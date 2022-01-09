Burcunu söyle sana tatilini söyleyeyim

Bugün biraz daha izole olmanız gereken bir gündesiniz. Ay, Koç̧ burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu durum sizi üzen ve yıpratan koskoca 8 senelik bir döngüyü bitirip yeni bir serüvene sizleri taşıyor. Kendinizi yeniden yapılandırdığınız ve yeni kararlar içine gittiğiniz bugün kendinize bir söz verin. Artık toksik ve bağımlılık şekline gelmiş ilişkilerden uzak durun. Bugün Ay ve Kiron kavuşumuyla yaralayıcı konuşmalar içine girebilirsiniz. Özetle sizin için iyi olmayan bir ilişkide ya da size acı veren yerlerde vakit kaybetmeyin. Zaman değerli ve kime harcadığınıza iyi bakın. Şu an içinizdeki bu öfke belkide sadece kendinizedir. Hayatınıza karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu daha yakından keşfedeceksiniz. Bunları bir plana dökmek ve pratik çözümler bulmanız gereken bir süreç başlıyor. Sürekli şikâyet ederek veya sürekli bir şeyleri ve birilerini eleştirerek iyileşmek de başkalarına iyi gelmek de mümkün değildir. Kendimizle kurduğumuz değer ilişkisini zedeleyen değil bu ilişkiyi destekleyen, bize ‘çiçek açtıran’ insanlarla ilişkilerimize ağırlık vermemiz yaşam kalitemizi de arttırır.
Venüs Döngüsü; Güneş ile Venüs’ün her 8 yıl da bir aynı burçta kavuşum açısına sahip olmasıdır.
Venüs sekiz yıl içerisinde Güneş’in etrafında 5 döngü tamamlar, hayatlarımız da önemli basamakları oluşturur. Güneşin etrafındaki bu döngü 8/5 Altın Oran ya da Pi sayısına karşılık gelir. Bu sıcak noktaların ana hatlarını çizecek olursanız, aslında bir yıldız şeklini alırlar. Bu yıldıza pentagram adı verilmektedir. Bu, duygularımızı ve arzularımızı yükseltirken, verimli ve destekleyici ilişkiler kurmaya teşvik eder.
9 Ocak Pazar günü saat 03:47’de Güneş ve Venüs Oğlak Burcunda Kavuşum yaparak 8 yıllık yeni bir döngüyü başlatacaktır.
Venüs Retro’su sırasında gerçekleşecek bu kavuşum, bizlerin hayatlarında yeniden kendimizi ispat edeceğimiz bazı başarılara getirecektir. Bu belki sevgide, belki kariyerimizde bir başarı olarak ifade edilebilir.
Venüs sevme şeklimiz, değerlerimiz, sevgimizi nasıl yansıttığımız, estetik bakış açımız, sanatsal yatkınlığımızı ifade eder. Venüs Oğlak burcu temasında sabırlı, ciddi, otoriter ve disiplinli olurken, duygularımız ise hiç olmadığı kadar soğuk ve mesafeli olabilir. Oğlak ve Venüs temalarının bir araya gelmesi sabırlı olmamızı gerektirecektir. Bu dönemde beklenmeyen masraflar aniden ortaya çıkarken sizi değerlerinizi yeniden sorgulamaya zorlayabilir.
Venüs, Oğlak burcunda en son 2013 yılının sonu ve 2014 yılının başında konumlandı. Takvimlerinizi kontrol edin bu tarihlerde neler oldu? Benzer döngü 2022'nin başında da ortaya çıkabilir ama bu sefer 2014’te yaşananların hasat zamanı olarak görebilirsiniz. Eğer ben o dönemlerde çocuktum diyorsanız işte o zaman ailenizin şartlarını incelemelisiniz.
Bir sonraki Venüs Güneş Kavuşumu Terazi burcunda 22.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.
Ay sabah 8.26’da Koç burcuna geçiyor. Ay ve Merkür arasında sıcak bir açı var. Geçmişin yaralarını sarıyor ve yeni bir dönemin kapısını aralıyorsun. Şimdiye dek elinden geleni fazlasıyla yaptınız, olmuyorsa zorlamayın...Sevdiğin kişilerle huzurlu olun. Duygusal anlamda kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz. Bunun nedeni daha fazla yardıma ihtiyacınız olabilir.
Çevrenizden yardım almayı ihmal etmeyin. İnsanlara güven duymak şu sıralar sizi korkutuyor olsa da yine de şans vermek kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır. Bazen sadece kendiniz için bazı duyguları bağışlamanız gerekebilir. Tutunduğunuz dalın kesilmesi sizleri kısa süreliğine üzüntü içerisinde bıraksa da çabuk toparlıyorsunuz.
Sorgulamalarınız yerini çözüme ulaşarak ferahlığa bırakıyor olacaktır. Finansal konularınızdaki hassaslığınız temkinli hareket etmeye sizleri taşımalıdır. Yaşadığınız farkındalıkla birlikte geleceğinizi planlarken ruhunuzun uyanışıyla birlikte çok farklı bir hayata adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aniden gerçekleşebilecek olaylara tepkisel yaklaşmadan önce sakinlikle olayları analiz etmeyi denemelisiniz. Tutkularınız yaşamınızı belirlerken, yaşamınız da geleceğinizi belirleyecektir.
Bu akşam sizlere bir sürprizimiz var. Artık “Astromatik Show” TGRT EU kanalında sizlerle olacak. İlk yayınımızda bizi yalnız bırakmak istemezseniz cumartesi akşamı saat 20:00’da sizleri bekliyor olacağız. Canlı yayın olacağı için ve instagram canlı yayından katılanları programa alacağım için mutlaka instagram astromatik hesabımızı takip etmeyi unutmayın.
Günün Motivasyon Sözü: “Bağışlamak, bir mahkumu serbest bırakmak ve o mahkumun siz olduğunu keşfetmektir.”
Koç: Kendinizi doğru şekilde ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz. Tekrar tekrar açıklama yapma gereği duymanız öfkelenmenize yol açabilir. Süreçten memnun olmayabilir ve öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Yüklerinizi hafifletin.
Boğa: Geçmişte sizleri yaralayan konuların etkisi hala devam ediyor. Kişisel bir hesap kapatma düşüncesi içerisindesiniz. Doğru hamlenin nasıl olması gerektiği konusunda çekinceleriniz olacaktır. Ama sağlıklı düşünerek doğru cevabı bulabilirsiniz.
İkizler: Toplumun dışladığı kişilere sahip çıkacaksınız. Ortada bir haksızlığın olduğunu düşünmeniz gereken müdahaleyi yapmanızın önünü açacaktır. Ötekileştirilen kişilerin sesi olmak, o insanlara yardımcı olmak size iyi gelebilir ve motivasyon gücünüzü arttırabilir.
Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugünkü ilişkileriniz çok önemli olabilir.
Kimseyle tartışma ve kimsenin fikrini eleştirmeyin. Öğleden sonra Ay ile Neptün kavuşacak. Ufkunuzu genişletmek için heyecan verici bir plan hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Kafanızı karıştıran olay ve durumlardan uzak durun. Şartlara uyum sağlamak, benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bugün kendimize sorduğumuz sorular olacak.
Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde olduğunuzu hatırlayın. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz.
Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz.
9 Ocak sonrası önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu fark edin ve değerlendirin.
Artık bazı geleneksel takıntılarımızdan, kendinizi beğenmişlikten ve bitmek tükenmek bilmeyen maddi hazlardan kurtulmayı öğrenmemiz lazım. Hakikat, biz ne tür durumda olursak olalım olanın ne olduğunu görüp hüsnükuruntuyu bıraktığımızda ortaya çıkar. Mutluluk, hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yanlarıyla veya bir başka deyişle bütün bir paket halinde kabullenmekte yatar. Hakikati kabullenmek cümlesi yazıldığı kadar kolay değildir. Çünkü hakikat aslında gizlidir, hiç kimse hakikati tamamıyla bilemez. Bu bir arayıştır. Mutluluğu sürdüren şeyde buna güvenmektir. Büyük plan içinde mutluluğu bulmaktır. Belkide büyük plan içinde kendi gücünü keşfetmektir. Hakikati kabullenmek, gamsız veya kader kurbanı olmayı söylemez. Bunların arasındaki bağlantıyı çözmek ve bütüne hizmet etmenin kişisel ihtiyaçlarımızdan daha önemli olduğunu gösterir. Yaşamı basite indirgemek basit değerleri fark etmek hakikaten iyi olduğumuzun bir göstergesi olabilir. Minimal bir yaşam içinde olmak sizin en önemli tercihiniz olsun.
Günün Motivasyon Sözü: “Hayat, bir alışkanlıklar koleksiyonudur.” Ida Tarbell
İş hayatınızda ya da özel hayatınızda yaşadığınız bazı haksızlıkları sorguluyor olabilirsiniz. Bu noktada ne yaşanırsa yaşansın gelişen olaylarda ilahi adalete güvenmekten vazgeçmeyin. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bu hep böyle oldu. Küskünlük kendimize yeterince verici olmayınca ortaya çıkar ve başkalarına kendimizden çok şey verdiğimizde kendimizi anlamsız, yalnız, kullanılmış hissederiz. Küskünlüğün altta yatan kaynağı istemeyerek veya beklentiyle bir şeye zamanımızı, enerjimizi veririz. Bu bir şekilde bir ödül beklemektir. Kimseden bir şey beklemeden hareket etmek gereken bir gündesiniz. İnsan iki duyguyla baş edemiyor. Biri seçilmediği yer çok ağrına gidiyor bir de haklıyken suçlandığı yerden çıkamadığında kötü oluyor. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın ve kimseden bir şey beklemeden hareket edin.
Günün Motivasyon Sözü: “Çok az insan gerçek özgürlüğün tadını çıkarır; hepimiz fikir veya alışkanlıkların kölesiyiz.” Alfred de Musset
Koç: Duygularınızı kontrol etmek zorlanıyorsunuz. Alıngan ve hassas olmak yerine açıklayıcı olun. Amaçlarınıza ilerlediğiniz yolda sizlere yansıtılan tepkilere kayıtsız kalmaya çalışın. Daha da yükselin ve konuşmalardan sıyrılın.
Boğa: Toplum içinde beklenmedik bir şekilde abartılı duygusal tepkileriniz olabilir. Sizlerin de farkında olmadığı hisleriniz açığa çıkıyor.
Bilinçaltınızdaki korkular yüzeye vurmuş olabilir.
İkizler: Çalışma ortamınızda müşterilerinize karşı sert tepkileriniz olabilir. İçsel sorunlarınıza baş etmekte zorlanırken duygularınızın baskısı altında kalacaksınız. Sizi baskılayan şeylere karşı nazikçe tavrınızı koyun.
Yengeç: Yönsüzlük yaşıyorsunuz. Gelecek ve geçmiş arasında sıkışıp kaldınız ve ilerleyemiyorsunuz. Geçmişten kaçarak yapacağınız seyahatlerde kendinizden kaçamadığınızı göreceksiniz.
Aslan: Kaybetme korkusu içerisindesiniz. Elinizden alınan her somut varlık sizin için bir hayal kırıklığı olmaya adaydır. Yaşam içerisinde her şeye hazırlıklı olmayı öğrenmelisiniz. Vazgeçmek bazen en büyük özgürlüktür.
Ay Boşlukta Nedir?
Ay duygularımızı, alışkanlıklarımızı, içgüdülerimizi ve içsel yaşamımızı yönetir. Ay yaklaşık 2,5 günde bir burçtan diğer burca geçer. Ay'ın içinde bulunduğu burçtan ayrılmak üzere ilerlerken herhangi bir gezegen ile bağlantı kuramaması durumuna Ay'ın boşlukta olması diyoruz. Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır.
Ay Boşluktayken Neler Yapılır Neler Yapılmaz
Ay boşluktayken yaptığımız planların gerçekleşmesi pek olası değildir ve karar verme becerilerimiz de gerçeğe sıkı sıkıya bağlı olmayacağı için hiçbir yere varamayacağımızı hissedebiliriz. Verimsiz toplantılar, sinir bozucu durumlar, uyku hali, düşük enerji, ertelenmeler olabilir. Finansal, profesyonel veya ilişkilerinizde önemli bir şey başlatmak gerekir. Büyük bir satın alma yapmak veya bir sözleşme imzalamak ideal değildir. Aynı şey ilk buluşmaya gitmek veya birinden seninle evlenmesini istemek için de söylenebilir.
Bu yüzden hislerinize ve sezgilerinize yaslanın ve rasyonel beyninizi dinlendirin. Hayalleriniz kaleme almak için biraz zaman ayırın, zihninizin dolaşmasına izin verin. Günlük yazmak, uzun bir banyo yapmak ya da sadece yatakta uzanıp uyuklamak için idealdir. Kişisel bakımınızı artırın, yalnızca içe dönük zamana öncelik verin ve şu anda hayatınızda neler olup bittiğini işlemek için zaman ayırın. Ayın boşlukta olması gençleştirici ve dinlendirici bir şekilde duygularınızla ve hayal gücünüzle temasa geçmenizi sağlayan gezegen gerilimleri arasında güzel ve sakin bir mola olabilir, rutininize bağlı kalın.
Oğlak yeniayının etkileri oldukça güçlü bir şekilde ilerliyor.
Çevrenizde ilişkilerinizde gereksiz davranışlar ve nasihatler duymanız mümkün olabilir. Bu kadar emeğime ya da bu kadar verdiğim değere karşılık bunları mı görmem gerekiyordu diye düşünebilirsiniz. İçinizden geleni veya elinizden geleni yaptıysanız müsterih olun. Oldurmaya da çalışmayın. Merhametten, nezaketten veya edepten nasibini almış insanların saygıdan veya ince düşünceden yoksun kişilerle yaşaması zaten büyük imtihandır. Ruhunuzun ışığını söndüren insanlardan uzak durun.
Günün motivasyon sözü: “Başarı, şevkini hiç kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine geçebilme kabiliyetidir.” Dan Brown
Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğimiz bir gündeyiz.
Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek işlemek ve her detayı ile ilgilenmek gereken işler içinde olabiliriz.
Ay kova burcunda ilerlerken Merkür ve Satürn ile kavuşum yapması bizlere birazda çalışmanın, emeğin kariyer başarısında tesadüf olmadığını gösterecek.
Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor olacak insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz.
Bugün yeniayın etkilerini daha fazla hissedeceksiniz. Gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamalısınız. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece kazanacaksınız. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız. Bugün, dayanıklılık veya tolerans gerektiren bir proje için harika bir zamandır.
Yeni alışkanlıklar ve kararlar oluşturmak için de iyidir. Ancak bu kısa ama ciddi dönemden en olumlu ödülleri alabilmek için odaklanmanız gerekiyor. Dikkatinizi dağıtmayın ve bazı olaylar karşısında lütfen öfkeyle kalkıp zararla oturmayın.
Günün Motivasyon sözü: “Olmak istediğin gibi davran. Kısa zamanda davrandığın gibi olacaksın.” Leonard Cohen
Bu hafta BURÇLARA TAVSİYELERİMİZ VAR:
Yeni olan bir yıl sizi değiştirmez. Hiçbir şeyi değiştirmez. Sizi değiştirecek olan tek şey yeni bir bakış açısıdır ya da yeni bir düşünme tarzıdır.
Günün Motivasyon Sözü: ““Yapman gerekeni hemen yap! Kendini o anda güçlü hissedeceksin.” Ralph W. Emerson
Koç: İletişiminiz güçleniyor. Sosyal çevrenize zaman ayırmak için planlarınız olacaktır. Eski bir iş ya da beklenen bir proje hakkında yapacağınız görüşme sizler için bugün önemli olacaktır.
Boğa: Kariyer hayatınızda yeni bir sözleşme imzalamak için son görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim hayatınız ya da geleceğe dair planlarınızda önemli değişimler yapmak için doğru bir gündesiniz.
İkizler: Sıkıldığınızı fark ediyorsunuz. Yeni bir eğitim almak için farklı alanlarda araştırmalarınız olacaktır. Finansal konularda yapılmayan ödemelerinizi sormak için doğru bir gündesiniz. Yeni başladığınız işlerde lütfen daha pozitif görünmeye çalışın.
Yengeç: Akrabalarınız, aileniz ya da hukuksal konularınız ile ilgili miras, alacak gibi konularınızı görüşmek için bir araya gelebilirsiniz. İletişiminizde gerginliklere dikkat edin.
Aslan: İkili ilişkilerinizde açık sözlüsünüz. Dobralığınız hem takdir toplayacaktır hem de eleştirilecektir. Bu davranışınızı nerede nasıl kullanmanız gerektiğini yeniden tartıp biçip öyle konuşmayı seçin.
Yılın ilk yeniayı oğlak burcunda gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde 22:30 civarlarında gerçekleşecek yeniay öncesi duygusal dünyanız biraz daha gergin ve öfkeli olabilir. Enerji oldukça sıkışık ve tahammülsüz olmaya açık. Mümkün oldukça bugünün sabah saatlerini daha fazla kendinizi dinlendirmek için kullanmalısınız. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ama hiçbir şey elinizden gelmiyor gibi olabilir. Bu yeniay bazı şeylerin sonuna geldiğini size gösterecek. Her son yeni bir başlangıçtır. Bu duygular belki de artık cesur olman veya eyleme geçmen gerektiğini size gösterecek. Artık bunları uygulama zamanı geldi. Parasal konularda oldukça kaygı ve endişe artabilir. Finansal konulara da alım-satım ya da döviz, coin gibi anlık işlere girmemekte fayda var. Şaşırtıcı iniş-çıkışlar bazı parasal dengesizlikler içerisine sizi çekebilir.
Çok çalışmak ve üretmek zamanı!
Bu yeniay ile en çok oğlak-koç-yengeç ve terazi burçları etki altında olacaktır. Bu yeniay hayatınızda bir büyük başarıyı getirebilirken iş hayatınız ile ilgili önemli bir yol ayrımını da anlatabilir. Bu durum sizin doğum haritanıza göre anlam kazanacaktır. Bu yeniayın etkisi 15 gün boyunca sürecektir. Bu yazılanlar sadece bugüne özel değildir. Önümüzdeki haftanın akışını da etkilemektedir. Zekanın ve aklın temsilcisi olan gezegenimiz Merkür bugün kova burcuna geçiyor. Orijinal ve benzersiz fikirler tüm işlerinizi çözüme götürebilir. Geleneksel bakış açısından çıkın. Diğer insanlarla, özellikle arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla fikir alışverişinde bulunmanın keyfini çıkarın.
Bu yeniay kimine iade-i itibar, kimine irtifa kaybetme olacak!
Daha ikinci günündeyiz ama öyle bir başlıyoruz ki finalde "Her şey nasıl da nizami, nasıl da yerine oturmuş" diye düşünebiliriz. Çünkü kapıda bir Oğlak yeniayı var. Hayatımızı, kurallarımızı yeniden yazıyoruz. Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğiz. Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek... Hazır mısınız?
Oğlak burcu çalışmanın, emeğin, hayatında uzun vadede karşılığı görülmeyen kariyer başarısının şansını temsil ediyor. Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz. Bu yeniay size gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamayı öğütlüyor. Ortaya çıkan yalanlarla, yalan söyleme eyleminin insanların yemek yemek gibi bir rutini haline geldiğini görebilirsiniz. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece hiçbiri size zarar veremeyecek. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız.
Kimi zaman kişinin manevi hayatında da meydana gelen, onu bilinmezlere sürükleyen bir halet-i ruhiye vardır. İşte oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ve Merkür’ün kova burcuna geçecek olması bunu daha güçlü yapacak.Ama bunun böyle olmasının sebebi var. Kişinin silkelenip özündeki değerlere sarılmasıyla belki de eskiden daha iyi durumlara gelmesini sağlamak için olacak.
Günün motivasyon sözü: “Kendiniz yapmazsanız, hiç kimse kaderinizi iyileştirmeyecektir.” Bertolt Brecht
Ya da yorgun savaşçılar mı demeliydim…
Bilmiyorum…
Venüs gerilemesinin tüm gücüyle geçtiği şu günlerde bu sabah saat 07:10’da gerçekleşen Jüpiter Balık geçişi ilaç gibi geldi. Ama bugün ve yarın Ay akrep süreci birçok deprem gibi ya da patlayıcı, öfke dolu bazı duyguları ortaya yeniden çıkartabilir. Bugün daha sakin kalmaya çalışın.
Son Jüpiter-Neptün kavuşumu 2009'da 23° Kova'daydı.
2009-2010, pop kültürü, medya ve sanat için listelerin zirvesindeydi. Şimdi bu kavuşum, Kova ile benzer temaları paylaşan 23° Balık'ta gerçekleşiyor.
Balık, nostalji ve maneviyata odaklanırken, Kova daha çok fütürizme yöneliktir.
Jüpiter balık 11 Mayıs tarihine kadar diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”
Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?
Oldukça merak edilen ve fenomen haline gelen Venüs Retro’sunda sürekli ne yapalım ne yapmayalım diye sormaya başladınız.
Bugün ayrıca sabah saatlerinde ikizler dolunayı gerçekleşti. Onu bugün Radyo D‘de ayrıca konuşacağız. Ben size kısaca Venüs gerilemesi ile nasıl başa çıkacağınızı anlatayım.
Tekrar ediyorum!
Hiçbir astrolog sizin hayatınız üzerinde karar veremez ve ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiğini söyleyemez.
Sadece size “ZAMANIN KALİTESİNİ” açıklar.
Siz de kendi bilgi ve becerilerinize göre bunu değerlendirmeye alırsınız.
Öncelikle bu konuda anlaşsak daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
Bu gerileme hareketi 29 Ocak tarihine kadar sürecek.
Bu hafta en yoğun ve hareketli haftalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın gökyüzü gündemi yoğun. Özellikle bu hafta 13 Aralık’ta hem Mars’ın hem Merkür’ün burç değiştirmesi bizleri yeni bazı yönlere sevk edecek. İş hayatımızda önemli adımlar içine girdiğimiz aynı zamanda özel ilişkilerimizde kararlar verdiğimiz dönüştürücü bir zaman olduğunu bize anlatıyor.
Mars Yay süreci bugünden itibaren başlıyor!
Mars akrep her şeyi kalbinde büyütür. Mars yay oku doğrudan kalbe doğru çeker ama atmaz. Sana düşman olan şeyi hedef alır. Yaşadıklarınız ya da haksızlıklarınız ne ise herkes oklarını çekiyor. Zayıflıklarınızın farkındasınız. Kurtulmak isteyen kendini hazırlar. Yay Burcu, bir mücadelenin nasıl sona ereceğini önceden anlatır. Mars Akrep bitiremez, Mars Yay nasıl biteceğine karar verir. Mars Oğlak bunu bitirir. Bu sıralama ile düşünürseniz olaylarınız arasında bağlar kurabilirsiniz. Bu haftadan sonra işlerinizin hızlandığını göreceksiniz.
Bir önceki Mars yay burcu geçişi 04 Ocak 2020-16 Şubat 2020 arasında gerçekleşmiştir. Şimdiki geçiş 13 Aralık 2021 -24 Ocak 2022 arasında gerçekleşecek. Kendi hayatlarınızda bağlar kurabilmeniz için bu tarihleri veriyorum.
Bu dönem kişisel hayatlarınızdaki büyük değişimi daha fazla hissedeceksiniz. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.
Bu süreç ile bir çoğunuz bugün sabah uyanıp işinden istifa etmek istiyor olabilir. Bunun için uygun bir günde değilsiniz. İlkelerinizi yeniden düşünün.
Belirsizlikte yön bulmak kolay değildir ama yıldızlar adeta bir pusula gibi bizim yönümüzü gösterebilir. Geleceğe dair aslında en müthiş heyecan onu şekillendirebilecek olmamızdan kaynaklanır.
Çok karmaşık zamanlarda yaşıyoruz. Çünkü hayatımıza biçim verecek şeylerin çoğu kayboluyor. Güvendiğimiz insanlar, güvendiğimiz para sistemi ya da güvenmek istediğimiz ekosistem yıkılıyor. Ancak gerçekte olguların ortaya çıkış şeklini düzeltebilmeniz için sebepler bulmanız gerekiyor. Bu belirsizlik ya da bu anarşi içinde belki de kendinizi keşfetmek sizlere yeni bir güç getirecektir.
Gökyüzü alıp başını bize sormadan hunharca giderken bizler yeryüzünde sağa sola savrulmamak için daha bir savaş veriyoruz. Zaman öyle ya da böyle akıp giderken bazı şeyleri fark etmenin yükü bizi daha derinden yaralıyor. Ama hayat böyle bir yer değil mi?
Bazen öyle tuhaf duygular yaşıyoruz ki anlatmaya bile mecaliniz kalmıyor…
Yazmayı o yüzden seviyorum…
Kendimi anlamak için yazıyorum…
İnsan başkasını anlamak için okuyor.
Astrolojide böyle bir yer zaten…
İnsanın bu dünya üzerinde aklını kaybetmeden kendini idare etmesi oldukça zordur. Astroloji sizin akıl halinizi korumanıza yardımcı olur. Sizi yaşanılan tüm kötülüklere ve haksızlıklara rağmen ayakta tutan en sağlam ayaktır. Şöyle düşünün; depresyondaysanız veya kıskançlık krizindeyseniz ya da başka bir deyişle yalnızlık hissediyorsanız ne olursanız olun ya da kim olursanız bu durumla bir şekilde başa çıkıyor olmalısınız. İsterseniz bilim adamı olun, isterseniz astronot olun isterseniz cumhurbaşkanı olun. Bu rahatsızlık verici durumu algılayarak değiştirmek sadece sizin elinizdedir. Ama tanımlayamadığınız bir duyguyu değiştirmek kolay mıdır? Kabul etmediğiniz bir şeyi değiştirebilir misiniz?
Astrolojide tek önemli konu, insanın kendinin farkına varması üzerinde yoğunlaşmaktır.
Bu güneş tutulması ile yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Şu an kendinizi gereğinden fazla köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bugün tüm gün kendinize zaman ayırmak ya da hayatınızın diğer detaylarını düşünmek yerine kendinizin mutlu olabileceği şeyleri yapmak adına harika olduğunu söyleyebilirim. İçinizden gidip o son sözü söyleme isteğiniz o kadar fazla ki…
Ama söylemeyin.
İnsanlar seni taşa tutarlar.
Annen tutar, baban tutar, kardeşin ya da en yakın dostun dediğin insan seni taşa tutar.
Zaten en sert taş yakınından gelir. Bu taşı ona atmak ya da elinle taşla beklemek yerine hemen onla kendine bir kale inşa etmelisin. Hemen hayatın içine karışmalısın. İnsan kırgın ve üzgün olunca o hayatın içine karışamıyor aslında biliyorum ama bunu başaranlar kazanıyor.
Hayatımda bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Sizler de çok karşılaştınız. Kimsenin yanına hiçbir şey kalmıyor. Bunu defalarca gördüm. Kendimden vazgeçip başka insanlara karşılıksız hizmet etmeye başlayınca inanılmaz bir ilahi adalet sistemi çalışmaya başladı. Bakın bu sırrımı yalnızca sizle paylaşacağım. Hayatımda insanlara yardım etme niyetimi temizlediğim günden beri inanılamaz hızlı bir ilahi adalet çarkı çalışmaya başladı. Mesela birine karşılıksız yardım etmek ve ondan bunu beklemek duygusunu yok saymakla hayatımın içinde beni üzen şeylerin 1 hafta sonra cevabını aldım. Bu inanılmaz bir hızdı. Eskiden ilahi adaleti görmem birkaç yıl hatta yıllar sürerdi. Şimdi üzenler için üzülmeye başladığım evreye geçtim. Hiç hakketmediğim şekilde gördüğüm davranışlardan en hızlı sorunsuz çözümler, sonuçlar Allah yardımıyla geliyor. Bu inanılmaz bir deneyim. Bunu yaşamak kolay değil. Çok yıprandım. Kalbinizdeki tüm kinden, nefretten kurtulmak zorundasınız. Bu da yıpratıcı ve yorgunluk verici.. Çünkü insanın doğasına çok aykırı bir durum.
Biliyorum, sistem bizi test ediyor.
Çünkü Kova burcu kolektif demektir, insan demektir.
Yaşanılan son ay tutulması ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayatınızda değişmesi gereken şeylerin köklü değişimlerine şahitlik ederken bir yanda da kabul etmesi çok zor oluyor.
2022 yılı, ABD için çok farklı bir yıl olacak. Akrep güney düğüm, Hades'in ağzı gibi bir Pandora kutusunu açacak ve tüm kötü suçlar gün ışığına çıkacak. En şok edici açıklamaları göreceğiz. Akrep çok karanlık bir kara delik olabilir. Kötü bir koku her yeri sarar ve sen kaçmak için çabalarsın.
Akrep Güney düğüm ekseni; 19 Kasım boğa ay tutulması ve akrep yeniayı ile 2022 senesinin fragmanı zaten göstermeye başladı. Tüm dünyada, özellikle de en savunmasız kişilerin başında dizginsiz bir güce sahip olanlarla ilgili sırlar ve karanlık meseleler gün ışığına çıkmaya başladı. Pandora belgeleri, Facebook ve diğer sosyal medya devlerinin yaşadıkları aksilikler ve arka planda yapılan haksızlıklar ortaya çıkmak için yola çıkmış durumdadır.
Facebook ve Instagram kesintisinden sonra haber akışlarında bazı ölülerin hesaplarının açıldığını fark ettik diye açıklamalar yapıldı. Daha önce engellenen veya esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan insanlar yeniden ortaya çıktı. Kendimden bir örnek vermem gerektiğinde İnstagram’da bir sabah uyandığımda takipçi sayım 945K görünüyordu. Hala ekran görüntüsü bulunmaktadır. Sonra ertesi gün tekrar eski haline geldi 745K döndü. Yurtdışında herkeste 945K görünüyordu ve 745K sadece Türkiye’de görünüyordu. Instagrama e-posta attım. Bu itibarsızlık taşıyor benim için dedim. Açıklama gelmedi ama 1-2 saat içinde hemen düzeldi.
Buralarda değişen ve şaşırtıcı olaylar yaşayacağımızın izlerini sürmeye başladım. Dünyanın sarsıcı olaylar içine çekilmesi elbet ki bizlerde nasıl bir durum yaratacaktı?
Gerçekten büyük değişimlere gidiyoruz. Bunun içinde kendine yer bulmalısın.
Genel olarak, en iyi saklanan korkularınızı ve duygusal güvensizliklerinizi ortaya çıkaran bir kriz meydana gelmeden insan kendini değiştirmiyor. Tehlike ve savunmasızlık duygusu, insanlarda daha fazla şüphe, kıskançlık veya karşılıklı bağımlı ilişkilere sahip olmanıza neden oluyor.
Korktuğunuzda veya bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda, korunmaya, ilgilenilmeye ihtiyaç duyuyoruz ve çoğu zaman yanlış insanlara veya her derde deva bir çözüme güvenmek için değişmekten ödümüz kopuyor.
Sabah 9 civarlarında başlayan tutulma 11:57’de zirve noktasında olacak ve akşam 17:30’dan sonra bitecek.
Bugün sığınaklara falan kaçmanıza gerek yok. Olay ve durumları sakın ola abartmayın. Sadece gün içinde sizi aşacak sorumlulukları gereğinden fazla üstlenmeyin. Daha sakin ve yavaş bir gün geçirmeyi seçin. Kimsenin sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin.
İçinizden de dışınızdan da bu nasıl tutulma böyle dediğinizi ya da diyeceğinizi duyar gibiyim.
Bu hayatınızı evirdi çevirdi, sağa büktü olmadı biraz da sola büktü. Geçmişe sıçradı sonra geçmişi aldı geleceğe kattı. Elinizdeki sebepler sizleri kör bir noktaya taşıdı. Kendi hayatınızı dışarıdan izlemek istiyorsunuz. Çünkü içinden çıkamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu düşünce o kadar yanlış ki…
Tüm hizmetlerinizde yaşam tarzınızda ve anlayışınızda eksik olan empati, dolunay ve tutulmalar zamanlarında krizler ya da yüzleşmeler olarak bize yansır. Lakin canınız yanıyorsa bir yerlerde az empati yapmış olabilir miyim sorusunu kendiniz için doğru soru olarak sorabilirsiniz.
Ezber, empati yoksunu insanların kullandığı bir yöntemdir. Konun içine girip gerçekten öğrenmeye niyet ederseniz bir şeyleri ezberlemek ya da akılda tutmak zorunda kalmazsınız. Ay tutulması sizden ezberleri bozmanızı istiyor. Hem ezberler bozulmak için değil midir :)
Ay tutulması var olan içgörü ve ilerleme için bir fırsat olduğuna işaret eder. İnsanlar genellikle çaresizlik hissi nedeniyle bu zamanlarda duygusal olarak tepki verirler. Hayatlarının olmasını istedikleri yer ile şu anda olduğu yer arasındaki mesafenin farkına varırlar.
Çoğu zaman, bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Hayata çok fazla boşluk vermemeniz için sürekli üretmeyi ve çalışmayı seçmelisiniz. Yaşam boşlukları sevmiyor maalesef…
Ne demiş astromatik hanım; Düşmek bir kaza, yerde kalmak bir seçimdir.
Ay tutulmasına doğru yaklaşıyoruz.
19 Kasım sabah saatlerinde başlayıp öğlen zirveyi görüp 15:00 civarlarında tamamlanacak ve sonra 17:00 civarında ay ikizler burcuna geçiş yapacak.
Elbet o gün bir şeyler olmayacak ama o gün içinizde bazı şeylerin yer değiştirdiğini hissedeceksiniz. Ruh o kadar önemli bir değerdir ki… Bu tutulmalar sadece ruhumuzu, aklımızı bize resmeder.
Ruhunuz ya da aklınızı ispat etmek ne zordur dimi? Bedeninizin olduğunu hemen ispat edebiliriz. Oradasınız işte el, kol ve bacak orada duruyor.
Beden var ama ruh nerde?
Ruhu, kalbi aynı titreşimde olan insanlar birbirini çekiyor. Olmayanların birbirinden haberi yok. Siz bu yazıyı okuyorsunuz. Benim verdiğim titreşimi alıyorsunuz. Sonra alıp bu yazıyı başka birine atıyorsunuz belkide umurunda olmuyor. Bu kim ki diyor? Ya da şansı varsa onuda bu frekansa çekiyorsunuz. Sizce bizler her akşam Radyo D’de 20:00’ de toplanmaktan neden mutluyuz. İyi ruhlar yalnız olmadığını gördüklerinde daha fazla direnirler. Biz yalnız değiliz duygusu öyle anlamlıdır ki..
2021 Senesi bitiyor ve yıl boyunca bizi en çok zorlayan Satürn-Uranüs karesinin gücünü daha fazla hissettiğimiz günlerdeyiz.
Bu geceyi 5 kasıma bağlayan sıradan 00:05’te akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor. Öyle bir bıkmışlık var ki içinizde bunu çok iyi anlıyorum. Duygularınız şu an ne yöne savrulacak ya da nerde olmanız gerekiyor bunu bilmiyorsunuz. Şu an ay Yeniay’a doğru ilerliyor. Bugün diğer günlerden biraz daha karanlık ve kaygılı geçebilir. Kendinizi bunaltmak yerine daha iyi hissettiğiniz yerlerde olmayı seçin. Kendi dünyanızda çözemediğiniz ne varsa artık çözüme doğru ilerliyor. Şu an asla yapmam dediğiniz her şeyi yapmaya hazırlanıyor gibisiniz.
Neden olması gerekenler için savaşmak zorundayız?
Mars/Satürn arasındaki kare açı ve Yeniay’ın Uranüs’e karşıtlık yapması beni düşündürtüyor elbet ama korkutmuyor. Bu açılar sarsıcı olayları ve devrimleri önümüze getirir. Buna asla hazır olmayacaksınız. Ne yaparsak yapalım hiçbir zaman kendimizi hazır hissetmeyeceğiz. Belki astroloji takip edenler olarak diğerlerine göre daha az sarsılacağız ama en azından iç görümüzü kaybetmemiş olacağız. Güneş ve Ay’ın belli ölçümlerle hareket ettiğini unutmazsak yaratanın da bizler için planları elbet vardır.
Korku çok güçlü ama bir o kadar da insanın hayatta kalmayı ve yaşamı sürdürebilmeyi sağlaması için önemli bir duygudur. Korkuyu en iyi umut etmek yıkar. Hedefler, umutla beslenir. Beklentisi olan, yaşamı önemseyen insanlar aslında korkar. Korku varsa yaşam vardır. Ama bunun yanında umut gelişir. Bu bir savaştır. Umut olmazsa hayat biter. Anlam bulamazsınız. Umudu daha yüksekten tutarsanız korku kalmaz. Korkular kaybolur.
Korku sessizleşir. Ama tamamen gitmez, gitmemelidir.
Mesela asansör korkusu ya da dişçi korkusu…
O koltuktayken ya da asansör içindeyken kendine 'geçecek' dersin. Bu korkuyu yenmemin değil, bastırmamın bir yoludur. Sonra zamanla bir şey olmadığını gördüğünde bunu belki yenersin. Ya da yenmiş gibi yaparsın…
Artık adım adım akrep burcundaki yeniaya doğru ilerliyoruz. 5 Kasım gece saatlerinde yeniay doğacak. Garip bir bilinçaltı doluluğu içindeyim. Dün bazı rüyalar gördüm. Öyle karışık ki hiç net değil. Bilinçaltı ne kadar karışıksa artık kafamın arka planında neler yatıyorsa…
Düşünmekten yorulmuşluk olduğunu anladım...Konuşulmayan ve baskılanan her şeyin zihnimde ağırlık yaptığını fark ettim…
Neyi bırakmam gerektiği korkusunu bile taşıyamaz oldum.
Eskiden adabımla bir korkum vardı. Onu bile elimden aldılar.
Hayat muazzam döngüsel bir yer…
Sizi mutlaka ne olursa olsun çözemediğiniz ve yarım bıraktığınız olaylarla ya da kişilerle karşı karşıya koyuyor. Hayatımda öyle çok örneğini yaşadım ki…
Bunu zamanı gelince size anlatacağım.
Şu an o kadar eminim ki hak etmediğiniz muamelelerle karşı karşıya kaldığınıza…
Kasım ayından hepinize selam olsun. Zaman oldukça hızlı geçiyor ve gerçek bir kova çağına doğru tüm hızımızla ilerliyoruz.
Kasım ayı gündemimizde neler var?
Ayın Gündemi
05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.
05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.
06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.
19 Kasım Cuma saat 11.57’de Boğa burcunda bir AY TUTULMASI gerçekleşiyor.
22 Kasım saat 05.34’te Güneş, Yay burcuna geçiyor.
Burcunu söyle sana tatilini söyleyeyim
Yolculuk kendimizi keşfetmenin en muhteşem yollarından. İş ki nereye gideceğimizi bilelim... 2022 astroloji haritasını önümüze koyduk ve 12 burca rota çizdik. İkizler Artemis Tapınağı’nı, Aslanlar Bodrum’u ziyaret etmeli. Koçların yolu Mısır’dan, Başakların yolu Yunanistan’dan geçerse huzuru bulabilirler.
Koç
Heyecanlı ve içsel bir gezi
Yeni yılda gideceğiniz yerler, aklınızdan bile geçmeyenler olacak. Heyecanlısınız. Mısır piramitleri matematik ve sanat üstü duruşuyla size rehber olacaktır. Yükseklik rekorunun binyıllarca kırılamadığı bu yapılar, kendi içinizde kırdığınız birden fazla rekoru düşününce sizi ruhsal olarak besleyebilir. Düşünmeye, rahatlamaya ve düzene ihtiyacınız var. Piramitlerdeki odalar, sizi içinizdeki odalarda bir geziye çıkarabilir. Aradığınız düzeni bu içsel gezide bulma şansınız var. Kaygılarınızdan kurtulun, hayatınızı yaşayın.
Boğa
Bu yıl hayalleri gerçek kılın
Efsanelerden bir gerçek ortaya çıkardınız ve çıkarmaya devam edeceksiniz. Sizi, cezbedici mimarisiyle Paris’te hayal ettik. Size düşen, bu yıl bu hayali gerçek kılmak! Yeni bir vizyona sahipsiniz ve benzerlerinden farklı olacak her şeye açıksınız. İçinizde bu sevgiyi hissetmeye başladınız, Parfüm Müzesi’nin güzel kokuları şu anki hislerinize ortak olabilir. Göründüğünüzden farklı olduğunuzu ve efsaneleri aşkla birleştirebileceğinizi ispatlayabilirsiniz. Louvre Müzesi’nde sevginizi sanata dönüştürebilir, Eyfel Kulesi’ne çıkarak aşkınızı yükseklerde yaşayabilirsiniz.
İkizler
Yıkılsa da anlamlı
Sevgi ve aşkı daha iyi anladığınız zamanlar yaşıyorsunuz. “Benden geriye ne kaldı ki!” diye düşünmek ve üzülmek yerine, kalanlarla kurulan ihtişama odaklanabilirsiniz. Bunu hayal etmek zorsa bir İzmir bileti alın ve yıkılmışken bile anlamından ödün vermeyen Artemis Tapınağı’nı ziyaret edin. Bu alanda oturun ve düşünün... Siz şimdi bu fikirle ve tecrübeyle hayatınızda neler yapabilirsiniz? Bunları nereye koyabilirsiniz? Kopya verelim, öncelik kalbinizde olsun. Çünkü diğer her şey teker teker yerini bulacaktır.
Yengeç
Kalbinizi aydınlatın
Ne kadar yorulduğunuzdan ziyade, neler tecrübe ettiğinize odaklandığınızda hayatın sizin için güzel planları olduğunu görebilirsiniz. Yeterince aydınlanmış olmanızın şerefine, 2022 için yönünüzü İskenderiye Feneri’ne çevirdik. Tarihte inşa edilmiş en yüksek fener şimdi yok ama geçmişte orada olduğunu bilmek kalbinizi aydınlatabilir. Yöresel lezzetlerle tanışırken yüzünüzü güldürecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Engelleri aşmanın karanlık olmayan yanlarını öğrenmek, ufkunuzu genişletecektir.
Aslan
Kıymetli taşlar arasında...
Daha çoktan ziyade daha güzel sevilmeyi istiyorsunuz. Bunun dışında kalan her şeyi gömdünüz. Hazırsanız soluğu Bodrum’daki Halikarnas Mozolesi’nde alın. Dışarıdan harabeyi andıran mekânlar sizi sıkabilir. Yakınlaştığınızda, kırılıp dökülen şeyin içinden kıymetli taşların çıktığını görebilirsiniz. Hayatınızın bir yansıması bu. Kırıldığınız yerin, yani tam da kalbinizin kıymetli taşlarla bezeneceğini düşünün.
Başak
Zafere doğru yürüme zamanı
Bırakmanın ve sadeleşmenin hazzını deneyimlediniz. Elinizden gelene bazen siz bile şaşırdınız. Ama kabul edin, ortaya devasa bir eser çıktı. Şimdi mutluluğu hak ettiniz. Bu yüzden sizin için belirlediğimiz nokta Atina’daki Zeus Tapınağı oldu. Zeus’un artık orada olmayan heykelinin bir elinde zafer tanrıçası, diğerinde hazine vardı. Tanıdık geldi mi? Tıpkı sizin gibi, çünkü artık kalbiniz bir zafere doğru ilerliyor. Siz yolunuzu açın, gerisini hayat önünüze getirecektir.
Terazi
İçiniz kıpır kıpır, seyahatiniz sakin
Bu yıl yönetici gezegeniniz Venüs’ün çok hareketli olması sevgi konusunda heyecan veriyor. İçiniz kıpır kıpır ve yeni başlangıçların hevesi içindesiniz. Sizin için biraz daha kafa dinlemeli bir yer seçtik. Çarpıcı göl manzarası, dağlarıyla Lozan coşku verici bir deneyim ve aşkı, sevgiyi, huzuru bulabileceğiniz bir yer. Şehir kaosundan uzak... Yeşiliyle huzur verecek, gölleriyle masal dünyasına taşıyacak, termal sularıyla şifa dağıtacak tertemiz Lozan’a gitmeye ne dersiniz?
Akrep
Deniz kenarı planları yapın
2022’de aradığınız tek şey huzur ve aşk olabilir. Su kenarında kendinizi hiç olmadığı kadar iyi hissedersiniz. Ruhunuzu da dinlendirmek, enerjinizi toplamak için size önerimiz tekneyle mavi tur veya Yunan adaları seyahati. Bunun dışında yeşili bol her yer kaygılarınızı azaltacak ve yaşama umut dolu bakmanızı sağlayacak. Güneş tutulması dönemlerinde, özellikle 30 Nisan ve 16 Mayıs civarında deniz kenarı tatilli planlarınızda olsun.
Yay
Termal ve şifalı tatiller
İşleriniz fazlasıyla yoğun. Şu sıralar içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor olabilir ama kaplıca gibi şifa veren yerler size iyi gelebilir. Eğer ülke dışı bir yerler isterseniz Kıbrıs’ı tercih edebilirsiniz. Şu sıralar uzun mesafeler ya da zahmetli yolculuklar sizi yorabilir. Daha yakın ve sizi dinlendirecek motivasyon tatilleri organize edin. 2022’de 20 Ağustos sonrası Mars’ın İkizler burcuna geçmesiyle hayatınızda yeni bir serüven başlatacaksınız. Bu dönem adeta kendinizi seyahate verip dinlenme zamanı olabilir.
Oğlak
Mola vermeyi öğrenin
İşiniz başınızdan aşkın olabilir veya para harcamak sizi mutsuz ediyordur. Bu yüzden size vereceğimiz ülke önerileri pek gerçekçi gelmeyebilir. Bu durumda size bulunduğunuz ülkenin içinde kendinizi rahatlatacak kısa tatiller yapmak kalıyor. Mutlaka mola vermeyi öğrenmeniz gerek, hafta sonu doğayla baş başa kalarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bolu Yedigöller’le başlayabilirsiniz. Bu yeşil cennet yaşama duyduğunuz özlemi ve tutkuyu hatırlatabilir.
Kova
Bilinmeyeni bulun
İhtiyacınız olan tek şey üzerinizdeki ataletten kurtulmanız. Seyahat ve keşifler içinizdeki huzuru yakalamanıza yardımcı olacaktır. Pandemi, ekonomik sıkıntılar gibi konular belki de planlarınızı bozdu ama yine de keşfedilmemiş yerleri tercih edebilirsiniz. Size tarihi, estetiği, mutfağı ve mimarisiyle ünlü İtalya’yı seçtik. Bağımsız ruha sahipsiniz ve size huzuru ve mutluluğu verecek şeyler, görülmemiş yerleri keşfetmek olacaktır. Bu yurtiçinde de mümkün.
Balık
Masal ülkesine gidemiyorsanız…
Korku ve kaygılarınız yüzünden yeteri kadar mutlu hissetmiyor olabilirsiniz. Bembeyaz kar örtülü şehirler ve mekânlar ruhunuza çok iyi gelebilir. İçinizdeki huzuru belki de karlarda bulabilirsiniz. Sizin için ‘Karlar Ülkesi’ filmine ilham veren ve kuzey ışıklarıyla ünlü Norveç’i seçtik. Tabii kendi koşul ve şartlarınıza göre başka bir yer bulabilir, kendinize en yakın yeri ‘Karlar Ülkesi’ne dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olan şey masalsı bir dünyada, hayallerle mutlu olmaktır.