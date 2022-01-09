Burcunu söyle sana tatilini söyleyeyim

Günaydın yıldız savaşçıları;

Bugün biraz daha izole olmanız gereken bir gündesiniz. Ay, Koç̧ burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu durum sizi üzen ve yıpratan koskoca 8 senelik bir döngüyü bitirip yeni bir serüvene sizleri taşıyor. Kendinizi yeniden yapılandırdığınız ve yeni kararlar içine gittiğiniz bugün kendinize bir söz verin. Artık toksik ve bağımlılık şekline gelmiş ilişkilerden uzak durun. Bugün Ay ve Kiron kavuşumuyla yaralayıcı konuşmalar içine girebilirsiniz. Özetle sizin için iyi olmayan bir ilişkide ya da size acı veren yerlerde vakit kaybetmeyin. Zaman değerli ve kime harcadığınıza iyi bakın. Şu an içinizdeki bu öfke belkide sadece kendinizedir. Hayatınıza karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu daha yakından keşfedeceksiniz. Bunları bir plana dökmek ve pratik çözümler bulmanız gereken bir süreç başlıyor. Sürekli şikâyet ederek veya sürekli bir şeyleri ve birilerini eleştirerek iyileşmek de başkalarına iyi gelmek de mümkün değildir. Kendimizle kurduğumuz değer ilişkisini zedeleyen değil bu ilişkiyi destekleyen, bize ‘çiçek açtıran’ insanlarla ilişkilerimize ağırlık vermemiz yaşam kalitemizi de arttırır.

Venüs Döngüsü; Güneş ile Venüs’ün her 8 yıl da bir aynı burçta kavuşum açısına sahip olmasıdır.

Venüs sekiz yıl içerisinde Güneş’in etrafında 5 döngü tamamlar, hayatlarımız da önemli basamakları oluşturur. Güneşin etrafındaki bu döngü 8/5 Altın Oran ya da Pi sayısına karşılık gelir. Bu sıcak noktaların ana hatlarını çizecek olursanız, aslında bir yıldız şeklini alırlar. Bu yıldıza pentagram adı verilmektedir. Bu, duygularımızı ve arzularımızı yükseltirken, verimli ve destekleyici ilişkiler kurmaya teşvik eder.

9 Ocak Pazar günü saat 03:47’de Güneş ve Venüs Oğlak Burcunda Kavuşum yaparak 8 yıllık yeni bir döngüyü başlatacaktır.

Venüs Retro’su sırasında gerçekleşecek bu kavuşum, bizlerin hayatlarında yeniden kendimizi ispat edeceğimiz bazı başarılara getirecektir. Bu belki sevgide, belki kariyerimizde bir başarı olarak ifade edilebilir.

Venüs sevme şeklimiz, değerlerimiz, sevgimizi nasıl yansıttığımız, estetik bakış açımız, sanatsal yatkınlığımızı ifade eder. Venüs Oğlak burcu temasında sabırlı, ciddi, otoriter ve disiplinli olurken, duygularımız ise hiç olmadığı kadar soğuk ve mesafeli olabilir. Oğlak ve Venüs temalarının bir araya gelmesi sabırlı olmamızı gerektirecektir. Bu dönemde beklenmeyen masraflar aniden ortaya çıkarken sizi değerlerinizi yeniden sorgulamaya zorlayabilir.

Venüs, Oğlak burcunda en son 2013 yılının sonu ve 2014 yılının başında konumlandı. Takvimlerinizi kontrol edin bu tarihlerde neler oldu? Benzer döngü 2022'nin başında da ortaya çıkabilir ama bu sefer 2014’te yaşananların hasat zamanı olarak görebilirsiniz. Eğer ben o dönemlerde çocuktum diyorsanız işte o zaman ailenizin şartlarını incelemelisiniz.

Bir sonraki Venüs Güneş Kavuşumu Terazi burcunda 22.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.