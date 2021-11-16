Ay tutulmasına geri sayım başladı!

Bu geceyi 5 kasıma bağlayan sıradan 00:05’te akrep burcunda yeniay gerçekleşiyor. Öyle bir bıkmışlık var ki içinizde bunu çok iyi anlıyorum. Duygularınız şu an ne yöne savrulacak ya da nerde olmanız gerekiyor bunu bilmiyorsunuz. Şu an ay Yeniay’a doğru ilerliyor. Bugün diğer günlerden biraz daha karanlık ve kaygılı geçebilir. Kendinizi bunaltmak yerine daha iyi hissettiğiniz yerlerde olmayı seçin. Kendi dünyanızda çözemediğiniz ne varsa artık çözüme doğru ilerliyor. Şu an asla yapmam dediğiniz her şeyi yapmaya hazırlanıyor gibisiniz.
Neden olması gerekenler için savaşmak zorundayız?
Mars/Satürn arasındaki kare açı ve Yeniay’ın Uranüs’e karşıtlık yapması beni düşündürtüyor elbet ama korkutmuyor. Bu açılar sarsıcı olayları ve devrimleri önümüze getirir. Buna asla hazır olmayacaksınız. Ne yaparsak yapalım hiçbir zaman kendimizi hazır hissetmeyeceğiz. Belki astroloji takip edenler olarak diğerlerine göre daha az sarsılacağız ama en azından iç görümüzü kaybetmemiş olacağız. Güneş ve Ay’ın belli ölçümlerle hareket ettiğini unutmazsak yaratanın da bizler için planları elbet vardır.
Korku çok güçlü ama bir o kadar da insanın hayatta kalmayı ve yaşamı sürdürebilmeyi sağlaması için önemli bir duygudur. Korkuyu en iyi umut etmek yıkar. Hedefler, umutla beslenir. Beklentisi olan, yaşamı önemseyen insanlar aslında korkar. Korku varsa yaşam vardır. Ama bunun yanında umut gelişir. Bu bir savaştır. Umut olmazsa hayat biter. Anlam bulamazsınız. Umudu daha yüksekten tutarsanız korku kalmaz. Korkular kaybolur.
Korku sessizleşir. Ama tamamen gitmez, gitmemelidir.
Mesela asansör korkusu ya da dişçi korkusu…
O koltuktayken ya da asansör içindeyken kendine 'geçecek' dersin. Bu korkuyu yenmemin değil, bastırmamın bir yoludur. Sonra zamanla bir şey olmadığını gördüğünde bunu belki yenersin. Ya da yenmiş gibi yaparsın…
Artık adım adım akrep burcundaki yeniaya doğru ilerliyoruz. 5 Kasım gece saatlerinde yeniay doğacak. Garip bir bilinçaltı doluluğu içindeyim. Dün bazı rüyalar gördüm. Öyle karışık ki hiç net değil. Bilinçaltı ne kadar karışıksa artık kafamın arka planında neler yatıyorsa…
Düşünmekten yorulmuşluk olduğunu anladım...Konuşulmayan ve baskılanan her şeyin zihnimde ağırlık yaptığını fark ettim…
Neyi bırakmam gerektiği korkusunu bile taşıyamaz oldum.
Eskiden adabımla bir korkum vardı. Onu bile elimden aldılar.
Hayat muazzam döngüsel bir yer…
Sizi mutlaka ne olursa olsun çözemediğiniz ve yarım bıraktığınız olaylarla ya da kişilerle karşı karşıya koyuyor. Hayatımda öyle çok örneğini yaşadım ki…
Bunu zamanı gelince size anlatacağım.
Şu an o kadar eminim ki hak etmediğiniz muamelelerle karşı karşıya kaldığınıza…
Kasım ayından hepinize selam olsun. Zaman oldukça hızlı geçiyor ve gerçek bir kova çağına doğru tüm hızımızla ilerliyoruz.
Kasım ayı gündemimizde neler var?
Ayın Gündemi
05 Kasım Cuma saat 00.14’te Akrep burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor.
05 Kasım Cuma saat 13.44’te Venüs, Oğlak burcuna geçiyor.
06 Kasım Cumartesi saat 01.35’te Merkür, Akrep burcuna geçiyor.
19 Kasım Cuma saat 11.57’de Boğa burcunda bir AY TUTULMASI gerçekleşiyor.
22 Kasım saat 05.34’te Güneş, Yay burcuna geçiyor.
Tüm hızımızla kasım ayına giriş yapıyoruz. O zaman gelmez, bu zaman gitmez derken bugünler nasıl geçecek diye söylenirken 2022 yılına giriyoruz.
Güçlü, dönüştürücü ve sadece paranın, değerlerin konuşulduğu bir ay içine giriyoruz.
Doğum haritanıza bir göz atın: Ay düğümleriniz Boğa-Akrep burcundaysa, Güneş, Ay, Yükselen burcunuz buralardaysa kemerlerinizi bağlayın. Önümüzdeki bir buçuk yıl değiştirici ve güçlü olacak.2023 yılına kadar her şey farklı olacak. Endişelenmeyin, muhtemelen daha iyisi sizi bulacak. Bu durum sizi korkutmasın.
Boğa-Akrep tutulması döngüsü için, Kasım 2012 ile Ekim 2014 arasına bakın. Sizin için hangi hayat dersleri başladı?
Hayatınız hayalinizdeki yolda mı?
Yoksa sonunda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için irade gücünüzü veya tutkunuzu kullanmanız gerektiğini mi anlıyorsunuz?
Özellikle savaşçı gezegen Mars ve yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton tarafından yönetilen Akrep, istediğini elde etmek için eski deriyi nasıl dönüştüreceğini ve dökeceğini biliyor.
Bazı haritalar diğerlerinden daha fazla etki olsa da herkes bu tutulmalardan etkilenecek.
Ekim ayı bir çoğunuzu zorladı ve ne yöne gideceğinizi netleştirmeniz konusunda birçok kararsızlıklar içine çekti.
Gökyüzünde şu an Güneş, Merkür ve Mars, Terazi'de ilerlerken adım adım Merkür gezegenin düz hareketine geçmesini bekliyoruz. Venüs yay burcunda gökyüzünde Terazi burcu çetesinin önünde ilerliyor...
19 Ekim’de Merkür düz hareketine geçecek!
Bu ekim ayı gerileme sezonun en düşük noktasıdır. Hava puslu, algılar biraz bozuk olabilir. Koç burcunda gerçekleşecek dolunaya ilerlerken kendi içinizde artık derin bir mevsimsel temizlik yapmak için harika bir döneme ilerliyoruz. Artık size hizmet etmeyen şeyleri hayatınızdan çıkartmanız için doğru zamanlama olabilir.
Bu ay gerçekleşen büyük değişimler var!
Dolunay sonrası her şeyin birdenbire hızlandığını göreceksiniz. Bu Ay’ın sonuna doğru Güneş ve Mars Akrep'te, Plüton, Satürn, Jüpiter ve Merkür'ün doğrudan hareket etmesiyle bitireceğiz. Gezegenler dururken hareketsiz kaldıklarında, hayat da duruyormuş gibi hissedilebilirsiniz. Artık o durağanlık geçiyor.
Sanki 20 Ekim’e kadar bir sisin içine girmiştik ve 20 ekimden sonra çıkacağız diye düşünebilirsiniz. Tabi 20 Ekim sabahı uyandığınızda her şey değişmiş olmayacak ama sizlerde ruhsal olarak daha başka bir duygu belirecek. Bu duygu daha farklı harekete geçmenize yardımcı olacak.
Tekrar ediyorum: Şu anda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz, ancak her zaman yapacağınız bir şeyler olduğunu unutmamalısınız. En iyi sığınak kendinizsiniz.
9 Ekim 2021 gece 22:45 saatini not alın olur mu?
O akşam çok şey değişti dedim…
Bir daha eskisi gibi olmayacağız…
Ne gizemli bir laf dimi…
Bir daha eskisi gibi olmayacağız…
Olmak isteyende yok zaten…
Günaydın dünyalılar,
Size de günaydın kalbi kötüler,
Size de günaydın sevgisiz insanlar,
Hoş, sizin bu yazıda ne işiniz var dimi neyse.
Belki bir sebepten uğrarsınız belli mi olur?
Merkür gerilemesinin ilk günü birçok şeyi hızlıca sorguladım. Sonra Kanyon Avm’de şöyle bir bank buldum. Oraya çöktüm. Sağa baktım sola baktım. Gökyüzüne baktım. Dedim ki anlaşıldı bu bizi zorlayacak. İnsan ilişkileri dört bir yandan sarmış gibiydi. İnsan ne yöne gideceğini bilemediği zaman mı çok yalnız hissediyordu ya da yalnız mıydı?
Garip gizli mobbingler, saçma sapan baskılar, ne yöne gideceğine karar veremediğin şeyler…
Korkular…
En basit şekilde biri hakkında ya da kendi hakkınızda nasıl fikirleriniz olabilir diye size bir makale yazma kararı aldım. Artık gelişen yeni dünya düzeninde doğum haritanız sizin bir çeşit “GBT”niz şeklinde yer alıyor. Çok sevdiğim syn başkan Murat Aydın (Beykoz belediye başkanı) kendisi bir yengeç burcudur. Onunla çalıştığım zamanlarda bir konu geçtiğinde bazen şunun GBT’sine bir bakalım derdi. Bu yakıştırmayı ondan öğrenmiştim. Gerçekten de bu durum aynen öyle :)
O gündür bugündür adını bende ismini böyle koydum. Şimdi biriyle tanıştığınızda kısa bir sorgulama yapmak isterseniz öncelikle sahip olmanız gereken bilgi doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeridir. Bunlarda biri eksikse hakkında fikir sahibi olma ihtimaliniz oldukça düşüşe uğrar. Bunları biliyorsanız astro.com sayfasına gidip oradan bu bilgileri girip gezegen bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
Sizden bilmenizi istediğim 3 unsur var:
ADIM 1: Gezegenler, burçlar ve evler arasındaki farkı bilin.
Gezegenler hayatımızı etkileyen enerji kaynaklarıdır. Örneğin, Jüpiter bolluğun kaynağıdır, Venüs güzelliğin kaynağıdır ve Merkür zekanın kaynağıdır.
İşaretler, kişiliklerimizin kategorileridir. Örneğin, Yengeç besleyici bir kişiliktir, Terazi uyumlu bir kişiliktir ve Balık sezgisel bir kişiliktir.
Evler, hayatımızın alanlarıdır. Örneğin, İkinci ev paramızın alanıdır, Altıncı Ev sağlığımızı, sorumluluklarımızın alanıdır ve Yedinci Ev ortaklıklarımızın, ilişkilerimizin alanıdır.
KISACA GEZEGENLER
Güneş Terazi burcunda ilerliyor.
Sonbahar mevsimine girdik ve artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
Sonbahar, gecelerin uzamaya başlayacağının habercisidir. Yağmura, soğuğa, rüzgâra, ters dönen şemsiyeye, kapalı mekanlara, battaniyenin eşlik ettiği kahve zamanlarına ve sıcak radyo programlarına doğru ilerlediğimiz günlerdeyiz….
Ekinokslara ve gündönümlerine ayrı bir merakım var. Hayatta; ivmelerin, yönelimlerin, doğrultuların değiştiği yönleri çok güzel simgeler. Sonbahar ekinoksu bize yeni bir ivme getiriyor.
Birkaç aya kalmayacak kış bastıracak…
8 Ekim sonrası Güneş ve Mars’ın Terazi burcundaki yeni döngüyü başlatmasının heyecanını duyuyorum. 2019’dan beri yaşadığımız haksızlıkların aslında bir çeşit hakkını almak diyebilir miyiz?
Evet.
Diyebiliriz…
Bugün saat 02:45’te balık burcunda bir dolunay gerçekleşti.
Bu, insan sevmeyen bir dolunay olarak görülebilir. Bu ne demek şimdi diye düşünmeye başladınız.
Çok fazla insanla iç içe olmamanız gereken bir dolunay yaşıyoruz.
Odaklanamıyoruz, kimseyi dinleyemiyoruz ve tahammül edemiyoruz.
Önemli olan gökyüzü olaylarının size verdiği etkileri çözüp ona göre davranmak değil mi?
O zaman bizde bu dolunayı anlamaya çalışalım.
Kendinizi duygusal bir izolasyonda ya da şansızlık rüzgarlarına terk edilmiş bir zihin içinde hissedebilirsiniz.
Böyle bir inisiyatif eksikliği ya da yönünü kaybetme korkusu sarmış olabilir. Kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bunlar gayet normal ama normal olmadığını düşündüğünüz bir şey var. O çok savaştığınız şey için bir gram elinizi kolunuzu kaldıracak haliniz kalmamış.
9 yaşındaki oğlum sünnet oldu.
Zaman çabuk geçiyor deyip duruyorum ya…
İşte al sana zaman Aygül Hanım dedim…
Her şey dün gibi…
Sizler de biliyorsunuz ki tüm duygularımı bu köşede paylaşıyorum. Eminim ki bir gün buradan sizlere onun mezuniyeti ya da evliliği gibi dönüm noktalarından da söz ederek paylaşacağım.
Sözler büyüdür! Evrende ne söylerseniz söyleyin gelip sizi bulur!
26 Yıl önce erkek kardeşim Kemal Özkan da sünnet olmuştu.
Kemal bey (Allah rahmet eylesin) erkek kardeşimin sünnet düğününde öyle bir laf ediyor ki şaşırtıcı!
Bu gece 03:00 civarlarında başak burcunda bir yeniay doğdu.
Bunu yazmasak sizde gökyüzüne bakmasanız bundan nerden haberiniz olacak, öyle değil mi?
Astrolojiyi kullanırken gökyüzünde gerçekleşen yeniay ve dolunaylara göre nasıl ilerlemeniz gerekiyor diye bakmalısınız. Hayatınızın içinde gelişen süreçler için bir sonraki aşamaya nasıl geçmeniz gerektiğini anlatıyor. Astrolojinin sizi ele geçirmesini istemiyorsanız yapacağınız çok basit. Kendiniz gökyüzündeki aksiyonları takip edip nasıl uyumlanmanız gerekiyor bunu incelemelisiniz. Ya da başaramıyorsanız hiç okumayın diyeceğim ama hayat sizi bir yerde tökezletip kendini sorgulamaya illaki götürüyor. İşte orada çok ilginç olacak ki yine bu ilim ile yüzleşeceksiniz. Defalarca denedim. Bırakmak istedim, saçma buldum ama olmadı…O beni bırakmadı… İyi ki de bırakmadı…Yolumu buldum. Sizde bulabilirsiniz. Asla vazgeçmeyin.
Haftalık yeniay yorumlarınızı dinlemek için: https://youtu.be/3amdqzuQPfE
Bu yeniay bize bazı kuralları anlatıyor!
1-Açık bir yürek, açık bir zihindir.
2- Kendi içimizde barış yapmadan dışarıyla barışı sağlayamayız.
3-Asıl hedef diğerlerinden daha iyi olmak değil, eski halinizden daha iyi olmaktır.
Bugün ay yengeç burcunda Plüton’a son karşıtlığını yapıp açısız bir şekilde ilerleyecek. 18:53’e kadar biz bu duruma ay boşlukta diyoruz. Ay boşlukta yaptığımız işler daha fazla sonuçsuz kalıyormuş gibi bir his veriyor. Uzay boşluğu gibi düşünebilirsiniz. Bu zamanlar mümkün oldukça bir şeyleri başlatma enerjisi kullanmamak doğru olacaktır. Yani böyle zamanlarda yapacağınız görüşmelerde daha baskın olmak yerine ya da karşı taraftan cevap beklemek yerine daha fazla kendinizi anlatan konuşmalar yapabilirsiniz. Bu süreçte size gelen teklifler ya da iş birliklerini daha fazla değerlendirebilirsiniz.Mesela dün iş toplantılarınız ya da hayat rutinleriniz biraz zorlayıcı geçtiyse bugün, sağlığın ve alışkanlıkların önemini vurgulayan kararlar verebilirsiniz.
Arkanızdan dönen dedikodulara ya da söylentilere cevap vermeyin.
Günlük aktivitelerinizi yaparken sistematik ve organize olun. Dolabınızı ve evraklarınızı büyük bir temizlik ile düzenlemek için ideal bir zaman. Ayrıca işle ilgili konularda daha duygusal olacaksınız. Normalden daha huysuz olabilir, iş meselelerinizi fazla kişiselleştirebilir veya diğer yandan duygularınızı bir kenara bırakıp işinize çok fazla konsantre olabilirsiniz.
Mars/Neptün karşıtlığına dair;
aklıma bir fıkra geldi:
- mutluluğun sırrı aptal insanlarla tartışmamaktır.
- ama hocam, tartışmadan olur mu?
- haklısın evladım...
Bereketli ve güzel bir ay içine daha giriş yapıyoruz. Aylara nasıl girip nasıl çıkıyoruz bilinmez. Her şey dün gibi…
Sanki zaman yok gibi…
Eylül gündemi!
AstroŞifa 2021 ajandamızdan sizlere alıntı yapıyorum.
7 Eylül'de Başak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Kalbini mi yoksa mantığını mı takip edeceksin? Kendinden şüphe duyacağın bir dönem.
10 Eylül'de Venüs, Akrep burcuna geçiyor. Şöyle bir dönüp hayatına bak! Senin ihtiyaçların mı önemli, yoksa başkalarının ihtiyaçları mı? Hayat hassas dengeler ve görünmeyen yasalarla yönetilir. İyi şeyler yap!
15 Eylül'de Mars, Terazi burcuna geçiyor. Üzerine gereğinden fazla yük alıyorsan, taşımakta güçlük çekebilirsin. ‘Hayır’ demeyi öğrenmen gerekiyor.
21 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Çok çalışman gereken bir dönem içindesin. Etrafındaki insanların senin çalışmalarını engellediğini düşünüyor, buna dayanamıyorsun. Şikâyet etmek yerine eyleme geç!
Ve bu varoluşsal ikilem arasında sıkışmış kalmış gibiyiz.
İyi ya da kötü…
Güzel ya da çirkin…
Kalmak ya da gitmek…
Sevmek ya da sevmemek…
Bu içsel anlaşmazlıkları gidermek için derin bir sorguya ve iç görüye ihtiyacımız var.
Düşünsenize bir yandan mutluluğu bulduktan sonra hemen bir kriz yaşanır ve acı veren bir durum ortaya çıkar. Bazılarınız şahsi olmayan bir yaklaşım sergileyerek kaderi olduğu gibi kabullenirler. Herkes bir gün ölecek yaklaşımı ile kişisel duygularından kopar ve acı çekmeyi kabullenirler. Bu yaklaşımlardan biri ne pahasına olursa olsun masumiyeti kurma çabasının yansıtırken diğeri ise duyarsızlaşmıştır.
Yaşamla uyum içinde olmanın doğru çözümü yalnızca yaşamın temel anlamlarının ortaya çıktığı zamansızlık boyutunda bulunabilir. Bir yerde okumuştum. “Zamansızlık âlemine ulaşmak, üzeri örtülü hakikatlerin egomuzdan feragat ederek ortaya çıktığı büyük bilinmezliğe doğru yapılan bir yolculuktur.”
Dolunay çevresindeki üç gün boyunca oldukça önemlidir. Yani genel itibariyle Dolunay’ın ışığını daha iyi hissettiğimiz bir haftaya girdik. Belki önemli bir ilişkide nerede değişiklik yapmanız gerektiğini ya da iş hayatınızda ne konuda bir yön belirlemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bu etkileşimin iyice farkında olduktan sonra, yaşam hedeflerinize ulaşabilmeniz için yaklaşımınızı en iyi nasıl ayarlayabilirsiniz?
Dolunay'da ilerleme için bir fırsat vardır. İnsanlar genellikle Dolunay günlerinde çaresizlik hissi nedeniyle duygusal olarak tepki verirler. Yaşamlarının olmasını istedikleri yolla şu anki şekli arasındaki mesafenin farkına varırlar.
Genellikle bu boşluğu gördüklerinde üzülürler. Güçsüzlük duygusu, olmasını istediğimiz şeyler ile gerçekte olanlar arasındaki tutarsızlığın farkında olmasından gelir.
Çevrelerimizden gelen yansıma ile ilişkilerde gerçekçi bir bakış açısı kazanırız. Kendinizi güçlendirme; kendinizin farkında olduktan sonra işleri başarılı bir şekilde değiştirme şansına sahip olmanızdır.
Genelde Satürn döngüsü zamanına kadar (27-30) yaş zamanlarına kadar çok fazla düşünmeden kaderimizin peşinde sürüklenir dururuz. Kendimizi güçlendirmenin de önemini bilmeyiz.
Satürn döngüsünden çıkınca (30 yaş sonrası) İstikbalimizi elimize almaya kalkışınca da bir çarkın parçası gibi kalıveririz. Uyku hayatımızın üçte birini alır. Sıradan günlük işler, giyinmek, yemek yemek, sindirmek, hastalıklar, huzursuzluklar derken verimli çalışmaya ayıracağımız zaman çok az kalır. Günler birbirini takip eder ve olayın farkına varınca da yaşlanmış oluruz. Satürn döngüsü zamanları ile bizlere bunu böyle olduğunu anlatır.
Eski alışkanlıkları öldürün ve ileriye doğru yürüyün.
Bu hafta zorluk olarak gördüğünüz her şey aslında sizin için geleceğinizi hazırlayan gerçek aşamalar olabilir. Ne kadar çok kabul ederseniz, bu aşamadan o kadar çok faydalanırsınız. Esnek olmazsanız diğer insanlarla çatışmaya girebilirsiniz. Diğer insanları değiştirmeye çalışmak yerine kendinizde değişiklik yapmaya odaklanmanız daha iyi olur. Sakin ve diplomatik kalma yeteneğiniz ciddi bir şekilde test edilecek, ancak bu özellikler hayatınızın bu aşamasında başarılı bir şekilde ilerlemek için gereken şeydir. Bunun bir dönüşüm zamanı olduğunu hatırlamakta fayda var ve değişimin dış koşullar tarafından size zorlandığını hissediyor olsanız bile, geçmişin derilerini atmak için bu zorlanmayı kabul etmelisiniz. Bu meydan okumadan korkmayın. Gerçek bir özgürlük keşfedeceksiniz. Aslında, şu an için sizi zorladığınızı düşündüğünüz şeylere birkaç ay sonra teşekkür edeceksiniz. Ama bunu henüz bilmiyorsunuz.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Artık dolunay hizasına girmiş bulunmaktayız. İrtifa kaybetmeminiz için elimden geldikçe önümüzdeki bir haftanın gündemine uygun fikirlerimi paylaşacağım.
İnsan gaybı bilemez; karşılaştığı olayın yalnızca bir yönünü görür ve o yönüyle doğru bir değerlendirme yapması da zordur. Allah’ın yarattığı kaderde sebepler de sonuçlar da şahit olunan süreç de çirkinlikten, eksiklikten, kusurlardan münezzehtir, zulmedici değildir. Allah asla bize zulmetmez. Çok sevdiğim bir söz vardır. İnsan cennetini de cehennemini de yanında götürür diye…
Kova dolunayına girerken mümkün oldukça şu bir hafta kendinize kurallar belirleyin. Mesela neler olabilir?
-Karşınızdaki insanı ne demek istediğini iyice anlayıncaya kadar dinleyin,
-Karşınızdaki insanın o an neler hissediyor olabileceğini tahmin etmeye çalışın,
-Tepki verirken hangi konuyla ilgili konuşuyorsanız, o konunun dışına çıkmayın,
-Düşünmeden tepki vermeyin,
Yepyeni bir haftaya daha başlıyoruz. 16 Ağustos haftası oldukça hareketli ve önemli olarak tarafınızdan görülebilir. Bu hafta Venüs terazi burcuna geçiyor, Uranüs gerilemesi başlıyor ve pazar günü 22 Ağustos’ta bir kova burcunda dolunay gerçekleşiyor.
Venüs Terazi burcuna geçiyor!
Venüs terazi burcu geçişi daha fazla görselliğinizi, zevklerinizi, parayı ve Aşk’ı umursayacağınız bir dönem. Bu dönem aslında astrolojik olarak sürekli Aşk’ı bulacaksınız gibi lanse edilse de aslında genelde süreç içinde bu dönemlerde gözlemlediğim şey “sevginin de bazen yetmediğini” gördüğünüz olabiliyor. Tabi ki bu dönem yeniden sevmek, konfor alanlarınızı yeniden tanımlamak adına oldukça güzel ve keyifli denilebilir. Estetiksel operasyonlarınız varsa ya da kendinizi fiziksel anlamda güzel hissetmek adına girişimleriniz varsa bu dönemi mutlaka değerlendirin.
Uranüs Boğa burcunda geri hareketine başlıyor!
Bir gezegenin gerilemesi, kişiliğin içe dönük, dolaylı, bilinçaltı ve gecikmeli bir şekilde işleyen işlevleridir. Genellikle gençken dışa vurmaya cesaretlendirilmediğimiz ve sonuç olarak kendi yolumuzda ve kendi zamanımızda kendimiz için geliştirmemiz gereken enerjileri belirtirler. Çoğu insanın iki veya üç geri giden gezegeni vardır.
Gerilemesi olmayan insanlar, önemli yaşam becerilerinin çoğunu erken yaşta geliştirirler ve gezegenlerinden biri ilerleyerek gerileyene kadar nadiren kendi psikolojik süreçlerini keşfetmeye ihtiyaç duyarlar.
Dört veya daha fazla geri giden gezegeni olan insanlar genellikle toplumdan yabancılaşmış hissederler ve dünyadaki “amaçlarını” bulmak için çoğu insandan daha fazla mücadele ederler. Çok gençken içe dönük, kendi benzersiz değer sistemlerini, felsefelerini veya yaşamdaki amaçlarını kendileri için tanımlama ihtiyacı duyarlar. Karmaşık, düşünceli ve bireyci olan bu insanlar, eksantriklik veya izolasyon anlamına gelse bile, genellikle kendi standartlarını belirlemeli ve kendi yollarını çizmelidir.
Gerileme, engelleme ve geri çekilme, geri giden gezegenleri karakterize edebilir ancak bunlar aynı zamanda kendini anlama, kendi kendini yöneten süper bilinçli enerjilere açıklık açısından önemli yapıcı potansiyele sahiptir.
Siz hiç üzüntünüzün solduğunu düşündünüz mü?
Buna ağladığınız oldu mu? Dün aynaya baktım.
Yaşlandığımı düşündüm. Gençliğinde göz göre göre elden gittiğini…
Elimle yüzüme dokunamadım. Sanki yüzüme dokunsam bağıra çağıra ağlayacak gibi hissettim. Kendimi öyle görmek istemedim. Bu kadar hassas olma sebebim kalpsiz insanlarla savaşmam başka açıklaması yok biliyorum….
Neyi sevdiysek ya da neyi istediysek neden hep karanlığımız oldu?
O çok istediğiniz şeyin yokluğunda, beklentiler öyle yükselmiştir ki, kendisi bile geri dönse dolduramaz oluverir, gittiğinde yarattığı boşluğu…
Ay tutulmasına geri sayım başladı!
Günaydın gökyüzü savaşçıları;
Ne demiş astromatik hanım; Düşmek bir kaza, yerde kalmak bir seçimdir.
Ay tutulmasına doğru yaklaşıyoruz.
19 Kasım sabah saatlerinde başlayıp öğlen zirveyi görüp 15:00 civarlarında tamamlanacak ve sonra 17:00 civarında ay ikizler burcuna geçiş yapacak.
Elbet o gün bir şeyler olmayacak ama o gün içinizde bazı şeylerin yer değiştirdiğini hissedeceksiniz. Ruh o kadar önemli bir değerdir ki… Bu tutulmalar sadece ruhumuzu, aklımızı bize resmeder.
Ruhunuz ya da aklınızı ispat etmek ne zordur dimi? Bedeninizin olduğunu hemen ispat edebiliriz. Oradasınız işte el, kol ve bacak orada duruyor.
Beden var ama ruh nerde?
Ruhu, kalbi aynı titreşimde olan insanlar birbirini çekiyor. Olmayanların birbirinden haberi yok. Siz bu yazıyı okuyorsunuz. Benim verdiğim titreşimi alıyorsunuz. Sonra alıp bu yazıyı başka birine atıyorsunuz belkide umurunda olmuyor. Bu kim ki diyor? Ya da şansı varsa onuda bu frekansa çekiyorsunuz. Sizce bizler her akşam Radyo D’de 20:00’ de toplanmaktan neden mutluyuz. İyi ruhlar yalnız olmadığını gördüklerinde daha fazla direnirler. Biz yalnız değiliz duygusu öyle anlamlıdır ki..
2021 Senesi bitiyor ve yıl boyunca bizi en çok zorlayan Satürn-Uranüs karesinin gücünü daha fazla hissettiğimiz günlerdeyiz.
Satürn bizden her gün kalkmamızı, çok çalışmamızı, yaptığımız şey konusunda alçakgönüllü olmamızı ve basit yaşamamızı istiyor. Sonra erken yatmamızı istiyor ki yarın erken kalkıp sıkı çalışalım, alçakgönüllü olalım, basit yaşayalım, doğru olanı yapalım…
Her gün, Satürn'ün yapmamızı istediği şey bu.
Bu modeli takip edersek, muhtemelen beladan, kötülüklerden uzak duracağız. Peki insanın hayatında sürekli bunu yapması mümkün müdür?
Uranüs ise bunları yapmaktan bizleri bunalttı. Diyor ki yeter artık sürekli aynı şeyleri yapıyorsun ve sonuç değişmiyor.
Dünyaya neden gelmiş olabilirsin?
Sonuç olarak;
Her şeye rağmen doğru durmayı başaranları Satürn ödüllendiriyor. Satürn'ün etkisi, bizi istikrara kavuşturmak, iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmemizi sağlamak, günlük ruhsal uygulamalar oluşturmamıza yardımcı olmak, zorluklardan kaçınmayı öğretmek için mükemmeldir.
Ancak yenilik veya yaratıcılık için yararlı bir etki değildir. 2021 senesi Satürn/Uranüs karesinin etkisiyle birlikte bizleri üretme konusunda oldukça zorladı. Bir şeyleri sürekli oldurmaya çalıştık. Satürn gibi olanlar, Uranüs'ün ani getirdiklerine kafa tuttu. Bu durum bizlere vazgeçmeyi gösterdi.
2022 senesi sahneye çıkma senesidir.
Projeleriniz ya da yeni yaptığınız duyurmanız gereken işleri 22 Ocak 2022 tarihinden sonra almayı deneyebilirsiniz. Bu gerçek anlamda bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu hafta yaşanacak ay tutulması önümüzdeki iki seneyi belirleyecektir.
19 Kasım Ay tutulması der ki; Geri dönüşüm kutuna hoş geldin.
Yaşamın film şeridi gibi gözlerinin önünden ışık süzmesi gibi geçerken, biriktirdiklerinin yok olma zamanı geldi. Kötülük, kötülük yapana mal olmazken, sen kendin için mücadele ettin. Onurun ve haysiyetin ayaklar altına alınırken her zaman gerçeklerin yansıyacağı o mutlak günün umudunu taşıdın. Evet o gün geldi. Siyahlar içerisinde kaybolanlar beyazlığın muhteşem parıltısından kaçamayacaklar. Duygularını ifade edemiyorsun.
Öyle büyük bir yorgun savaşçısın ki bu yorgunluğun zorlu yolları aşmana engel…
Güçlü iraden ile sorumluluğu üzerine alırken yaradılışından elde ettiğin kaynak ile şuurunu her zaman yükselteceksin. Kazandığın itibar temiz ruhunun sana hediyesi olacaktır.
Sonsuzluk başlangıç ve bitiş, korunduğun bu dünyada bilgelik ile yol aldığın müddetçe hazinen her zaman yeniden başlangıç olacaktır…
Geceyi hiç kullanmayı bilmeyiz hep gündüzü kullanmayı öğrenmişizdir. Gece erken yatarsan günü hep iyi geçirirsin ve verimli olursun derler... Dünyayı anladığımızı sandığımız kısmıyla kontrollü bir zindanımız olsun istiyoruz. Aslında bu durum bizi daraltmaktan başka bir şey yapmış değil. Anlamadığımız ya da yanlış olduğunu düşündüğümüz kısmı da yaşamın elimiz, kolumuz, gözümüz gibi bir parçamız olduğunu kabul etmemiz. Ancak böyle olduğunda onu değiştirme şansımız oluyor. Bu yapacağınız en iyi estetik değişim gibi düşünebilirsiniz. Yaşamınıza karşı olduğunuzda ise sadece işleri daha kötüleştiriyorsunuz. Bu durum ise kimsenin işine yaramıyor.
Artık çöp karıştırmak istemiyorsunuz!
Belkide hayatınızda ilk kez artık kendinizi kimseye anlatmak ya da kimseye ağız eğmek istemiyorsunuz. Bu neyin, kimin yorgunluğu bilinmez ama konfor alanlarınızı terkedin. Çöpleri bir kenara bırakın ve ellerinizi yıkayın… Değişim dediğiniz şey zaten bir anda olur ve o siz beklediğinizde olmaz. Ay ve güneş tutulmaları hayatımızı düzene koyar. İşlerimizi hızlandırır. Yeni fikirleri olan, yeni bir şey söylemek için en ufak kapasiteye sahip insanların sayısı son derece azdır, hatta olağanüstü bir şekilde azdır. Yeniliklere açık olun. Düzelmeyenleri düzeltmekle uğraşmayın. Belki yeni bir yola götürür ama o yol en hayırlı olandır.
Tüm hikayeler böyle başlamaz mı?
Ne demiş Tolstoy;
"Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar:
Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir."
Belki kızla erkek çarpışır ve kitaplar yere düşer .)
Zamanını bekleyin…
Mutlu günler dilerim…