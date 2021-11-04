Akrep Yeniayı! Bazen ne yaparsan yap olmaz!

Günaydın yıldız savaşçıları;

Artık adım adım akrep burcundaki yeniaya doğru ilerliyoruz. 5 Kasım gece saatlerinde yeniay doğacak. Garip bir bilinçaltı doluluğu içindeyim. Dün bazı rüyalar gördüm. Öyle karışık ki hiç net değil. Bilinçaltı ne kadar karışıksa artık kafamın arka planında neler yatıyorsa…

Düşünmekten yorulmuşluk olduğunu anladım...Konuşulmayan ve baskılanan her şeyin zihnimde ağırlık yaptığını fark ettim…

Neyi bırakmam gerektiği korkusunu bile taşıyamaz oldum.

Eskiden adabımla bir korkum vardı. Onu bile elimden aldılar.

Hayat muazzam döngüsel bir yer…

Sizi mutlaka ne olursa olsun çözemediğiniz ve yarım bıraktığınız olaylarla ya da kişilerle karşı karşıya koyuyor. Hayatımda öyle çok örneğini yaşadım ki…

Bunu zamanı gelince size anlatacağım.

Şu an o kadar eminim ki hak etmediğiniz muamelelerle karşı karşıya kaldığınıza…