Bir yıl gibi süren OCAK ayının sonuna geliyoruz!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Yeni bir düzen kurmaktan korkma!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Merkür, Kova burcunda kavuşuyor. Söyleyeceğin çok şey varken hiçbir şey konuşacak hevesiniz yok. Bu durum sizi istemsiz sözler sarf etmeye götürebilir. Bazı şeyler yeniden oluşturulup yeniden şekillenmesi gerekiyor. Uzun süren bir iş teklifi ya da bitmeyen bir iş projeniz varsa bunların sonuçlarını almaya doğru gidiyorsun. Enerjini, insanların seni sevmesi için harcamak yerine sana hizmet etmeyen şeyleri hayatından temizleyerek harcamalısın. Bu temizlik sana boşalan yerleri doldurmak için çok büyük güç verecek. Şartlara uyum sağlamak, ilkel benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bu senenin sınavı. Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde!

Her yerde güneş Merkür kavuşuyor şu saatte dilek tutun gibi yazılar okuyacaksınız. Bunlar içinde kaybolmamanızı öneririm. Bu saatler güzel saatler doğru ama bugünü kendi alanınızda pozitif düşünerek, dua ederek, kimseye öfke duymamayı başararak geçirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Şimdi siz bu yazıyı okurken sizin Güneş/Merkür kavuşum saatinin kaçta olduğunu aradığınızı biliyorum. Buraya da bilerek yazmıyorum. Bunu bir beklenti haline dönüştürmeyin.

24 OCAK Mars Oğlak Süreci Bugünden İtibaren Başlıyor!

Mars harekete geçmekle ilgilidir, savaşçı ve mücadeleyi seven bir gezegendi. Oğlak burcu ise disiplin, sıkı çalışma, kariyer, mesafeli olma gibi temaları da içermektedir.

Mars’ın Oğlak Burcuna geçmesi ile hayatınızın en önemli gündemi iş yaşamınız olacaktır. Hayatınızın her alanında son derece azimli, kontrollü, doğru stratejileri belirlediğiniz bir dönem başlıyor. Bu dönemi bir dağın zirvesine tırmanmak gibi düşünebilirsiniz, hedef belirleyip adım attığınız ve tırmanmaya başladığınız bir süreç var önünüzde.

İlişkilerimizde ise duygusal güven ve maddi güç arayacağımız bir sürece işaret edecektir.