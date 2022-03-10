Doğru bir üslup içinde olmayı seçin

Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve saat 19.43’ten sonra boşlukta hareket edecek.
Merkür, Balık burcuna geçiyor. Konuşma isteğin bugün ağır basabilir, herkese ve her şeye yetişmeye çalışabilirsin. Söylemlerinde üslubuna ve ses tonuna dikkat et. Doğru bir şey söylerken yanlış anlaşılmanız çok mümkün olabilir. Hatalı konuşmalardan ya da ısrarcı davranışlardan uzak kalmalısınız. Bugün özellikle vertigo, boyun ağrısı veya boğaz yanması gibi şikayetlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi ayakta tutun ve biraz daha kendinize bakın.
Bugün dedikodulardan ya da yanlış söylemlerden uzak kalmayı seçin. Ne olursa olsun bazı şeyler yeniden tasarlanıyor ve yeniden başlıyor olabilir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmıyor ve kalmayacaktır. Sabırlı olun ve yolunuzla ilgilenin.
Motivasyon sözü: “Hayat, bisiklete binmeye benzer. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz.” Claude Pepper
Koç: Geçmişe ait borçlarınız için bildirim alabilirsiniz. Yakın çevreniz veya arkadaşlık ilişkilerinizdeki birtakım haksızlıklara karşı konuşmak istiyorsunuz. Bazı konularda telafi fırsatları önünüze gelecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
Boğa: Geçmiş ilişkiniz ile hiç beklenmedik bir yerde yeniden karşılaşabilirsiniz. Bazı kararlar vermek isterken işler daha zor hale geliyorsa net olmayı seçin. Parasal konularda ani iniş çıkışlara karşı hızlı yatırım kararları almayın.
İkizler: Çalışma alanınızda hızlı hareket etmek isterken gözden kaçan konular olabilir. Bazı yaptığınız işlerin bugün yeniden üzerinden geçmek veya yeniden düzenlemek yapmak gerekebilir. Teknolojik cihazlarınızda bazı arızalara karşı dikkatli olun ve yedekli gidin.
Yengeç: Geçmişte sizlere söylenen sözler ya da bazı yalanlar ortaya çıkıyor. Manipüle edildiğiniz noktalarda doğruları öğreniyorsunuz. Bunu uzun zamandır zaten hissediyordunuz. Şimdi artık emin olduğunuz bir olayın aydınlanması size kendinizi çok iyi hissettirecek.
Aslan: Bir türlü üstesinden gelemediğiniz ailesel sorunlarınız yeniden açılıyor. Her zaman haksızlığa uğramaktan yoruldunuz. Bugün bunları konuşmak ve bazı şeyleri açıklamak istiyorsunuz. Yeni bir döngüyü bugün sizler kendi isteğinizle başlatıyorsunuz. Baş ağrılarına karşı çok fazla kafeinli içeçek tüketmeyin.
Başak: Yakın çevre diyaloglarınızda hatıralarınızı yeniden yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Ne siz eski siz ne de çevreniz eski çevre olacak. Artık eski konularda kalmaktan vazgeçin. Hazırlandığınız ve çaba sarf ettiğiniz konularda bugün biraz isteksiz olabilirsiniz. Mola verin.
Terazi: İmzaladığınız sözleşmeye yönelik hakkınızda hukuki girişimlerde bulunabilirler. Süreci sulh ile çözmek isteyecek taraf olacaksınız. Belki bugün dava açmak ya da hakkınızı arama duygunuz her zamankinden daha fazla olacak.
Akrep: Unutamadığınız duygularınızın yorgunluğunu yaşıyorsunuz. Duygusal olarak desteğe ihtiyacınız var. Artık geçmişi hatırlamaktan vazgeçin. Gecikmiş kargolarınız ya da hatalı gelen ürünleriniz ile ilgili soruşturma ya da iade talepleri başlatabilirsiniz. Gerginleşmeden ilerleyin.
Yay: Gizli tuttuğunuz bazı konular ortaya çıkıyor. Kaybettiğiniz paranız ya da ikili ilişkileriniz varsa bugün bunlarla ilgili bazı karşılaşmalar yaşanabilir. Ya da siz hesap sormak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerden uzak durun ve kimsenin karşısında durmayın.
Oğlak: Arkadaş çevrenizden kopmak üzeresiniz. Üzerinizdeki baskı sosyal çevrenize sağlıklı davranışlar sergilememenize yol açıyor. Baş dönmeleri ya da kulak iltihaplarına ayrıca dikkat edin. Yorgunluğu üzerinizden atmak için kendinizi biraz dinlendirin.
Kova: Geçmişte ayrıldığınız ya da çalışmayı o zamanlar düşünmediğiniz yer sizinle yeniden çalışmak isteyebilir. Düzenli çalışmak ya da artık daha güvende olmak istiyorsunuz. Belirsizlikler sizi oldukça yıprattı. Şimdi sıra kendinize yakışan tavırlar içinde olmak.
Balık: Merak ettiğiniz ve uzun zamandır araştırmasını yaptığınız halde çözümünü keşfedemediğiniz konular da cevaplar hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkıyor. Büyük bir olayı çözüyor ve önünüze bakıyorsunuz. Artık hayalleriniz yıkılmıyor çünkü ne konuda hayal kurmanız gerektiğini çok daha iyi biliyorsunuz.
Doğru bir üslup içinde olmayı seçin
Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve saat 19.43’ten sonra boşlukta hareket edecek.
Merkür, Balık burcuna geçiyor. Konuşma isteğin bugün ağır basabilir, herkese ve her şeye yetişmeye çalışabilirsin. Söylemlerinde üslubuna ve ses tonuna dikkat et. Doğru bir şey söylerken yanlış anlaşılmanız çok mümkün olabilir. Hatalı konuşmalardan ya da ısrarcı davranışlardan uzak kalmalısınız. Bugün özellikle vertigo, boyun ağrısı veya boğaz yanması gibi şikayetlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi ayakta tutun ve biraz daha kendinize bakın.
Bugün dedikodulardan ya da yanlış söylemlerden uzak kalmayı seçin. Ne olursa olsun bazı şeyler yeniden tasarlanıyor ve yeniden başlıyor olabilir. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmıyor ve kalmayacaktır. Sabırlı olun ve yolunuzla ilgilenin.
Motivasyon sözü: “Hayat, bisiklete binmeye benzer. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz.” Claude Pepper
Koç: Geçmişe ait borçlarınız için bildirim alabilirsiniz. Yakın çevreniz veya arkadaşlık ilişkilerinizdeki birtakım haksızlıklara karşı konuşmak istiyorsunuz. Bazı konularda telafi fırsatları önünüze gelecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
Boğa: Geçmiş ilişkiniz ile hiç beklenmedik bir yerde yeniden karşılaşabilirsiniz. Bazı kararlar vermek isterken işler daha zor hale geliyorsa net olmayı seçin. Parasal konularda ani iniş çıkışlara karşı hızlı yatırım kararları almayın.
İkizler: Çalışma alanınızda hızlı hareket etmek isterken gözden kaçan konular olabilir. Bazı yaptığınız işlerin bugün yeniden üzerinden geçmek veya yeniden düzenlemek yapmak gerekebilir. Teknolojik cihazlarınızda bazı arızalara karşı dikkatli olun ve yedekli gidin.
Yengeç: Geçmişte sizlere söylenen sözler ya da bazı yalanlar ortaya çıkıyor. Manipüle edildiğiniz noktalarda doğruları öğreniyorsunuz. Bunu uzun zamandır zaten hissediyordunuz. Şimdi artık emin olduğunuz bir olayın aydınlanması size kendinizi çok iyi hissettirecek.
Aslan: Bir türlü üstesinden gelemediğiniz ailesel sorunlarınız yeniden açılıyor. Her zaman haksızlığa uğramaktan yoruldunuz. Bugün bunları konuşmak ve bazı şeyleri açıklamak istiyorsunuz. Yeni bir döngüyü bugün sizler kendi isteğinizle başlatıyorsunuz. Baş ağrılarına karşı çok fazla kafeinli içeçek tüketmeyin.
Başak: Yakın çevre diyaloglarınızda hatıralarınızı yeniden yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Ne siz eski siz ne de çevreniz eski çevre olacak. Artık eski konularda kalmaktan vazgeçin. Hazırlandığınız ve çaba sarf ettiğiniz konularda bugün biraz isteksiz olabilirsiniz. Mola verin.
Terazi: İmzaladığınız sözleşmeye yönelik hakkınızda hukuki girişimlerde bulunabilirler. Süreci sulh ile çözmek isteyecek taraf olacaksınız. Belki bugün dava açmak ya da hakkınızı arama duygunuz her zamankinden daha fazla olacak.
Akrep: Unutamadığınız duygularınızın yorgunluğunu yaşıyorsunuz. Duygusal olarak desteğe ihtiyacınız var. Artık geçmişi hatırlamaktan vazgeçin. Gecikmiş kargolarınız ya da hatalı gelen ürünleriniz ile ilgili soruşturma ya da iade talepleri başlatabilirsiniz. Gerginleşmeden ilerleyin.
Yay: Gizli tuttuğunuz bazı konular ortaya çıkıyor. Kaybettiğiniz paranız ya da ikili ilişkileriniz varsa bugün bunlarla ilgili bazı karşılaşmalar yaşanabilir. Ya da siz hesap sormak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerden uzak durun ve kimsenin karşısında durmayın.
Oğlak: Arkadaş çevrenizden kopmak üzeresiniz. Üzerinizdeki baskı sosyal çevrenize sağlıklı davranışlar sergilememenize yol açıyor. Baş dönmeleri ya da kulak iltihaplarına ayrıca dikkat edin. Yorgunluğu üzerinizden atmak için kendinizi biraz dinlendirin.
Kova: Geçmişte ayrıldığınız ya da çalışmayı o zamanlar düşünmediğiniz yer sizinle yeniden çalışmak isteyebilir. Düzenli çalışmak ya da artık daha güvende olmak istiyorsunuz. Belirsizlikler sizi oldukça yıprattı. Şimdi sıra kendinize yakışan tavırlar içinde olmak.
Balık: Merak ettiğiniz ve uzun zamandır araştırmasını yaptığınız halde çözümünü keşfedemediğiniz konular da cevaplar hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkıyor. Büyük bir olayı çözüyor ve önünüze bakıyorsunuz. Artık hayalleriniz yıkılmıyor çünkü ne konuda hayal kurmanız gerektiğini çok daha iyi biliyorsunuz.