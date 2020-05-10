Hayat içinde neyi arayacağınızı ya da neyi aramaktan başlayacağınızı size öğreten kişiler yakınlarınızdır. Yani her şey yakınlıktan başlar. Kimle dostsunuz, anneniz babanız kimdir…Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al misali…
Annenizin bir resmini alın ve doğum tarihini yazın… Şayet biliyorsanız…En azından gökyüzünde doğduğu güneş vaktini bildiğinizi umut ediyorum. Sonra sizde kendi haritanızda “Ay burcunuzu” bulun. İkisi arasında kendinizce bir bağ kurun ve annenizin imajına odaklanın.
Hayatın şu insanlara yaptıkları ne tuhaf, değil mi?
Anneniz gerçekten sizi okuldan eve geldiğinizde fırından çıkacak şekilde zamanlayan kahramanız mıydı? Sabırla zorluklara katlanarak daima sizinle kasırgalar arasında duran kişi miydi?
Baştan başa hırpaladığınız veya üstünde süründüğünüz o ağlama duvarınız mıydı?
Evden ayrılmak istemenize rağmen, toplanmanıza yardım ediyor, siz uçağa binerken el sallıyor sonra da havaalanından eve dönerken tüm yol boyunca ağlıyor muydu?
Annesini korumak zorunda olan çocuk oldunuz mu hiç?
Anneyi korumak günde 3 paket sigara içmek kadar zararlı bir şeydir. Eğer böyle doğduysanız işte ciğerlerinizde hava çok az kalmıştır. Doğum haritanızda eğer Ay burcunuzla, annenizin güneş burcu kavuşuyorsa ve tepe noktasına sert bir açı alıyorsanız muhtemelen böyle doğuyor olabilirsiniz. Bu cümleyi anlamadıysanız unutun ve yazıya konsantre bir şekilde devam edin. Bu konuya sonra geliriz.
*
Tatil için eve döndüğünüzde sağlıklı ve sizin her işinize koşan bir anneniz varsa şanslısınız. Tabi bu şansı o an için anlamazsınız. Hep orada duracak dersiniz. Sağlıklı ya da sağlıksız bir anneniz varsa yine de şanslısınız ama bunu da o an için anlayamazsınız. Sonuç itibariyle konuyu dağıtmadan devam etmek gerekirse demek istediğim hayat referans noktanız çok önemlidir. İşte buda Annedir. İster yaşıyor ya da ölmüş olsun isterseniz yan odada olsun isterseniz başka ülkede olsun. Eğer çocukluğunuzu ve bugünkü ilişkilerinize bakış açınızı görmek istiyorsanız annenize karşı olan duygularınızdan başlamanız gerekiyor. Bizler doğum haritası yorumlarken ilk anne hakkında bilgide alırız. Bu astroloji haritası yorumlamanın en önemli kısmıdır.
Astroloji konusuna girerken, şimdi ona karşı olan bazı duygularınıza ve onun size karşı olan duygularına ilişkin algılamanıza bakmanızın da faydası vardır.
Anneniz sizi sever miydi?
Annenize, "Anne, seni seviyorum," diyebilir misiniz?
Anneler günündeki hac görevinizden bahsetmiyorum. Soru, annenize onu sevdiğinizi söyleyebilir ve sakin kalabilir misiniz?
Annenizle olan ilişkinizin sizin sandığınızdan bin tane daha fazla yönü vardır. Yaşamınızda kurduğunuz ilk yakın ve samimi ilişkidir. Dolasıyla sizin üzerinizde kesinlikle devasa bir etki yaratmıştır ve ardından gelen tüm ilişkilerinizin sahnesini kurmuştur. Dolayısıyla hiçbir şey ve her şey için suçlanmaya daima hazırdırlar. Bu yüzden astrolojik olarak anne-çocuk ilişkiniz malzemece muazzam zengindir ve bu malzemeler sahip olduğunuz ve olacağınız tüm ilişkiler için birer şablon vazifesi görürler. O zaman sevildiğinizi hissettiyseniz, şimdi de kendinizi sevilebilir hissedersiniz.
Eğer değilse ....
Yine de olaya başka bir çerçeveden bakmayı denemelisiniz. Varoluşunuza tünel olan bu kadından neyi öğrenmeniz gerekiyor ya da neyi anlamalısınız.
Onu neden sevmelisiniz?
Kendimden örnekle bu yazımı sonlandırayım. Ben bir koç burcu annesiyim. Bana emanet gönderilen evlat ise Aslan burcu. İkimizin Ay burcu da Terazi. Dün gece kendisini uyuturken birtakım sorular sordum.
Oğlum sence ben iyi bir anne miyim dedim?
Tabi, anne çok iyi bir annesin sen dedi. Sonra birden ayaklandı ve şöyle devam etti.
“-Ben dünyaya gelmeden önce bana sordular. Kendine anne bul dediler.
Bende 3 kişiye gittim sordum.3 kişide beni kabul etmedi.
Sana geldim sen tabii ki annen olurum dedin.”
Böyle şok bir şekilde kalakaldım.
Sen misin gecenin o saatinde Aslan burcuna bu soruyu soran.
Sonra hafif bir yutkundum.
O üç kişiyi tanıyor musun daha önceden dedim.
Evet, biri ananemdi. Ona sordum hayır annen olamam dedi.
Sonra 2 tane teyzesinin adını söyledi. (2 kız kardeşim var)
Onlarda annen olamam dediler.
Sonra sana geldim. Sen tabii ki annen olurum deyip bana sarıldın dedi.
Sonra bana sarıldı. Öptü ve ne olur bir 5 dakika daha telefona bakim.
Son oyunun bitişine geldim. Onu da geçim öyle uyuyayım dedi. Ben böyle sersem gibi olayı idrak etmeye çalışan bir şaşkın anne olarak kalakaldım. Romantik ve şok edici spritüal bir konuşmanın sonunda her şey telefon muydu :)
Bu aslan benle kafa yapıyor olabilir miydi?
Peki bu kurguyu gerçekten nasıl yapabildi?
Ya doğruysa…
Ya bizler yukarıda sırayla annemizi seçiyorsak ve onlar bizi kabul ederse bu dünyaya yolculuk yapıyorsak… Teyzelerinin isimlerini sayması da çok ilginç. Demek ki teyze anne yarısı demek boşuna değil. Belki sıralamayla gidiyor yukarıda bu işler… Yani belki dünyada şu an çocuğunuz olmayan ama yeğeniniz olan bir teyzeyseniz demek ki size bu çocuk daha önce size soru sormuş olabilir.
Siz üstlenmemişsiniz mi oluyor?
O 5 dklık telefonu verdim aslan çocuğuna ve bunları düşündüm…
Sonuçta bende o da kazandık sayılır…
Ne bilim, belki de hep beraber kazandık…
Şayet bu dünyaya gelme sebebimiz olan annelerimize sıkı sıkı sarılalım,
Eğer yanınızda yakınınızda değilse Ay’a bakın… O oralarda bir yerde sizleri mutlaka görüyordur ve duyuyordur.
Çünkü aksi mümkün değil…
Bu arada da Anane, teyze aman bunları ihmal etmeyin. Hepsini arayın:) Konuyu biliyorsun benim aslan öyle dedi :) Ya da bir koç annesi olarak yine kandırılmış olabilirim. İdare ediverin.
Tüm kadınlar annedir…Bu yüzden tüm kadınların anneler günü kutlu olsun…
Annelik Okulu’nda başa çıkılması zor dersler vardır.
Çocukluğunuzun astrolojik incelemesine annenizle başlıyoruz çünkü o fiziksel temasta bulunduğunuz ilk insandır; tohumlarınızın ekildiği ve serpildiği en temel zemindir.
Hayat içinde neyi arayacağınızı ya da neyi aramaktan başlayacağınızı size öğreten kişiler yakınlarınızdır. Yani her şey yakınlıktan başlar. Kimle dostsunuz, anneniz babanız kimdir…Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al misali…
Annenizin bir resmini alın ve doğum tarihini yazın… Şayet biliyorsanız…En azından gökyüzünde doğduğu güneş vaktini bildiğinizi umut ediyorum. Sonra sizde kendi haritanızda “Ay burcunuzu” bulun. İkisi arasında kendinizce bir bağ kurun ve annenizin imajına odaklanın.
Hayatın şu insanlara yaptıkları ne tuhaf, değil mi?
Anneniz gerçekten sizi okuldan eve geldiğinizde fırından çıkacak şekilde zamanlayan kahramanız mıydı? Sabırla zorluklara katlanarak daima sizinle kasırgalar arasında duran kişi miydi?
Baştan başa hırpaladığınız veya üstünde süründüğünüz o ağlama duvarınız mıydı?
Evden ayrılmak istemenize rağmen, toplanmanıza yardım ediyor, siz uçağa binerken el sallıyor sonra da havaalanından eve dönerken tüm yol boyunca ağlıyor muydu?
Annesini korumak zorunda olan çocuk oldunuz mu hiç?
Anneyi korumak günde 3 paket sigara içmek kadar zararlı bir şeydir. Eğer böyle doğduysanız işte ciğerlerinizde hava çok az kalmıştır. Doğum haritanızda eğer Ay burcunuzla, annenizin güneş burcu kavuşuyorsa ve tepe noktasına sert bir açı alıyorsanız muhtemelen böyle doğuyor olabilirsiniz. Bu cümleyi anlamadıysanız unutun ve yazıya konsantre bir şekilde devam edin. Bu konuya sonra geliriz.
*
Tatil için eve döndüğünüzde sağlıklı ve sizin her işinize koşan bir anneniz varsa şanslısınız. Tabi bu şansı o an için anlamazsınız. Hep orada duracak dersiniz. Sağlıklı ya da sağlıksız bir anneniz varsa yine de şanslısınız ama bunu da o an için anlayamazsınız. Sonuç itibariyle konuyu dağıtmadan devam etmek gerekirse demek istediğim hayat referans noktanız çok önemlidir. İşte buda Annedir. İster yaşıyor ya da ölmüş olsun isterseniz yan odada olsun isterseniz başka ülkede olsun. Eğer çocukluğunuzu ve bugünkü ilişkilerinize bakış açınızı görmek istiyorsanız annenize karşı olan duygularınızdan başlamanız gerekiyor. Bizler doğum haritası yorumlarken ilk anne hakkında bilgide alırız. Bu astroloji haritası yorumlamanın en önemli kısmıdır.
Astroloji konusuna girerken, şimdi ona karşı olan bazı duygularınıza ve onun size karşı olan duygularına ilişkin algılamanıza bakmanızın da faydası vardır.
Anneniz sizi sever miydi?
Annenize, "Anne, seni seviyorum," diyebilir misiniz?
Anneler günündeki hac görevinizden bahsetmiyorum. Soru, annenize onu sevdiğinizi söyleyebilir ve sakin kalabilir misiniz?
Annenizle olan ilişkinizin sizin sandığınızdan bin tane daha fazla yönü vardır. Yaşamınızda kurduğunuz ilk yakın ve samimi ilişkidir. Dolasıyla sizin üzerinizde kesinlikle devasa bir etki yaratmıştır ve ardından gelen tüm ilişkilerinizin sahnesini kurmuştur. Dolayısıyla hiçbir şey ve her şey için suçlanmaya daima hazırdırlar. Bu yüzden astrolojik olarak anne-çocuk ilişkiniz malzemece muazzam zengindir ve bu malzemeler sahip olduğunuz ve olacağınız tüm ilişkiler için birer şablon vazifesi görürler. O zaman sevildiğinizi hissettiyseniz, şimdi de kendinizi sevilebilir hissedersiniz.
Eğer değilse ....
Yine de olaya başka bir çerçeveden bakmayı denemelisiniz. Varoluşunuza tünel olan bu kadından neyi öğrenmeniz gerekiyor ya da neyi anlamalısınız.
Onu neden sevmelisiniz?
Kendimden örnekle bu yazımı sonlandırayım. Ben bir koç burcu annesiyim. Bana emanet gönderilen evlat ise Aslan burcu. İkimizin Ay burcu da Terazi. Dün gece kendisini uyuturken birtakım sorular sordum.
Oğlum sence ben iyi bir anne miyim dedim?
Tabi, anne çok iyi bir annesin sen dedi. Sonra birden ayaklandı ve şöyle devam etti.
“-Ben dünyaya gelmeden önce bana sordular. Kendine anne bul dediler.
Bende 3 kişiye gittim sordum.3 kişide beni kabul etmedi.
Sana geldim sen tabii ki annen olurum dedin.”
Böyle şok bir şekilde kalakaldım.
Sen misin gecenin o saatinde Aslan burcuna bu soruyu soran.
Sonra hafif bir yutkundum.
O üç kişiyi tanıyor musun daha önceden dedim.
Evet, biri ananemdi. Ona sordum hayır annen olamam dedi.
Sonra 2 tane teyzesinin adını söyledi. (2 kız kardeşim var)
Onlarda annen olamam dediler.
Sonra sana geldim. Sen tabii ki annen olurum deyip bana sarıldın dedi.
Sonra bana sarıldı. Öptü ve ne olur bir 5 dakika daha telefona bakim.
Son oyunun bitişine geldim. Onu da geçim öyle uyuyayım dedi. Ben böyle sersem gibi olayı idrak etmeye çalışan bir şaşkın anne olarak kalakaldım. Romantik ve şok edici spritüal bir konuşmanın sonunda her şey telefon muydu :)
Bu aslan benle kafa yapıyor olabilir miydi?
Peki bu kurguyu gerçekten nasıl yapabildi?
Ya doğruysa…
Ya bizler yukarıda sırayla annemizi seçiyorsak ve onlar bizi kabul ederse bu dünyaya yolculuk yapıyorsak… Teyzelerinin isimlerini sayması da çok ilginç. Demek ki teyze anne yarısı demek boşuna değil. Belki sıralamayla gidiyor yukarıda bu işler… Yani belki dünyada şu an çocuğunuz olmayan ama yeğeniniz olan bir teyzeyseniz demek ki size bu çocuk daha önce size soru sormuş olabilir.
Siz üstlenmemişsiniz mi oluyor?
O 5 dklık telefonu verdim aslan çocuğuna ve bunları düşündüm…
Sonuçta bende o da kazandık sayılır…
Ne bilim, belki de hep beraber kazandık…
Şayet bu dünyaya gelme sebebimiz olan annelerimize sıkı sıkı sarılalım,
Eğer yanınızda yakınınızda değilse Ay’a bakın… O oralarda bir yerde sizleri mutlaka görüyordur ve duyuyordur.
Çünkü aksi mümkün değil…
Bu arada da Anane, teyze aman bunları ihmal etmeyin. Hepsini arayın:) Konuyu biliyorsun benim aslan öyle dedi :) Ya da bir koç annesi olarak yine kandırılmış olabilirim. İdare ediverin.
Tüm kadınlar annedir…Bu yüzden tüm kadınların anneler günü kutlu olsun…