Aşk hayatınızda büyük değişim başlıyor!

Her şey bugün değişmeyecek ama bugün gelişen olaylardan sonra hayatınızda yeni bir süreç başlayacak. Duymak başka duyumsamak başkadır…
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 19.32’de Aslan burcuna geçiyor. Güneş̧ ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. Aşka dair konularda beklentilerinde bir artış söz konusu. Karşılıklı olmadığı sürece bunun hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorsunuz ama bazı şeyler insanın içinde başlar. Sevginizi ve inançlarınızı asla kaybetmeyin. Aşk ya da sevgi dünyanızda büyük değişime hazırlıklı olun. İçinizde bir şeyler yer değiştiriyor ve bu asla sizin engel olabileceğiniz düzeyde bir durum değil. Bundan korkmayın. Şu anda gökyüzünüzde sizin için Neptün çok güçlü çalışıyor. İlerleyen zamanlarda bu da birçok gezegenle aynı anda etkileşime gireceği, çok hızlı değişecek farklı açılar oluşturacağı ve dolayısıyla sizi etkileyeceği anlamına geliyor. Aşk hayatınız da çok hızlı değişecek.
Motivasyon sözü: “Zaman insanı olduğundan farklı birine dönüştürmez. İnsanı olduğundan farklı birine dönüştüren tek şey sevgidir.” Paulo Coelho
Astroloji sizin içinizdeki iç görüyü tekrar kazanmanıza yardım eder!
Doğum haritası, insanın kendisiyle alakalı gelişen durumları bir tür kabullenme şeklidir.
Kendi kafanızda yarattığınız dünyayı kabul ederseniz sosyal yaşamdan uzaklaşırsınız.
Bu sizi yalnızlaştırır. İnsan gerçeği kabul edince sorunları aşabiliyor. Bu çok az insanın başarabildiği bir şey aslına bakıldığında, çok kolay olmadığını da biliyorum.
Bazen bir şey oluyor ve neden olduğunu anlamıyorsunuz. İnsanların insanlarla empati yapması öylesine zorlaşmaya gidiyor ki…
İnsanın şu dünya şartlarında kendini idare edebilmesi, aklını koruması, iç görüsünü kaybetmemesi için mücadele vermesi gerekirken bununla birlikte para kazanması, çalışması, sevmesi, sevilmesi gibi hayatta kalabilmesi için vermesi gereken savaşları da var. Bir de bunlarda yetmez gibi yok trafikte korna basanı, yok işyerinde yerinden etmeye çalışanı, anlamsız güç savaşları içinde birbiriyle kavga edenleri de var. İnsanlar tüm egolarını bir kenara bıraksa da sarılsa birbirine çok mu zor?
Çünkü hayatı ve yaşadıklarını anlamak istiyorsunuz. Bu sizin en doğal hakkınız.
Bugünün en önemli iç görü geliştirilmesi gereken konumuz nedir?
Gelelim günün hikayesine;
Eski çiftlik evini restore etmek için tuttuğum marangoz, işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine neden olmuş, elektrikli testeresi iflas etmiş ve şimdi de eski püskü pikabı çalışmayı reddetmişti.
Onu evine götürürken yanımda adeta bir taş gibi oturuyordu.
Evine ulaştığımızda beni, ailesiyle tanışmam için davet etti.
Eve doğru yürürken küçük bir ağacın önünde kısa bir süre durdu, dalların uçlarına her iki eliyle dokundu.
Kapı açıldığında; adam şaşırtıcı bir şekilde değişti. Yanık yüzü tebessümle kaplandı, iki küçük çocuğunu kucakladı ve eşine kocaman bir öpücük verdi. Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye geldiğinde; ağacın yanından geçerken merakım daha da arttı ve ona eve giderken gördüğüm olayı sordum.
"O, benim dert ağacım," dedi. "Elimde olmadan işimde bazı sorunla çıkıyor, ama şundan eminim ki o sorunlar, evime, eşime ve çocuklarıma ait değil.
Bunun için bu sorunları her akşam eve girerken o ağaca asıyorum. Sabahları tekrar onları oradan alıyorum.
Ama komik olan ne biliyor musunuz?
Ertesi sabah onları almaya gittiğimde, astığım kadar çok olmadıklarını görüyorum.
"Öfkeyle geçen her dakikanız, mutluluğunuzdan çalınmış 60 saniyedir."
Dememiz o ki; Küçük bir öfke, manalı bir bakış, bir anlık bir coşku kılığına girebilen “sıfırlar” ile çarpıldığınızda sıfırlanmış olursunuz.
Küçücük bir sıfıra çarpan yüz milyonlarca rakamınız, sıfır olur gider.
Bu yüzden en iyi yapacağınız şey bu zorlayıcı süreçlerle başa çıkarken inancınızı kaybetmemenizdir.
İnanç maddi ve manevi kuvvetin bir arada yoğunlaşmasını sağlayan katalizördür.
İnanç yetersiz olduğunda, konsantrasyon yetersiz kalır.
BURÇLARINIZA GÖRE GÜNÜN HAVA RAPORU
Koç: Bugün eviniz ile ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Yaşam alanınızda yeni adımlar atmak ya da düzen getirmek size iyi gelecektir. Artık herhangi bir manipülasyona ya da baskıya tahammülünüz kalmadı. Otorite figürleri ile olan ilişkilerinizde mesafe içine girebilirsiniz.
Boğa: Derin bir düşünce içine giriyorsunuz. Sorumluluklarınız ve istediğiniz hedefe odakladığınızda buradan sonuç alabilme günündesiniz. Finansal konuları düşünürken bir noktada yön değişikliği yapma kararı alabilirsiniz.
İkizler: Finansal anlamda bazı kararlar almak ve yeni kazançlar elde etme günündesiniz. Bugün isteklerinizi ve enerjinizi çevrenize yansıtmayı tercih ederseniz burada size güzel geri dönüşler söz konusu olabilir. Sürpriz haberler alıp harekete geçirebilirsiniz.
Yengeç: Ani ve Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin bugün çok önemli olabilir ama sert çıkışlar yaparsanız bazı hayal kırıklıklarıyla içerisinde olabilirsiniz. Bu durumda sizi umutsuzlaştırmasın. Ne yöne gideceğinize iyice karar veriyorsunuz.
Aslan: Karasız düşünceler ve içinizde sıkışmış duygularla uyanmış olabilirsiniz. Biraz daha olaylar karşısında ani tepkilerinizi olumlu olarak ilerletmelisiniz. Bugün alacağınız kararlar sizleri daha farkındalıklı ve büyük bir güçle ileri taşıyor olacak.
Başak: Finansal konularda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Duygusal hatalar yapmamaya özen gösterin. Belki çevrenize karşı biraz olsun eleştirici konuşmalar yapmak sizi yorabilir. Gerekçelerinizi doğru sunmalısınız.
Terazi: Çevrenizde hassas bazı dengeleri kurmakta olduğunuz bir gün olabilir. Mümkün oldukça çalışkanlığınızı ve becerilerinizi ortaya sunmanız gerekmektedir. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda lütfen bugün daha hassas davranın.
Akrep: Geçmişte yapmış olduğunuz önemli bir konunun ya da geciken bir bilginin bugün sonucunu alabilirsiniz. Bazı şeyleri bugün daha fazla detaylandırmak için sorular sormak doğru olacaktır.
Yay: Bugün ilişkilerinizi gözden geçirmek isterken eski defterleri açabilirsiniz. Bunu yapmak yerine daha fazla geleceğe odaklı bir gayret içinde olmalısınız. Bireysel ilişkiler içerisinde odaklanmaktansa toplumsal yardımlar içinde olmak bugün sizi daha pozitif biri yapabilir.
Oğlak: Bugün duygusal ilişkilerinizde hassas olabilirsiniz. Fikirlerinizi benimsemek benimseyen ve size destek veren kişilerle yaşantınızda hissetmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle ya da ortaklık ilişkilerinizde bugün biraz daha fazla zaman ayırmalı ve düşüncelerini değerlendirmelisiniz.
Kova: Aşk ve ilişkilerinizde biraz daha romantik davranmanız gereken ya da daha şefkatli olmanız gereken bir gün geneli olabilir ya da partneriniz size böyle davranıyor gibi gelebilir. Mümkünse biraz daha bugün bu tür duyguları dengeli kullanmaya çalışın.
Balık: Arkadaşlarınızla gelişebilecek herhangi bir problem ya da gerilime karşı biraz daha dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı gerçek anlamda üzerinizde hissetmeniz gereken bir gün içerisindesiniz. Mümkün oldukça bunu daha iyi bir şekilde ortaya koyun.
Aşk hayatınızda büyük değişim başlıyor!
Güneş-Neptün kavuşumu gerçekleşiyor.
Her şey bugün değişmeyecek ama bugün gelişen olaylardan sonra hayatınızda yeni bir süreç başlayacak. Duymak başka duyumsamak başkadır…
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 19.32’de Aslan burcuna geçiyor. Güneş̧ ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. Aşka dair konularda beklentilerinde bir artış söz konusu. Karşılıklı olmadığı sürece bunun hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorsunuz ama bazı şeyler insanın içinde başlar. Sevginizi ve inançlarınızı asla kaybetmeyin. Aşk ya da sevgi dünyanızda büyük değişime hazırlıklı olun. İçinizde bir şeyler yer değiştiriyor ve bu asla sizin engel olabileceğiniz düzeyde bir durum değil. Bundan korkmayın. Şu anda gökyüzünüzde sizin için Neptün çok güçlü çalışıyor. İlerleyen zamanlarda bu da birçok gezegenle aynı anda etkileşime gireceği, çok hızlı değişecek farklı açılar oluşturacağı ve dolayısıyla sizi etkileyeceği anlamına geliyor. Aşk hayatınız da çok hızlı değişecek.
Motivasyon sözü: “Zaman insanı olduğundan farklı birine dönüştürmez. İnsanı olduğundan farklı birine dönüştüren tek şey sevgidir.” Paulo Coelho
Astroloji sizin içinizdeki iç görüyü tekrar kazanmanıza yardım eder!
Doğum haritası, insanın kendisiyle alakalı gelişen durumları bir tür kabullenme şeklidir.
Kendi kafanızda yarattığınız dünyayı kabul ederseniz sosyal yaşamdan uzaklaşırsınız.
Bu sizi yalnızlaştırır. İnsan gerçeği kabul edince sorunları aşabiliyor. Bu çok az insanın başarabildiği bir şey aslına bakıldığında, çok kolay olmadığını da biliyorum.
Bazen bir şey oluyor ve neden olduğunu anlamıyorsunuz. İnsanların insanlarla empati yapması öylesine zorlaşmaya gidiyor ki…
İnsanın şu dünya şartlarında kendini idare edebilmesi, aklını koruması, iç görüsünü kaybetmemesi için mücadele vermesi gerekirken bununla birlikte para kazanması, çalışması, sevmesi, sevilmesi gibi hayatta kalabilmesi için vermesi gereken savaşları da var. Bir de bunlarda yetmez gibi yok trafikte korna basanı, yok işyerinde yerinden etmeye çalışanı, anlamsız güç savaşları içinde birbiriyle kavga edenleri de var. İnsanlar tüm egolarını bir kenara bıraksa da sarılsa birbirine çok mu zor?
Çünkü hayatı ve yaşadıklarını anlamak istiyorsunuz. Bu sizin en doğal hakkınız.
Bugünün en önemli iç görü geliştirilmesi gereken konumuz nedir?
Gelelim günün hikayesine;
Eski çiftlik evini restore etmek için tuttuğum marangoz, işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine neden olmuş, elektrikli testeresi iflas etmiş ve şimdi de eski püskü pikabı çalışmayı reddetmişti.
Onu evine götürürken yanımda adeta bir taş gibi oturuyordu.
Evine ulaştığımızda beni, ailesiyle tanışmam için davet etti.
Eve doğru yürürken küçük bir ağacın önünde kısa bir süre durdu, dalların uçlarına her iki eliyle dokundu.
Kapı açıldığında; adam şaşırtıcı bir şekilde değişti. Yanık yüzü tebessümle kaplandı, iki küçük çocuğunu kucakladı ve eşine kocaman bir öpücük verdi. Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye geldiğinde; ağacın yanından geçerken merakım daha da arttı ve ona eve giderken gördüğüm olayı sordum.
"O, benim dert ağacım," dedi. "Elimde olmadan işimde bazı sorunla çıkıyor, ama şundan eminim ki o sorunlar, evime, eşime ve çocuklarıma ait değil.
Bunun için bu sorunları her akşam eve girerken o ağaca asıyorum. Sabahları tekrar onları oradan alıyorum.
Ama komik olan ne biliyor musunuz?
Ertesi sabah onları almaya gittiğimde, astığım kadar çok olmadıklarını görüyorum.
"Öfkeyle geçen her dakikanız, mutluluğunuzdan çalınmış 60 saniyedir."
Dememiz o ki; Küçük bir öfke, manalı bir bakış, bir anlık bir coşku kılığına girebilen “sıfırlar” ile çarpıldığınızda sıfırlanmış olursunuz.
Küçücük bir sıfıra çarpan yüz milyonlarca rakamınız, sıfır olur gider.
Bu yüzden en iyi yapacağınız şey bu zorlayıcı süreçlerle başa çıkarken inancınızı kaybetmemenizdir.
İnanç maddi ve manevi kuvvetin bir arada yoğunlaşmasını sağlayan katalizördür.
İnanç yetersiz olduğunda, konsantrasyon yetersiz kalır.
BURÇLARINIZA GÖRE GÜNÜN HAVA RAPORU
Koç: Bugün eviniz ile ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Yaşam alanınızda yeni adımlar atmak ya da düzen getirmek size iyi gelecektir. Artık herhangi bir manipülasyona ya da baskıya tahammülünüz kalmadı. Otorite figürleri ile olan ilişkilerinizde mesafe içine girebilirsiniz.
Boğa: Derin bir düşünce içine giriyorsunuz. Sorumluluklarınız ve istediğiniz hedefe odakladığınızda buradan sonuç alabilme günündesiniz. Finansal konuları düşünürken bir noktada yön değişikliği yapma kararı alabilirsiniz.
İkizler: Finansal anlamda bazı kararlar almak ve yeni kazançlar elde etme günündesiniz. Bugün isteklerinizi ve enerjinizi çevrenize yansıtmayı tercih ederseniz burada size güzel geri dönüşler söz konusu olabilir. Sürpriz haberler alıp harekete geçirebilirsiniz.
Yengeç: Ani ve Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin bugün çok önemli olabilir ama sert çıkışlar yaparsanız bazı hayal kırıklıklarıyla içerisinde olabilirsiniz. Bu durumda sizi umutsuzlaştırmasın. Ne yöne gideceğinize iyice karar veriyorsunuz.
Aslan: Karasız düşünceler ve içinizde sıkışmış duygularla uyanmış olabilirsiniz. Biraz daha olaylar karşısında ani tepkilerinizi olumlu olarak ilerletmelisiniz. Bugün alacağınız kararlar sizleri daha farkındalıklı ve büyük bir güçle ileri taşıyor olacak.
Başak: Finansal konularda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Duygusal hatalar yapmamaya özen gösterin. Belki çevrenize karşı biraz olsun eleştirici konuşmalar yapmak sizi yorabilir. Gerekçelerinizi doğru sunmalısınız.
Terazi: Çevrenizde hassas bazı dengeleri kurmakta olduğunuz bir gün olabilir. Mümkün oldukça çalışkanlığınızı ve becerilerinizi ortaya sunmanız gerekmektedir. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda lütfen bugün daha hassas davranın.
Akrep: Geçmişte yapmış olduğunuz önemli bir konunun ya da geciken bir bilginin bugün sonucunu alabilirsiniz. Bazı şeyleri bugün daha fazla detaylandırmak için sorular sormak doğru olacaktır.
Yay: Bugün ilişkilerinizi gözden geçirmek isterken eski defterleri açabilirsiniz. Bunu yapmak yerine daha fazla geleceğe odaklı bir gayret içinde olmalısınız. Bireysel ilişkiler içerisinde odaklanmaktansa toplumsal yardımlar içinde olmak bugün sizi daha pozitif biri yapabilir.
Oğlak: Bugün duygusal ilişkilerinizde hassas olabilirsiniz. Fikirlerinizi benimsemek benimseyen ve size destek veren kişilerle yaşantınızda hissetmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle ya da ortaklık ilişkilerinizde bugün biraz daha fazla zaman ayırmalı ve düşüncelerini değerlendirmelisiniz.
Kova: Aşk ve ilişkilerinizde biraz daha romantik davranmanız gereken ya da daha şefkatli olmanız gereken bir gün geneli olabilir ya da partneriniz size böyle davranıyor gibi gelebilir. Mümkünse biraz daha bugün bu tür duyguları dengeli kullanmaya çalışın.
Balık: Arkadaşlarınızla gelişebilecek herhangi bir problem ya da gerilime karşı biraz daha dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı gerçek anlamda üzerinizde hissetmeniz gereken bir gün içerisindesiniz. Mümkün oldukça bunu daha iyi bir şekilde ortaya koyun.