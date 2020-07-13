Bir kez uyandın mı sonsuza kadar uyanık kalacaksın!

Günaydın yepyeni bir haftadan yepyeni umutlardan herkese merhaba,
Merkür gezegenin ileri harekete gitmesi durumunu azıcık daha açalım.
Bir gezegen geri gitmez sadece olduğundan daha da yavaşlar. Dünyadan bakıldığında geri gidiyor gibi algılarız.
Yani şimdi şöyle düşünün:
Bir arabanın içindesiniz ya da otobüs ya da tren diyelim. Yan pencereden bakarken araba kayıyor gibi görüyorsunuz. Halbuki kaymıyor. Eğer bir şoförseniz frene abanırsınız ya da yolcuysanız araba kayıyor diye bağırırsınız. Halbuki kayan bir şey yoktur. İşte şu an dünyadaki durumumuz budur. Sizler kişisel bazda bakıldığında bu hafta Merkür’ün hızlanmaya başlamasını bilerek yeryüzünde uygun ritimlerle ilerlemeyi seçmelisiniz. Bunun iyi mi kötü mü olacağına siz karar vereceksiniz. Benim burada size Merkür ilerliyor süper olacak ya da geriliyor kötü olacak gibi bir yargıda bulunmam sadece benim yorumlamam olarak kalır. Belki siz kötüye kullanıyorsunuz belki iyiye kullanıyorsunuz. Bunu bilmiyorum…
Sizin gerçekliğiniz nedir?
Şu an tekrar hızlanmaya çalışan Merkür sizlerin de hayatında sanki bir şeyler gidiyor mu ya da tamamlanacak mı hissi veriyor olabilir.
Evliliğinizde şiddetli bir kavga etmişsinizdir ve ağzınızdan boşanalım diye bir kelime çıkmıştır. Geri dönüşü yok gibi duruyordur. İşte burada belki frene fazla abanmış olabilirsiniz. Bu durum eylemsiz insanlar için vardır. Hayatı boyunca eylem almadan ilerleyen insanların en fazla deneyimledikleri konulardır.
Bu konu ikiye ayrılır. Ya geriye gidiyorsundur ya da gidiyor gibi sanıyorsundur.
İşte astroloji bilgin burada işe yarayacak.
Ya da çarpma sesiyle birlikte gerçekten irkileceksin geriye gittiğini anlayacaksın.
Otogar da siz otobüsteyken yanınızdaki otobüs hareket ettiğinde, içinde bulunduğunuz otobüsün hareket ettiğini sanmanıza fizikte, optik akış deniyor. Gidip gitmediğini anlamanız için pencereden bakmanız gerekmektedir. Ya da bizim bu köşe yazısını okuyaraktan da çözebilirsiniz. Eğer sizin otobüsünüz gerçekten hareket ediyorsa, o zaman iyi yolculuklar :)
Varlığımız sadece döngüleri anladığımızda anlam kazanıyor.
Merkür döngüsü,
Satürn döngüsü,
Jüpiter döngüsü,
Venüs döngüsü vs. gibi.
Ne yaşarsanız yaşayın aslında bu bir tekrar olarak hayatınıza yansıyor. Sürekli aynı olayları yaşıyor olmanız bir tesadüf değil. Aynı şekilde aldatılmanız, aynı şekilde terk edilmeniz, aynı şekilde zor kazanmanız ya da bazı kronik sorunlar gibi…
Her şey sadece geri dönerek, tekrarlayarak ve kendini yeniden düzenleyerek tamamlanabiliyor. Mars gezegeninin iki yıllık döngüsünü, 12 yıllık Jüpiter döngüsünü ve hatta 30 yıllık Satürn döngüsü bunlara örnek olabilir. Bununla birlikte, birçok insan 84 yıllık Uranüs döngüsünde ya da Neptün ve Plüton döngüsünden daha uzun yaşamaz. Gezegenleri astronomik anlamda inceleyin. Dönüş zamanlarını ve büyüklüklerini okuyun.
MERKÜR İLERİ HAREKETİNE DÖNDÜ! İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?
Yenilen artık!
Kendini yeniden güncellemeyen veya tekrarlamayan ya da başka bir tanımla geri dönmeyen hiçbir şey aslında bizi var etmiyor. Geriye dönmeyen her şey cehaletimizin toplamını içeriyor. Bilincimiz, döngülerin geri dönüşü esnasında ortaya çıkıyor. Bu kavraması kolay bir kavram değil ama vazgeçilmez bir gerçek. Açıklığa kavuşturmaya çalışalım.
Örneğin: Kira getirisi olmayan bir evi alır mısınız? Ya da yatırım yaptığınızda size getirisi olmayan.
Hayır!
Ne zaman yatırım yapmayı kesiyoruz?
Tabii ki geri dönüşü olmayan bir noktada. Bir şeye (hatta bir dostluğa) yatırım yapmak karşılık görme alışkanlığımıza bağlı değil midir?
Hiçbir şey geri gelmezse, yatırım yapmayı bırakırız. Hayatımıza da aynı şekilde yatırım yapıyoruz. Bize bazı döngüler döndüğünde aslında bu bir yatırım noktasında oluyor. Dümdüz bir hayatın zaten anlamı yok ki…
Astrolojinin gerçek bir şekilde anlaşılması, bu döngülerin ve yaşamların temel doğasını kavramaya bağlıdır. Bu anlayış olmadan, ezberle ilerlersiniz. Bir şeyleri ezberlemek yerine astrolojinin ayrıntılarınızı oluşturmasına izin verin. Astroloji kendinize bir yatırımdır.
*
Astroloji bize kimliklerimizin döngüsel doğasını gösterir. Hayatımızın her bir parçası gezegene olan bağlantımızın altında yatan döngülerden, ritimlerden etkilenir. O sırada sizi etkileyen gezegenlerden gelen enerjiyle olumlu bir şekilde çalıştığınızda, uygun eylemi gerçekleştirirseniz sağladığı faydaları yaşayacaksınız. Yani hiçbir gezegenin iradesi yoktur ve hiçbir şey sizin iradenizden üstün değildir.
*
2020'nin 3. ve son Merkür gerileme hareketi 14 Ekim- 3 Kasım 2020'de Terazi takımyıldızında gerçekleşecek.
Dememiz o ki; Her gerilemenin başında ve sonunda her şey daha fazla dürtüsel olur. Önümüzdeki birkaç gün içinde söylediklerinize ve başkalarının size söylediklerine dikkat edin. Tüm herkes sahte olan ve uzun süredir kandırıldıkları konuları öğrenebilir. Birçok insan eteğindeki taşları bu hafta döker. Dökmeli midir ya da değil midir bilmiyorum ama yaralı olduğunuzu biliyorum. İlişkinizde ya da içinde sevgi barındıran her şeyi konuşmak açısından güzel bir hafta. Sevginizi söyleyin. Kendinizi iyi ve ait hissettiğiniz insanlarla olun. Daha sakin kalabileceğiniz konular üzerine yorumlar yapmayı deneyin.
Unutma; Bir kez uyandın mı sonsuza kadar uyanık kalacaksın!
Mutlu günler ve mutlu haftalar dilerim…
Bir kez uyandın mı sonsuza kadar uyanık kalacaksın!
Günaydın yepyeni bir haftadan yepyeni umutlardan herkese merhaba,
Merkür gezegenin ileri harekete gitmesi durumunu azıcık daha açalım.
Bir gezegen geri gitmez sadece olduğundan daha da yavaşlar. Dünyadan bakıldığında geri gidiyor gibi algılarız.
Yani şimdi şöyle düşünün:
Bir arabanın içindesiniz ya da otobüs ya da tren diyelim. Yan pencereden bakarken araba kayıyor gibi görüyorsunuz. Halbuki kaymıyor. Eğer bir şoförseniz frene abanırsınız ya da yolcuysanız araba kayıyor diye bağırırsınız. Halbuki kayan bir şey yoktur. İşte şu an dünyadaki durumumuz budur. Sizler kişisel bazda bakıldığında bu hafta Merkür’ün hızlanmaya başlamasını bilerek yeryüzünde uygun ritimlerle ilerlemeyi seçmelisiniz. Bunun iyi mi kötü mü olacağına siz karar vereceksiniz. Benim burada size Merkür ilerliyor süper olacak ya da geriliyor kötü olacak gibi bir yargıda bulunmam sadece benim yorumlamam olarak kalır. Belki siz kötüye kullanıyorsunuz belki iyiye kullanıyorsunuz. Bunu bilmiyorum…
Sizin gerçekliğiniz nedir?
Şu an tekrar hızlanmaya çalışan Merkür sizlerin de hayatında sanki bir şeyler gidiyor mu ya da tamamlanacak mı hissi veriyor olabilir.
Evliliğinizde şiddetli bir kavga etmişsinizdir ve ağzınızdan boşanalım diye bir kelime çıkmıştır. Geri dönüşü yok gibi duruyordur. İşte burada belki frene fazla abanmış olabilirsiniz. Bu durum eylemsiz insanlar için vardır. Hayatı boyunca eylem almadan ilerleyen insanların en fazla deneyimledikleri konulardır.
Bu konu ikiye ayrılır. Ya geriye gidiyorsundur ya da gidiyor gibi sanıyorsundur.
İşte astroloji bilgin burada işe yarayacak.
Ya da çarpma sesiyle birlikte gerçekten irkileceksin geriye gittiğini anlayacaksın.
Otogar da siz otobüsteyken yanınızdaki otobüs hareket ettiğinde, içinde bulunduğunuz otobüsün hareket ettiğini sanmanıza fizikte, optik akış deniyor. Gidip gitmediğini anlamanız için pencereden bakmanız gerekmektedir. Ya da bizim bu köşe yazısını okuyaraktan da çözebilirsiniz. Eğer sizin otobüsünüz gerçekten hareket ediyorsa, o zaman iyi yolculuklar :)
Varlığımız sadece döngüleri anladığımızda anlam kazanıyor.
Merkür döngüsü,
Satürn döngüsü,
Jüpiter döngüsü,
Venüs döngüsü vs. gibi.
Ne yaşarsanız yaşayın aslında bu bir tekrar olarak hayatınıza yansıyor. Sürekli aynı olayları yaşıyor olmanız bir tesadüf değil. Aynı şekilde aldatılmanız, aynı şekilde terk edilmeniz, aynı şekilde zor kazanmanız ya da bazı kronik sorunlar gibi…
Her şey sadece geri dönerek, tekrarlayarak ve kendini yeniden düzenleyerek tamamlanabiliyor. Mars gezegeninin iki yıllık döngüsünü, 12 yıllık Jüpiter döngüsünü ve hatta 30 yıllık Satürn döngüsü bunlara örnek olabilir. Bununla birlikte, birçok insan 84 yıllık Uranüs döngüsünde ya da Neptün ve Plüton döngüsünden daha uzun yaşamaz. Gezegenleri astronomik anlamda inceleyin. Dönüş zamanlarını ve büyüklüklerini okuyun.
MERKÜR İLERİ HAREKETİNE DÖNDÜ! İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?
Yenilen artık!
Kendini yeniden güncellemeyen veya tekrarlamayan ya da başka bir tanımla geri dönmeyen hiçbir şey aslında bizi var etmiyor. Geriye dönmeyen her şey cehaletimizin toplamını içeriyor. Bilincimiz, döngülerin geri dönüşü esnasında ortaya çıkıyor. Bu kavraması kolay bir kavram değil ama vazgeçilmez bir gerçek. Açıklığa kavuşturmaya çalışalım.
Örneğin: Kira getirisi olmayan bir evi alır mısınız? Ya da yatırım yaptığınızda size getirisi olmayan.
Hayır!
Ne zaman yatırım yapmayı kesiyoruz?
Tabii ki geri dönüşü olmayan bir noktada. Bir şeye (hatta bir dostluğa) yatırım yapmak karşılık görme alışkanlığımıza bağlı değil midir?
Hiçbir şey geri gelmezse, yatırım yapmayı bırakırız. Hayatımıza da aynı şekilde yatırım yapıyoruz. Bize bazı döngüler döndüğünde aslında bu bir yatırım noktasında oluyor. Dümdüz bir hayatın zaten anlamı yok ki…
Astrolojinin gerçek bir şekilde anlaşılması, bu döngülerin ve yaşamların temel doğasını kavramaya bağlıdır. Bu anlayış olmadan, ezberle ilerlersiniz. Bir şeyleri ezberlemek yerine astrolojinin ayrıntılarınızı oluşturmasına izin verin. Astroloji kendinize bir yatırımdır.
*
Astroloji bize kimliklerimizin döngüsel doğasını gösterir. Hayatımızın her bir parçası gezegene olan bağlantımızın altında yatan döngülerden, ritimlerden etkilenir. O sırada sizi etkileyen gezegenlerden gelen enerjiyle olumlu bir şekilde çalıştığınızda, uygun eylemi gerçekleştirirseniz sağladığı faydaları yaşayacaksınız. Yani hiçbir gezegenin iradesi yoktur ve hiçbir şey sizin iradenizden üstün değildir.
*
2020'nin 3. ve son Merkür gerileme hareketi 14 Ekim- 3 Kasım 2020'de Terazi takımyıldızında gerçekleşecek.
Dememiz o ki; Her gerilemenin başında ve sonunda her şey daha fazla dürtüsel olur. Önümüzdeki birkaç gün içinde söylediklerinize ve başkalarının size söylediklerine dikkat edin. Tüm herkes sahte olan ve uzun süredir kandırıldıkları konuları öğrenebilir. Birçok insan eteğindeki taşları bu hafta döker. Dökmeli midir ya da değil midir bilmiyorum ama yaralı olduğunuzu biliyorum. İlişkinizde ya da içinde sevgi barındıran her şeyi konuşmak açısından güzel bir hafta. Sevginizi söyleyin. Kendinizi iyi ve ait hissettiğiniz insanlarla olun. Daha sakin kalabileceğiniz konular üzerine yorumlar yapmayı deneyin.
Unutma; Bir kez uyandın mı sonsuza kadar uyanık kalacaksın!
Mutlu günler ve mutlu haftalar dilerim…