Bir yıl gibi süren OCAK ayının sonuna geliyoruz!

Yeni bir düzen kurmaktan korkma!
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Merkür, Kova burcunda kavuşuyor. Söyleyeceğin çok şey varken hiçbir şey konuşacak hevesiniz yok. Bu durum sizi istemsiz sözler sarf etmeye götürebilir. Bazı şeyler yeniden oluşturulup yeniden şekillenmesi gerekiyor. Uzun süren bir iş teklifi ya da bitmeyen bir iş projeniz varsa bunların sonuçlarını almaya doğru gidiyorsun. Enerjini, insanların seni sevmesi için harcamak yerine sana hizmet etmeyen şeyleri hayatından temizleyerek harcamalısın. Bu temizlik sana boşalan yerleri doldurmak için çok büyük güç verecek. Şartlara uyum sağlamak, ilkel benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bu senenin sınavı. Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde!
Her yerde güneş Merkür kavuşuyor şu saatte dilek tutun gibi yazılar okuyacaksınız. Bunlar içinde kaybolmamanızı öneririm. Bu saatler güzel saatler doğru ama bugünü kendi alanınızda pozitif düşünerek, dua ederek, kimseye öfke duymamayı başararak geçirmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Şimdi siz bu yazıyı okurken sizin Güneş/Merkür kavuşum saatinin kaçta olduğunu aradığınızı biliyorum. Buraya da bilerek yazmıyorum. Bunu bir beklenti haline dönüştürmeyin.
24 OCAK Mars Oğlak Süreci Bugünden İtibaren Başlıyor!
Mars harekete geçmekle ilgilidir, savaşçı ve mücadeleyi seven bir gezegendi. Oğlak burcu ise disiplin, sıkı çalışma, kariyer, mesafeli olma gibi temaları da içermektedir.
Mars’ın Oğlak Burcuna geçmesi ile hayatınızın en önemli gündemi iş yaşamınız olacaktır. Hayatınızın her alanında son derece azimli, kontrollü, doğru stratejileri belirlediğiniz bir dönem başlıyor. Bu dönemi bir dağın zirvesine tırmanmak gibi düşünebilirsiniz, hedef belirleyip adım attığınız ve tırmanmaya başladığınız bir süreç var önünüzde.
İlişkilerimizde ise duygusal güven ve maddi güç arayacağımız bir sürece işaret edecektir.
Kendinize yeni bir sayfa açın. Kendi içinizdeki çatışmalardan uzak durun. Çift kontrol enerjisi içindesiniz. Hayatınızdaki her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri kolayca almanız şu an için zor olabilir. Şu an kendi hayatınızdaki en yetkili kişi sizsiniz. Başkalarının size saygı duymasını istemek yerine saygı görmediğiniz yerlerden çekilin. Başa çıkamayacağınız yaralarınızı derinlemesine kazmayın. Korkularınızın üstesinden gelmeye karar verirseniz, kesinlikle bunu yapacaksınız. Bu dolunay finansal konuda sizleri büyük proje ve başarılara taşıyor olacak.
18 Ocak Salı Uranüs 18:26’da Boğa Burcunda İleri Hareketine Başlıyor
Uranüs mesafe olarak Dünyamıza çok uzak bir gezegendir. Tam bir yörüngeyi tamamlaması yaklaşık 84 yıl sürer. Buna göre, yaşamımız boyunca yalnızca bir kez, yaklaşık 81 yaş bir Uranüs dönüşünü deneyimliyoruz.
Uranüs, Boğa'da en son 1935'ten 1942'ye kadar yol kat etti, bu nedenle o zaman içinde doğanlar Uranüs dönüşünü deneyimliyorlar. Uranüs ve Boğa'nın birleşik enerjileriyle ilk ve son karşılaşmamız olacak. Uranüs ve Boğa garip bir çifttir Uranüs yeniliği sembolize ederken, Boğa geleneği temsil eder. Önümüzdeki sekiz yılı anlamak için Uranüs ve Boğa'ya ayrı ayrı daha yakından bakalım.
Kişisel haritalarımızda Uranüs'ün yer aldığı burç tepkilerimizi, içinde bulunduğu ev ise hayatımızın etkilenen alanını gösterir.
Toplumsal düzeyde,
Uranüs genellikle "Büyük Uyanışçı" olarak anılır ve bizi konfor alanımızdan uzaklaştırır. Uranüs değişimleri teknolojik ve tıbbi gelişmeler ile darbeler ve ilerici ideolojilerle bağlantılıdır.
Değişimden kaçmayın!
Düşünüyorsunuz belki de yaptığım hikâye bu mu?
Ya da onların bana inşa ettiği hikâye bu mu?
18 Ocak Yengeç dolunayı öncesi ay duygularınızı iyice köşeye sıkıştırmış durumda görünüyor. Hisleriniz belki de öyle hissizleşmeğe gidiyor ki…
Çok acı çekiyorsunuz. 15 Yıllık dostluk geride kaldı. Bazı gerçekleri öğrendiniz. Ya yıllar süren bir evlilik belki de ortaklık artık bunun size tezahür eden yönü neyse…
Bu etkilerinizi gidermek için yeni projeler yeni fırsatlar ve mevcut olan ivmenizden daha üst bir noktaya ilerlemek için değerlendirmelisiniz.
Bunu unutmayın, enerji değişebilir.
Bu önümüzdeki iki haftalık süreçte kendinizi sürekli şunları söylemelisiniz. Ben çevremi dinlemeliyim ve gözlemlemeliyim. Doğaya gitmek veya bu zihinsel ağırlığın sizden akmasına izin vermek için temiz hava soluyabileceğiniz bir yere gitmek bile enerjinizi değiştirebilir. Bol yürüyüşler sizi oldukça dengeleyebilir.
Eğer bunalmış hissediyorsanız, oturun, düşüncelerinizi gözlemleyin.
Plüton, yeniden inşa etmek için yok eder ve dönüşümün gerçekleştiği yer orasıdır!
Güneş’in kimliği, egoyu, bireyselliği, gücü ve gururu yönettiğini anlamak önemlidir. Plüton’un görevi hayatımızın eski ve yıpranmış kısımlarını yıkmaktır. Eskiyi yeniden inşa etmek için yok ederken, başka bir şeyin küllerden doğmasına neden olur; tıpkı anka kuşunun küllerden doğması gibi.
Plüton Oğlak burcundayken ise; bir durumun gerçeğini görmekle ve zincirleri kırmakla ilgilidir.
Bu süre zarfında aniden ortaya çıkmış gibi hissettiren ilişki sorunları yaşayabiliriz. Bu aynı zamanda bir ilişkide, kariyerde veya yaşam yolunda nasıl hissettiğimizin daha fazla farkına varabileceğimiz bir zamandır.
Yalnızlık, depresyon ve kaygı gibi duygular gün yüzüne çıkabilir ve bu duygular hayatı gözden geçirmeniz için bir etmen oluşturabilir. Bu süreçte değişimle ilgili vereceğiniz kararların anlık ve kendiliğinden değil belirli bir süreçte oluştuğunu bilmeniz gerekmektedir.
Unutmayın; Ateş, yakabileceği her şeyi yakana dek yanar ancak o zaman söner…
Bugün bu etkiler olurken anı zamanda Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. İş hayatınızı ya da ekonomik durumunuzu oldukça fazla önemsiyor olabilirsiniz. Bu dünya gelip geçici...
Kendine ve huzuruna odaklan. Mutlu olduğunuz hayatı inşa etmekten vazgeçmeyin. Ailen ya da çevrendeki insanlar seni engelliyor ya da baskılıyor gibi hissedebilirsiniz. Herhangi bir sebepten ötürü sanki özgürlüğün test ediliyor ve yayman gereken ışığı yayamıyorsun.
Ay, İkizler burcunda boşlukta ilerliyor, akşam 19.11'de Yengeç burcuna geçiyor; gerileyen Merkür ve Uranüs ile ilk karesini yapıyor. Bugün kafan dalgın olabilir.
Her şeyin ortaya çıktığı zamanlardayız, sabırlı ol. Aşırı tepki ve aceleci davranışlardan kaçın. İlahi adaleti doğrulukla bekleyenler kazanır. Kendinizi yazarak ifade etmen doğru olacaktır. Söylemleriniz çok ağır ve zorlayıcı olabilir. Aniden içinize gelen ben daha fazla dayanamıyorum duygusu size hata yaptırmasın. Her şey değişir ve değişecektir.
Önemli olan bu süreçte sizlerin ilişkilerinizi ve durumunu nasıl koruduğunuzdur. İşlerimizi mümkün oldukça verimli bir şekilde yapmak için duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. İlişkilerde fazla temkinli ve savunmacı olabiliriz. Duygusal olarak sağlam bir ilişki yaratmak istiyorsanız, gardınızı düşürüp uzlaşmacı olun. Bu dönem farkındalık yaratmak istiyorsanız insanlara karşı saygılı olun ve empati yeteneğinizi arttırın.
Yarın güneş ve Plüton oğlak burcunda tam kavuşum yapacak. Ruhunuzun ışığını söndürmeye çalışanlar olacaktır. Onlardan uzak durun.
Ve Ayrcıa Bunu bu akşam 22:00’da TGRT EU kanalında sizler için hazırladığımız “astromatik canlı Show” da konuşacağız. Artık astromatik hanım televizyonda sizlere bu bilgileri daha evrensel veriyor olacak :)
Görüşmek dileğiyle…
Günün Motivasyon Sözü: “Kalem kılıçtan keskindir, dil ise ikisinin bir araya gelmesinden daha keskindir.” Marcus Garvey
Koç: Kariyer hayatınızda bir dönüm noktasındasınız. Geçmişin korkularını yenerek yeniden başlangıç yapabilmeyi kabullenmelisiniz. Yeniden başlamak sizi daha güçlü kılacak ve hedeflerinize hızlı gitmenize sebep olacaktır.
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde Mars gezegeniyle karşıtlık yapacak. Aynı zamanda Merkür, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Rahatlamaya ve çatışmalardan kaçınmaya çalış.
Gerilim geçecek.
Kontrol etme ihtiyacını bırak.
Öfkene yenilmemelisin.
Hava koşullarının sertleşmesi, fırtınalara veya bazı elektrik kesintilerine karşı dikkatli olmalısın.
Cihazlarının ya da kombi gibi bakımlarını iyice yapmalısınız. Hafta sonuna girerken kendini daha rahatlatman gerekiyor.
Kendinizi tüketerek direttiğiniz her yolda ne yazık ki ilerlemiş değil, sürüklenmiş oluyorsunuz. Artık kendinizi tükettiğiniz şeyleri keşfedin.
Değersiz hissettiren silinir!
Zihinsel gerginlik, temel yapınıza bağlı olarak nasıl yöneteceğinize bağlı olacaktır. İsterseniz bunu hoş karşılayabilirsiniz isterseniz çeşitli isyankar davranışlar içinde olabilirsiniz. Hoş karşılamaya çalışın. Bugün ne kadar esnek olursanız o kadar kırılmazsınız. Bu nedenle katı bir zihinden ziyade esnek olmanız tavsiye edilir. Bazı radikal yeni düşünceleri benimseyin. Ani elektrik kesintileri, internet kesintilerine, kombi arızalarına karşı temkinli olun. Ay’ın Kuzey düğüm ile yakınlık kurması bugün sizlere; Kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir.
Sadece kaderinize cesaretle yürüyüp insan olma yolculuğunuzu başarıyla sonuçlandırmak zorundasınız. Biraz daha sade düşünme dönemi başlıyor! Ünler, namlar, sahip olunan her şey de gelip geçidir. Bu sebeple insanın erdemli yaşaması ve hayatını anlamlı kılan en önemli ölçüttür. İnsanın kendi tanımasından daha büyük bir güzellik evren içinde yoktur.
Şu dönem çok acil olmadığı sürece estetik operasyonlar, diş tedavileri ya da saç kesimleri önerilmez. 04 Şubat sonrası gönül rahatlığı ile kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Yaşam bu kadar hızlı akıp giderken hala kendine saygı duymuyorsun.
Kendine neden kötü davranıyorsun diye kendime sordum geçenlerde?
Milyon tane kaygı, milyon tane değiştiremeyeceğin duygu ya da düşünce…
Tam sinirlendim gittim dolabın kapağını açtım. Bir gofret vardı dolapta oğlanın…
Tam açtım onu yiyecektim. Dedim ki şimdi bunu yiyeceksin sonra başlayacaksın kilo aldım şiştim diye söylenmeye. Şunu daha kontrol edemiyorsun. Burada kendine saygı duymuyorsun diye kızdım. Gofreti yedirmedim kendime.
Mars-Neptün Karesi der ki; Düştüğünüz kuyular sandığınız kadar derin olmayabilir. Belki tutunmaya çalıştığınız ipler kısadır.
10 Ocak günü başlayan ve etkisi oldukça güçlü hissedilecek Mars-Neptün karesi cesaret ve çekiciliğin yanı sıra entrika ve skandallarla ilgilidir. Bu dönem tutkularınızı ve arzularınızı bir amaç için savaşarak ifade etmek istediğimiz zamanlardır.
Birilerini suçlamayın, insanların arkasından konuşmayın, sakinleşene kadar bekleyin, ardından neden işlerin umduğunuz gibi gitmediğini mantıklı bir şekilde düşünün. Bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir veya sadece farklı bir sonuç hayal etmiş olabilirsiniz.
Kendinizi kurban olmuş, korkmuş, zayıf ve savunmasız hissettiğinizde, her şeyin yoluna gireceğine güvenmek çok önemlidir. Kendinize güvenin, dürüst ve merhametli olun.
Bir hafta etkili olacak Mars Neptün Karesi süresince uykulu bir hal içinde olabilir ve özlem duygunuzun artması ile depresif bir hal alabilirsiniz. Gizem ve entrika, şehvet ve libido duygunuzu arttıracağı için sürekli bir arzu halinde olabilirsiniz.
İşler hayal ettiğimiz bir şekilde olmayınca fal, büyü, oyun, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kendimizi kandırıp para kaybedeceğimiz kötü alışkanlıklara da yönelebiliriz. Bunlardan uzak durun. Duygusal istismara açık bir dönemdeyiz.
Ev içinde su ve elektrik tesisatınızı arızalara karşı kontrol ettirin, yola çıkmadan önce aracınızın bakımını yaptırın.
14 Ocak Merkür gerilemesi başlıyor. Bunun için gerekli önlemleri ve havadisleri sizlere bir önceki yazımda yazmıştım. Şayet kaçırdıysanız instagram hesabımdan yeniden gözden geçirebilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi önemli günlerden geçiyoruz. Güneş-Plüton kavuşumu ve aynı zamanda Merkür-Uranüs karesi etkileri oldukça güçlü geçişler getiriyor. Bazı konularda yenildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bunu seslendirmek dahi istemiyorsunuz. Size bunu şöyle anlatabilirim. Güneş demek kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir. Güneş'in konumu bize hangi mesleğin bir kişinin karakterine en uygun olduğunu söyleyebilir. Hayat amaçlarımızı gösterirken Plüton’un bunun yanında olması ışığımızı birilerinin söndürmeye çalıştığını gösterir. Bazı konularda ışığınızı söndürmeye çalışanlar olacak ama buna karşı durmak asıl sizin ışığınızın gücünü gösterecek. Eğer bugünlerde yenilgiyi nezaketle kabul ederseniz kazanırsınız. Bugün yenilgisini kabul edenler kazananlar olacak. Bunu hayatınızın içinde ne olduğunu bulun. Sormayın, sadece düşünün. Neye yenildiğinizi düşünüyorsunuz? Tüm zarafetinizle bu yenilgiyi kabul edin ve daha fazla parlamak için kendinize güven duyun.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve Uranüs ile kavuşuyor. Satürn’ün sert karesi bugün kendini güvensiz hissetmene neden olabilir. Olağanüstü̈ dünya gündemlerine ya da sürpriz değişimlere hazırlıklı ol. Yeni ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmenin zamanı geldi.
Değişim başkasında değil insanın kendinden başlar. Parasal kaygıların hiç olmadığı kadar artıyor olabilir. Ne olursa olsun bunu yönetirken kendi içinde bazı öfke patlamalarına bu durumun gitmesine engel olmalısın. İkili ilişkilerinde ya da bugün yapacağın toplantılarında alacağınız karar çok önemli olacak. Daha fazla kazandığın daha fazla kendini yenilediğin bir zamanda olduğunu unutma. İnsanoğlunun bazen çevresindeki insanlar tarafından o kadar başarısız veya yetersiz hissettiriliyor ki bunu aşmak adeta bir savaş haline geliyor.
Bazen çevrenizde olup bitenlere karşı etkili olabilecek bir davranış başlatıp sonuç alamamış olabilirsiniz.Bu sizin özgüveninizi kaybetmenize neden olabilir.Kendi kabileyitlerinizden şüphe duymayın kendinize ve kendi kaynaklarına güvenin. Başka bir deyişle, bir işin üstesinden gelmek için yeterli beceriye sahip olduğunuzu unutmayın.
Günün Motivasyon Sözü:“Başarısızlığı kabul edebilirim, herkes bir konuda başarısız olur. Ama denememeyi kabul edemem.” Michael Jordan
Koç: Beklenmedik bir maddi harcamanız olabilir. Duygusal olarak hızlı karar almadan önce mantığınızla da sağlamasını yapmalısınız. Bazı konularda yeni adımlar atacaksınız. İç sesinize güven duyun.Planlı olun.
Boğa: Ortaklı projelerinizde hızlı kararlar alarak yeni başlangıçlara gitmek isteyebilirsiniz. Duygularınızın sesini dinlemek istediğiniz profesyonel adımlar atmanıza engel olabilir.Cesur olun ve inandığınız şeylerin peşinden gidin.
İkizler: Duygularınızı kontrol edemeyeceksiniz. Kendinize olan güveninizi bir anlık sağlayarak hislerinizi hoşlandığınız kişiye açıklayabilirsiniz. Ya da kızgın olduğunuz kişiye tüm içinizdekileri konuşma isteğiniz artabilir.Temkinli olun.
Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Hayatınız içinde bulunacağınız eylemleri iyice düşünün bunları tasarlayın ve bir eylemin nasıl sizi ileriye taşıyacağını unutmayın.
Gerekli yeteneklerinizin farkında olun. Çünkü duygularınız bugün savunmasızca yüzeye vurabilir. Bunu kontrol etmeyi öğrenmiş olanlar kendilerini iyi hisseder. Öğrenmemiş olanlar yere serilmiş gibi hisseder. Kendinizi umutsuz bir hayatın parçası haline getirmekten vazgeçin.
Diş,kemik ağrılarına dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi koruyun. Duygusal türbülans içinde olabilirsiniz. Bu bedeninize yansıyabilir.
Bu hafta artık bir Merkür gerilemesine giriş yapıyoruz. Uzun zamandır sonuç almadığınız konuların birçok nedenlerini öğreneceksiniz.
Artık uğruna savaşarak kazanacağınız şeyleri istemiyorsunuz.
Merkür Retro’su öncesi 10 Kural!
1.En sevdiklerinize bile bir gün gidebilme özgürlüğünü verin ki geri dönmek ve kalmak için bir sebepleri olsun.
2. Zamanın önünde durmak mümkün değil. Bir hata yaptığımızda, zamanı geri alıp yeniden baştan başlayamayız. Yapabileceğimiz tek şey, şimdiki zamanı iyi kullanmak.
Bugün biraz daha izole olmanız gereken bir gündesiniz. Ay, Koç̧ burcunda ilerliyor. Güneş̧ ve Venüs, Oğlak burcunda kavuşuyor. Bu durum sizi üzen ve yıpratan koskoca 8 senelik bir döngüyü bitirip yeni bir serüvene sizleri taşıyor. Kendinizi yeniden yapılandırdığınız ve yeni kararlar içine gittiğiniz bugün kendinize bir söz verin. Artık toksik ve bağımlılık şekline gelmiş ilişkilerden uzak durun. Bugün Ay ve Kiron kavuşumuyla yaralayıcı konuşmalar içine girebilirsiniz. Özetle sizin için iyi olmayan bir ilişkide ya da size acı veren yerlerde vakit kaybetmeyin. Zaman değerli ve kime harcadığınıza iyi bakın. Şu an içinizdeki bu öfke belkide sadece kendinizedir. Hayatınıza karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu daha yakından keşfedeceksiniz. Bunları bir plana dökmek ve pratik çözümler bulmanız gereken bir süreç başlıyor. Sürekli şikâyet ederek veya sürekli bir şeyleri ve birilerini eleştirerek iyileşmek de başkalarına iyi gelmek de mümkün değildir. Kendimizle kurduğumuz değer ilişkisini zedeleyen değil bu ilişkiyi destekleyen, bize ‘çiçek açtıran’ insanlarla ilişkilerimize ağırlık vermemiz yaşam kalitemizi de arttırır.
Venüs Döngüsü; Güneş ile Venüs’ün her 8 yıl da bir aynı burçta kavuşum açısına sahip olmasıdır.
Venüs sekiz yıl içerisinde Güneş’in etrafında 5 döngü tamamlar, hayatlarımız da önemli basamakları oluşturur. Güneşin etrafındaki bu döngü 8/5 Altın Oran ya da Pi sayısına karşılık gelir. Bu sıcak noktaların ana hatlarını çizecek olursanız, aslında bir yıldız şeklini alırlar. Bu yıldıza pentagram adı verilmektedir. Bu, duygularımızı ve arzularımızı yükseltirken, verimli ve destekleyici ilişkiler kurmaya teşvik eder.
9 Ocak Pazar günü saat 03:47’de Güneş ve Venüs Oğlak Burcunda Kavuşum yaparak 8 yıllık yeni bir döngüyü başlatacaktır.
Venüs Retro’su sırasında gerçekleşecek bu kavuşum, bizlerin hayatlarında yeniden kendimizi ispat edeceğimiz bazı başarılara getirecektir. Bu belki sevgide, belki kariyerimizde bir başarı olarak ifade edilebilir.
Venüs sevme şeklimiz, değerlerimiz, sevgimizi nasıl yansıttığımız, estetik bakış açımız, sanatsal yatkınlığımızı ifade eder. Venüs Oğlak burcu temasında sabırlı, ciddi, otoriter ve disiplinli olurken, duygularımız ise hiç olmadığı kadar soğuk ve mesafeli olabilir. Oğlak ve Venüs temalarının bir araya gelmesi sabırlı olmamızı gerektirecektir. Bu dönemde beklenmeyen masraflar aniden ortaya çıkarken sizi değerlerinizi yeniden sorgulamaya zorlayabilir.
Venüs, Oğlak burcunda en son 2013 yılının sonu ve 2014 yılının başında konumlandı. Takvimlerinizi kontrol edin bu tarihlerde neler oldu? Benzer döngü 2022'nin başında da ortaya çıkabilir ama bu sefer 2014’te yaşananların hasat zamanı olarak görebilirsiniz. Eğer ben o dönemlerde çocuktum diyorsanız işte o zaman ailenizin şartlarını incelemelisiniz.
Bir sonraki Venüs Güneş Kavuşumu Terazi burcunda 22.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir.
Koç
Heyecanlı ve içsel bir gezi
Yeni yılda gideceğiniz yerler, aklınızdan bile geçmeyenler olacak. Heyecanlısınız. Mısır piramitleri matematik ve sanat üstü duruşuyla size rehber olacaktır. Yükseklik rekorunun binyıllarca kırılamadığı bu yapılar, kendi içinizde kırdığınız birden fazla rekoru düşününce sizi ruhsal olarak besleyebilir. Düşünmeye, rahatlamaya ve düzene ihtiyacınız var. Piramitlerdeki odalar, sizi içinizdeki odalarda bir geziye çıkarabilir. Aradığınız düzeni bu içsel gezide bulma şansınız var. Kaygılarınızdan kurtulun, hayatınızı yaşayın.
Boğa
Bu yıl hayalleri gerçek kılın
Ay sabah 8.26’da Koç burcuna geçiyor. Ay ve Merkür arasında sıcak bir açı var. Geçmişin yaralarını sarıyor ve yeni bir dönemin kapısını aralıyorsun. Şimdiye dek elinden geleni fazlasıyla yaptınız, olmuyorsa zorlamayın...Sevdiğin kişilerle huzurlu olun. Duygusal anlamda kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz. Bunun nedeni daha fazla yardıma ihtiyacınız olabilir.
Çevrenizden yardım almayı ihmal etmeyin. İnsanlara güven duymak şu sıralar sizi korkutuyor olsa da yine de şans vermek kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır. Bazen sadece kendiniz için bazı duyguları bağışlamanız gerekebilir. Tutunduğunuz dalın kesilmesi sizleri kısa süreliğine üzüntü içerisinde bıraksa da çabuk toparlıyorsunuz.
Sorgulamalarınız yerini çözüme ulaşarak ferahlığa bırakıyor olacaktır. Finansal konularınızdaki hassaslığınız temkinli hareket etmeye sizleri taşımalıdır. Yaşadığınız farkındalıkla birlikte geleceğinizi planlarken ruhunuzun uyanışıyla birlikte çok farklı bir hayata adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aniden gerçekleşebilecek olaylara tepkisel yaklaşmadan önce sakinlikle olayları analiz etmeyi denemelisiniz. Tutkularınız yaşamınızı belirlerken, yaşamınız da geleceğinizi belirleyecektir.
Bu akşam sizlere bir sürprizimiz var. Artık “Astromatik Show” TGRT EU kanalında sizlerle olacak. İlk yayınımızda bizi yalnız bırakmak istemezseniz cumartesi akşamı saat 20:00’da sizleri bekliyor olacağız. Canlı yayın olacağı için ve instagram canlı yayından katılanları programa alacağım için mutlaka instagram astromatik hesabımızı takip etmeyi unutmayın.
Günün Motivasyon Sözü: “Bağışlamak, bir mahkumu serbest bırakmak ve o mahkumun siz olduğunu keşfetmektir.”
Koç: Kendinizi doğru şekilde ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz. Tekrar tekrar açıklama yapma gereği duymanız öfkelenmenize yol açabilir. Süreçten memnun olmayabilir ve öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Yüklerinizi hafifletin.
Boğa: Geçmişte sizleri yaralayan konuların etkisi hala devam ediyor. Kişisel bir hesap kapatma düşüncesi içerisindesiniz. Doğru hamlenin nasıl olması gerektiği konusunda çekinceleriniz olacaktır. Ama sağlıklı düşünerek doğru cevabı bulabilirsiniz.
İkizler: Toplumun dışladığı kişilere sahip çıkacaksınız. Ortada bir haksızlığın olduğunu düşünmeniz gereken müdahaleyi yapmanızın önünü açacaktır. Ötekileştirilen kişilerin sesi olmak, o insanlara yardımcı olmak size iyi gelebilir ve motivasyon gücünüzü arttırabilir.
Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugünkü ilişkileriniz çok önemli olabilir.
Kimseyle tartışma ve kimsenin fikrini eleştirmeyin. Öğleden sonra Ay ile Neptün kavuşacak. Ufkunuzu genişletmek için heyecan verici bir plan hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Kafanızı karıştıran olay ve durumlardan uzak durun. Şartlara uyum sağlamak, benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bugün kendimize sorduğumuz sorular olacak.
Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz. Gücünüz kendinizde olduğunuzu hatırlayın. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz.
Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz.
9 Ocak sonrası önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu fark edin ve değerlendirin.
Artık bazı geleneksel takıntılarımızdan, kendinizi beğenmişlikten ve bitmek tükenmek bilmeyen maddi hazlardan kurtulmayı öğrenmemiz lazım. Hakikat, biz ne tür durumda olursak olalım olanın ne olduğunu görüp hüsnükuruntuyu bıraktığımızda ortaya çıkar. Mutluluk, hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yanlarıyla veya bir başka deyişle bütün bir paket halinde kabullenmekte yatar. Hakikati kabullenmek cümlesi yazıldığı kadar kolay değildir. Çünkü hakikat aslında gizlidir, hiç kimse hakikati tamamıyla bilemez. Bu bir arayıştır. Mutluluğu sürdüren şeyde buna güvenmektir. Büyük plan içinde mutluluğu bulmaktır. Belkide büyük plan içinde kendi gücünü keşfetmektir. Hakikati kabullenmek, gamsız veya kader kurbanı olmayı söylemez. Bunların arasındaki bağlantıyı çözmek ve bütüne hizmet etmenin kişisel ihtiyaçlarımızdan daha önemli olduğunu gösterir. Yaşamı basite indirgemek basit değerleri fark etmek hakikaten iyi olduğumuzun bir göstergesi olabilir. Minimal bir yaşam içinde olmak sizin en önemli tercihiniz olsun.
Günün Motivasyon Sözü: “Hayat, bir alışkanlıklar koleksiyonudur.” Ida Tarbell
İş hayatınızda ya da özel hayatınızda yaşadığınız bazı haksızlıkları sorguluyor olabilirsiniz. Bu noktada ne yaşanırsa yaşansın gelişen olaylarda ilahi adalete güvenmekten vazgeçmeyin. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bu hep böyle oldu. Küskünlük kendimize yeterince verici olmayınca ortaya çıkar ve başkalarına kendimizden çok şey verdiğimizde kendimizi anlamsız, yalnız, kullanılmış hissederiz. Küskünlüğün altta yatan kaynağı istemeyerek veya beklentiyle bir şeye zamanımızı, enerjimizi veririz. Bu bir şekilde bir ödül beklemektir. Kimseden bir şey beklemeden hareket etmek gereken bir gündesiniz. İnsan iki duyguyla baş edemiyor. Biri seçilmediği yer çok ağrına gidiyor bir de haklıyken suçlandığı yerden çıkamadığında kötü oluyor. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın ve kimseden bir şey beklemeden hareket edin.
Günün Motivasyon Sözü: “Çok az insan gerçek özgürlüğün tadını çıkarır; hepimiz fikir veya alışkanlıkların kölesiyiz.” Alfred de Musset
Koç: Duygularınızı kontrol etmek zorlanıyorsunuz. Alıngan ve hassas olmak yerine açıklayıcı olun. Amaçlarınıza ilerlediğiniz yolda sizlere yansıtılan tepkilere kayıtsız kalmaya çalışın. Daha da yükselin ve konuşmalardan sıyrılın.
Boğa: Toplum içinde beklenmedik bir şekilde abartılı duygusal tepkileriniz olabilir. Sizlerin de farkında olmadığı hisleriniz açığa çıkıyor.
Bilinçaltınızdaki korkular yüzeye vurmuş olabilir.
İkizler: Çalışma ortamınızda müşterilerinize karşı sert tepkileriniz olabilir. İçsel sorunlarınıza baş etmekte zorlanırken duygularınızın baskısı altında kalacaksınız. Sizi baskılayan şeylere karşı nazikçe tavrınızı koyun.
Yengeç: Yönsüzlük yaşıyorsunuz. Gelecek ve geçmiş arasında sıkışıp kaldınız ve ilerleyemiyorsunuz. Geçmişten kaçarak yapacağınız seyahatlerde kendinizden kaçamadığınızı göreceksiniz.
Aslan: Kaybetme korkusu içerisindesiniz. Elinizden alınan her somut varlık sizin için bir hayal kırıklığı olmaya adaydır. Yaşam içerisinde her şeye hazırlıklı olmayı öğrenmelisiniz. Vazgeçmek bazen en büyük özgürlüktür.
Ay Boşlukta Nedir?
Ay duygularımızı, alışkanlıklarımızı, içgüdülerimizi ve içsel yaşamımızı yönetir. Ay yaklaşık 2,5 günde bir burçtan diğer burca geçer. Ay'ın içinde bulunduğu burçtan ayrılmak üzere ilerlerken herhangi bir gezegen ile bağlantı kuramaması durumuna Ay'ın boşlukta olması diyoruz. Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır.
Ay Boşluktayken Neler Yapılır Neler Yapılmaz
Ay boşluktayken yaptığımız planların gerçekleşmesi pek olası değildir ve karar verme becerilerimiz de gerçeğe sıkı sıkıya bağlı olmayacağı için hiçbir yere varamayacağımızı hissedebiliriz. Verimsiz toplantılar, sinir bozucu durumlar, uyku hali, düşük enerji, ertelenmeler olabilir. Finansal, profesyonel veya ilişkilerinizde önemli bir şey başlatmak gerekir. Büyük bir satın alma yapmak veya bir sözleşme imzalamak ideal değildir. Aynı şey ilk buluşmaya gitmek veya birinden seninle evlenmesini istemek için de söylenebilir.
Bu yüzden hislerinize ve sezgilerinize yaslanın ve rasyonel beyninizi dinlendirin. Hayalleriniz kaleme almak için biraz zaman ayırın, zihninizin dolaşmasına izin verin. Günlük yazmak, uzun bir banyo yapmak ya da sadece yatakta uzanıp uyuklamak için idealdir. Kişisel bakımınızı artırın, yalnızca içe dönük zamana öncelik verin ve şu anda hayatınızda neler olup bittiğini işlemek için zaman ayırın. Ayın boşlukta olması gençleştirici ve dinlendirici bir şekilde duygularınızla ve hayal gücünüzle temasa geçmenizi sağlayan gezegen gerilimleri arasında güzel ve sakin bir mola olabilir, rutininize bağlı kalın.
Oğlak yeniayının etkileri oldukça güçlü bir şekilde ilerliyor.
Çevrenizde ilişkilerinizde gereksiz davranışlar ve nasihatler duymanız mümkün olabilir. Bu kadar emeğime ya da bu kadar verdiğim değere karşılık bunları mı görmem gerekiyordu diye düşünebilirsiniz. İçinizden geleni veya elinizden geleni yaptıysanız müsterih olun. Oldurmaya da çalışmayın. Merhametten, nezaketten veya edepten nasibini almış insanların saygıdan veya ince düşünceden yoksun kişilerle yaşaması zaten büyük imtihandır. Ruhunuzun ışığını söndüren insanlardan uzak durun.
Günün motivasyon sözü: “Başarı, şevkini hiç kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine geçebilme kabiliyetidir.” Dan Brown
Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğimiz bir gündeyiz.
Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek işlemek ve her detayı ile ilgilenmek gereken işler içinde olabiliriz.
Ay kova burcunda ilerlerken Merkür ve Satürn ile kavuşum yapması bizlere birazda çalışmanın, emeğin kariyer başarısında tesadüf olmadığını gösterecek.
Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor olacak insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz.
Bugün yeniayın etkilerini daha fazla hissedeceksiniz. Gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamalısınız. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece kazanacaksınız. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız. Bugün, dayanıklılık veya tolerans gerektiren bir proje için harika bir zamandır.
Yeni alışkanlıklar ve kararlar oluşturmak için de iyidir. Ancak bu kısa ama ciddi dönemden en olumlu ödülleri alabilmek için odaklanmanız gerekiyor. Dikkatinizi dağıtmayın ve bazı olaylar karşısında lütfen öfkeyle kalkıp zararla oturmayın.
Günün Motivasyon sözü: “Olmak istediğin gibi davran. Kısa zamanda davrandığın gibi olacaksın.” Leonard Cohen
Bu hafta BURÇLARA TAVSİYELERİMİZ VAR:
Yeni olan bir yıl sizi değiştirmez. Hiçbir şeyi değiştirmez. Sizi değiştirecek olan tek şey yeni bir bakış açısıdır ya da yeni bir düşünme tarzıdır.
Günün Motivasyon Sözü: ““Yapman gerekeni hemen yap! Kendini o anda güçlü hissedeceksin.” Ralph W. Emerson
Koç: İletişiminiz güçleniyor. Sosyal çevrenize zaman ayırmak için planlarınız olacaktır. Eski bir iş ya da beklenen bir proje hakkında yapacağınız görüşme sizler için bugün önemli olacaktır.
Boğa: Kariyer hayatınızda yeni bir sözleşme imzalamak için son görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim hayatınız ya da geleceğe dair planlarınızda önemli değişimler yapmak için doğru bir gündesiniz.
İkizler: Sıkıldığınızı fark ediyorsunuz. Yeni bir eğitim almak için farklı alanlarda araştırmalarınız olacaktır. Finansal konularda yapılmayan ödemelerinizi sormak için doğru bir gündesiniz. Yeni başladığınız işlerde lütfen daha pozitif görünmeye çalışın.
Yengeç: Akrabalarınız, aileniz ya da hukuksal konularınız ile ilgili miras, alacak gibi konularınızı görüşmek için bir araya gelebilirsiniz. İletişiminizde gerginliklere dikkat edin.
Aslan: İkili ilişkilerinizde açık sözlüsünüz. Dobralığınız hem takdir toplayacaktır hem de eleştirilecektir. Bu davranışınızı nerede nasıl kullanmanız gerektiğini yeniden tartıp biçip öyle konuşmayı seçin.
Yılın ilk yeniayı oğlak burcunda gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde 22:30 civarlarında gerçekleşecek yeniay öncesi duygusal dünyanız biraz daha gergin ve öfkeli olabilir. Enerji oldukça sıkışık ve tahammülsüz olmaya açık. Mümkün oldukça bugünün sabah saatlerini daha fazla kendinizi dinlendirmek için kullanmalısınız. Ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ama hiçbir şey elinizden gelmiyor gibi olabilir. Bu yeniay bazı şeylerin sonuna geldiğini size gösterecek. Her son yeni bir başlangıçtır. Bu duygular belki de artık cesur olman veya eyleme geçmen gerektiğini size gösterecek. Artık bunları uygulama zamanı geldi. Parasal konularda oldukça kaygı ve endişe artabilir. Finansal konulara da alım-satım ya da döviz, coin gibi anlık işlere girmemekte fayda var. Şaşırtıcı iniş-çıkışlar bazı parasal dengesizlikler içerisine sizi çekebilir.
Çok çalışmak ve üretmek zamanı!
Bu yeniay ile en çok oğlak-koç-yengeç ve terazi burçları etki altında olacaktır. Bu yeniay hayatınızda bir büyük başarıyı getirebilirken iş hayatınız ile ilgili önemli bir yol ayrımını da anlatabilir. Bu durum sizin doğum haritanıza göre anlam kazanacaktır. Bu yeniayın etkisi 15 gün boyunca sürecektir. Bu yazılanlar sadece bugüne özel değildir. Önümüzdeki haftanın akışını da etkilemektedir. Zekanın ve aklın temsilcisi olan gezegenimiz Merkür bugün kova burcuna geçiyor. Orijinal ve benzersiz fikirler tüm işlerinizi çözüme götürebilir. Geleneksel bakış açısından çıkın. Diğer insanlarla, özellikle arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla fikir alışverişinde bulunmanın keyfini çıkarın.
Bu yeniay kimine iade-i itibar, kimine irtifa kaybetme olacak!
Daha ikinci günündeyiz ama öyle bir başlıyoruz ki finalde "Her şey nasıl da nizami, nasıl da yerine oturmuş" diye düşünebiliriz. Çünkü kapıda bir Oğlak yeniayı var. Hayatımızı, kurallarımızı yeniden yazıyoruz. Doğru ve düzenli bir çabanın getirilerini deneyimleyeceğiz. Baştan nasıl tutarsak öyle gider ya bir örgü, işte tam oradayız. İlmek ilmek... Hazır mısınız?
Oğlak burcu çalışmanın, emeğin, hayatında uzun vadede karşılığı görülmeyen kariyer başarısının şansını temsil ediyor. Elde etmek bir yana dursun kaybetmekten korktuğunuz her şey için umut ışığını içinizde yeniden hissedeceksiniz. Derin yaşamak ne kadar yoruyorsa derinlerden çıkmaya çalışmak da o kadar güçlendiriyor insanı. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve yürümekten korkmadığınız adımlar atıyorsunuz. Ne kadar sert olursanız o kadar kolay kırılabileceğinizi fark ederek, kendinizi yenilenmeye gideceğiniz bir güç hissedebilirsiniz. Bu yeniay size gerçeklerden ve bir yola girmekten korkmamayı öğütlüyor. Ortaya çıkan yalanlarla, yalan söyleme eyleminin insanların yemek yemek gibi bir rutini haline geldiğini görebilirsiniz. Siz üzerinize düşeni yaptığınız sürece hiçbiri size zarar veremeyecek. İnsanları kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin, çünkü kendinizi ve kendi hedeflerinizi kontrol altına almalısınız. İradenizi sadece güç elde etmek için kullanırsanız, saygınlığınızı kaybedeceğini anlamalısınız.
Kimi zaman kişinin manevi hayatında da meydana gelen, onu bilinmezlere sürükleyen bir halet-i ruhiye vardır. İşte oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay ve Merkür’ün kova burcuna geçecek olması bunu daha güçlü yapacak.Ama bunun böyle olmasının sebebi var. Kişinin silkelenip özündeki değerlere sarılmasıyla belki de eskiden daha iyi durumlara gelmesini sağlamak için olacak.
Günün motivasyon sözü: “Kendiniz yapmazsanız, hiç kimse kaderinizi iyileştirmeyecektir.” Bertolt Brecht
Bir yıl gibi süren OCAK ayının sonuna geliyoruz!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Bugün Ay başak burcunda ilerliyor. Tembellik yapmayın ve sadeleşin.
Bugün evinize çeki düzen verme ve toparlama zamanı. Belki de biraz da hayatınıza bunu yapmalısınız. Doğan her gün; bundan sonraki hayatınızın ilk günüdür unutmayın,
O nedenle; her gününüzü yeni bir hayat olarak kabul ederek coşkuyla yaşayın.
Hayatınıza bugüne kadar olduğundan farklı bakın.
Geçmişteki olumsuzluklarınızı zihninizden silip atın.
Geçmişte kalan güzelliklere fazla özlem duymayın.
Gelecek kaygınızı mümkün olduğunca silip atın.
Bu sizin ufkunuzu genişletecektir.
Sabırlı olman gereken bir zaman. Yaşadıkların karşısında sakin kalmalı ve olumsuz duyguların seni ele geçirmesine izin vermemelisin. Parasal konular ya da değerlerin çok gündem olabilir. Buna sebep verecek hırslardan ya da inatlaşmalardan uzak dur. Bugün tembellik yapmamalı aksine evin içinde fazla olan sana mutsuzluk getiren her şeyi elemeli temizlemelisin. Kendi içinde bulunduğun zorlukların farkındasın ve yeni bir sen yaratmalısın. İkili ilişkilerde kırıcı olmamaya özen göster.
Bugün tek bir söze dahi tahammülün kalmayabilir.
İletişim tercihlerinizi değiştirin.
Enerjinizi emen, zamanınızı çalanları iyi belirleyin…
Onlarla aranıza sınırlar koyma cesareti gösterin…
Yaşamınıza olumlu katkı koyan;
Mutluluğa götüren ve size yeni ufuklar açan,
Kendiyle barışık, ruhu ve bedenini seven,
Pozitif insanlarla aranızdaki mesafeyi kısaltın…
Bu olumlu kişilere daha fazla zaman geçirmeye özen gösterin…
Yaşama sevincinize yenilerini katan bu kişilerle;
Her buluştuğunuzda hayata yeniden doğmuş gibi mutlu olacağınızı unutmayın…
İş hayatında bazı konular evde çalışmanı gerektirecek kadar yoğun olsa da asla bu duruma söylenmemelisin.
Kendinize duyduğunuz saygıyı yitirmenize sebep olan gelişmelere göz yummaktan vazgeçin. ''Durumu idare edeyim, ileride toparlarız'' dediğiniz her şeyin aslında bir kenarda biriktiğini fark edin.
Gördüğünüz, işittiğiniz, yürüdüğünüz, tat aldığınız, nefes aldığınız, yemek yemeyi başardığınız, her türlü ihtiyacınızı tek başınıza karşıladığınız için mutlu olun…
BU AKŞAM TGRT EU KANALINDA “ASTROMATİK SHOW” CANLI YAYININA BEKLİYORUM.DİĞER HAFTAYI KONUŞALIM.
Şayet 15 Ocak haftası canlı yayını kaçırdıysanız buradan izleyebilirsiniz.
Günün Motivasyon Sözü: “Sizler başarmak, içsel gücünüzü serbest bırakmak ve benzersizliğinizi gerçekleştirmek için dünyaya geldiniz.” Eric Butterworth
KOÇ: Evde kendinizle vakit geçirmek ailelerinize zaman ayırmak hobilerinizle ilgilenmek size iyi gelebilir ve günü dolu dolu değerlendirebilirsiniz. Bazı değişiklikler yapma arzunuz evi stilinizi veya giyim sitilinizi değiştirmenize sebep olabilir ve kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz.
BOĞA: Motivasyonunuzu yükseltmek adına kendinize yakın hissettiğiniz kişiler ile vakit geçirmek isteyebilir ve onlarla geçirilen vaktin nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Onların fikirlerini aldığınız konularda harekete geçmek size yenilenme enerjisi getirebilir. Mantığınıza yatmayan düşünceler noktasında inatlaşmak yerine sessiz kalmayı tercih etmelisiniz.
İKİZLER: Finansal konularla ilgili durumlar kafanızı meşgul edebilir ve gündeminiz bunun üzerine olabilir. Bir şeyleri elde etmek için sabırsız olabilirsiniz ama sabırsız olmak yerine doğru zamanı beklemeli ve şartları iyileştirmek için çabalamalısınız.
YENGEÇ: Duygularınızı yoğun olarak yaşayacağınız bir gündesiniz. Yapılan her davranışı veya konuşulan her şeyi yanlış anlamaya müsait bir yapıdasınız bu alınganlığınız sizi bugün yıpratabilir. Konulara hassasiyetle yaklaşmak yerine biraz daha dış göz olarak değerlendirip duygu ve düşüncelerinizi iyi yönlendirmeye çalışın.
ASLAN: Alıngan yapınız bugün sizi ruhsal anlamda zorlayabilir ve çözümü bulmakta zorlanabilirsiniz. Bugün yalnız kalmayı tercih etmek sizler için daha doğru olacaktır. Bazı şeyleri içinizde çözmeyi öğrenmelisiniz. Çevrenizden destek almak bugün kafanızı bulanıklaştırabilir.
BAŞAK: Bugün dostlarınıza vakit geçirerek hayalleriniz üzerine fikir alışverişi yapmak size iyi gelecektir. Karşılıklı olarak değerlendirdiğiniz her konu sizin kafanızda vücut bulacak ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirerek daha gerçekçi bir yapıya kavuşturacaksınız.
TERAZİ: Hedeflerinize doğru hızla ilerlerken yakın çevrenizden destek görmeyi isteyebilir ve bu konuda gerekli destekleri alabilirsiniz. Onlardan aldığınız güç, motivasyonunuzu arttırıp hedefinize hızla yürümenize neden olabilir.
AKREP: Pozitif yapı içinde olmanız bugün çevrenize olumlu katkılar sağlayabilir. Dostlarınızın dertleriyle yakından ilgilenebilirsiniz. Araştırmaya olan merakınız bugün öne çıkabilir ve ruhunuzu doyuracak bilgileri bulmak için harekete geçebilirsiniz.
YAY: Endişelerinizin artmasıyla davranışlarınız da bazı sıkıntılar görülebilir ve kuruntularınızla kendinize günü zehir edebilirsiniz. Merak duygunuzun ön plana çıktığı konuların derinliğine inmek istemeniz çevreniz tarafından hoş görülmeyebilir. Kuşkularınızı doğru yönetmeniz gereken bir gündesiniz.
OĞLAK: Kibar ve usturuplu yapınız bugün güzel sohbetlerle beslenmenize yardımcı olabilir. Kendinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Özgüvenli yapınızı daha da arttırmak için istekleriniz konusunda daha sakin davranışlar sergilemelisiniz.
KOVA: Bugün şüpheci yapınız ön planda olabilir. Yaşadığınız şeylerin üzerine kuşkuyla yaklaşabilirsiniz. Kuşkulanmanıza sebep olan konuları bugün aydınlatmaya çalışmalı ve bu noktada ruhunuzu rahatlatmalısınız. Bir şeyleri yoluna sokmak adına doğru bir gündesiniz.
BALIK: Hayatınızda olan kişiye karşı duygularınızda artış hissedebilir ve bu konuda partnerinizle iletişime geçebilirsiniz. Güzel zamanlar için adım atmak isteyebilir ve düşüncelerinizi karşı tarafla paylaşarak onun bu konudaki düşüncelerini öğrenebilirsiniz.
Yeni bakış, yeni değerlendirme, yeni ufuklar, yeni beklentilerle hayatınızı bu gününü dolu dolu yaşayın…