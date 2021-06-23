Bir Merkür Retro’sunun daha sonuna geldik!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Yepyeni bir güne ve haziranın son haftasına merhaba diyoruz. Dün radyo d’ deki “astromatik cevaplıyor” programımızda 3 saat sizlerle bu haftayı uzun uzun konuştuk. Mottoları ve haftanın şarkılarını sizler için paylaştık. Bakmak için Radyo D sayfasından podcast’i dinleyebilirsiniz.

21 Haziran Yaz Gündönümünde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Hayatta böyle değil midir?

Birilerinin yazı başlar birilerinin kışı başlar…

Biri sizi terk eder başka birine gider. Bu sizin için kış gibi görünür diğerine yaz gibi…

Başka biri hakkınızı yer sizi müdür yapmaz bu sizin kışınızdır, diğerini yapar, bu onun yazıdır… Milyonlarca bu şekilde düşünebileceğiniz şey vardır…

Önemli olan kimsenin mevsimini kışa değiştirmeden işler yapmaktır. En mühim olanı budur. Daha mühim olanı vardır. Bunun gerçek bir yaz mı ya da kış mı olduğunu sadece Allah bilir…

Dün en sevdiğim astrologlardan, Hocalardan Değerli isim Yasemin Boran çok güzel bir şey paylaşmış.

Diyor ki “21 Haziran Yaz Gündönümü...en uzun gündüz. Yani güneşin en uzun zaman dünyayı aydınlattığı zaman. Ve aklı temsil eden Merkür’ün öğrenme ve merak ile bütünleşen İkizler Burcunda durma noktasında bulunuyor olması bir tesadüf değil. Çağ değişti. Aklımız da değişiyor. Öğrenme zamanı”