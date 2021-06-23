Bir Merkür Retro’sunun daha sonuna geldik!

Yepyeni bir güne ve haziranın son haftasına merhaba diyoruz. Dün radyo d’ deki “astromatik cevaplıyor” programımızda 3 saat sizlerle bu haftayı uzun uzun konuştuk. Mottoları ve haftanın şarkılarını sizler için paylaştık. Bakmak için Radyo D sayfasından podcast’i dinleyebilirsiniz.
21 Haziran Yaz Gündönümünde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Hayatta böyle değil midir?
Birilerinin yazı başlar birilerinin kışı başlar…
Biri sizi terk eder başka birine gider. Bu sizin için kış gibi görünür diğerine yaz gibi…
Başka biri hakkınızı yer sizi müdür yapmaz bu sizin kışınızdır, diğerini yapar, bu onun yazıdır… Milyonlarca bu şekilde düşünebileceğiniz şey vardır…
Önemli olan kimsenin mevsimini kışa değiştirmeden işler yapmaktır. En mühim olanı budur. Daha mühim olanı vardır. Bunun gerçek bir yaz mı ya da kış mı olduğunu sadece Allah bilir…
Dün en sevdiğim astrologlardan, Hocalardan Değerli isim Yasemin Boran çok güzel bir şey paylaşmış.
Diyor ki “21 Haziran Yaz Gündönümü...en uzun gündüz. Yani güneşin en uzun zaman dünyayı aydınlattığı zaman. Ve aklı temsil eden Merkür’ün öğrenme ve merak ile bütünleşen İkizler Burcunda durma noktasında bulunuyor olması bir tesadüf değil. Çağ değişti. Aklımız da değişiyor. Öğrenme zamanı”
Yüzyılın pandemisi ile birçok noktada engellendiğimizi düşünsek de hayatın insanı engellendiği yerden yürüttüğünü gördük aslında. “Çocuklarımız okula gidemedi, eyvah ne olacak?” derken Satürn Kova burcuna giriş yaptı, bizim dahiyane öğretmenlerimiz krizi fırsata çevirip yemek masalarını yazı tahtası yaptı ve yeni bir eğitim modeliyle tanıştık. Çocuklarla anne-babalarından daha çok ilgilenmek durumunda kalan öğretmenlerimiz, bu sürecin gizli kahramanlarından oldu.
Kahraman olmak sizin onayınızla olabilecek bir şey değildir. Çünkü kimsenin amacı kahraman olmak değildir. Zorlukları kolaylaştıran insanlara kahraman deriz. En zor zamanlarımızda “öğretmenlerimiz ve sağlıkçılarımızın” kahramanlıkları ile ilerledik. Bu süreçte bilmediğimiz ya da görmediğimiz neler yaşadılar acaba. Dün twitter'da gezerken #40binEkatama etiketine rastladım. Seslerini duyurmak isteyen yalnız kahramanlar birbirlerine tutunmuş uğruna inandıkları meslekleri için haklarını istiyorlardı. İnsan onurlandırılmayınca kendini yalnız hissediyor ve takdir görmek istiyor. Bu ne olursa olsun hayatın her noktasında böyle oluyor.
Öğretmenler EK ATAMA taleplerinin Haziran bitmeden sonuçlanmasını istiyor!
Çok sık soruldu, merak edildi, umut edildi ve üzerine bir araştırma yaptım. Bunu Ocak ayında sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım. Öngörülerim, Şubat-Mart ayında atama konusunda bir ivme yakalanacağı yönündeydi ve Mart’ın ilk haftasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru yapılarak 20 bin öğretmen alımı için takvimi hazırlandığı müjdesi paylaşıldı. Tahmin ettiğimiz gibi, yine Mart ayında başlayan ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin görevlerine başlamasını öngören takvim şu an işlemeye devam ediyor. Konuya çok hakim olmamakla birlikte burada da bazı eksiklikler olduğunu Twitter da yazmışsınız.
Öğretmenlerim soruyor, daha fazla atama olacak mı?
Açıkçası olacağı yönünde umudum da var. Mevcut atama takvimine ek olarak, pandemi sürecinin etkilerinin azalması ve açığın daha hızlı kapanması adına Ağustos ayı içerisinde yeni bir takvim ile adaylar müjdelenebilir. Ağustos’un ilk günleri bu konuda güzel gelişmeler öngörülebilir. Bu süreç Eylül ayına da kapsayacak. 1-10-20-25 Eylül gibi önemli tarihlerde de öğretmen atamalarıyla ilgili gelişmeler yakalayabilirsiniz.
28 Temmuz Jüpiter’in gerileyerek Kova burcuna geçmesi ile bu konularınız çok hızlı bir şekilde sonuç bulacak denilebilir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili güzel cümlelerinin ve müjdelerinin olduğundan eminim. Yıldızlar öyle diyor, ben sadece tercüme ettim. Konun sonuna kadar takipçisiyiz. Bazı şeylerin zamanı vardır. Elbet ki bu durum en iyi şekilde ulaşacak ve gerekli çözümler bulunacaktır. Sizler elinizden geldikçe var gücünüzle bu durumda iyi organize olarak çalışın. Bende zamanında sözleşmeli bir memurdum.2010 yıllarında 5393 sayılı sözleşmeli personelin kadroya geçmesi durumu vardı. Öyle güzel organize olmuştuk ki 2013 yılında gerçekten bu yaşandı. Kadro hakkını devlet verdi. Sonra mı ne oldu? Başka mücadeleler ile konular hep devam ediyor.
Haftaya arkamızda güneş tutulmasını bırakarak başlıyoruz. İnsanların, buna bizde dahil tüm yüzlerinin açığa çıktığı bir dönem. Ne kadar tahammüllüyüz ya da değiliz her şey tüm gerçekliği ile ortada olacak. Kendimizi hiç olmadığı kadar sabırsız ve isyankar duygular içinde hissediyoruz. Belki şu an bulunduğunuz olayların tüm genel gelişimi önce şubat ve mart zamanlarında da olmuştu. Şimdi o dönemde hissettiğiniz ve çözüm bulamadığınız şeyler yine sizden çözüm bekler gibi…
Şimdide pek çözülemeyecek gibi görülüyor ama biraz zamana ihtiyaç var. 28 Temmuz sonra gerileyen Jüpiter tekrar kova burcuna geçecek. İşte o zaman yarım kalan şeyler artık konuşulup yoluna girme noktasına gidecektir.
Uranüs, bireysellik gezegenidir. Uranüs bize kendi yolumuzu gösterir.
Uranüs, ebeveynlerimizin, kültürümüzün veya dinimizin bize istemeyi veya düşünmeyi öğrettiklerini değil, ne istediğimizi bilmemizi ister. Öğrenilmiş çaresizlikten çık der. Uranüs, her zaman inançlarınızı savunmanız veya çoğu insandan farklı hissetmeniz gerekebileceğini gösterebilir. Bunun Satürn ile kare yapması ise hissettiklerinizi değiştirememe ve engeller ile karşılaşma durumunu getirir.
Doğum haritanızdaki Uranüs neye isyan etmeye istekli olduğumuzu ortaya koyuyor.
Uranüs ani bir gezegendir. Parlaklık kıvılcımlarının yeni bir şey tasarlamasından sorumludur.
Uranüs bir jenerasyon gezegenidir. Bu nedenle bir burçta daha uzun süre kalır ve bütünü etkiler. Uranüs'ün kuşak etkisine bir örnek, 1996 ve 2003 geçişleri sırasında; Uranüs Kova burcundaydı. Teknolojide büyük ilerleme gördük. Bilgisayarların, cep telefonlarının ve internetin kullanımı, iletişim ve ticaret şeklimizi değiştirdi. Uranüs tamamen bilgi alışverişi ve paylaşımla ilgilidir; teknoloji buna izin veriyor. Şimdi Satürn kova da olmasıyla bu teknolojiye bir şekil veriyor.
Şu an gökyüzünde kova enerjisi bizi benzersiz konseptlere, bağımsızlığa ve özgün olmanın çekiciliğine sürüklüyor.
Bu büyük an içerisine giriş yapıyoruz. Kendinizi oldukça halsiz, umutsuz ve yorgun hissedebilirsiniz. Enerjinizi tüketecek davranışlarda bugün bulunmayın. Kaygı ve korkudan uzak durun. Baş ağrısı ya da çeşitli dalgınlıklardan ötürü ufak tefek kazalar olabilir. Sakin kalmayı seçin. Bazı kesiminiz aşırı enerjik ve mutlu hissedecektir. Bunun sebebi doğum haritalarınıza göre aldığınız etkiler olacaktır.
Halkalı Güneş Tutulmasının Türkiye saatiyle başlangıcı (parçalı) saat 11:12 olacak. Halkalı Tutulma; Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusya’nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma: Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas Okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Ülkemizden ise izlenemeyecektir. Ay'ın Güneş'i tam olarak kapatmadığı ve Güneş'in Ay etrafında bir halka gibi gözüktüğü tutulma türüne, halkalı Güneş tutulması adı veriliyor.
10 Haziran 2021'de gerçekleşecek 19 derece İkizler Güneş tutulmasının etkileri başlıyor!
Güneş Tutulmaları, ay düğümlerini harekete geçiren dinamik kozmik olaylardır. Basitçe söylemek gerekirse, ay, zodyak çevresinde sürekli dönen bir eliptik üzerinde kayar. Bu yörüngenin en yüksek ve en alçak noktaları, doğum haritalarımızda güney ve kuzey düğümleri olarak görünen ay düğümlerine karşılık gelir. Genellikle Kader Düğümleri olarak adlandırılan güney ve kuzey düğümleri, geçmişimizi ve geleceğimizi, yani karmik yolumuzu sembolize eder. Buna göre tutulmalar, doğum haritalarımızdaki bu düğümleri harekete geçirerek kaderimizi aydınlatır. Bu güneş tutulmaları kaderimizi aydınlatacak olayları bizlere işaret edecek.
Bugünden sonra hiçbir şey gizli kalmayacak!
Bu tutulmaya Merkür gezegenin geri hareketiyle kavuşarak olması ve Neptün ise sert açısıyla karşılık vermesi bazı hayal kırıklıklarımızı ortaya çıkartacak. Hiç olmadığı kadar kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Üzerinizde bir tembellik, ağlama hissi ve hiçbir şeyin değişmeyeceği düşüncesi yer almış olabilir. Bu durumlar sadece birer illüzyon. Ay, duygularımızı anlatı ve güneş irademizi tanımlar. Şimdi saklanan duyguların irademizin önüne geçip dışarı taştığı zamana ilerliyoruz.
2015-2017 yıllarından yaşadıklarınızın rövanşını alacaksınız.
Tüm hızımızla güçlü bir şekilde yılın ilk güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz. Tutulmalar, ay düğümlerini harekete geçiren dinamik kozmik olaylardır. Ay, Zodyak çevresinde sürekli dönen bir eliptik üzerinde kayar. Bu yörüngenin en yüksek ve en alçak noktaları, doğum haritalarımızda güney ve kuzey düğümleri olarak görünen ay düğümlerine karşılık gelir. Genellikle Kader Düğümleri olarak adlandırılan güney ve kuzey düğümleri, geçmişimizi ve geleceğimizi, yani karmik yolumuzu sembolize eder. Buna göre tutulmalar, doğum haritalarımızdaki bu düğümleri harekete geçirerek kaderimizi aydınlatır. Karmik veya kaderimizin aydınlanması gibi ifadeler sizleri ürkütüyor olabilir. Ama yüzyıllarca yapılan araştırmalar sonucunda bir insanın hayatında en büyük değişimlerin güneş tutulmaları sonrası gerçekleştiğine varılmış.20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki aynen bu fikirdeyim. Aslında karmik dediğimiz şeyler bizlerin geçmişte yaptığı iyi ya da kötü deneyimlerin sonucu olarak düşünülebilir. Hani soruyoruz ya “iyi mi kötü mü” olacak. İşte sisteme size soruyor?
Ne kadar iyiydin ne kadar kötüydün?
Dünyaya karşı sadece kendiniz olabildiğiniz bir yola giriyorsunuz. Her şeyi o kadar yoğun hissettiğiniz ve patlamaya eğilimli olduğunuz bunca zamandan sonra nihayet anlaşıldığınızı hissettiğiniz bir süreci başlatıyorsunuz. Özellikle kariyerinizde 2018 yılından bu yana oldukça yıprandınız.
Sevildiğinizi hissettiğiniz, ne olacağı konusunda endişelenmeden tekrar bir çocuk gibi hissedeceksiniz.
Önümüzdeki güneş Koçlar için içlerindeki masumiyet ve çocuksu tavrı kaybetmemek önemlidir. Son dönemde maalesef bir çocuk göremeyeceği kadar ağır adaletsizliklerle savaştılar. Artık güvenli bir alana geçip özgürleşmeyi seçiyorlar. Korkularından uzaklaşmak için ve kendilerini daha özgür hissetmek için bir hareket ediyorlar. Asla korkmamaları gerekiyor ve kendi hayallerini yeniden inşa ediyorlar.
Toksik pozitiflik, pozitifliğin zorla ve samimiyetsiz olduğu zamandır. İçimizde pozitiflik hissetmeyip de başkalarına parlak bir şekilde gülümsediğimizde, insanlar samimiyetsiz olduğumuzu hissedebilirler.
Kimi aldatmaya çalışıyoruz?
Kendimiz belki...
Mars-Plüton karşıtlığı etkileri içerisine giriş yaptık. Bu açıyı önemsiyorum. Çünkü Mars Yengeç burcunda savaşmayı bilmiyor ama Plüton çok güçlü bir konumda…Çevrenizdeki insanların tatlılıktan ve güzellikten anlamadığı bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Güçlerini dener ve bunu kullanırlar. Bu açıyı neye benzetebiliriz biliyor musunuz?
Mesela sokağa çıkma yasağı vardır ve her yer kapalıdır ama babanız sizi ekmek almaya gönderiyor gibi bir duygudur. Anlatamazsınız. Anlamasını beklersiniz. Sizden güçlü pozisyondaki insanların halden anlamasını beklersiniz. Maalesef bu mümkün değildir. Siz de kendi kendinize hasta olur ve dolaylı yoldan çözümler bulmaya çalışırsınız. Sizi anlayan birileri yoktur. Narsist insanların duygularının tetiklendiği zamanlardır.
Bir nokta vardır ya, işte o noktaya gelmemek için çok savaşırsınız ama maalesef o noktaya gelinir. Savaştığınızla kalırsınız. O savaşma sizi siz yapan tasarımdır. O süreçten sonra kendinizi hiçbir yere ait hissetmezsiniz. Bu durum bir müddet sonra sizin kendinizi bir şeyin parçası olarak hissetmemenize neden olur. Kendimizle ilgilenmeyi, kendimize öncelik vermeyi, ne istediğimizi ve nerede olduğumuzu keşfetmeyi reddederek kendimizi açıkça “tablonun dışına” yerleştiririz. Burada veya hiçbir yerde olmama duygumuz yüzünden insanların çektirdikleri acılar bizim aslında kendimize yaptıklarımızın tam yansımasıdır. Bu dünyada özümüze odaklanmazsak kendimizi görmezden gelmeye başlarız. Kendi merkezimizi ve dünya ile ilgili farkındalıklarımızı kolayca yitirebiliriz. Acı çekmek bu yüzden var. Bu yüzden bu tüm kayboluşlar…
Bir sürü mücadele verip, kendini yaptıklarının bir parçası olarak hissedememek korkunç bir duygudur.
Bu sanki psikolojik bir yok oluş ya da bir kayboluş gibidir. Çözümü nedir tabi onu da aramak lazım. Ben bunu fiziksel kaybolsam ne yapardım olarak kendimde tanımlamaya çalışıyorum.
Yardım isterdim, arabanın hızını keser bir yere soru sorardım. Birinden beni aşina olduğum bir noktaya götürmesini isterdim ya da bana yolu tarif etmesini isterdim. Belki de onu yanıma davet ederdim beni gitmem gereken yere götürebilir mi diye sorardım.
İnsan kaybolduğunda bildiği yere gitmek istiyor. Kaybolduğunuz yeri bırakıyor ve aşina olduğunuz yere geçmek istiyorsunuz. Çünkü kaybolma duygusu korkunç geliyor. Aslında burada kaybolmanın sebebi kendi merkezinize dönüp öz saygınızı toparlamak oluyor. İnsan kendini bulmak için tanıdık bir yer arayarak bunu yapamaz.
Yani bu tanıdık yerler sizin genelde mutsuz olduğunuz ama tanıdığınız yerler olarak düşünülebilir.
Öyle ya da böyle bir şekilde kendimizi haziran ayına atmış bulunuyoruz. Haziran ayı da hiç Haziran gibi değil. Soğuk ve serin sanki…
Mevsimlerin bile tadı yok son dönemde…
Yılların dört mevsimi bile olmuş on dört…
Hayat bir şekilde tüm şekilciliği ile devam ediyor.
Haziran ayı yılın en önemli güneş tutulmasını barındırıyor. 10 Haziran tarihinde yaşayacağım halkalı güneş tutulması artık birçok eksikliği tamamlayacak noktada olacak. İşin içinde Merkür fazlasıyla güçlü olduğu için mevsim koşullarını oldukça değiştirici bir şekilde etkiliyor. Merkür’ün hem geriliyor olması hem de yöneticisinde olması Merkür detaylı durumların manyetik yansımasını dünyamıza daha güçlü yansıtıyor demektir.
01-07 Haziran arası Mars-Plüton karşıtlığına dikkat çekmek istiyorum.
Bu dönem birtakım konularda egosal durumlarla karşılaşacaksınız. İnsanlar sizi test edecek. Özellikle restleşmeniz gereken konular daha gündeminiz olabilir. Bazı haksızlıklar ya da adaletsizlikler içerisinde kalabilirsiniz. Bu durumda stres yaratmayın kendinize…
Bazen gitmek gerekir bazen her şeye rağmen dayanmak. Sanki bunun ikisinin arasında hangisini yapmasını gerektiğinizi birinin söylemesi lazım.
Bugün gökyüzünde dikkatimi çeken özel bir durumu sizlerle paylaşmak istedim. Günlerden 29 Mayıs 1453!
İnsan hakları tarihinin merhamet timsali Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında Edirne’de dünyaya gelmiş. Gökyüzünde Güneş Koç, yükselen Koç, Satürn Kova dizilim halinde iken var olmuş.
Tarihin kaydettiği hoşgörü lideri çok iyi bir öğrenim görmüş, din bilimlerinde, sosyal bilimlerde, diğer pozitif bilimlerde oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. Edebiyata, felsefeye, coğrafya, tarih ve askeri konulara büyük ilgi göstermiştir. Matematik ile çok yakından ilgilenmiştir. Edebiyat onun en sevdiği alan olarak bilinmekle birlikte “Avni” mahlası ile şiirler yazmıştır.
Fetihle müjdelenen Fatih Sultan Mehmet son derece iyi bir eğitim alarak, üstün bir mühendislik zekâya sahip, istediğini elde etmeye, başarıya ulaşmaya tutkuyla bağlı, düşüncesinden asla vazgeçmeyen, gerektiği zaman sert ve cesur kararlar alabilen, kimseden çekinmeyen, büyük hayalleri olan ve bu hayallerini gerçekleştirme hususunda her türlü zorluğa göğüs geren, hesapladığı projelerini hayata uygulama konusunda gözü kara, atılgan büyük bir devlet adamı olarak lider özelliği taşıyan bir kişiliğe sahip olduğu bilinmektedir.
Güneş Koç, yükselen Koç olarak gözünü budaktan ayırmayan, tuttuğunu koparan bir yapıya sahiptir.
“Peygamber Efendimiz HZ. MUHAMMED’İN (s.a.v.) İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur!” sözleri ile arzu dolu kuşatma 6 Nisan 1453 günü kara unsurlarının surlar önüne mevzilenmesi ile kutlu zafere doğru adım atılmıştır.
6 Nisan 1453 günü transit güneş Cihan Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın ortalama kabul edilen doğum haritası verilerine göre yaklaşım olarak, devrim gezegeni Uranüs, iletişim gezegeni Merkür, savaş gezegeni Mars ile yaklaşım olarak (orb) kavuştuğunda kara ordusu mevzilere yürümüştür. Ayrıca transit ay düğümleri Yay İkizler aksında yer almaktadır. Kad – Gad geçmişten gelen bilgiler ile yeni keşiflere, mucizelere bilgi ışığında ulaşmak demektir. Mühendislik dehası Fatih Sultan Mehmet 21 – 22 Nisan günü herkesi hayran bırakan bilgi dolu zekâsıyla gemileri karadan yürütmüştür. Kuşatma devam ederken 22 Mayıs 1453 günü Yay burcunda parçalı bir ay tutulması gerçekleşmiştir. Tutulma günü ilahi iyiliğin, genişliğin, büyümenin gezegeni transit Jüpiter’in Fatih Sultan Mehmet Han’ın haritasında güneş ile kavuştuğu görülmüştür.
Fetihle müjdelenen mübarek ordu 29 Mayıs 1453 günü kutlu bir zafer eşliğinde dünyanın kaderini, çağ açıp çağ kapatarak değiştirmiştir. 29 Mayıs günü Fethin Müjdeli Komutanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın haritasında: Transit güneş/gad kavuşumu geçmiş tutkularının sonuca vardığını düşündürtüyor bizlere, Merkür/Chiron kavuşumu zihnini yoran düşüncelerine artık şifa bulduğunu görebiliyoruz. Transit Plüton Uranüs kavuşumu bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığını bizlere söylemektedir.
Son 10 gündür ay tutulmasından oldukça yazarak bahsettik. Radyo yayınında defalarca konuştum. Sosyal medyam da sürekli bu dönemin etkilerinden söz ettim. İşte artık o büyük an içine giriyoruz.
Yılın ilk ay tutulması bugün 14:14’te gerçekleşiyor.
Daha detaylı dinlemek isterseniz çok sevgili yazar dostum Fulya Soybaş Hürriyet Bizimle programında detaylı bahsettim. Linke tıklayıp izleyebilirsiniz.
AY TUTULMASI OLURKEN DİĞER ÖNEMLİ ASTROLOJİK DEĞİŞİMLER!
Astroloji değişimlerimiz arasında tek olan AY TUTULMASI değil. Satürn gerilemesinin başlaması, Merkür gerilemesinin başlaması ve bunlar olurken güneş-kuzey ay düğümü kavuşumu geleceğe dair çok önemli mesajlar veriyor
Satürn, zaman içinde hüküm süren karmik gezegen olarak biliniyor ve her yıl yaklaşık 4,5 ay boyunca geriliyor. Bu yıl 23 Mayıs'tan 10 Ekim'e kadar geriye doğru hareket edecek.
Satürn kuralları, dersleri ve disiplini temsil eder. Zorlu görev yöneticisi olarak bilinir. Satürn ile sorumluluk almalı ve sonuçları görmek için çok çalışmalıyız. Bunları yaparken kötü olan çok çalışıp sanki hiç sonuç almayacak gibi hissedersiniz. Yaptığınız hiçbir şey bir yere varmıyor gibi gelir. Ama siz her şeye rağmen yaptığınız şeye inanç gösterip ilerlerseniz çok güçlü noktaları elde edersiniz.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Gökyüzünün oldukça yoğun olduğunu ve değişen, gerileyen gezegenlerin en hızlı hareketlerini tam tutulma zamanı yaptığını artık sizlerde çok yakından biliyorsunuz. Dün Satürn gerilemesi başladı. Bu hafta sonu Merkür gerilemesi başlıyor ve iki gün sonra ay tutulması yaşanacak. Bu denli gökyüzünün değişim içinde olduğu bir yerde yeryüzünde bir netlik beklemek pek mümkün olmaz. Bunu neden anlatıyorum?
Kendimizi kandırmayalım diye…
Şu an verilen vaatler ya da haftaya ne olacağına dair en ufak fikir türetmek mümkün değil. Gökyüzünde o kadar fazla değişken var ki hiç ateş elementi bulunmamaktadır.
Tutulma gerçekleşene kadar ateş elementi gökyüzünde olmayacak. Bu durum hava ve su elementinin yoğunluğu ile devam edecek. Yani ikisinin bir arada olması ateş ve toprağın olmaması aşırı duygusal ve yönsüz bir his verecek. Ta ki tutulma gerçekleştikten sonra hava elementi 3 puanını ateş elementine devredecek. Harekete geçme ve inisiyatif kullanma noktasında daha aktif olmalıyız. Şu an gönlümüzün dipsiz kuyusundayız ama sonu ferahlık ve aydınlık diyebiliriz.
Aslında insan bilmez…
Asıl karanlığın girdiği yollar, inandığı insanlar olduğunu sanır.
Ama bu gökyüzü olaylarını büyük bir problem haline getirmek yerine aksine farkındalığınıza katkı sağlaması olarak kullanmalısınız.
29 Mayıs sonrası Merkür gerilemesi başlıyor. Bu durum korkulacak bir durum değildir. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir. Bu bir hurafe de değildir. Bu bilimsel bir konudur.
Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir.
Örneğin, çevrenizde birisi size önemli bir şey anlatıyor ve siz bunları kayıt edecek bir şey bulamıyorsunuz ve bu panikle anlatılmak isteneni de kaçırıyorsunuz gibi düşünmelisiniz. Kayıt etmiyoruz veya onları doğru bir şekilde anlamıyoruz.
-Bir uçuş rezervasyonu yapacaksınızdır ve yanlış tarihi seçebilirsiniz
-Yeni bir sözleşmeyi yanlış anlayabilirsiniz,
-Yeni bir girişim için mücadele verirken kendinizi yanlış tanıtabilirsiniz veya önemli bir kararın artılarını ve eksilerini tartma mücadelesi verirken zorlanabilirsiniz.
-Ayrıca, bilgisayarların veya teknolojik sistemlerinin bozulması Merkür gerilemesinde oldukça fenomen bir durum olarak bilinir.
Her tutulma gibi bu tutulma da önümüzdeki 6 aydan başlayarak uzun vadeli bir etkiyi barındırıyor. Perdeye yansıyacakları izlemeye hazır mısınız?
Peki bu Süper Ay’ın sana hissettirdiği gücü en iyi şekilde nasıl kullanacaksın?
Bir ay tutulması ile her şey zirveye ulaşır. İşle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir durumun zirveye ulaşması olabilir.
Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak!
-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması
-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması
-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması
-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması
Çok sevdiğim bir söz vardır. Diyor ki; “Gök gürültüsünü seviyorum. Bana patronun kim olduğunu hatırlatıyor”
Bazen patronun kim olduğunu unutuyoruz. Öyle değil mi?
İlahi adalet bekliyoruz ve uğradığımız haksızlıkların uzun yıllar sonra cevaplarını alabiliyoruz. Kimimiz asla cevap alamadığımızı düşünüyor. Kimimiz ise kesinlikle “ağlayanın malının gülene yar olmadığını” savunuyor.
Benim inanışıma göre kesinlikle dünyada bunun karşılığını alıyorsunuz. Ömrünüz vefa eder etmez bunu bilemem ama eninde sonunda alınıyor. Sadece Allah sevdiği kullarına sanırım kalbi kirlenmesin diye bazen bunu göstermiyor. Ama bir şeyler oluyor.
Yılın en şanslı günleri başlıyor! Jüpiter 14 Mayıs-28 Temmuz arasında Balık burcunda olacak!
Herkese şifa ve şans dağıtacak ama almasını bilene. Fırsat adı üstünde “fırsattır” gelir ve gider. Görmeniz gerekeni görmeyi seçin. Umarım nasibinizde olanı görebilirsiniz. Özellikle Balık, Akrep, Yengeç, Oğlak ve Boğalar bu konuda daha güçlü etkilere sahip olacaklar.
Jüpiter daha önce bu alanda 2010-2011 yıllarında kaldı. Hepinizin muhakkak hayatında önemli şeylerin yaşandığı zamanlardı ama eminim hepimizin de ortak noktası kontrol edemediğimiz durumların gelişmesiydi diye düşünüyorum.
Bu dönem aslında yine kontrol edemeyeceğimiz bir süreç ama etmeye de hevesimizin olmadığı bir zaman başlıyor. Hani bir laf vardır ya
Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 21.58’de Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayla birlikte geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi, daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir. Yorgunluk ve sıkışmışlıkla mücadele etmeniz gerekebilir. Şartların sizi sağlam ve istikrarlı bir sürece götürdüğünü düşünürseniz, mücadelenin kazananı siz ve hayalleriniz olacaksınız.
Bu yeni ayın merkez üssü Boğa burçları. Hissedecek diğer burçlar; Akrep, Aslan ve Kovalar olacak. İyi mi? Kötü mü olacak sorusuna cevap; evin sağlamsa ve iyi bir temel attıysan sorun yok. Ama göz göre göre çürük bir yapıda oturuyorsan bu sarsıcı olabilir.
Bu yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve sizde buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
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Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde Güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
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Bu gerçekleşecek olan yeniay Jüpiter dekanında olacak ve Jüpiter 14 Mayıs’ta yüceldiği burç balık burcuna geçiş yapacak. Hayatınızdaki olaylarda şu an için çıkmazda ve üzgün hissediyorsanız 14 Mayıs sonrası işlerin daha yoluna girdiğini görebilirsiniz.
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Günlerden pazartesi ve tarih 10 Mayıs 2021….
Pandemi için son kısıtlamaları atlatmaya çalışıyoruz…
Yıllar sonra pandemide bu çağın insanları neler yapmış diye bu yazılar okunacak. Bu yüzden buraya zaman zaman hislerimizi de paylaşıyorum.
Her şeyin yoluna gireceği inancını ve güzelliklerini içimizde barındırmaya devam ediyoruz…
11 Mayıs Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay oldukça heyecan verici ve yeni başlangıçlara bizleri sürüklüyor. Bir yerlerde bir şeyler değişiyor ve siz de buna katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar farkındasınız ya da ne kadar değilsiniz bunu bilmiyoruz.
Yeni ay, yeni fikirlerin, girişimlerin ve başlangıçların doğuşunu ifade eder. Bu aylık olay, Güneş'in (egomuzu, kimliğimizi ve benliğimiz) gökyüzünde Ay (duygularımızı, öz bakım alışkanlıklarımız) birleştiğinde gerçekleşir. Yeni ay demek gökyüzünde güneş ve Ay’ın kavuşum yapmasıdır. Yani iradeniz ve duygularınızın aynı şekilde hizalanması olarak kendinize açıklayabilirsiniz. Boğa burcundaki bu yeni ay döngüsünün doğuşu, bize yaşamlarımızda nasıl daha fazla istikrar ve güvenlik yaratabileceğimizi değerlendirme şansı verecek. Ayrıca, bu temalar etrafında tezahür ettirmek istediğimiz her şeyi taahhüt etmeye teşvik olacağız. Kazanmak ve karar vermek belki de hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Venüs İkizler burcuna giriş yaptı! 03 Haziran’a kadar ikametgâh adresi ikizler burcu J
-Sadece eğlenmeye, zihinsel hafif olmaya ve birçok şeye ilgi duymaya hazır olun.
Bir Akrep çocuğu olduğunuz için mi, yoksa bir çocuk olarak güvenlik duygusu geliştiremediğiniz için mi, vefalı, düşünceli ve doğru bir insan olduğunuz halde zaman zaman insanları etkilemeye düşünüyor veya onlardan şüpheleniyorsunuz? İşte bunlara cevap bulmaya başladığınızda aydınlık ışımaya başlıyor. Gerçeklik yeni bir biçim ve daha büyük bir boyut kazanıyor.
Patronlardan neden korkup işten işe gezip durduğunuz ya da bir acımasız ilişkinin kollarından bir diğerine koştuğunuzda, neden insanlara bağırdığınız ve onları yolunuzdan ittiğiniz artık bir sır olmaktan çıkıyor.
Astroloji sayesinde gerçek bağlantılar kurarsınız. Çocukluğunuz, anneyle olan ilişkiniz bugünkü tüm ilişkilerinizi şekillendirmenizde yardımcı olan malzemelerle doludur. Unutmayın ki, sorunlar halledilebilir, yaralar iyileşir, çatışmalar çözülür ve bakış̧ açıları daha kapsamlı bir erişime ve canlılığa doğru kaydırılabilir.
O zaman annelerimizin burçlarına göre okumaya başlayalım:
Koç burcu annesine sahipseniz; hayatınızın en iyi öğretmeni ile birliktesiniz diyebiliriz. O hiçbir şeyin imkânsız olmadığı, asla asla dememeniz, asla ölmeyi istememeniz, yaşam için sonuna kadar, hatta daha da ötesinde mücadele etmeniz olgularını size geçirmiştir. Onun hayatı kabulleniş tarzının gücü o kadar büyüktür ki size de mücadele etme ve başka birisinin hayatını sonsuza dek değiştirebilme yetisini vermiştir, özellikle o kişi sizden daha zayıf ise. . .
O size daima cesaret, kararlılık ve kendine güven duygularını aşılayacaktır, bu sırf onu kendi rekabet oyununda yenmeniz için olsa bile. . . Her şeyden öte, size şunu ispat edecektir. “Her ne olursa olsun, yapmak isterseniz, onu mutlaka başarırsınız.” Mutlu bir çocukluk geçirmeniz için çevrenizdeki herkesle kavga edebilir. Bu sizi mutsuz etse bile o bazen sizden daha bir çocuk gibi bunu fark etmeyecektir. Neşesi ise size bir ömür boyu yetecektir. Bu dünyada bir gün olmasa bile kocaman gülümseyen suratı ve sizdeki kahramanlık hikayeleri ile sürekli anacağınız hikayeleriniz olacaktır.
Boğa burcu annesine sahipseniz;
Bir Merkür Retro’sunun daha sonuna geldik!
Günaydın yıldız savaşçıları;
Şimdi her yerde okuyacaksınız. Merkür durağanlaşıyor!
Hopppaa, Merkür gerilemesinde ne yapılacağını öğrenmem birkaç yılımı aldı. Şimdi bu durağanlaşma neyin nesidir. Napayım ben şimdi. Neden bu Merkür tuhaf işler peşinde.
Bu Merkür’ün işi gücü yok mu?
Dön kardeşim hızlıca eski yerine dediğinizi duyuyorum :)
Merkür durağanlaşmayı grip sonrası yataktan kalkmak ve ilk iş gününe başlamak olarak yorumlayabilirsiniz. İnsanlar size ya biraz daha dinlense miydin diye söyleyebilir ya da tempoya sanki ayak uyduramazsınız gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir zaman aralığında daha yeni iyileşmeye başladığınızı ve hemen ayaklanmak yerine kendinizi daha koruyarak ilerlemeyi seçebilirsiniz. Ne yapsanız anlaşılmıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu uzun süredir zaten böyleydi artık bu noktada sizin olayları artık daha net görmeniz ve kendinize yeni bir yöntem seçmenizle götürmelisiniz.
Hayatımızda kime izin verdiğimizi (bir dereceye kadar) seçebilir ve bunu hayatımızda tutabiliriz.
Birinin peşinden koşuyorsak ya da birini seçiyorsak aslında bu olmayı seçtiğimiz şeyin kararıdır. Ama bunu maalesef çok sonra anlarız. Kendimiz için tasarlayabileceğimiz en yüksek potansiyeli ifade eden sahip olduğumuz benlik duygusunu yansıtan insanları seçtiğimizde, kendimize otomatik olarak bu yönde geliştirmek için büyürüz. Aynı harekette, bozulmuş ya da sınırlı bir potansiyel algısını yansıtanlarla karşılaştığımızda kendimizi kaybederiz.
Başka bir deyişle: İlişkilerimiz, dünyamızı oluşturan ve bizi var etmeye hizmet eden unsurlardır.
Şimdi önümüzdeki maçlara bakacak olursak 24 Haziran’da oğlak burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay var. Bunu yarınki yazıda okuyacaksınız. Ve Neptün gerilemesi başlıyor. Bunu da detaylandıracağım. Bugün gündemimiz Merkür ileri hareketine dönmesi!
Bugün Merkür düz hareketine dönmek için durağanlaşıyor.
Astrologlar, insanların mevcut zihinsel kimyasını ve şuurunu analiz etmek için Merkür'ün konumuna bakarlar. Her yıl Merkür 3 kez geri hareket eder ve her seferinde iki kez durağanlaşma yapar.
Merkür bize hayatın günlük detaylarının nasıl ele alınacağını, iletişimin ve günlük iş ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğini anlatıyor. Merkür “durağan” olduğunda, bu tür şeyler birkaç engelle ilerler. Merkür “geri giderken” aynı zamanda yavaş hareket eder ve engeller, takılmalar olabilir. Merkür'ün doğrudan dönemleri en iyi ileriye doğru hareket etmek ve yeni projelere başlamak için kullanılır; Merkür'ün gerileme dönemleri en iyi dinlenme, tefekkür, araştırma ve eski projeleri temizlemek için kullanılır.
Doğrudan hareket eden Merkür, Güneş'le kavuşum yapar ve ardından Güneş'in önüne geçer. Sonra Merkür yavaşlar ve geriye ya da geriye döner. Merkür gerileme dönemi yaklaşık 3 hafta sürer, bu süre boyunca ileri hareket eden Güneş, geriye doğru hareket eden Merkür'ü geçer ve bir aydınlanma gününde birbirlerini selamlarlar. Sonunda hızlanır ve Güneş'e yetişmek için hızla koşar, Güneş'i selamlar. Güneş-Merkür kavuşumları aslında bir çeşit selamlaşmadır. Bu 2 Ağustos zamanında Aslan burcunda olacak.
Merkür'ün tekrar düzlüğe döndüğü gün!
Birkaç gün öncesiyle birlikte henüz yapmadığınız herhangi bir temizliği bitirmek ya da geçmişteki konuları kapatmak için bir tür kapanış zamanıdır. Bu konuşmalarınız için olduğu kadar dolaplarınız içinde, dağınık olan dünyanız içinde geçerlidir. Merkür doğru hareketine döndüğünde, iç gözlem dönemini geride bırakırız. Bu gerileme döneminde yapamadığınız şeyleri yapmak için son şansınızdır. Bu yüzden bu süre boyunca yararlanın! Bu durum aslında tam hayatınızdaki netliğini 1 Ağustos civarlarında tamamlayacak. Merkür-Güneşle kavuşum artık Güneş’i geçecek. Aklınız ve zihniniz parlayacak yeni bir siz olarak yeniden güçlü bir şekilde harekete geçeceksiniz.
27 Haziran sonrası iletişim gücünüz hızlanacak!
Bu önümüzdeki birkaç gün işlerinizi ve eksiklikleriniz tamamlamak için harika bir zaman. Daha sonrasında artık hala geçmişe bağımlı yaşıyor ve yeni bir şeyler başlatamıyorsanız uzman bir psikologdan mutlaka yardım alın.
Bakın, astroloji, bize görünmeyen enerjileri ortaya çıkaran ve onları kendi lehimize kullanmamıza yardımcı olacak muhteşem bir dildir. Enerji alanımızı neyin etkilediğini bilerek, hangi şuur ve bilinçte olduğunuzu gösteren hedeflerimize ulaşmak için etkiyi yeniden yönlendirmenize yardımcı olacak bir sanattır. Daha fazlasını yapamaz. Bu tamamen sizin becerilerinize kalmıştır.
Oğlak dolunayı der ki; hayat ilginç değil, bu yüzden onu ilginç kılmak için ne yapmak istediğini bulsan iyi olur
Bilmem gereken başka bir şey var mı?
Unutulmamalıdır ki, bir gerileme günlük yaşamınızda engellere neden olabilir, ancak bu sizi kontrol ettiği anlamına gelmez. Gerileme sırasında bir şeyler ters giderse düzeltebilirsiniz, bunu proaktif olmamak için bir bahane olarak kullanmayın. Gerilemeler her zaman olur (bu çok yaygındır), bu yüzden hayatınızda bir duraklama olmasına izin vermeyin diye bunları okuyorsunuz.
Mutlu günler dilerim…