu üçünü mutlaka uygulamayı tercih edin.
AKREP DOLUNAYI VE AKREP BURCU ÜLKEM TAM KAPANMA!
Türkiye Akrep burcu bir ülke ve tam ülkemizi etkileyecek dolunayı aldık. Bu önce ABD’nin yaptığı açıklamalarla başladı ve bizi yeni bir uyanışa doğru sürüklüyor. Kendi içimizde şu an tam kapanmaya giriyoruz. 17 Mayıs tam kapanmanın bittiği zaman olarak açıklandı. Bilin bakalım gökyüzünde o tarihte ne gibi bir aksiyon var?
Jüpiter burç değiştirip balık burcuna geçiş yapıyor. Yani 2020 yılı sonunda tüm astrologların mayıs ayında bir rahatlama olması düşüncesi doğru çıktı diyebiliriz. Bunu hepimiz yazdık ve konuştuk. Jüpiter’in balık burcu sürecinin bizlerin hayatında bir nefes alma süreci olarak yorumluyorduk. Âmâ böyle geçici bir nefes alma fikrimizde vardı. Ağrı kesici gibi düşünebilirsiniz. Ama bunu kimimiz maskeleri çıkartmak olarak yazdı, kimi aşılanma yazdı kimi her yerin açılması olarak yazdı. Sonuç olarak sistem de hiçbir şeyin astrolojik olarak tesadüf olmadığı yine ortadaydı…
17 Mayıs açılışı, Ramazan Bayramının planı vs. derken bu evrenin bir tesadüfü müydü?
Ben tesadüflere inanmıyorum…
Peki iz üstünden gidecek olursak Jüpiter balık burcunda kısa bir süre kalacak. Yani bu bir fragman gibi olacak. Şimdi bu süreci çok iyi idrak etmemiz lazım.
21 Haziran’da Jüpiter balık burcunda gerileyecek sonra 1 Ağustos’ta bugün aldığımız kapanma kararı anındaki Jüpiter’in olduğu yere yani Jüpiter kovaya yeniden geçiş yapacak.
Yani tatilin bittiği okulların açılmaya başladığı zaman tam olarak eylül aylarında bu kapanma derecelerine geri gelecek.
Bunların ne demek olduğunu düşünmeniz ve kendiniz içinde yorum yapmanız mümkün olabilir. Jüpiter tamamen balık burcuna 2022 OCAK zamanlarında geçecek. Demek oluyor ki 2022 yılı başları bir şeyler çok iyi ve hızlı bir iyileşmeye götürecek. Ya da mayıs ve Temmuz arasında ne yaşanırsa 2022 için o şekilde yorum yapabiliriz.
ŞU AN İNTİKAM VE KİNDEN UZAK DURUN!
Çok öfkeli ve haksızlığa uğramış hissi içinde olabilirsiniz. Bırakın 10-15 gün kim ne diyorsa desin. Çok irdelemeyin, görmeyin ve gaza gelmeyin. Sonra daha sakin ve soğukkanlı bir şekilde ne yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Şu an yapacağınız her şey daha fazla kaos yaratabilir. Haklıyken haksız duruma düşürebilir. Duygular, sezgiler, iletişimler her şey çok yoğun. Her şeyin büyümesine ufak bir kıvılcım yeterli olabilir.
İLİŞKİLERDE, ORTAKLIKLARDA SERT RESTLEŞMELER VEYA KOPMALAR!
Partnerinizle ilişkilerinizde beklenilmeyen sırlar ya da ortaklıklar söz konusu olabilir. Bu duruma karşı daha farkındalıklı olmayı seçin. Hiçbir şey kötü değildir. Sadece size hizmet etme süresi dolmuştur. İnsanlar birbirilerini geliştirmek için vardır. Artık size hizmet etmeyen ve sizi üzen şeylerden ayrılmayı bilme vakti geldi. Bugün duyduğunuz her şey aslında sizin örttüğünüz şeylerdi. Karşınızdaki insanın bir şey yapamayacağını düşünüp küstahça açıklamalarda bulunmayın. Herkes her şeyi şuan yapabilir. Kimsenin gücünü denemeyin. Bilinmeyen, görünmeyen ne varsa sağlığınızla ilgili şifalanmalarıda yakalayacaksınız.
HAYAT SÜPRİZLERLE DOLUDUR.
Bu dolunayın bir ismi olsaydı bence bu olurdu. Hayat sürprizlerle dolu inanılmaz bir yerdir.2 ay içinde bir plan yaparsın bir bakarsın sistem senin için bambaşka bir plan hazırlamış. Kaderinde aslında evine bugün yapacağın alışverişinden saat 15:00’de çalacak telefonuna kadar her şey planlı bir şekilde ilerliyor. Bizler sadece aklımızla ve iç görümüzle bu mekanizmayı iyi okuyarak süreci yönetebiliyoruz. Bu dünyadaki en büyük görevimiz duygularımızı, hislerimizi yönetmek. Bir an da hissettiğimiz bir duygu ile cinnette geçirebiliyoruz, bir anda kendimize zararda verebiliyoruz, bir anda çevremize de zararımız olabiliyor. Her şey duygusal anlamdaki girdiğimiz türbülansı iyi yönetmek olarak kalıyor. Uçak uçuyor ve pilot sizsiniz. Tabi diyeceksiniz ki düşmesi de kader düşmemesi de…
Gözünü kapatıp napayım türbülansa girdik hadi bittik demekte seçim, hayır ya ne türbülanslardan kurtulduk bunu da sakince atlatacağız deyip güzel bir gökyüzüne doğru yolculuk yapmakta seçim…
Bunu yapmak için astroloji bizim için bir araç. Başınıza ne gelmesinden daha üstün başınıza ne getirebilirsin kısmı ile ilgilenmelisiniz. Çünkü Allah bize öyle güzel bir yazılım vermiş ki; bu yazılımı kendi akıl ölçümüzde geliştirebiliyoruz. Çalışkansak, tutkularımızı, ihtiraslarımızı doğru kontrol ediyorsak ve iyi bir insansak müthiş bir yazılım ile adeta mutlu olabiliyoruz. Bunun gibi düşünmelisiniz. Bu yüzden kendinizin en iyi varyasyonunu oluştururken kendinize izin verin. Şu an bu dolunay ile bir uyumlanma yakalamalı ve en iyi versiyona ulaşmalısınız. Belki de bir reset tuşu her şeyi çözer… Kim bilir…
Mutlu dolunaylar dilerim.