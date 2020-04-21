Astroloji size sınırsız bir iyilik ve özgürlük gücü verir

Günaydın sevgili dostlarım,
Bir yandan astroloji haritanızı nasıl okursunuz diye kitap yazıyorum, bir yandan 2021 yılının sizler için iyi günlerini hesaplayıp iyi gün ajandası yazıyorum.
Bir yandan youtube kanalıma video çalışmaları için hem video çekiyorum hem montajlıyorum. Sonra oldu mu olmadı mı bir panik havasında duygular içinde çekiniyorum.
Aynı zamanda oğlanın online derslerini tamamlamaya çalışıyorum. Arka planda nöbetçi olduğum günlerde pek çoğunuzun bilmediği ama çok severek yaptığım diğer işime gidiyorum.
Sitemler, kırgınlıklar, şahsi kaprisler vs. hepsiyle tüm gücümle göğüsleyerek hiçbir şey olmamış gibi devam etmeye çalışıyorum.
Sonra oğlumun bana yazdığı mektubu arada cebimden çıkartıp okuyup hem gülüyorum hem gözlerimi dolduruyorum.
“Bu dünyadaki en sakin annemsin, sen gülünce bir de kahve içince benim içim ferahlıyor anne”
İşte diyorum Aygül, çocuk sana mesajını veriyor. Gül ve kahve iç…
Yaşam nerede şakasını yapacak bilmeden ya da geçen bir ömrün son kullanma tarihini görmeden geçip gidiyorum…
Ya astroloji olmasaydı, Allah bana bunu nasip etmeseydi,
Nasıl aklımı korurdum bilmiyorum.
Sanırım delirirdim.
Çünkü kötülükler içinde iyiyi bulma sanatı diyorum ben astrolojiye…
Her büyük insanın ya da her büyük şirketin büyüklüğünün arkasında, içinde bulunduğu zorlu durumu nasıl aştığı ve buna nasıl karşılık verdiği yatar.
Yani öyle büyük adam kolay olunmuyor…
Ben dedeme, babaanneme ya da ananeme eskiden bir bardak su götürdüğümde, su bardağını elimden alır havaya doğru kaldırır ve “kocaman adam olasın” der sonra suyu içerdi. Ben de suyu içmesini zevkle izlerdim. Çünkü öyle içten bardağı havayı kaldırırlardı ki nasıl onurlanırdım, gururlanırdım. Sonra “oh be” ne güzel su içtim torunumun elinden der, sana da su getirenlerin çok olsun diye bardağı geri verirdi. Ben de böyle düşüne düşüne mutfağa bardağı koymaya giderdim. Sonra çevrelerinde dolanırdım.
Acaba susarlar mı diye?
Benden su isterler mi diye?
Bazen ben sorardım su verim diye?
Her zaman içmezlerdi,
Ya da ayda yılda bir isterlerdi.
Şimdi sorarım kendime; adam olduk mu olmadık mı takdir edemiyorum.
Şöyle karşımda olaydılar bir bardak su vereydim, çok isterdim.
O gururu o onuru ya da o takdiri yaşamak ne güzel bir şeydi…
Hatırlaması bile hisli ve gururlu…
Bu telaş bu koşturma hep büyük adam olmak için.
Aslında sanırım insan sormalı kendine kime su verdin.
Kime su vermek için bakındın ve bekledin…
Su vermek, yeşertmek ve onun inancıyla beklemek adam olmakla ilişkili miydi?
Hadi gelin youtube kanalıma, bir bardak su vermiş olayım, sizde bana bardağı kaldırıp büyük adam olasın deyiverin… Her şey yoluna giriversin…
Böyle değişik abone olma teklifi daha önce başınıza gelmemiş olabilir
Bazen ilkler iyidir…
Belki çözümleri kanalda birlikte buluruz.
İhtiyacımız olan çözüm…
24 Nisan Plüton gezegeni geriliyor…
Bu durumu hem detaylı yazacağım hem de videosunu bu hafta içinde paylaşacağım. Bu ülkemiz ve dünya üzerinde farklı bir süreci başlatabilir. Plüton, kontrol, hayatta kalma, korku, paranoyaya odaklanan karanlık ve yeraltında gizli olan şeylerin ortaya sunulmasıdır. Sizlerin hayatında gizli kalan ve sizin bile bilmediğiniz güç ve güçsüzlük. Bireyin sistemik ve gizli kontrolü içinde sıkışmak. Güvenlik yasalarında bazı değişimler ya da dünya üzerinde güvenlik ve istihbarat ile ilgili bazı olaylar önem kazanabilir.2017 yılında Trump göreve gelir gelmez bir yasak koymuştu. 2018 yılında ise Anayasa Mahkemesi, başkanın ABD'ye giriş yapacaklar üzerinde kısıtlama getirme yetkisi olduğu kararıyla Trump'ın bu uygulamasına yeşil ışık yakılmıştı.
Mevcut yasağın uygulandığı ülkeler İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen. Şimdi acaba bu konu yine gündeme gelip başka ülkelerde eklenip bazı kaotik olaylara yine ışık tutabilir mi? İzleyip göreceğiz…
Detaylar kanalda
Mutlu günler dilerim.
Kanal için : https://www.youtube.com/watch?v=mwTDlPg9gXE
Astroloji size sınırsız bir iyilik ve özgürlük gücü verir
Günaydın sevgili dostlarım,
Bir yandan astroloji haritanızı nasıl okursunuz diye kitap yazıyorum, bir yandan 2021 yılının sizler için iyi günlerini hesaplayıp iyi gün ajandası yazıyorum.
Bir yandan youtube kanalıma video çalışmaları için hem video çekiyorum hem montajlıyorum. Sonra oldu mu olmadı mı bir panik havasında duygular içinde çekiniyorum.
Aynı zamanda oğlanın online derslerini tamamlamaya çalışıyorum. Arka planda nöbetçi olduğum günlerde pek çoğunuzun bilmediği ama çok severek yaptığım diğer işime gidiyorum.
Sitemler, kırgınlıklar, şahsi kaprisler vs. hepsiyle tüm gücümle göğüsleyerek hiçbir şey olmamış gibi devam etmeye çalışıyorum.
Sonra oğlumun bana yazdığı mektubu arada cebimden çıkartıp okuyup hem gülüyorum hem gözlerimi dolduruyorum.
“Bu dünyadaki en sakin annemsin, sen gülünce bir de kahve içince benim içim ferahlıyor anne”
İşte diyorum Aygül, çocuk sana mesajını veriyor. Gül ve kahve iç…
Yaşam nerede şakasını yapacak bilmeden ya da geçen bir ömrün son kullanma tarihini görmeden geçip gidiyorum…
Ya astroloji olmasaydı, Allah bana bunu nasip etmeseydi,
Nasıl aklımı korurdum bilmiyorum.
Sanırım delirirdim.
Çünkü kötülükler içinde iyiyi bulma sanatı diyorum ben astrolojiye…
Her büyük insanın ya da her büyük şirketin büyüklüğünün arkasında, içinde bulunduğu zorlu durumu nasıl aştığı ve buna nasıl karşılık verdiği yatar.
Yani öyle büyük adam kolay olunmuyor…
Ben dedeme, babaanneme ya da ananeme eskiden bir bardak su götürdüğümde, su bardağını elimden alır havaya doğru kaldırır ve “kocaman adam olasın” der sonra suyu içerdi. Ben de suyu içmesini zevkle izlerdim. Çünkü öyle içten bardağı havayı kaldırırlardı ki nasıl onurlanırdım, gururlanırdım. Sonra “oh be” ne güzel su içtim torunumun elinden der, sana da su getirenlerin çok olsun diye bardağı geri verirdi. Ben de böyle düşüne düşüne mutfağa bardağı koymaya giderdim. Sonra çevrelerinde dolanırdım.
Acaba susarlar mı diye?
Benden su isterler mi diye?
Bazen ben sorardım su verim diye?
Her zaman içmezlerdi,
Ya da ayda yılda bir isterlerdi.
Şimdi sorarım kendime; adam olduk mu olmadık mı takdir edemiyorum.
Şöyle karşımda olaydılar bir bardak su vereydim, çok isterdim.
O gururu o onuru ya da o takdiri yaşamak ne güzel bir şeydi…
Hatırlaması bile hisli ve gururlu…
Bu telaş bu koşturma hep büyük adam olmak için.
Aslında sanırım insan sormalı kendine kime su verdin.
Kime su vermek için bakındın ve bekledin…
Su vermek, yeşertmek ve onun inancıyla beklemek adam olmakla ilişkili miydi?
Hadi gelin youtube kanalıma, bir bardak su vermiş olayım, sizde bana bardağı kaldırıp büyük adam olasın deyiverin… Her şey yoluna giriversin…
Böyle değişik abone olma teklifi daha önce başınıza gelmemiş olabilir
Bazen ilkler iyidir…
Belki çözümleri kanalda birlikte buluruz.
İhtiyacımız olan çözüm…
24 Nisan Plüton gezegeni geriliyor…
Bu durumu hem detaylı yazacağım hem de videosunu bu hafta içinde paylaşacağım. Bu ülkemiz ve dünya üzerinde farklı bir süreci başlatabilir. Plüton, kontrol, hayatta kalma, korku, paranoyaya odaklanan karanlık ve yeraltında gizli olan şeylerin ortaya sunulmasıdır. Sizlerin hayatında gizli kalan ve sizin bile bilmediğiniz güç ve güçsüzlük. Bireyin sistemik ve gizli kontrolü içinde sıkışmak. Güvenlik yasalarında bazı değişimler ya da dünya üzerinde güvenlik ve istihbarat ile ilgili bazı olaylar önem kazanabilir.2017 yılında Trump göreve gelir gelmez bir yasak koymuştu. 2018 yılında ise Anayasa Mahkemesi, başkanın ABD'ye giriş yapacaklar üzerinde kısıtlama getirme yetkisi olduğu kararıyla Trump'ın bu uygulamasına yeşil ışık yakılmıştı.
Mevcut yasağın uygulandığı ülkeler İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen. Şimdi acaba bu konu yine gündeme gelip başka ülkelerde eklenip bazı kaotik olaylara yine ışık tutabilir mi? İzleyip göreceğiz…
Detaylar kanalda
Mutlu günler dilerim.
Kanal için : https://www.youtube.com/watch?v=mwTDlPg9gXE