Balık burcunda yeniay! Hakikati arayın…

Günaydın yepyeni bir günden ve bir pazar sabahından…
Hafta sonları nadir yazılar yazıyorum biliyorsunuz. Haftanın 5 günü yazınca hafta sonu da size hafta içi ne yazacağıma çalışıyorum. Âmâ bugün gökyüzünde tatil yok. Akşam saatlerinde bir yeniay gerçekleşecek ve gerçekten sizlere şu an zorlayıcı duygular yaşatıyor olabilir.
*
Bugün saat 18:00 civarlarında gerçekleşecek olan yeniay hayatımızda gerekli olan ve beklemediğimiz bir şeyi bizlere sunmaya hazırlanıyor. Ama bu hemen olmayacak. Sizlerde artık çok iyi biliyorsunuz ki 15 günde bir dolunay ve yeniay deneyimliyoruz.
Bunlardan biri zaman zaman ay tutulması ya da güneş tutulması olabiliyor.
*
27 Ekim 2019
26 Kasım 2019
26 Aralık 2019
24 Ocak 2020’ de yaşanan birçok gökyüzü olayları ile bağlantı kurmak doğru olabilir. Sizler de bu tarihlerde neler deneyimlediğinizi bir değerlendirin. Özellikle sizi zorlayan şeyler nelerdi?
*
Yeniay’ın birkaç gün öncesi ve sonrası hissettikleriniz geçersizdir.
*
Bazı insanları bırakmak sadece kendi kusurlarınızla savaşmanın farklı bir biçimidir. Karşılaştığınız ve sizin yolunuza zorluklar sunan her insan kusurlarınızı öğrenmek içindir. İnsanlarla savaşmak yani kusurlarınızla savaşmak onları ortadan kaldırmaz. Değişme ve kendini empati etme başarısızlığı yaşarsanız. Bu durum işlerinizi iyice karıştırabilir.
*
İçinizde tüm dünyanın yükünü siz çekiyormuşsunuz ve kimse sizi anlamıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bir of çekseniz karşıki dağlar yıkılır diyorsanız inanın kimse ilgilenmez. Ne dağların umurundasınız ne de “offf” lar işe yarar. Bu yüzden sadece yaşamı bir öğreti biçiminde değerlendirmek doğru olacaktır.
*
23 Şubat'ta Balık burcundaki Yeni Ay, Merkür gerilemesi ile birlikte olacak. İki farklı yöne çekilmiş ve çelişki hallet içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Acele etmeyin.
Her şey bir anda olmadı. Sürece güvenin. Doğru yoldasınız.
Bunun sizin için nereye gideceğini görmek için yükselen burcunuza göre hangi evinizde bu yeniay doğuyor buna bakın ve okuyun. Bunu mahmure.hurriyet.com.tr sayfasında yazdım. Bu makalemi bulabilirsiniz. Kendi hayatınızdaki alanda yükselen burcunuza göre yazdıklarımı değerlendirin. Ben bir yorum içinde aşk hayatınızda yaşadığınız bir sorundan bahsediyorsam ve bir aşk hayatınız yoksa bu alanda sevgi bağlantısı kurduğunuz insanları düşünerek yorumu kendinize göre dönüştürün. Burada yazılanlar sizlerin ufkunuzu ve bakış açınızı açması içindir. Bana uymuyor zaten deyip eğlencesine okumak için değildir. Astroloji sizin kendi hayatınızın detaylarını tek başınıza düşünmeniz için yardımcı olur. Milyon senaryo ve milyon değişik karaktere sahip insanlarız. Doğum haritanız dışında isabetli bir yorum almanız mümkün değildir. Âmâ kendinizle nasıl başa çıkmanız gereken konularda size bilgiler verebilir. Bunları geniş ölçekte değerlendirin.
Şu an sosyal medyada yayılan veya yaşantınızda yayılan hiçbir konuya fazla itibar etmeyin. Her duyguyu abartılı yaşamanız mümkün olabilir. Gerçek iyiler ve gerçek şifacılar gerçekten video çekip ben öyleyim beni bulun demez. İyiliğe özendirmek veya iyi kalmayı görmeye teşvik etmek kendi hesabınızda yaptıklarınızı yayınlamakla olmaz. Gerçek olanlar görünmez ve gizlidir. Hakikati aramak o yola başını koymuş insanların işidir.
Hakikati nasıl aramalı?
• İnanarak, çünkü insan "başkasına" güvenmek ister.
• Düşünerek, çünkü insan "kendine" güvenmek ister.
O zaman bu pazar gününe bir yeniay hikayesi bırakmazsak olmaz değil mi?
Buyurun efendim, yeniay hikayesine bakalım;
'Bir rivayete göre, günün birinde bir yabancı kıraathaneye girer. Tanınmayan bu sima diğerleri tarafından göz hapsine alınmış olsa da bunu fazla umursamaz. Ahalinin göz hapsi bizimkine, bizimkinin de göz hapsi masanın birinde üzgün, biçare, kendi kendine öyle hayallere dalmış oturmakta olan adamadır.
Yabancı, belli bir zaman geçtikten sonra adamın yanına yaklaşır ve kulağına bir şeyler fısıldar. Bunun üzerine biçare adam üzerindeki şaşkınlığı attıktan sonra oynamaya başlar, sevinç naraları ile koşar, uzaklaşır ortamdan.
Herkes şaşkın gözlerle adama bakarken aralarından biri çıkar ve: "falancaya ne söyledin de bu kadar mutlu oldu? ben de öğrenmek istiyorum. Bana da söyle!" der. Ve birkaç ısrar sonucunda bizim yabancı onun da kulağına aynı şeyi fısıldar. Meraklı adam oracıkta yere yığılır ve ölür.
Tedirginliği giderek artan ahali biraz öfkeli, biraz korkan gözlerle adama bakar ve merak içinde olan bitene bir anlam vermek adına yabancıya dönüp olayı sorgular bir şekilde: "neden biri ölürken diğeri sevinçten kendini kaybetti?" diye sorarlar.
Yabancının cevabı şu olur:
"İkisinin de kulağına hakikati fısıldadım. İlki hakikati senelerdir aramaktan biçare hale gelmiş iken öğrenince ağzı kulaklarına vardı, ikincisine hakikatin yükü ağır geldi."
Siz hakikati arayın bir gün kulağınıza fısıldayan olduğunda sevinçten çıldırın…
Mutlu günler dilerim…
Balık burcunda yeniay! Hakikati arayın…
Günaydın yepyeni bir günden ve bir pazar sabahından…
Hafta sonları nadir yazılar yazıyorum biliyorsunuz. Haftanın 5 günü yazınca hafta sonu da size hafta içi ne yazacağıma çalışıyorum. Âmâ bugün gökyüzünde tatil yok. Akşam saatlerinde bir yeniay gerçekleşecek ve gerçekten sizlere şu an zorlayıcı duygular yaşatıyor olabilir.
*
Bugün saat 18:00 civarlarında gerçekleşecek olan yeniay hayatımızda gerekli olan ve beklemediğimiz bir şeyi bizlere sunmaya hazırlanıyor. Ama bu hemen olmayacak. Sizlerde artık çok iyi biliyorsunuz ki 15 günde bir dolunay ve yeniay deneyimliyoruz.
Bunlardan biri zaman zaman ay tutulması ya da güneş tutulması olabiliyor.
*
27 Ekim 2019
26 Kasım 2019
26 Aralık 2019
24 Ocak 2020’ de yaşanan birçok gökyüzü olayları ile bağlantı kurmak doğru olabilir. Sizler de bu tarihlerde neler deneyimlediğinizi bir değerlendirin. Özellikle sizi zorlayan şeyler nelerdi?
*
Yeniay’ın birkaç gün öncesi ve sonrası hissettikleriniz geçersizdir.
*
Bazı insanları bırakmak sadece kendi kusurlarınızla savaşmanın farklı bir biçimidir. Karşılaştığınız ve sizin yolunuza zorluklar sunan her insan kusurlarınızı öğrenmek içindir. İnsanlarla savaşmak yani kusurlarınızla savaşmak onları ortadan kaldırmaz. Değişme ve kendini empati etme başarısızlığı yaşarsanız. Bu durum işlerinizi iyice karıştırabilir.
*
İçinizde tüm dünyanın yükünü siz çekiyormuşsunuz ve kimse sizi anlamıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bir of çekseniz karşıki dağlar yıkılır diyorsanız inanın kimse ilgilenmez. Ne dağların umurundasınız ne de “offf” lar işe yarar. Bu yüzden sadece yaşamı bir öğreti biçiminde değerlendirmek doğru olacaktır.
*
23 Şubat'ta Balık burcundaki Yeni Ay, Merkür gerilemesi ile birlikte olacak. İki farklı yöne çekilmiş ve çelişki hallet içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Acele etmeyin.
Her şey bir anda olmadı. Sürece güvenin. Doğru yoldasınız.
Bunun sizin için nereye gideceğini görmek için yükselen burcunuza göre hangi evinizde bu yeniay doğuyor buna bakın ve okuyun. Bunu mahmure.hurriyet.com.tr sayfasında yazdım. Bu makalemi bulabilirsiniz. Kendi hayatınızdaki alanda yükselen burcunuza göre yazdıklarımı değerlendirin. Ben bir yorum içinde aşk hayatınızda yaşadığınız bir sorundan bahsediyorsam ve bir aşk hayatınız yoksa bu alanda sevgi bağlantısı kurduğunuz insanları düşünerek yorumu kendinize göre dönüştürün. Burada yazılanlar sizlerin ufkunuzu ve bakış açınızı açması içindir. Bana uymuyor zaten deyip eğlencesine okumak için değildir. Astroloji sizin kendi hayatınızın detaylarını tek başınıza düşünmeniz için yardımcı olur. Milyon senaryo ve milyon değişik karaktere sahip insanlarız. Doğum haritanız dışında isabetli bir yorum almanız mümkün değildir. Âmâ kendinizle nasıl başa çıkmanız gereken konularda size bilgiler verebilir. Bunları geniş ölçekte değerlendirin.
Şu an sosyal medyada yayılan veya yaşantınızda yayılan hiçbir konuya fazla itibar etmeyin. Her duyguyu abartılı yaşamanız mümkün olabilir. Gerçek iyiler ve gerçek şifacılar gerçekten video çekip ben öyleyim beni bulun demez. İyiliğe özendirmek veya iyi kalmayı görmeye teşvik etmek kendi hesabınızda yaptıklarınızı yayınlamakla olmaz. Gerçek olanlar görünmez ve gizlidir. Hakikati aramak o yola başını koymuş insanların işidir.
Hakikati nasıl aramalı?
• İnanarak, çünkü insan "başkasına" güvenmek ister.
• Düşünerek, çünkü insan "kendine" güvenmek ister.
O zaman bu pazar gününe bir yeniay hikayesi bırakmazsak olmaz değil mi?
Buyurun efendim, yeniay hikayesine bakalım;
'Bir rivayete göre, günün birinde bir yabancı kıraathaneye girer. Tanınmayan bu sima diğerleri tarafından göz hapsine alınmış olsa da bunu fazla umursamaz. Ahalinin göz hapsi bizimkine, bizimkinin de göz hapsi masanın birinde üzgün, biçare, kendi kendine öyle hayallere dalmış oturmakta olan adamadır.
Yabancı, belli bir zaman geçtikten sonra adamın yanına yaklaşır ve kulağına bir şeyler fısıldar. Bunun üzerine biçare adam üzerindeki şaşkınlığı attıktan sonra oynamaya başlar, sevinç naraları ile koşar, uzaklaşır ortamdan.
Herkes şaşkın gözlerle adama bakarken aralarından biri çıkar ve: "falancaya ne söyledin de bu kadar mutlu oldu? ben de öğrenmek istiyorum. Bana da söyle!" der. Ve birkaç ısrar sonucunda bizim yabancı onun da kulağına aynı şeyi fısıldar. Meraklı adam oracıkta yere yığılır ve ölür.
Tedirginliği giderek artan ahali biraz öfkeli, biraz korkan gözlerle adama bakar ve merak içinde olan bitene bir anlam vermek adına yabancıya dönüp olayı sorgular bir şekilde: "neden biri ölürken diğeri sevinçten kendini kaybetti?" diye sorarlar.
Yabancının cevabı şu olur:
"İkisinin de kulağına hakikati fısıldadım. İlki hakikati senelerdir aramaktan biçare hale gelmiş iken öğrenince ağzı kulaklarına vardı, ikincisine hakikatin yükü ağır geldi."
Siz hakikati arayın bir gün kulağınıza fısıldayan olduğunda sevinçten çıldırın…
Mutlu günler dilerim…