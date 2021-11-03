Akrep yeniayı! Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Tüm hızımızla kasım ayına giriş yapıyoruz. O zaman gelmez, bu zaman gitmez derken bugünler nasıl geçecek diye söylenirken 2022 yılına giriyoruz.

Güçlü, dönüştürücü ve sadece paranın, değerlerin konuşulduğu bir ay içine giriyoruz.

Doğum haritanıza bir göz atın: Ay düğümleriniz Boğa-Akrep burcundaysa, Güneş, Ay, Yükselen burcunuz buralardaysa kemerlerinizi bağlayın. Önümüzdeki bir buçuk yıl değiştirici ve güçlü olacak.2023 yılına kadar her şey farklı olacak. Endişelenmeyin, muhtemelen daha iyisi sizi bulacak. Bu durum sizi korkutmasın.

Boğa-Akrep tutulması döngüsü için, Kasım 2012 ile Ekim 2014 arasına bakın. Sizin için hangi hayat dersleri başladı?

Hayatınız hayalinizdeki yolda mı?

Yoksa sonunda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için irade gücünüzü veya tutkunuzu kullanmanız gerektiğini mi anlıyorsunuz?

Özellikle savaşçı gezegen Mars ve yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton tarafından yönetilen Akrep, istediğini elde etmek için eski deriyi nasıl dönüştüreceğini ve dökeceğini biliyor.

Bazı haritalar diğerlerinden daha fazla etki olsa da herkes bu tutulmalardan etkilenecek.