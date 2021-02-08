8 Şubat Güneş-Merkür kavuşum! Kendimi bir zamana ait hissetmiyorum.

Dünyada ise bu Satürn ve Uranüs karesi, otoritelere karşı daha fazla isyanı ateşleyebilir. Bu nedenle sosyal medyayı, haber kanallarını veya sosyal kuralları dayatanları yöneten ve bunlar üzerinde gücü olanları sorgulatabilir.
Kova enerjisi merkezi bir otoriteyi göz ardı ederek toplumun tüm kesimlerinin eşitlikçi katılımını gerektirir. Bu nedenle sosyal isyan, benzer düşünen işbirlikçi gruplar diğerine ait olmak isteyen insanlar olarak ortaya çıkıyor.
Dünyanın hiçbir bölgesi ya da ülkesi, iktidardakiler onu ne kadar kavrayacak olursa olsun derin bir dönüşümden, gerçek bir çöküşten ve yeniden yapılanmadan kaçınmayacaktır.
İçinizdeki tüm duygular “insanların yaşama ve gelişme hakkı vardır” noktasında olacak.
Yavaş gezegenlerin yönleri, insanları nesilleriyle özdeşleştiren ve bir ömür boyunca ancak yavaş yavaş değişen inançların dönüşmesine atıfta bulunur. Bu açı, yeni bir dönemi şekillendiren ve devir kapatan bir açıdır.
Satürn ve Uranüs gibi daha ağır ilerleyen bu iki gezegen 2021 yılına damgasını vuracak değişimlere bizi ilerletiyor.
Bu Ay’a oldukça hızlı ve farklı başlıyoruz. Gökyüzünde neredeyse tüm gezegenler kova burcunda olacak. Bu ay 11 Şubat’ta Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek.17 Şubat zamanında Satürn/Uranüs karesi yaşanacak. Bu durum yer yüzü için oldukça önemli bir açıdır.
Küreselleşen Dünyanın ilk sesleri geliyor.
Dijital gelişen her durum beraberinde şaşırtıcı olmamaya da başlıyor. İki gündür Clubhouse uygulamasını kullanıyorum. Bir çeşit radyo kanalı kuruyorsunuz ve orada yayın yapmaya başlıyorsunuz. Bilginizi ve aktarmak istediklerinizi hemen bir tuşa basarak aktarıyorsunuz. Bu uygulama şu an sadece ios kullananlarda var. Henüz android kullananlarda yok. Ama çok yakın zamanda gelecek. Dün birçok siyasetçi ve vekil orada seçim çalışmalarına başlamıştı bile diyebiliriz. Aslında bir çeşit dijital yatırım olarak düşünebiliriz.
Ne varsa dijital anlamda hayatımızda büyük değişime gidiyor. Sabah Elon Musk bir tweet attı ve clubhouse olacağını söyledi. İnanılmaz bir yığılma oldu konuşma odasında. Yurtdışında tanınmış, ünlü insanlarla konuşmak çok önemli bir durum değildir. Çünkü buna kimse çok fazla anlam yüklemez. Bizim Türkiye’de bu böyle değildir. Popüler birileri ile konuşmak ve ulaşmak her zaman çok farklı gelir. Bunun neden böyle olduğunu vs. kısmına giremeyecek kadar daha önemli konularımız var. Bunun neden böyle olduğunu tartışmaya gerek yok.
Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.
2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?
Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri takviminize işaretleyin!
-30 Ocak-20 Şubat (Kova)
-30 Mayıs-22 Haziran (İkizler)
-27 eylül-18 ekim (Terazi)olarak geçiş yapacaktır.
Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?
Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!
Dolunay sonrası harika bir güne merhaba diyoruz…
En azından harika olması için elimizde nedenler var.
Güneş ve Jüpiter Kova burcunda bugün kavuşuyor.
Klasik astroloji camiasında bugün en şanslı günlerden biridir.
Ben bu tarz anlamlar yüklemeyi pek sevmiyorum biliyorsunuz.
Ama bugünü hayatınız içinde pozitif davranışlar ile şekillendirirseniz çok hızlı karşılığını göreceğinizi fark edebilirsiniz.
TK28012021 Sayılı uçağımız saat 22:15’te uçuşa kalmaktadır :)
Hepinize harika bir uçuş diliyorum :)
Bu uçuşumuz neden önemlidir?
Çünkü bulutlar ve rüzgâr biraz yönsüzdür. Çünkü bu dolunay güçlü bir Merkür gerilemesi başlangıcı da taşımaktadır. Olmakla olmamak arasında bir yerde bir duygu vermesi bu sebeptendir.
Küllerin yeniden alevlendiği ve kararsız kaldığınız konularınızda bir seçim yapacağınız bir dönemi kapsıyor.
Ateş, rüzgârı seçmek için bir adım önde olsa da suyun verdiği dinginlik ateşin aklını karıştıracaktır.
Ya söneceksin ya da yanacaksın?
Ya seçimin su olacak ya da rüzgâr?
Yanmak mı iyi sönmek mi?
Hani soruyorsunuz ya da bu iyi mi kötü mü dolunay diye…
Yeni bir haftaya ve yeni umutlara merhaba diyoruz.
Bu hafta ocak ayını bitirdiğimiz bir hafta içine ilerliyoruz. Astrolojik olarak en önemsediğimiz haftalardan biri de bu hafta olacaktır.
Hem kişisel hem de dünya gündemi üzerinde şaşırtıcı ve heyecan verici gelişmelere şahitlik edeceğiz.
Önceliğimiz bu haftanın dolunay haftası olduğunu unutmamanız.
Aslan burcunda yaşanacak bu dolunay bir çeşit doğal afetleri de tetikliyor. Özellikle Malatya, Elâzığ gibi bölgelerdekilerin daha farkındalıklı olması gereklidir.
Kişisel hayatlarınızda bazı konularda gurur yapacağınız, iftiraya uğranabilecek ya da hak savaşlarının ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Herkes onurunu, şerefini korumak için bir mücadele içine girebilir. Bu dolunay sizleri uzun zamandır verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıp onurlandırma noktasına da götürebilir. Bu aradaki koşullarınız ve şartlarınız çok önemli olacaktır.
Bodrum kattan evreni ne kadar izleyebilirsin ki!
Yıldızlara uzanmanın en azından hayalini kurmalısınız!
Toprak burçları Boğa, Oğlak ve Başak'tır.
Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova burcudur.
Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay'dır.
Su burçları Yengeç, Balık ve Akrep'tir.
Doğum haritanız hakkında temel bir anlayış elde etmek daha kolaydır.
Doğum haritanızda bu elementleri nasıl anlarsınız?
1- Belirli bazı sitelerden doğum haritanızı çıkartabilirsiniz.
2- Doğum tarihi doğum saati ve doğum yerinize ihtiyacını var.
Büyük gün geldi çattı.
20-21-22 Ocak tarihlerini sürekli dikkat çekici olarak söyledik.
Aslında astrolojik olarak tarihler mutlaka +10/-10 olarak değerlendirilmelidir. Bizler bu gökyüzündeki özel kavuşum tarihlerinin zaten stres barındıran bir ABD başkanlık seçimlerine denk gelmesi ile daha fazla önemsedik. Çünkü biliriz ki tesadüf yoktur. Her şey planlıdır. Allah muhteşem bir sistem yaratmıştır ve olması gereken olacaktır. Astroloji, kurulan bu sistemi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
Çünkü yaşam bize iyi, kötü ve eğitici deneyimler sağlar. Bir insan ya da bir ulus hatalarından ders alamazsa, öğrenilmemiş dersi öğretene kadar defalarca tekrarlamak kaderidir.
Uranüs bir bozguncudur!
20 Ocak-19 Şubat arasında kova burcunda hareket edecek. Güneş’in burç değiştirmesi hepimizi etkiler. Bir Hava burcu olarak Kova, bilgi ve fikir alışverişi, mantık ve gerçekle ilgilenir. Bu zaman zarfında ilgilendiğimiz konular değişim gösterir.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Dün radyoda 3 saat enfes bir yayın yaptık. Tabi eksikliklerim çok fazla. İşi yeni öğreniyorum. Oradaki aletleri kullanmak başka bir konu denilebilir. Bunun yanında sizi astroloji bilgisine ulaştırmak istiyorum. Sayenizde nasıl bir ilgi gösterdiyseniz 2 saat olan yayın 3 saat oldu. Hepinize defalarca teşekkür ederim. Astrolojiyi çok kısa zamanda çok özel bir yere taşıdınız. İyi ki varsınız…
Uranüs ve Jüpiter Karesi:
Uranüs (Boğa) ve Satürn (Kova) burcunda birbirlerine meydan okuyorlar.
Bu geçiş sırasında geçmiş kısıtlamalardan kurtulmak istediğiniz için sinirli ve hayal kırıklığına uğrama eğilimden olabilirsiniz. Özellikle bir şeyin veya birinin yolunuza çıktığını hissediyorsanız büyük bir problem olduğunu düşünüp buna isyan edebilirsiniz.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Kova sabit bir burçtur. Hayatta en önemli yönü dayanıklılıktır. Dayanıklılığını ise gerçeklerden alır. Bir kova burcunu yalanlar yıkar. En çokta güvendiği ve dost bildiği insanlardan gelen yalanlar onların dayanıklılığını yok eder.
19 Şubat tarihine kadar güneş kova burcunda hareket edecek. Bu döneme kadar hayata yaklaşmak için sağlam kavramsal temeller oluşturmak isteyeceksiniz. Kovalar, neyi doğru ya da yanlış olarak algıladıklarına dair fikirlere inatla tutunabilirler ve amaçlanan bir eylem tarzına mantıklı bir alternatif gösterilmedikçe, değişmeleri olası değildir.
İnatçılık konusunda kendileri birer marka değeri taşır ancak genellikle amaçları test edilmiş bir teoriyi sürdürme yeteneğidir. Başka birinin bakış açısına inatçı bir yaklaşım sergilemek bazen zevk verir.
Kova burçları genellikle zekidir ve hayatlarında sahip oldukları her deneyime tepki verirler. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce bir durumu iyice düşünen pratik insanlardır. Bir sonuca varmadan önce seçeneklerini ve duygularını analiz ederler. Entelektüeldirler, ancak tutkulu veya sahiplenici olmayabilirler. Sadece birine karşı gerçek hisleri olduğunda tutkuludurlar.
Bu dönem her zamankinden daha fazla fikir ayrılıklarına tahammül edemeyebilirsiniz. Kendinizi hiç olmadığı kadar sınırlandırılmış ya da engellenmiş hissetmeye açık olduğunuz bu dönem sizlerin kendi başınıza daha devrimci hareketler içinde olacağınızı söyleyebiliriz.
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeniay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda, Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağız. Bu günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Büyük Dönüşüm başlıyor!
Bu etkiler bugün hemen olmayacak ama seslerini bugün duyabilirsiniz. Bu yeniayın etkisi yaklaşık 2-3 hafta tüm gücüyle hayatımızda olacak. Dünya olarak benzer olayları gözlemleyeceğiz. Yıkılmaz dediğiniz liderler, gitmez dedikleriniz, menfaatleri için birbirlerini tanımayanlar vs. birçok oyuna şahitlik edeceğiz. Özellikler 20-21-22 Ocak tarihleri en güçlü haliyle bunlara şahitlik edeceğiz. Oğlak burcu demek, hırs, kariyer, başarı, para ve tutku demektir. Maddesel olan şeylerini çok paylaşmayı sevmez. Hayatınızda bu acıdan miadı dolan şeylerin artık bir sonu olduğunu gösteriyor.
Bu adeta bir kova çağına geçişin ilk ders zili!
İlk ders zili çalıyor bugün.
Hayatınızda artık köhneleşmiş ve sizi yıpratan her şeyi bırakın.
Çok güçlü bir Yeniay’ın başlangıcına doğru ilerliyoruz. Hiç olmadığınız kadar halsiz, yorgun ve mental anlamda tükenmiş hissedebilirsiniz. Bu durum sadece biraz yavaşlamanız ve akışta kalmanız içindir. Sadece düşünün ama düşündüğünüzü kimseyle şu an için paylaşmayın. Öfkeli asla olmayın. En büyük tuzak öfke ve intikam.
Dünyayı ve kendinizi bir akış içinde rahat bırakın.
Yıldız savaşçılarından bir ricam bulunmaktadır.
“Astroloji gelecekten haber vermez, sizi geleceğe taşır. Bu yüzden bir şeyi öngörmek önüne geçmek anlamı taşımaz. Olması gereken olacaktır. Yağmur yağacaksa yağacaktır. Bu durumda siz yağmur neden bana yağıyor diye şikâyet ederseniz bu sizler için sadece ayağınızın takılıp düştüğü yerde kalmanız demektir. Âmâ astroloji bilgisine sahipseniz ya da kaliteli bir astroloji okuyucusuysanız bunun yerine ayağınızın neden o taşa takıldığını ve neyi fark etmeniz gerektiğine yardımcı olur. Bir astroloji araştırmacı olarak sizlere sunduğum bu bilgiler ışığındaki tek görevim sizlere bir aydınlık sağlamaktır. Sizleri düşündürmektir. Ne yapacağınızı söyleyemem. Bunu size kimse söyleyemez. Ne kadar okursanız ve ne kadar bulunduğunuz çağın ve zamanın ruhun okursanız ne yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. İçinizdeki korkulara, kaygılar bir son verebilirsiniz. Dünyada bulunduğunuz yerin hakkını vermeyi unutmayın. Bu koordinatlarla bu zamana boşuna geldiğinizi düşünmüyorum. Bu evrende sebepsiz bir kuş dahi uçmaz…”
Lütfen bu unsuru unutmayın olur mu?
Önce Whatsapp’tan başlıyorum:
24.Ocak.2009 olarak aldım. Ama yayınlanma tarihi 03.05.2009’muş.
Yani kova ve boğa aksında bir harita dinamiği olması bizleri şaşırtmadı herhalde.
Şirket kuruluş haritasını incelediğimiz de Güneş-Jüpiter Mc noktası kova burcu ve birbirlerine kavuşum halindedirler. Şirket sözleşme istediği gün transit Jüpiter döngüsü başlamış. Geleceğe yönelik ve kendini düşünerek alınan bu karar iyimserlik ifadesi ile kararlaştırılmıştır. Kariyer evinde gerçekleşen bu durum toplum önünde kendisinin itibar kaybetmesine yol açmıştır. Bu kararı almasında Merkür-Mars kare açısı tetikleme yaparken transit güneş ve transit Neptün arasındaki 60 derecelik açı gözleri önüne sis perdesi çekerek hatalarını görmelerini engellemiştir.
8 Şubat tarihinde Merkür Retro’su ile birlikte verdikleri bazı kararları geri çekme ihtimalleri olabilir. Hatanın farkına varmalarını sağlayacaktır. Transit güneş natal chiron kavuşumu ise yaralandıkları noktayı tekrar tamir etmek için harekete geçeceklerini gösterirken tamamen sözleşmeden vazgeçiş veya iyileştirme altında bir takım olumlu gelişmeler olabilir.
Ay düğümleri ikizler-yay aksında şirket yapısında değişikliğe gitmelerini sağlayabilir. Yeni birleşmeler, satın almalar veya yeni ortaklıkların önünü açabilir. Bu durumu fark edip geri adım atıp daha sonrasında bunu başka bir şekilde ilerletme stratejisine girebilirler.
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağımız günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Hayat hikayenizde nasıl bir etkiyle karşılaşacağınızı öğrenmek için, doğum haritanızda Oğlak burcunun bulunduğu eve bakın ve bu evin konularını okuyun. Çünkü yeni ve köklü olanı başlatacak olan bu yeni ay, söz konusu ev üzerinde Oğlak burcunun düzeni, kuralları, sistemin parçası olarak hareket etmemiz gerektiği şeklindeki mesajlarını hatırlatmaya geliyor. Yeni ay 23. derece ile 3. dekanda yer almaktadır. Merkür dekanı yani Başak ve İkizler temaları yeni ay düzene koyulması gereken konular hakkında size ipuçları verecektir. Kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz fakat kısıtlanmanın nedeninin sorumluluklarınızla baş başa kalmak, görevlerinizi yerine getirmekte saklı olduğunu anlamalısınız. Tam da burada nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini çok iyi anlamanız bu süreçten karlı bir şekilde çıkmanızın önünü açacaktır. Cesaret en büyük destekçiniz olacak.
Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.
2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?
Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri takviminize işaretleyin!
30 Ocak-20 Şubat (Kova)
30 Mayıs - 22 Haziran (İkizler)
27 Eylül - 18 Ekim (Terazi) olarak geçiş yapacaktır.
Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?
Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!
8 Ocak 2021'de astrolojide iletişim şeklini temsil eden Merkür gezegeni değişti.
Kova'daki Merkür 8 Ocak'tan 15 Mart 2021'e kadar sürecek.30 Ocakta Merkür yılın ilk gerilemesini yapacak.
Mars’ın boğa burcuna geçişiyle bu tarihi dönem uzun yıllar unutulmayacak gibi görülüyor. ABD’de yaşanan olaylar basit ve geçici türden olmayacak. Burada sert ve devrimsel olaylar gelişirken kişisel hayatlarımızda da devrim niteliğinde önemli değişimlere ve ayaklanmalara doğru ilerleyeceğiz. ABD bir müddet sonra hiçbir şey olmamış gibi ilerlerken aslında 20 Ocak 2021 tarihi ile birlikte yine olayların yükselmesiyle karşınıza çıkabilecek.
Öyleyse bu tarihi zamanı kendi yararımıza nasıl kullanabiliriz?
Sizler 04 Mart tarihine kadar yeni bir şeyler başlatmayı seçebilirsiniz. Şimdi anlamlı bir şeyi başlatma zamanının geldiğini söylüyor.
8 Şubat Güneş-Merkür kavuşum! Kendimi bir zamana ait hissetmiyorum.
Günaydın yıldız savaşçıları;
Yeni bir haftadan herkese merhaba.
Her gün ısı ve ışık veren bir top geçiyor. O gidince daha sönük ama geceyi aydınlatan başka bir şey daha geliyor. O yıldızlar, o gökyüzü büyük bir gizem olarak karşımıza çıkıyor.
Gökyüzüne büyük bir şaşkınlık içinde, dehşet içinde bakan bizler…
Güneş-Merkür Kavuşuyor!
Bugün her yerde okuyacağınız malum bilgi “Güneş-Merkür” kavuşuyor olacak. Arkasından okuyacağınız en bariz cümle “dilek tutun” “düşündüğünüz kaderiniz olur” gibi cümlelerdir.
Bu alanda sizlerin daha rasyonel bilmeniz gereken bir şey varsa hayatınızda sürekli düşündüğünüz şeyleri pozitif değerlendirmenizdir. Çünkü hücrelerinize kadar bu pozitiflik işleyebilecek bir durumdur.
Hukuk kitabına göre aydınlanma şu şekilde ifade edilir, daha doğrusu aydınlanma ile şu şekilde dalga geçilir: “Siz gördüğünüze inanırsınız, gözünüz hiçbir işe yaramaz.”
Yani bildiklerinizden daha üstün gerçekler vardır.
21.yüzyıl insanı olmak çok stresli bir şey. O kadar yavaş değişen bir biyolojik doğamız var ki, beynimiz bu sürece uyum sağlayamıyor. Sonrasında migren, depresyon, psikolojik sorunlar baş gösteriyor. Bu konuda haklısınız. Bununla baş edebilmek için ise bazı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Bu tür gökyüzü konumlarında yaşadığınız olaylar hayatınızın diğer safhalarında da önemli olacak demektir. Bu kavuşumda bir sözleşme imzaladıysanız ya da iş hayatınızda yeni adımlar attıysanız demek oluyor ki bu sizler için hayatınızda uzun vadeli olacak.
11 Şubat Kova Yeniayı
11 Şubat’ta Kova burcunun 23. derecesinde çağın zamanını yeniden başlatacak bir yeniay gerçekleşiyor. Kum saatinin son kum tanesinin dökülmesi ile birlikte yeni bir döngünün başlangıcı için zaman yeniden akmaya başlayacak. Gökyüzünde hava elementinde büyük bir yoğunluk ve toplanma söz konusu. Tüm bu etkilerin ışığında gerçekleşen Kova yeniayı, sevgi ve özgürlüğü buluşturmaya geliyor. Duygu ve kimliğin ele vererek attığı yeni çağın bu ilk adımı, diğer kum tanelerinin de önünü açacak ve ortaya daha öncesinde görmediğimiz güzellikte bir tablo çıkaracak.
Kova Burcu, mitolojide Mısırlılar’da Nil Nehri’nin bereketle taşmasını resmederken elinde bulunan kova ile de çevresindeki herkese bu bereketin dağıtmayı üstlenen bir adamı tasvir ediyor. Yunan mitolojisinde ise Zeus tarafından ölümsüzlüğe layık görülen Ganymedes’i tanımlıyor.
Entelektüel sistemi, icatları, yeni fikirleri, adaleti ve insani değerleri temsil eden Kova burcu bireysellik yerine toplumsal hizmeti benimseyen bir anlayışı fıtratında taşır. Bu yüzden de yaşadığı yeri, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için her zaman yenilikten yana bir duruş sergiler. Bunu başarmak için gücünü iki gezegenden alır. Geleneksel yöneticisi Satürn’dür. Disiplin, mesafe ve sabırla Kova burcu ve bu burç etkisini taşıyan kişilere adaletle ve düzenli bir emekle ilerleme yetisi verir. Modern yöneticisi Uranüs’ün bu duruma yenilikçi düzen, kimsenin bakmadığı yerden bakma ve entelektüel yapı ile katkıda bulunur.
Yeni bir dönemi konuşurken geceyi aydınlatan ışığı ve göz alıcı güzelliğiyle bir şeyleri yapmak ve başlatmak için vesile olan yeniayın, Kova burcunda gerçekleşmesi tüm bu konuları hayatımıza daha fazla dahil edeceğimize dair sinyaller veriyor. İkili ilişkilerden hayata bakış açısına kadar herkesi etkileyecek gelişmeler yaşanabilir. “Değer” olgusunu yeniden yapılandırarak yeryüzünden gökyüzüne uzanan yolculuk için insanlığı destekleyecek. Hayat hikayenize göre, içinde bulunduğunuz durumu masaya yatırarak yanlışı doğruyu, eksiği fazlayı bulmanızı sağlayacak.
İki iyicil gezegen kavuşuyor! Venüs ve Jüpiter Kova burcunda.
Yeniayın yanında Venüs ve Jüpiter’in de bulunması ve ona destek veriyor olması, kesinleşen bazı durumların sonuçlarına büyüyen etkiler getirebilir. Bu her birimizin umudunu ayrı ayrı büyütebilecek, gelecek nesillere bırakmak için bir eser bırakabilecek bir güce sahip. Eserlerin kapsamı ve niteliği, tamamen bizim tutumlarımız ve niyetlerimizle ilgili olacak. Umudu nereye bağladığımıza dikkat etmek oldukça önemli. Her zaman umudu başkasının gözünde görmeye alışkın olan insanoğlu, kendi gözünden bakabilmeyi ve ne kadar değerli olduğunun farkına varmayı deneyimleyecek.
11 Şubat itibariyle zamanı yönetmek konusunda hem bireysel hem de toplumsal açıdan yeni başlangıçlara ilerleyebiliriz. Hayatımızdaki önem sırasına göre amaçlarımızı, yaşamımızda yer almasını istediğimiz hedeflerimizi belirlerken hata yapmamak adına takip edilmesi gereken yolun kademelerini ortaya çıkaracaktır. Sıra atlamak veya sonuca çabuk ulaşmak adına yer değişikliği yapılan her harekette, sarsıcı sonuçlarla karşılanılması olasıdır. Basamakları tek tek çıkmak daha sağlam bir ilerleme sağlayacaktır. Hızın ve hırsın felaketiniz olmaması sizin elinizdedir.
Dünyada neler oluyor?
Ülkemiz açısından baktığımızda, özellikle ekonomi ve banka sistemlerinde yeni reform paketleri açıklanabilir. Sistemsel yeniliğe gidebiliriz. Yer altı zenginlikleri ile yeni açıklamalar gelebilir. Yeni rezervler hesaplanabilir. Devlette yönetici atamaları yaşanabilir, beklenmedik tayin ve emeklilikler gündeme gelebilir. Müttefik olduğumuz ülkelerle yeni anlaşmalar üzerine bazı gelişmeler söz konusu. Arka planda olan olayların gün yüzüne çıktığına şahitlik edebiliriz. Sağlık alanında ileriye doğru pozitif bir ivme yakalayabiliriz. Pandeminin zirveye ulaştığı döneme nazaran bir iyileşmeye doğru hareket edebiliriz. Buna bağlı açıklamalar yapılabilir. Genel itibariyle ülkemizin ulusal amaçları doğrultusunda kararlılığımız yenilenerek ve güçlenerek devam edecektir. Kişisel anlamda sağlık problemleri şaşırtıcı bir şekilde hayatınıza dahil olabilir. Mümkün oldukça kendi kişisel sağlığınıza iyi bakın.
Dememiz o ki: İnsanların takılıp kaldığı, üzerinde durduğu konular ve ilgi alanları asıl sorun değil bazı sorunların var olduğunu gösteren semptomlardır. Protestonun asıl nedeni, kendini dünyada hiçbir yere ait hissetmiyor sadece o alanda evinde gibi hissediyor. Bu duruma sebebiyet veren meselelere bakmak lazım. Bunlar birer eksiklik göstergesidir. Bir sonraki geçiş dönemine kadar, yeni düzene geçene kadar bu süreç böyle geçecek ve o zaman insanlar kendilerini anlamlı bulacaklar.
Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaret ise, düzeyinizi bile koruma imkânınız yoktur. Jim Rohn söylediği şu söz gibi "Hepimiz beraber en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız."
Vasatın altındakiler daha iyi bir ortamda gelişme imkanına sahiptir; fakat vasatın üstünde olanların kendi düzeylerinin altındaki bir ortamda, kuşatılmışlık halinde kendi düzeylerini bile uzun süre koruyabilmeleri pek mümkün değildir...
Kendinizden şüphe ediyorsanız sizden düşük seviyede vasat bir ortamda olabilirsiniz.
O vasat ortamda bırak zeki olmayı, kendinizden bile şüphe eder hale gelirsiniz :) Bulunduğumuz ortam değil, içimizde yaşattığımız dünya, beynimizin sınırları önemlidir.. Düzeyimizi sadece kendimiz belirleriz.
Eee, peki bu kibir değil mi?
Peki, insan için vasatın altı ve üstü tanımı kibire kadar götürmez mi?
Her şeyden önce insan haddini bilen olmalıdır.
İnsan, insanın imtihanıdır ama insan insan da çoğalır.İnsan olarak ne büyük bir imtihanımız var aslında.
İnsani vasıflar ve yapacağımız iyilikler insanın aslında altına ve üstüne bağlı değildir.
İnsan sonuç olarak cehaleti ya da kötülükleri mutluluğa çevirmek istediğinde nitelikli insanlara ihtiyaç duyar.
Muhit önemli...
Kendinizi üzmeyin…
Sizi sevmeyenleri sevmek zorunda değilsiniz ama iyi biri olmak zorundasınız.
Orada olmanız için bir sebep olduğunu fark edin ve sessizce daha iyi yer bulun.
Mutlu günler dilerim.
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