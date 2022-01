Dolunay öncesi bir pazartesi günü

Bugün 02:48’de Yengeç burcunda 27 derece Dolunay gerçekleşti. 2019-2020 yıllarında hayatınızda yarım kalan tüm defterleri kapatıyorsunuz. Duygusal bir gün içinde olabilirsiniz. Bazı şeylerin artık dayanılmaz olduğunu düşünürken zaman zaman da yeni başlangıçların sizi heyecanlandırdığını hissediyorsunuz. Akşam 21:50’de Ay düğümlerinin yer değiştirmesi ise hayatımıza yeni sayfa açma ve geçmişi geride bırakma fırsatı sunuyor. Geçmiş̧ geçmiştir. Başka bir dünyanın kapıları aralanıyor.

Kendinize yeni bir sayfa açın. Kendi içinizdeki çatışmalardan uzak durun. Çift kontrol enerjisi içindesiniz. Hayatınızdaki her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri kolayca almanız şu an için zor olabilir. Şu an kendi hayatınızdaki en yetkili kişi sizsiniz. Başkalarının size saygı duymasını istemek yerine saygı görmediğiniz yerlerden çekilin. Başa çıkamayacağınız yaralarınızı derinlemesine kazmayın. Korkularınızın üstesinden gelmeye karar verirseniz, kesinlikle bunu yapacaksınız. Bu dolunay finansal konuda sizleri büyük proje ve başarılara taşıyor olacak.

18 Ocak Salı Uranüs 18:26’da Boğa Burcunda İleri Hareketine Başlıyor

Uranüs mesafe olarak Dünyamıza çok uzak bir gezegendir. Tam bir yörüngeyi tamamlaması yaklaşık 84 yıl sürer. Buna göre, yaşamımız boyunca yalnızca bir kez, yaklaşık 81 yaş bir Uranüs dönüşünü deneyimliyoruz.

Uranüs, Boğa'da en son 1935'ten 1942'ye kadar yol kat etti, bu nedenle o zaman içinde doğanlar Uranüs dönüşünü deneyimliyorlar. Uranüs ve Boğa'nın birleşik enerjileriyle ilk ve son karşılaşmamız olacak. Uranüs ve Boğa garip bir çifttir Uranüs yeniliği sembolize ederken, Boğa geleneği temsil eder. Önümüzdeki sekiz yılı anlamak için Uranüs ve Boğa'ya ayrı ayrı daha yakından bakalım.

Kişisel haritalarımızda Uranüs'ün yer aldığı burç tepkilerimizi, içinde bulunduğu ev ise hayatımızın etkilenen alanını gösterir.

Toplumsal düzeyde,

Uranüs genellikle "Büyük Uyanışçı" olarak anılır ve bizi konfor alanımızdan uzaklaştırır. Uranüs değişimleri teknolojik ve tıbbi gelişmeler ile darbeler ve ilerici ideolojilerle bağlantılıdır.

Değişimden kaçmayın!