Değişimi doğrudan yaşayın, değişimi geçmişe atfetmeyin

Günaydın yıldız savaşçıları;

Bu haftayı oldukça önemsiyor ve sizlere de öneminden oldukça bahsediyoruz. Gökyüzünde restleşmeler sürerken, iç dünyamızdaki gelgitleri nasıl kontrol edeceğimizi düşünüyoruz.

Dün RADYO D yayınımız da bu konuda sizlere uzunca bahsettim. Podcast’i bulup dinleyebilirsiniz.

Bu haftaya damgasını vuracak gökyüzü olayımız Mars-Satürn karşıtlığı ama tabi süregelen Uranüs/Satürn karesinin de tetiklenmesi.

Doğum haritanızda Mars gezegeni, sizin nasıl mücadele ettiğinizi ve ne tür bir çaba gösterdiğinizi size açıklar. Olaylara karşı mücadele etme ve başa çıkma tarzınızın ne olduğunu anlarsınız.

Bu hafta ve önümüzdeki 15 temmuza kadar çabalarınızın bir süredir engellendiğini düşüneceksiniz. Çevrenizde suçlayacak birini ya da bir şey ararken fazladan yargılayıcı olabilirsiniz ancak genelde böyle bir niyetinizin olmadığını söyleyeceksiniz. Çünkü gerçekten yargılamak gibi bir niyetiniz yok. Sadece kızgınlıklarınız, öfkeniz ve anlaşılmayan duygularınız var. Onurlandırılmadığınızı ve takdir görmediğinizi düşündüğünüz her şeyden vazgeçiyorsunuz. Çevrenizde bu tarz insanlarla da çok karşılaşabilirsiniz.

Size olayları daha iyi anlamanız için kendimden örnek vereyim;

Benim hayatımda 20 yıllık bir kamu tecrübesi vardır. Yaklaşık tam 4 tane belediye başkanı ile çalıştım ve halen çalışıyorum. Çok küçük yaşta stajyer olarak girdiğim belediyede asla kimsenin torpili olmadan 6 yıl sonra kadro aldım. Zaten eğer herhangi bir torpilim olsaydı şu an bunları yazmıyordum ve iş hayatımda hak ettiğimi düşündüğüm yerde olurdum. Kendini bilmeyen, hizmet verdiğiniz yıllara saygı duymayan torpille gelmiş birkaç kötü insanın iki dudağı arasında nereye savrulacağımı düşünmekten harap olmazdım. Yıllarım böyle geçti. Mübalağa etmiyorum. Mevzuata göre yani eğer bir görevde yükselme sınavı olsaydı tüm seneler hesaplansa verdiğim emek ve edindiğim tecrübelere baktığımda yöneticilik pozisyonunu hak kazanıyordum. Ama maalesef bu hiçbir zaman mümkün olmadı! Çünkü böyle bir sınav hiçbir zaman yapılmadı.

Bu işi birilerinin canı istediği gibi takdir etmesi ya da ruh haline göre karar vermesi inanılmaz ağır bir yüktü içimde…. Yorulmuştum artık. Daha iyi işler yapmanız ve daha projelerinizi anlatmanız için yönetici olmanız gerekiyor. Şöyle bir geçmiş tarihime baktım. Dedim ki kendi kendime vay arkadaş biri de çıkıp sen yıllarca çeşitli ihale dosyaları yapmış, belediyecilik mevzuatına hâkim, Türkiye’nin en önemli konularından biri olan siber güvenlik uzmanlığı almış, 3 üniversite bitirmiş, bunlara rağmen alanı dışında görünen başka bir alan ile ilgilide Türkiye de uzmanlık kazanmış ve Türkiye’de bu konuda çeşitli makaleler yayınlamış ve görüşü alınan kolektife hizmet eden bir bireysin. Hiç mi gerçekten devlet içinde değerlendirilebilecek ya da görev alacak bir yerin olmaz? Hadi yöneticiliği filanda geçtik. Daha fayda sağlayacağın bir alanda olman yıllarca bu kadar mı zor?