9 Şubat Aslan DOLUNAYI: Hayatımdaki iyiliğin gücüne inanıyorum.

Koşullarda hiçbir güç yok, kişiliklerde hiçbir güç yok; yalnızca iyilikte güç var.
Şu an da içimde bulunan güce engel olabilecek hiçbir insan, yer, nesne, durum veya ortam yok.
Çünkü artık baktığımda hiçbir insan, durum ve konu beni kötü biri yapamıyor.
*
En önemlisi hiçbir şey bana karşı değil gibi…
Ve ben istemediğim sürece beni rahatsız etmiyor.
Hayat içinde şunu artık çok net gördüm.
İnsan ne yaparsa kendine yapıyormuş…
Haksızlık yapıyorsa ilk önce kendine haksızlık yapıyormuş…
Karşısındaki insanı sevgisiz bırakıyorsa kendi sevgisiz kalıyormuş…
Yani yine tekrar ediyorum. Herkes ne yapıyorsa kendine yapıyormuş…
Bir varmış bir yokmuş…
*
Geçmişimde ya da şu anda olanların beni incitecek hiçbir gücü kalmadı. Ama bunu yaparken geleceğime çok güç katmak zorunda kaldım. Geçmişin sizi incitmemesi için geleceğinizin güçlü olması gerektiğini gördüm.
*
Şuan hayatınızda olanlardan kopamıyor olabilirsiniz ama daha kötüsü devamda etmiyorsunuzdur. Bunun daha acı verici bir şey olduğunu çevrenizdekiler hiçbir zaman anlayamazlar. Siz devam etmediğinizi bilirsiniz ama onlar devam ettiğinizi zannederler… Çünkü tek başınıza yüzleşmek yeterli değildir. *
Sizler de bugünlerde geliştirdiğiniz düşünceler ve tecrübelerinizle geleceğinizi hazırlamaya başlayın.
Gökyüzünün ışıklarını güçlü vurduğu zamanları güzel değerlendirin. Hayatınızdaki gücü bu zamanlar da keşfedebilirsiniz.09 Şubatta gerçekleşecek olan Aslan dolunayı tamamıyla bunu anlatıyor. Yaptığınız işleri güç savaşlarına ve büyük kaoslara dönüştürmekten vazgeçin.
* Kendimce kararlar aldım diyin kendinize,
Ne kadar yaşayacağınızı bilmediğiniz bu dünyada; bugünü yaşayın,
Geleceğe güvenin,
Geçmişten hiçbir pişmanlık duymayın.
Birde üzerine tüm hayatınızın sizin iyiliğiniz için el ele verdiğine tüm gücünüzle inanın.
Bunları gerçekten yapmayı başarabilir misiniz?
Ya da ben yapıyor muyum?
İnanın ki astroloji olmasaydı ve ben gökyüzünün inceliklerini anlamasaydım kaskatı biri olarak göçüp gidecektim bu dünyadan…
Korkunç bir senaryo içinde kaybolacaktım.
Gönül rahatlığı ile astroloji bana bunları yaptırıyor.
Size de yaptırması için savaş veriyorummm…
*
Biliyorum şu sıralar canınız yanıyor ve sevgisizlik içinde kavruluyorsunuz. Seçmediğiniz bir hikâyede en üst düzey rol yeteneklerinizle devam etmeye çalışıyorsunuz. Annenize, babanıza, patronunuza, iş arkadaşınıza, marketçiye, köşedeki bakkala ya da ne bileyim kim varsa…
Ve en önemlisi bu rolü yapmaktan bıktınız…
Siz neden bu esaretin içinde kayboldunuz…
Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken sohbet esnasında geçen bir konu üzerine kitabımda bundan da bahsediyorum dedim.
*
Bana cevap olarak “Çevremde ne çok kitap yazan var” dedi. Yazın bakalım gibi bir ifadeyle hafif küçümser hafif alaycı bir tavırla yaklaşımda bulundu. Önce anlamadım ve kendimi birden kitabımda olan konuları anlatıp onu ikna ederken buldum. Sorsan ben küçümsemedim der… Ama aslında gizli bir küçümseme barındırdığını hissettirdi… Ama asla kimseyi küçümseyen bir yapısı yoktur.
Hiç oralı değildi…
Sonra anladım aslında altında “tek zor hayat” sizde mi var der gibiydi…
Ya da “amma kendinizi önemsiyorsunuz, hayatınızı yazıyorsunuz” demeye çalışmışta olabilir.
Bu hislerimden hiç haberi yoktu. Olacağını da sanmıyorum…
*
Kendimi nasıl hissettiğimi pek hatırlamıyorum ama çok müthiş hisler kalmadığını söyleyebilirim.
*
Kısaca insanlarda nasıl hisler bıraktırdığınız önemlidir. Şimdi ben bu olayın üzerine acaba hiç kimsede bu şekilde bir his yarattı mı diye düşünüyorum? Eleştiriler insanları geliştirir. Satürn burcunuza geldiğinde hayat sizi her yönüyle eleştirir. Satürn şuan oğlak burcunda bu demek oluyor ki doğum haritanızda Satürn geçtiği yer, yaşam tarafından eleştirilere sizleri maruz bırakır.
*
Dememiz o ki; 9 Şubat 2020 de gerçekleşecek olan aslan dolunayı ile bazı ağır sonuçları olacağını düşündüğümüz konularda sınırları zorlamaya ve bir şeyler yapmaya istekli tarafımızın tetikleneceğinin mesajını veriyor.
*
Başka bir deyişle boşluk yaşadığımız olaylarla, gelgitlerimizi ve içimizdeki okyanusları etkileyen konuları öfkeyle ortaya sunmak isteyeceğiz. Öfkemizi harekete geçirmek yerine kendimizi motive eden şeyleri bulup onları harekete geçirmeyi denemeliyiz. Yani siz iyi ve merhametli biri olabilirsiniz ya da karşınızdaki insan böyle biri olabilir ama sizi kötü, öfkeli ve acımasız yapan biri sizi asla mutlu etmeyecektir.
*
Bazı insanlar sadece sizi “kötü” biri yapmak için değil, içimizde normlara meydan okumak isteyen, sınırları zorlamak isteyen, ne kadar ileri gidebileceğimizi görmek isteyen biri de yapabilir.
Bu dolunay yıkılabilir, kendini sabote eden, heyecan arayan, orta yaş krizi gibidir. Biz ayağa kalkıp yüzleşmedikçe bizi içeride tüketebilecek şeyleri önümüzde getirir.
*
Mücadele etmek demek öfkenin ötesine ve gerçek güce geçmektir. İstenmeyen, savunulamaz ve aşağılayıcı bir durumu başarılı bir şekilde ortadan hemen kaldırmalısınız.
*
Bu dolunayı böyle güçlü yapan şeylerden biri Venüs ve Chiron'un koç burcunda kavuşuyor olmasıdır. Bu etkileşim sizi yaralanmış veya bir şekilde aciz bırakmış hissettiren geçmiş konularınızdan kalan yara izlerini kapatan bir bant verecektir. Patronunuz haklarınızı yemiş olabilir, herkes çok güzel maaşlar alırken siz yerinizde sayıyor gibi gelebilirsiniz. Kendinize biraz dönün ve sevgisiz olduğunuz yerlerdeki acıyan yerlerinizi şifalandırın. Venüs, yaşamımıza zevk ve memnuniyet getirmeyi amaçlarken buna sizin de izin vermeniz gerekmektedir. Yani birinden hoşlanmıyor olabilirsiniz ama şans verebilirsiniz. Ya da bir iş size çok kazandırmayabilir gibi görünebilir ama bir yara bandı olabilir. Kalıpları ve egonuzu kırın.
Baktınız işler karışık size iyi gelen bir dostunuzla bir araya gelin. Baktınız dost filan yok yazıyı birkaç kere daha okuyun… J
*
Karşınızdaki insanı çıldırtacak kadar sabırlı olan duruşunuz aslında sizin içinizde ömrünüz boyunca kapanmayacak bir boşluk haline gelmesine izin vermeyin. Yine de, kiminle olduğunuz, neleri tercih ettiğiniz, kendinizden kaçmanın bedelini her zaman ödetir…
*
Mutlu günler dilerim…
9 Şubat Aslan DOLUNAYI: Hayatımdaki iyiliğin gücüne inanıyorum.
Şöylece son birkaç güne bakıyorum da,
Koşullarda hiçbir güç yok, kişiliklerde hiçbir güç yok; yalnızca iyilikte güç var.
Şu an da içimde bulunan güce engel olabilecek hiçbir insan, yer, nesne, durum veya ortam yok.
Çünkü artık baktığımda hiçbir insan, durum ve konu beni kötü biri yapamıyor.
*
En önemlisi hiçbir şey bana karşı değil gibi…
Ve ben istemediğim sürece beni rahatsız etmiyor.
Hayat içinde şunu artık çok net gördüm.
İnsan ne yaparsa kendine yapıyormuş…
Haksızlık yapıyorsa ilk önce kendine haksızlık yapıyormuş…
Karşısındaki insanı sevgisiz bırakıyorsa kendi sevgisiz kalıyormuş…
Yani yine tekrar ediyorum. Herkes ne yapıyorsa kendine yapıyormuş…
Bir varmış bir yokmuş…
*
Geçmişimde ya da şu anda olanların beni incitecek hiçbir gücü kalmadı. Ama bunu yaparken geleceğime çok güç katmak zorunda kaldım. Geçmişin sizi incitmemesi için geleceğinizin güçlü olması gerektiğini gördüm.
*
Şuan hayatınızda olanlardan kopamıyor olabilirsiniz ama daha kötüsü devamda etmiyorsunuzdur. Bunun daha acı verici bir şey olduğunu çevrenizdekiler hiçbir zaman anlayamazlar. Siz devam etmediğinizi bilirsiniz ama onlar devam ettiğinizi zannederler… Çünkü tek başınıza yüzleşmek yeterli değildir. *
Sizler de bugünlerde geliştirdiğiniz düşünceler ve tecrübelerinizle geleceğinizi hazırlamaya başlayın.
Gökyüzünün ışıklarını güçlü vurduğu zamanları güzel değerlendirin. Hayatınızdaki gücü bu zamanlar da keşfedebilirsiniz.09 Şubatta gerçekleşecek olan Aslan dolunayı tamamıyla bunu anlatıyor. Yaptığınız işleri güç savaşlarına ve büyük kaoslara dönüştürmekten vazgeçin.
* Kendimce kararlar aldım diyin kendinize,
Ne kadar yaşayacağınızı bilmediğiniz bu dünyada; bugünü yaşayın,
Geleceğe güvenin,
Geçmişten hiçbir pişmanlık duymayın.
Birde üzerine tüm hayatınızın sizin iyiliğiniz için el ele verdiğine tüm gücünüzle inanın.
Bunları gerçekten yapmayı başarabilir misiniz?
Ya da ben yapıyor muyum?
İnanın ki astroloji olmasaydı ve ben gökyüzünün inceliklerini anlamasaydım kaskatı biri olarak göçüp gidecektim bu dünyadan…
Korkunç bir senaryo içinde kaybolacaktım.
Gönül rahatlığı ile astroloji bana bunları yaptırıyor.
Size de yaptırması için savaş veriyorummm…
*
Biliyorum şu sıralar canınız yanıyor ve sevgisizlik içinde kavruluyorsunuz. Seçmediğiniz bir hikâyede en üst düzey rol yeteneklerinizle devam etmeye çalışıyorsunuz. Annenize, babanıza, patronunuza, iş arkadaşınıza, marketçiye, köşedeki bakkala ya da ne bileyim kim varsa…
Ve en önemlisi bu rolü yapmaktan bıktınız…
Siz neden bu esaretin içinde kayboldunuz…
Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken sohbet esnasında geçen bir konu üzerine kitabımda bundan da bahsediyorum dedim.
*
Bana cevap olarak “Çevremde ne çok kitap yazan var” dedi. Yazın bakalım gibi bir ifadeyle hafif küçümser hafif alaycı bir tavırla yaklaşımda bulundu. Önce anlamadım ve kendimi birden kitabımda olan konuları anlatıp onu ikna ederken buldum. Sorsan ben küçümsemedim der… Ama aslında gizli bir küçümseme barındırdığını hissettirdi… Ama asla kimseyi küçümseyen bir yapısı yoktur.
Hiç oralı değildi…
Sonra anladım aslında altında “tek zor hayat” sizde mi var der gibiydi…
Ya da “amma kendinizi önemsiyorsunuz, hayatınızı yazıyorsunuz” demeye çalışmışta olabilir.
Bu hislerimden hiç haberi yoktu. Olacağını da sanmıyorum…
*
Kendimi nasıl hissettiğimi pek hatırlamıyorum ama çok müthiş hisler kalmadığını söyleyebilirim.
*
Kısaca insanlarda nasıl hisler bıraktırdığınız önemlidir. Şimdi ben bu olayın üzerine acaba hiç kimsede bu şekilde bir his yarattı mı diye düşünüyorum? Eleştiriler insanları geliştirir. Satürn burcunuza geldiğinde hayat sizi her yönüyle eleştirir. Satürn şuan oğlak burcunda bu demek oluyor ki doğum haritanızda Satürn geçtiği yer, yaşam tarafından eleştirilere sizleri maruz bırakır.
*
Dememiz o ki; 9 Şubat 2020 de gerçekleşecek olan aslan dolunayı ile bazı ağır sonuçları olacağını düşündüğümüz konularda sınırları zorlamaya ve bir şeyler yapmaya istekli tarafımızın tetikleneceğinin mesajını veriyor.
*
Başka bir deyişle boşluk yaşadığımız olaylarla, gelgitlerimizi ve içimizdeki okyanusları etkileyen konuları öfkeyle ortaya sunmak isteyeceğiz. Öfkemizi harekete geçirmek yerine kendimizi motive eden şeyleri bulup onları harekete geçirmeyi denemeliyiz. Yani siz iyi ve merhametli biri olabilirsiniz ya da karşınızdaki insan böyle biri olabilir ama sizi kötü, öfkeli ve acımasız yapan biri sizi asla mutlu etmeyecektir.
*
Bazı insanlar sadece sizi “kötü” biri yapmak için değil, içimizde normlara meydan okumak isteyen, sınırları zorlamak isteyen, ne kadar ileri gidebileceğimizi görmek isteyen biri de yapabilir.
Bu dolunay yıkılabilir, kendini sabote eden, heyecan arayan, orta yaş krizi gibidir. Biz ayağa kalkıp yüzleşmedikçe bizi içeride tüketebilecek şeyleri önümüzde getirir.
*
Mücadele etmek demek öfkenin ötesine ve gerçek güce geçmektir. İstenmeyen, savunulamaz ve aşağılayıcı bir durumu başarılı bir şekilde ortadan hemen kaldırmalısınız.
*
Bu dolunayı böyle güçlü yapan şeylerden biri Venüs ve Chiron'un koç burcunda kavuşuyor olmasıdır. Bu etkileşim sizi yaralanmış veya bir şekilde aciz bırakmış hissettiren geçmiş konularınızdan kalan yara izlerini kapatan bir bant verecektir. Patronunuz haklarınızı yemiş olabilir, herkes çok güzel maaşlar alırken siz yerinizde sayıyor gibi gelebilirsiniz. Kendinize biraz dönün ve sevgisiz olduğunuz yerlerdeki acıyan yerlerinizi şifalandırın. Venüs, yaşamımıza zevk ve memnuniyet getirmeyi amaçlarken buna sizin de izin vermeniz gerekmektedir. Yani birinden hoşlanmıyor olabilirsiniz ama şans verebilirsiniz. Ya da bir iş size çok kazandırmayabilir gibi görünebilir ama bir yara bandı olabilir. Kalıpları ve egonuzu kırın.
Baktınız işler karışık size iyi gelen bir dostunuzla bir araya gelin. Baktınız dost filan yok yazıyı birkaç kere daha okuyun… J
*
Karşınızdaki insanı çıldırtacak kadar sabırlı olan duruşunuz aslında sizin içinizde ömrünüz boyunca kapanmayacak bir boşluk haline gelmesine izin vermeyin. Yine de, kiminle olduğunuz, neleri tercih ettiğiniz, kendinizden kaçmanın bedelini her zaman ödetir…
*
Mutlu günler dilerim…