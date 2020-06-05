Ay Tutulması günü! Bir devir kapanıyor, yeni bir kapı aralanıyor!

Günaydın hepinize değerli dostlarım, bugün sahne ışıkları üzerimize yanacak.
Akşam 22:10 civarlarında yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu durum hepimiz için kendi gerçekliklerimize göre anlam ve değer kazanacak.
Bu ay tutulması öyle bir tutulma ki hayatımızı yeniden yapılandırmamıza ve yeniden başlamamıza izin verecek.
İyi bitirmek iyi başlamaktan daha üstündür.
Bir şeyler hayatımızda bitecek ama öyle bir his ki bu sanki yeniden başlıyor gibi hissedeceksiniz. Bu hemen akşam 22:10’da olmayacak. Bazılarınızda bu süreç 6 ay içinde gelişecekken bazılarınızda yarın olacak. Bu doğum haritanızın konum ve durumuna göre isabetli bir tahmine bizi götürebilir. Özellikle ilişkileri çok etkileyecek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Boşanmak, nişan atmak ya da ayrılmak vs. gibi birçok detay bu tutulmanın içinde gizli yatmaktadır.
Mesela yay burcu bir okuyucum mail atmış:
Aygül hanım bu dediklerinizi aynen hissediyorum. Eşim benden uzaklaşıyor. Çocuklarla benle ilgilenmiyor. Ben de çocukları alıp biraz memlekete gideyim Annem’in yanına dedim.
“Tamam” dedi.
Kafasını dinlesin.
Boşanmam dimi, Aygül Hanım?
Şimdi size soruyorum bu hikâyede konu boşanmak mı?
Birçok soru sorulması gerekir?
-Neden ben çocuğu alıp karşı tarafın kafasını dinlemesini istiyorum?
-Ben karşı tarafın kafasını dinlemesi zorunda kalacak ne yaptım?
-İlişki içindeki değerim ve bana sunulan sevgi nedir?
-Karşı taraf beni kaybetmekten korkmuyor mu?
-Ben de seviyor muyum yoksa bir ilişkim olsun diye mi duruyorum?
Bu yukarıdaki örneği bahsetme sebebim benzer durumlarla hepimiz karanlık bir boşluktayız aslında. Acizliklerimiz, zayıflıklarımız ya da korkularımız en ön sıradan bizi gülerek izliyor. Şimdi sahne ışıkları yanacak ve hepsi bizimle dalga geçerek izleyecek.
Burada size kişisel gelişim cümleleri ile sıkmak istemem. Yok korkma!
Yok kendine güven vs. gibi…
Zaten günlerdir yazıyorum.
Tek bir isteğim var sizden. Lütfen kendinizi içinde bulunduğunuz bu kör boşluktan kurtarın. Bağlı olmak zorunda olduğunuz ve kendinizi yok saydığınız neler var? Saygı görmek veya sevilmek sizin de hakkınız.
Bu ay tutulması bir benzeri 2015 yılı haziran aylarında gerçekleşti. (Aynısı mı olacak o yılların sorusunu aklından çıkart.)
Rastaban yıldızının işin içinde olduğu çok enteresan bir ay tutulması yaşayacağız. Rastaban (Ejderha) takımyıldızındaki en parlak 3. yıldızdır. Güneş sisteminden 380 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır.
Geleneksel Rastaban ismi Arapça 'ejderha başı' anlamına gelen 'Al Rās al Thu'bān' kelimesinden türetilmiştir.
Aynı zamanda 'Alwaid' olarak da biliniyordu, yani 'yok edilecek olan'.
Rastaban, Satürn, Mars ve Plüton gezegenlerinin kalitesini hatırlatan bir yıldızdır. 'Yıkılacak olan' sembolik imgesi, başkalarındaki gizli niyetleri keşfetmeye hazırlanan birine işaret eder. Rastaban yıldızı, diğer faaliyetlere paralel olarak ayrıntıları algılama ve başkalarının koşullarını ve davranışlarını değerlendirme konusunda inanılmaz bir yetenekle ilgilidir. Organize olan tüm işlerin ortaya çıkması ve yılanın başının ezilmesi gibi tabirleri de vardır.
Eski kadim astrologlar bu zamanlarda prenslere ya da yöneticilere karşı yapılan komplolara karşı uyarılarda bulunurlarmış. Uyuşmazlık, ayaklanma ve düşmanlardan intikam alma isteği artarmış. Bu durumda şu an Fransa’nın, ABD yaşadığı durumlar ortada. Demek oluyor ki bunun yankıları daha güçlenmeye açık bir şekilde ilerleyecek.
Rastaban yıldızı çok düşünme ve zihin yorgunluğu verebilir. Bu yüzden uykusuzluk ve yoğun baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Bunu yönetmeniz için: Bu kafayı bilgi dolu bir şekilde açın ve gerçekten zihinsel olarak aklınızda kurduğunuz şeylerin iyileşmesinin anahtarına kendinizin sahip olduğuna inanın.
Sabit yıldızlar bizlere çok güzel mesajlar verebilirler.
Örneğin, mesela bir konuda yükselişiniz Algol yıldızı ile birlikte oldu. Bu durum hayatınıza “kadınların” manipülasyonu teması hakkında çok şey içerebilir. Örneğin; Rastaban yıldızı ile birlikte hayatınızda bazı olaylar yaşadıysanız “suç” u hayatınızda tekrar eden bir tema haline getirebilirsiniz. Bu iyi ya da kötü…Siz bilirsiniz.
Neyse kafalarınızı daha fazla karıştırmayayım.
Buradan sizlerin anlaması gereken, suçlarınıza dikkat edin.
Bu yazar ne demek istedi? Burada ne anlatmak istedi acaba?
O zaman kapanışı Dostoyevski “Suç ve Ceza” kitabından bir alıntı yapalım:
“Öyle bir sınıra gelirsin ki, onu aşamazsan mutsuz olursun, aşarsan, belki o zaman daha da mutsuz olursun.”
Sonra sözlerine şöyle devam etti:
Şeytan en çok tövbe etmiş insanla uğraşır.”
Bazı meseleler kapanmamak için vardır… Size bol düşünmeler, ben kaçar…
Mutlu günler dilerim
Ay Tutulması günü! Bir devir kapanıyor, yeni bir kapı aralanıyor!
Günaydın hepinize değerli dostlarım, bugün sahne ışıkları üzerimize yanacak.
Akşam 22:10 civarlarında yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu durum hepimiz için kendi gerçekliklerimize göre anlam ve değer kazanacak.
Bu ay tutulması öyle bir tutulma ki hayatımızı yeniden yapılandırmamıza ve yeniden başlamamıza izin verecek.
İyi bitirmek iyi başlamaktan daha üstündür.
Bir şeyler hayatımızda bitecek ama öyle bir his ki bu sanki yeniden başlıyor gibi hissedeceksiniz. Bu hemen akşam 22:10’da olmayacak. Bazılarınızda bu süreç 6 ay içinde gelişecekken bazılarınızda yarın olacak. Bu doğum haritanızın konum ve durumuna göre isabetli bir tahmine bizi götürebilir. Özellikle ilişkileri çok etkileyecek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Boşanmak, nişan atmak ya da ayrılmak vs. gibi birçok detay bu tutulmanın içinde gizli yatmaktadır.
Mesela yay burcu bir okuyucum mail atmış:
Aygül hanım bu dediklerinizi aynen hissediyorum. Eşim benden uzaklaşıyor. Çocuklarla benle ilgilenmiyor. Ben de çocukları alıp biraz memlekete gideyim Annem’in yanına dedim.
“Tamam” dedi.
Kafasını dinlesin.
Boşanmam dimi, Aygül Hanım?
Şimdi size soruyorum bu hikâyede konu boşanmak mı?
Birçok soru sorulması gerekir?
-Neden ben çocuğu alıp karşı tarafın kafasını dinlemesini istiyorum?
-Ben karşı tarafın kafasını dinlemesi zorunda kalacak ne yaptım?
-İlişki içindeki değerim ve bana sunulan sevgi nedir?
-Karşı taraf beni kaybetmekten korkmuyor mu?
-Ben de seviyor muyum yoksa bir ilişkim olsun diye mi duruyorum?
Bu yukarıdaki örneği bahsetme sebebim benzer durumlarla hepimiz karanlık bir boşluktayız aslında. Acizliklerimiz, zayıflıklarımız ya da korkularımız en ön sıradan bizi gülerek izliyor. Şimdi sahne ışıkları yanacak ve hepsi bizimle dalga geçerek izleyecek.
Burada size kişisel gelişim cümleleri ile sıkmak istemem. Yok korkma!
Yok kendine güven vs. gibi…
Zaten günlerdir yazıyorum.
Tek bir isteğim var sizden. Lütfen kendinizi içinde bulunduğunuz bu kör boşluktan kurtarın. Bağlı olmak zorunda olduğunuz ve kendinizi yok saydığınız neler var? Saygı görmek veya sevilmek sizin de hakkınız.
Bu ay tutulması bir benzeri 2015 yılı haziran aylarında gerçekleşti. (Aynısı mı olacak o yılların sorusunu aklından çıkart.)
Rastaban yıldızının işin içinde olduğu çok enteresan bir ay tutulması yaşayacağız. Rastaban (Ejderha) takımyıldızındaki en parlak 3. yıldızdır. Güneş sisteminden 380 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır.
Geleneksel Rastaban ismi Arapça 'ejderha başı' anlamına gelen 'Al Rās al Thu'bān' kelimesinden türetilmiştir.
Aynı zamanda 'Alwaid' olarak da biliniyordu, yani 'yok edilecek olan'.
Rastaban, Satürn, Mars ve Plüton gezegenlerinin kalitesini hatırlatan bir yıldızdır. 'Yıkılacak olan' sembolik imgesi, başkalarındaki gizli niyetleri keşfetmeye hazırlanan birine işaret eder. Rastaban yıldızı, diğer faaliyetlere paralel olarak ayrıntıları algılama ve başkalarının koşullarını ve davranışlarını değerlendirme konusunda inanılmaz bir yetenekle ilgilidir. Organize olan tüm işlerin ortaya çıkması ve yılanın başının ezilmesi gibi tabirleri de vardır.
Eski kadim astrologlar bu zamanlarda prenslere ya da yöneticilere karşı yapılan komplolara karşı uyarılarda bulunurlarmış. Uyuşmazlık, ayaklanma ve düşmanlardan intikam alma isteği artarmış. Bu durumda şu an Fransa’nın, ABD yaşadığı durumlar ortada. Demek oluyor ki bunun yankıları daha güçlenmeye açık bir şekilde ilerleyecek.
Rastaban yıldızı çok düşünme ve zihin yorgunluğu verebilir. Bu yüzden uykusuzluk ve yoğun baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Bunu yönetmeniz için: Bu kafayı bilgi dolu bir şekilde açın ve gerçekten zihinsel olarak aklınızda kurduğunuz şeylerin iyileşmesinin anahtarına kendinizin sahip olduğuna inanın.
Sabit yıldızlar bizlere çok güzel mesajlar verebilirler.
Örneğin, mesela bir konuda yükselişiniz Algol yıldızı ile birlikte oldu. Bu durum hayatınıza “kadınların” manipülasyonu teması hakkında çok şey içerebilir. Örneğin; Rastaban yıldızı ile birlikte hayatınızda bazı olaylar yaşadıysanız “suç” u hayatınızda tekrar eden bir tema haline getirebilirsiniz. Bu iyi ya da kötü…Siz bilirsiniz.
Neyse kafalarınızı daha fazla karıştırmayayım.
Buradan sizlerin anlaması gereken, suçlarınıza dikkat edin.
Bu yazar ne demek istedi? Burada ne anlatmak istedi acaba?
O zaman kapanışı Dostoyevski “Suç ve Ceza” kitabından bir alıntı yapalım:
“Öyle bir sınıra gelirsin ki, onu aşamazsan mutsuz olursun, aşarsan, belki o zaman daha da mutsuz olursun.”
Sonra sözlerine şöyle devam etti:
Şeytan en çok tövbe etmiş insanla uğraşır.”
Bazı meseleler kapanmamak için vardır… Size bol düşünmeler, ben kaçar…
Mutlu günler dilerim