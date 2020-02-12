“Bildiğim tek şey şu: Yaralarla doluyum ve hala ayakta duruyorum”

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Zaman hızlıca akıp geçiyor…
Önümüzde 23 Şubatta gerçekleşecek bir balık burcunda yeniay olacak. Bu yeniay gizli olan birçok şeyi açıklıya kavuşturup büyük bir aydınlık vermeye doğru ilerliyor. Şüpheler artıyor ve kuşku yükseliyor olabilir. Sonuçta her dolunayın her yeniayın bizi ilgilendiren ve uyandıran bir noktası var. Bunları görüp deneyimleyeceğiz.
Bu yüzden adım adım sizlere bunları önden yazarak bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak istiyorum. Astrolojik olayları o anda okumanızın bir mantığı yoktur. Yani havanın yağmurlu olduğunu o an görmeniz gibidir. Ama 3 gün önceden gerçekleşecek bir şey olduğunu öğrenip ona göre hareket etmeye çalışmanız belki size kazanım getirebilir.
Merkür gezegeni yavaşlıyor ve 17 Şubattan sonra gerilemeye doğru geçiş yapacak. Bir gezegen asla geri geri gitmez ama yavaşladığı için bizler her şeyin yeryüzünde tersten gittiğini düşünürüz. Aslında sistem bize yavaşlamamız gerektiğini söyler. Eğer gökyüzü ile uyumlu bir şekilde yaşarsak bu çokta korkunç bir durum olmaz. Romantik yaşamımızda, finansal durumumuzda ve tüm duygularımızda değişikliklerle karşı karşıya kaldığımızı ve bizlerin de duygusal dünyamıza meydan okumaya hazırlıklı olduğumuzu gösteriyor. Bu süre zarfında akışkanlıklarınızı, ne yapmanız gerektiğini ve bunları nasıl düzene koymanız gerektiğini keşfederseniz her şey çok daha kolay yoluna girebilir.
Bu 9 Şubatta yaşadığınız Aslan dolunayı, kendi zihninizle değişiklik yapma, sizi inciten her şeyi sessizce hayatınızdan çıkartma ve kendinize daha önce yapmadığınız bir seviyede ayarlama yapma zamanıdır.
Hayat her zaman insanın önüne yeni sorunlar getiriyor. Oysa engeller yaşamın bir gerçeği.İhtiyaçlar listesi uzayıp gidiyor, çözülmeye muhtaç sorunlar yığılıyor. Zihninizi negatif dış koşulların kuşatmasından özgürleştirmek için öncelikle bir bakış açısı gerekli. Aklın çıkmazına işaret eden düşüncelere mağlup olmamak elinizde. Hayatta engellerin aşılması için yardımcı olabilecek müthiş “alternatif” yollar var. Bazen küçük bir hareketiniz değişim için bir fırsat olur. En karmaşık sorunlara ve zorluklara çözüm bulacak olumlu bir zihniyet, alternatif bir
yol, yordam mutlaka var. Potansiyel olarak olumsuz ve zor durumlarda yıpranmamaya olanak sağlayan pozitif düşüncelerinizi canlı tutmayı günlük alışkanlık haline getirin.
Her bir insanın doğrudan veya dolaylı olarak dünyayı değiştirebilme gücü vardır. Kendi hayatınızı değiştirdiğinizde doğrudan veya dolaylı olarak dünyayı da değiştirmiş olursunuz. Kendi hayatınızı veya etrafınızdaki insanların hayatını değiştirdiğinizde dünyayı değiştirmişsiniz demektir. Yaptığınız küçük şeylerin dünyada büyük etkileri olabilir.
Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;
İki arkadaş, hararetle tartışıyormuş.
Konu, sigara içerken İncil okunup okunmayacağıymış.
Sonuç alamayınca Papaz’a sormaya karar vermişler. Papaz’ın yanına gidip sırayla sorularını iletmişler. Birinci olumsuz cevap alırken ikincisi İncil okurken sigara içmek konusunda izin almayı başarmış. Mesele sonradan anlaşılmış. İzin alamayanın sorduğu soru şuymuş:
- İncil okurken canım sigara içmek istiyor, içebilir miyim?
-Oğlum, İncil okunurken Tanrı’yla ilgilenmen lazım.
O sırada dikkatini dağılmaması gerek. O yüzden İncil okurken sigara içilmez. İzin alan ise soruyu şöyle sormuş:
-Sigara içerken canım İncil okumak istiyor, okuyabilir miyim?
-Oğlum, her nerede ve ne koşulda olursan ol, İncil okuma isteği duyarsan okuyabilirsin.
Belki de aldığımız cevaplardan daha önemlisi sorduğumuz sorudur.
Beceri, almak istediğin yanıtı elde edebileceğin soruyu sormakta…
Dememiz o ki; soruların şekilleri değiştirme zamanı geldi. Sabırlı ve tüm incelikle hareket etmeniz gerekmektedir. Kavrayabileceğiniz ve kabul edebileceğiniz her şey sizindir! Buna hiç şüphe yok. Endişeyi, telaşı veya korkuyu kabullenmeyi reddedin. Her şeyi bilen ve yapan içinizdedir, en ufak fısıltıya kulak verin.
Belki de her şey Lynnn Grabhorn dediği gibidir
“Israrla elinizden geleni yapın ve iyi hissetme enerjinizi koruyun. Unutmayın, şu andaki koşulların güçlü olmasının tek nedeni, bizim bu gücü onlara vermiş olmamızdır.”
Mutlu günler dilerim…
“Bildiğim tek şey şu: Yaralarla doluyum ve hala ayakta duruyorum”
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Zaman hızlıca akıp geçiyor…
Önümüzde 23 Şubatta gerçekleşecek bir balık burcunda yeniay olacak. Bu yeniay gizli olan birçok şeyi açıklıya kavuşturup büyük bir aydınlık vermeye doğru ilerliyor. Şüpheler artıyor ve kuşku yükseliyor olabilir. Sonuçta her dolunayın her yeniayın bizi ilgilendiren ve uyandıran bir noktası var. Bunları görüp deneyimleyeceğiz.
Bu yüzden adım adım sizlere bunları önden yazarak bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak istiyorum. Astrolojik olayları o anda okumanızın bir mantığı yoktur. Yani havanın yağmurlu olduğunu o an görmeniz gibidir. Ama 3 gün önceden gerçekleşecek bir şey olduğunu öğrenip ona göre hareket etmeye çalışmanız belki size kazanım getirebilir.
Merkür gezegeni yavaşlıyor ve 17 Şubattan sonra gerilemeye doğru geçiş yapacak. Bir gezegen asla geri geri gitmez ama yavaşladığı için bizler her şeyin yeryüzünde tersten gittiğini düşünürüz. Aslında sistem bize yavaşlamamız gerektiğini söyler. Eğer gökyüzü ile uyumlu bir şekilde yaşarsak bu çokta korkunç bir durum olmaz. Romantik yaşamımızda, finansal durumumuzda ve tüm duygularımızda değişikliklerle karşı karşıya kaldığımızı ve bizlerin de duygusal dünyamıza meydan okumaya hazırlıklı olduğumuzu gösteriyor. Bu süre zarfında akışkanlıklarınızı, ne yapmanız gerektiğini ve bunları nasıl düzene koymanız gerektiğini keşfederseniz her şey çok daha kolay yoluna girebilir.
Bu 9 Şubatta yaşadığınız Aslan dolunayı, kendi zihninizle değişiklik yapma, sizi inciten her şeyi sessizce hayatınızdan çıkartma ve kendinize daha önce yapmadığınız bir seviyede ayarlama yapma zamanıdır.
Hayat her zaman insanın önüne yeni sorunlar getiriyor. Oysa engeller yaşamın bir gerçeği.İhtiyaçlar listesi uzayıp gidiyor, çözülmeye muhtaç sorunlar yığılıyor. Zihninizi negatif dış koşulların kuşatmasından özgürleştirmek için öncelikle bir bakış açısı gerekli. Aklın çıkmazına işaret eden düşüncelere mağlup olmamak elinizde. Hayatta engellerin aşılması için yardımcı olabilecek müthiş “alternatif” yollar var. Bazen küçük bir hareketiniz değişim için bir fırsat olur. En karmaşık sorunlara ve zorluklara çözüm bulacak olumlu bir zihniyet, alternatif bir
yol, yordam mutlaka var. Potansiyel olarak olumsuz ve zor durumlarda yıpranmamaya olanak sağlayan pozitif düşüncelerinizi canlı tutmayı günlük alışkanlık haline getirin.
Her bir insanın doğrudan veya dolaylı olarak dünyayı değiştirebilme gücü vardır. Kendi hayatınızı değiştirdiğinizde doğrudan veya dolaylı olarak dünyayı da değiştirmiş olursunuz. Kendi hayatınızı veya etrafınızdaki insanların hayatını değiştirdiğinizde dünyayı değiştirmişsiniz demektir. Yaptığınız küçük şeylerin dünyada büyük etkileri olabilir.
Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;
İki arkadaş, hararetle tartışıyormuş.
Konu, sigara içerken İncil okunup okunmayacağıymış.
Sonuç alamayınca Papaz’a sormaya karar vermişler. Papaz’ın yanına gidip sırayla sorularını iletmişler. Birinci olumsuz cevap alırken ikincisi İncil okurken sigara içmek konusunda izin almayı başarmış. Mesele sonradan anlaşılmış. İzin alamayanın sorduğu soru şuymuş:
- İncil okurken canım sigara içmek istiyor, içebilir miyim?
-Oğlum, İncil okunurken Tanrı’yla ilgilenmen lazım.
O sırada dikkatini dağılmaması gerek. O yüzden İncil okurken sigara içilmez. İzin alan ise soruyu şöyle sormuş:
-Sigara içerken canım İncil okumak istiyor, okuyabilir miyim?
-Oğlum, her nerede ve ne koşulda olursan ol, İncil okuma isteği duyarsan okuyabilirsin.
Belki de aldığımız cevaplardan daha önemlisi sorduğumuz sorudur.
Beceri, almak istediğin yanıtı elde edebileceğin soruyu sormakta…
Dememiz o ki; soruların şekilleri değiştirme zamanı geldi. Sabırlı ve tüm incelikle hareket etmeniz gerekmektedir. Kavrayabileceğiniz ve kabul edebileceğiniz her şey sizindir! Buna hiç şüphe yok. Endişeyi, telaşı veya korkuyu kabullenmeyi reddedin. Her şeyi bilen ve yapan içinizdedir, en ufak fısıltıya kulak verin.
Belki de her şey Lynnn Grabhorn dediği gibidir
“Israrla elinizden geleni yapın ve iyi hissetme enerjinizi koruyun. Unutmayın, şu andaki koşulların güçlü olmasının tek nedeni, bizim bu gücü onlara vermiş olmamızdır.”
Mutlu günler dilerim…