Boğa burcunda Yeniay! Kendi gerçekliğinizi kendiniz yaratın.  

Güzel bir gün diliyorum,Bugün sabah saatlerinde boğa burcunda harika bir yeniay gerçekleşti.
Boğa yeniayları genelde bizleri maddi güvenliğimiz ve parasal kazançlarımızı ortaya sunmamız gereken yeteneklerimiz ile yüzleştirir. Zevkler, güven, sevgi, sadakat, aşk, sanat, estetik, doğa, toprak, üretim gibi alanlarda yenilikler ve gelişme imkânları verebilir.
Bu yeniay size biraz 2018 Nisan-Mayıs ayından gelen birtakım problemleri veya sorunları anlatıyor olabilir. O dönemleri biraz anımsamanızı ve o alanda çözülmeyen güvensizlikleri ya da yaşadığınız o dönem konularınızı çözümleme noktasına getirebilir.
Genelde boyun ve sırt bölgesinde ağrılar ve sinirsel birtakım gerginliklere işaret edebilir. Boyun arkası olarak ifade edilir astrolojide. Boyun ağrıları, boyun tutulmaları, fıtıklar vs. çok konu olabilir bu yeniayda.
Daha manevi boyutta şöyle de düşünebilirsiniz. Sanki mücevher dükkânınız var ama içeride size uygun sizi mutlu edecek tek bir parça yok ve yeni bir şeyler arıyorsunuz duygusu içerisinde olabilirsiniz. Bu yeniay tamda artık yeni oluşumları tetikleyecek düzeyde olacak. En azından bu duyguyu hissetmenizle içinizden bir şekilde bu enerjiyi çıkarttığınızı görebilecek nitelikte olacaksınız. En azından size bu duyguyu yaşatan birileri ya da bir proje ile karşılaşırsanız bu yeniay fırsatı ile kesinlikle sağlam temeller atmanızı tavsiye edebiliriz.
Sahip olduğumuz değerleri korumak ve yeni kaynaklar yaratmak için kararlı olacağınız ve artık maddi, manevi güvenliğinizi hissetmediğiniz yerde durmayacağınızı söyleyebiliriz. Zaman zaman kendimizi kısıtlanmış, baskı içinde engellenmiş hissedebilirsiniz. Para ve sevgi ilişkilerimizde istediğiniz noktada olmadığınızı fark edebilirsiniz. Bunlarla tam anlamıyla yüzleşeceğiniz bir dönem söz konusu olabilir. Ülke olarak ekonomik alanda yeni kararların alınması veya kamu kuruluşları ile ilgili gelişmeler, ülkemizin sahip olduğu öz değerlerle ve kanunlarla ilgili değişimler söz konusu olabilir.
İyi mi kötü mü?
Hepimizin en çok astroloji yorumu dinlerken sorduğu sorudur.
İyi mi olacak kötü mü olacak?
Sosyoloji bilimi, iyi ve kötü kavramlarını kader ve seçim olarak tanımlıyor. İyi ve kötü dediğimiz şey kadere ve özgür iradeye dayanan felsefelerle ilgili değerlerdir. Kaderinizde muhakkak iyi ya da kötü bir şeyler yapmak zorunda olabilirsiniz. Belki de iyi veya kötü olanı seçmek zorundasınız. Değerleriniz ve tutkularınız aslında kaderle ya da özgürlükle aynı şeyler demek değildir. Kader, özgürlük ya da seçim…
Yeniay veya dolunaylar sizin hayatı anlamınıza ve yaşamın karmaşıklığında savrulmanıza engel olur. Bu karmaşıklıkta yaşamın asıl gerçek temasını size sunar. Yaşamda baktığınızda
Hiçbir şeye kayıtsız şartsız iyi ya da kötü zaten değildir.30 yıllık iyi olan eşiniz birden otuz yılın sonunda kötü olabilir. Ya da kötü olarak bildiğiniz bir arkadaşınız hayatınızın en zor zamanında size yardımcı olarak iyi biri olabilir.
Yani yaşam dinamiklerinde bunu bizler, tutkularımızla yaptıklarımızla yani seçimlerimizle belirliyoruz. Tabi birde tutku ve ihtiraslarını kadere yükleyenler var o konu çok ayrı…
Yaşam içinde kötü şeyleri daha çabuk fark ettiğimizden ötürü kimse iyi bir şeyin sonunda ünlü olmaz. Yani ben bugün buraya “çok büyük bir deprem olacak” desem hepiniz bu yazıyı milyonlarca paylaşır ve herkese yayarsınız. Sonucunda o deprem yüzde 99 olmaz. Olmadığında ben artık öyle ya da bu işte kötü senaryo ile bilinen biri olarak sürekli diğer kötü ne senaryo yazacağıma dair takip edilirim. Kötü şeyleri daha çabuk fark ederiz. Fark ettiğimiz her şeye bizler “kötü” deriz. Peki bize sunulan nimetleri ve zaten yolunda giden şeylerine sıklıkla fark ediyoruz? Bu aslında insanlığın sorunu, gökyüzünün değil…
Asıl sorunun ne olduğunu belirlemek yeniay ve dolunayların görevidir. Böylelikle gezegenlerin ne durumda olduğuna göre asıl sorunu bulursunuz. Asıl sorunun ne olduğunu
Belirlemek ahlaki bir sorumluluktur. Eğer kendi sorunlarınızı çözmek istiyorsanız ortada ne gibi bir sorun olduğunu anlamalısınız. Genelde tutulmalar, yeniay ve dolunaylarda muhakkak eski kadim astrologlar doğal afetlere ya da şaşırtıcı olayların gelişine dikkat etmişlerdir. Her astrolog hemen hemen dolunay ve yeniay yazısına deprem olabilir, volkan patlayabilir, terör olabilir gibi ifadeler kullanır. Bu klasikleşmiş bir durumdur. Bunlardan herhangi biri olma yönünde gerçekleştiğinde “ben bildim” demek ister. Bu doğal bir ihtiyaçtır. Her türlü olasılığı yazmak neler olacağını öngörmek ister. Benim size önerim: Eğer bir yerde astroloji ile ilgili olumsuz bir yorum okursanız bunu hemen kafanızda yok etmenizdir. Çünkü her insan her şeyi başarabilir ve iyi deneyimler yaşayabilir. Bu yüzden sizden rica ediyorum potansiyellerinizle ilgilenin. Astroloji ve doğum haritanız sadece bununla ilgilenir. Bu yeniay ise sizin hayatınızdaki gerçek yönleri keşfetmenize yardımcı olacaktır.
Dememiz o ki, usta olan kişi güç peşinde değildir ve bunun için güçlü olur. Zayıf olan kişi gücün peşinde koşar ve bu yüzden güçlenemez, zayıf kalır. İnsan içindeki gücüyle hareket etmeli, gücün peşinde koşanlar yok olmaya mahkumdur. Bir insan bir şeyi gerçekten istediğinde, evrende yer alan her şey onun olması için harekete geçer. Ne olmasını istiyorsan onu seç ve iste. Sen seçmeden önce evrendeki tüm olasılıkların senin için hazır olduğunu bil. Bir insanın elindeki en büyük güç seçebilme gücüdür.
Mutlu günler dilerim…
Boğa burcunda Yeniay! Kendi gerçekliğinizi kendiniz yaratın.
Güzel bir gün diliyorum,Bugün sabah saatlerinde boğa burcunda harika bir yeniay gerçekleşti.
Boğa yeniayları genelde bizleri maddi güvenliğimiz ve parasal kazançlarımızı ortaya sunmamız gereken yeteneklerimiz ile yüzleştirir. Zevkler, güven, sevgi, sadakat, aşk, sanat, estetik, doğa, toprak, üretim gibi alanlarda yenilikler ve gelişme imkânları verebilir.
Bu yeniay size biraz 2018 Nisan-Mayıs ayından gelen birtakım problemleri veya sorunları anlatıyor olabilir. O dönemleri biraz anımsamanızı ve o alanda çözülmeyen güvensizlikleri ya da yaşadığınız o dönem konularınızı çözümleme noktasına getirebilir.
Genelde boyun ve sırt bölgesinde ağrılar ve sinirsel birtakım gerginliklere işaret edebilir. Boyun arkası olarak ifade edilir astrolojide. Boyun ağrıları, boyun tutulmaları, fıtıklar vs. çok konu olabilir bu yeniayda.
Daha manevi boyutta şöyle de düşünebilirsiniz. Sanki mücevher dükkânınız var ama içeride size uygun sizi mutlu edecek tek bir parça yok ve yeni bir şeyler arıyorsunuz duygusu içerisinde olabilirsiniz. Bu yeniay tamda artık yeni oluşumları tetikleyecek düzeyde olacak. En azından bu duyguyu hissetmenizle içinizden bir şekilde bu enerjiyi çıkarttığınızı görebilecek nitelikte olacaksınız. En azından size bu duyguyu yaşatan birileri ya da bir proje ile karşılaşırsanız bu yeniay fırsatı ile kesinlikle sağlam temeller atmanızı tavsiye edebiliriz.
Sahip olduğumuz değerleri korumak ve yeni kaynaklar yaratmak için kararlı olacağınız ve artık maddi, manevi güvenliğinizi hissetmediğiniz yerde durmayacağınızı söyleyebiliriz. Zaman zaman kendimizi kısıtlanmış, baskı içinde engellenmiş hissedebilirsiniz. Para ve sevgi ilişkilerimizde istediğiniz noktada olmadığınızı fark edebilirsiniz. Bunlarla tam anlamıyla yüzleşeceğiniz bir dönem söz konusu olabilir. Ülke olarak ekonomik alanda yeni kararların alınması veya kamu kuruluşları ile ilgili gelişmeler, ülkemizin sahip olduğu öz değerlerle ve kanunlarla ilgili değişimler söz konusu olabilir.
İyi mi kötü mü?
Hepimizin en çok astroloji yorumu dinlerken sorduğu sorudur.
İyi mi olacak kötü mü olacak?
Sosyoloji bilimi, iyi ve kötü kavramlarını kader ve seçim olarak tanımlıyor. İyi ve kötü dediğimiz şey kadere ve özgür iradeye dayanan felsefelerle ilgili değerlerdir. Kaderinizde muhakkak iyi ya da kötü bir şeyler yapmak zorunda olabilirsiniz. Belki de iyi veya kötü olanı seçmek zorundasınız. Değerleriniz ve tutkularınız aslında kaderle ya da özgürlükle aynı şeyler demek değildir. Kader, özgürlük ya da seçim…
Yeniay veya dolunaylar sizin hayatı anlamınıza ve yaşamın karmaşıklığında savrulmanıza engel olur. Bu karmaşıklıkta yaşamın asıl gerçek temasını size sunar. Yaşamda baktığınızda
Hiçbir şeye kayıtsız şartsız iyi ya da kötü zaten değildir.30 yıllık iyi olan eşiniz birden otuz yılın sonunda kötü olabilir. Ya da kötü olarak bildiğiniz bir arkadaşınız hayatınızın en zor zamanında size yardımcı olarak iyi biri olabilir.
Yani yaşam dinamiklerinde bunu bizler, tutkularımızla yaptıklarımızla yani seçimlerimizle belirliyoruz. Tabi birde tutku ve ihtiraslarını kadere yükleyenler var o konu çok ayrı…
Yaşam içinde kötü şeyleri daha çabuk fark ettiğimizden ötürü kimse iyi bir şeyin sonunda ünlü olmaz. Yani ben bugün buraya “çok büyük bir deprem olacak” desem hepiniz bu yazıyı milyonlarca paylaşır ve herkese yayarsınız. Sonucunda o deprem yüzde 99 olmaz. Olmadığında ben artık öyle ya da bu işte kötü senaryo ile bilinen biri olarak sürekli diğer kötü ne senaryo yazacağıma dair takip edilirim. Kötü şeyleri daha çabuk fark ederiz. Fark ettiğimiz her şeye bizler “kötü” deriz. Peki bize sunulan nimetleri ve zaten yolunda giden şeylerine sıklıkla fark ediyoruz? Bu aslında insanlığın sorunu, gökyüzünün değil…
Asıl sorunun ne olduğunu belirlemek yeniay ve dolunayların görevidir. Böylelikle gezegenlerin ne durumda olduğuna göre asıl sorunu bulursunuz. Asıl sorunun ne olduğunu
Belirlemek ahlaki bir sorumluluktur. Eğer kendi sorunlarınızı çözmek istiyorsanız ortada ne gibi bir sorun olduğunu anlamalısınız. Genelde tutulmalar, yeniay ve dolunaylarda muhakkak eski kadim astrologlar doğal afetlere ya da şaşırtıcı olayların gelişine dikkat etmişlerdir. Her astrolog hemen hemen dolunay ve yeniay yazısına deprem olabilir, volkan patlayabilir, terör olabilir gibi ifadeler kullanır. Bu klasikleşmiş bir durumdur. Bunlardan herhangi biri olma yönünde gerçekleştiğinde “ben bildim” demek ister. Bu doğal bir ihtiyaçtır. Her türlü olasılığı yazmak neler olacağını öngörmek ister. Benim size önerim: Eğer bir yerde astroloji ile ilgili olumsuz bir yorum okursanız bunu hemen kafanızda yok etmenizdir. Çünkü her insan her şeyi başarabilir ve iyi deneyimler yaşayabilir. Bu yüzden sizden rica ediyorum potansiyellerinizle ilgilenin. Astroloji ve doğum haritanız sadece bununla ilgilenir. Bu yeniay ise sizin hayatınızdaki gerçek yönleri keşfetmenize yardımcı olacaktır.
Dememiz o ki, usta olan kişi güç peşinde değildir ve bunun için güçlü olur. Zayıf olan kişi gücün peşinde koşar ve bu yüzden güçlenemez, zayıf kalır. İnsan içindeki gücüyle hareket etmeli, gücün peşinde koşanlar yok olmaya mahkumdur. Bir insan bir şeyi gerçekten istediğinde, evrende yer alan her şey onun olması için harekete geçer. Ne olmasını istiyorsan onu seç ve iste. Sen seçmeden önce evrendeki tüm olasılıkların senin için hazır olduğunu bil. Bir insanın elindeki en büyük güç seçebilme gücüdür.
Mutlu günler dilerim…