8 Kasım’da gerçekleşecek yılın son Ay tutulmasında burçlarınızı neler bekliyor?

2022 senesi 2 ay tutulması barındırıyordu.Biri 16 mayısta yaşandı diğeri 8 kasımda yaşanacak. Ay tutulması yolunuzda sizi engelleyen şeylerin aslında ne kadar kadersel olduğunu gösterecek. Ay tutulmasında sizin düşündüğünüz değil, ruhun bildiği olur. İyi bir ruh olun ve iyi olmaktan vazgeçmeyin.

Koç:

Finansal açıdan kendinizi daha iyi ve güvende hissetmek isteyeceğiniz bir düzene geçiş yapacaksınız.Şu anda gereksiz finansal harcamalar yapmayın. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Kendinize, geleceğinize ve huzurunuza yatırım yapmaya başlayın. Yurtdışında yaşamak, yurtdışı çalışmaları yapmak, ticaretle uğraşmak istiyorsanız bunun temellerini atın. Kariyerinizde yaşanılan düşmanlıklar ya da sizin için yapılan kötü planların herkesin ayağına dolanıyor. Haklılığınızın ortaya çıktığı ve kendi gücünüzü ortaya koyduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız.

Boğa:

Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü artık umurunda olmayacak. Bu ay tutulması bir devrim niteliğinde olurken halletmen gereken tek şey artık senin huzurunu bozan insanlardan ayrılman olduğunu göreceksin. Bu tutulma etkisi ile her şeyi çok kişisel algılayabilirsin. Kişiliğiniz bir dönüşüm geçiriyor ama bu durduğu yerde değil, yanlış insanlara verdiğiniz emek karşılığında olabilir. Bu yüzden öfkenizi kendinize saklayın.



İkizler:

Bilgi almak ve bilgi vermek senin için bu kadar önemliyken belki hayatının en vasat iletişimini kurduğun dönemleri geçiriyorsun. Ay tutulmasının on ikinci evinde olması ile gizli benliğinizin alanını görme ve çalışanlarınız varsa onlarla ilgili sorunları daha görünür kılmaya götürebilir. Kimden yardım istediğinizi iyi fark edin. Bu zamanı meditasyon yapmak, kendi içinize çekilmek, derine inmek ve gerçekte nasıl olduğunuzu ortaya çıkarmak için ayırmanız çok daha iyi olacaktır. Bu durum bir şeyleri bitirmek için tam da aradığınız nedenin değişimi olabilir.



Yengeç:

Kendinizi yalnızlaşmış ve yorgun hissediyor olabilirsiniz. Sosyal çevreniz artık sizi mutlu etmiyor ve şu anda bazı büyük değişimler geçiriyorsunuz. İnandığınız şeylerin ve size ilham veren insanların peşinden gitmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Sizi cesaretlendiren sadece hayalleriniz olacak. Sizin zamanınızı çalan, engelleyen ve tüketen insanlardan ilişkilerden artık sıyrılın. Bazı son kullanma tarihi geçen ilişkiler içinde hala zehirleniyorsunuz. Yıllarınızı ya da ömrünüzü verdiğiniz için, sırf geçmişinizden dolayı bir arkadaşınızdan, ortağınızdan bağlı hissettiğiniz şeylere tutunmanıza gerek yok. On birinci evdeki bu ay tutulmasından sonra yeni bölümü yazarken, yeni insanlara ve yeni bir geleceğe inanmayı başarırsanız bu karanlıktan kurtulacaksınız.



Aslan:

Kariyerinizi aktifleştirecek olan bu dolunay sizleri oldukça şaşırtacak. Artık kazanmanız gereken bir hakkı ele geçiriyorsunuz. Son iki ay coşkunuzu gücünüzü kaybettiğinizi düşündünüz. İlişkiler konusunda bazı anlamsız ilişkiler kurdunuz ve vaatlere inanmadığınız halde inanmış gibi davrandınız. Sonunda siz haklı çıktınız ama bunları geride bırakıyorsunuz.Çalışma ortamınız da ya da emek verdiğiniz çalışma arkadaşlarınızın ihaneti bu tutulmada pek şaşırtıcı olmayacak. Gerçekten nerede olmak ve gerçekten ne yapmak istediğiniz konusunda kalbinizi dinlemeli ve değişimin gelmesine izin vermelisiniz. Kimseye gereğinden fazla değer vermemeyi bir kere daha öğreniyor ve yola daha güçlü devam ediyorsunuz.



Başak:

Karmakarışık bir zihin içinde nereye varmak istediğinizi düşünüyorsunuz. Şu anki yaşadıklarınız, duyduklarınız ve daha da önemlisi neye inandığınız konusunda inanılmaz derecede şüphecisiniz. Yüksek öğrenim, yurtdışı, inançlarınız, ticaretiniz ile ilgili dokuzuncu evinizde bir ay tutulması yaşayacaksınız. Yaptığınız hiçbir şeyi karmaşık bir hale getirmeden dümdüz ve basit ilerlemeyi seçmelisiniz. İyi bir eğitmen olmak ya da yurtdışına açılmak gibi fikirler birdenbire hayatınıza girebilir. Bilginizi paylaşmak veya sosyal medyada güçlenmeniz çok önemli olacak. Gerçeklerden asla korkmayın ve tüm gücünüzle ilerleyin. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir.



Terazi:

Ortaklık ve finansal kaynaklarla ilgili sekizinci evinizde gerçekleşecek olan bu ay tutulması sırasında önemli kararlar veriyorsunuz. Hukuksal konularınız önem kazanırken borsa veya kripto gibi yatırımlarınızda hızlı değişimlere karşı dikkatli olmanızda fayda olacaktır. İnsanlara duyduğunuz yakınlık ve şefkatin karşılığını görmemek, bunu verdiğiniz insanların layık olmadığını hissetmek sizi incitiyor. Siz her şeyi hak etmek konusunda bu kadar mücadele ederken insanların size hizmet etme davranışlarında veya sizi onaylayan sözlerinde cimri olup olmadığını fark etmenin zamanı olabilir. Sonunda size değer veren insanlarla yola devam ettiğiniz kazanç dönemi olarak görebilirsiniz.



Akrep:

Ortaklıklar, evlilik, aşk hayatınızda gelişecek hızlı ve heyecanlı durumlara açık olun. Ortaklıklarla ilgili yedinci evinizdeki bu ay tutulmasıyla beklenmedik bir şekilde hayatınıza biri girebilir veya birdenbire çevreniz için sarsıcı kararlar alabilirsiniz. Büyük bir aydınlanma zamanına giriş yapıyorsunuz. Ne kadar duvarlar örmüş olsanız da sizin duvarlarınızı yıkıp gelen büyük ve şaşırtıcı güzelliklere kapınızı açık tutun. Artık bu son tutulma ile son darbeyi vuruyor hayatınızı değiştiriyorsunuz. Sizi aşağıya çeken ve mutsuz eden tüm eski yapıları bozuyor ve ilişkilere dair inançlarınızı yeniden kazanmaya doğru ilerliyorsunuz. Yeni bir şeye yer açın.

Yay:

Bu dolunay ile önemli olanı yapıp artık önemsiz gördüğünüz hiçbir şeye zaman harcamayacaksınız. İçinizde hiç olmadığı kadar öfkeli ve kırılgan biri var. Artık rutinlerinizi değiştiriyor ve kendinize yeni bir hayat seçiyorsunuz. İş hayatınız ya da iş ortamınızdaki şaşırtıcı değişimler sizlerin kendinize karşı duyduğunuz sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirtecek. Yeni teklifler alacaksınız. Hayatta kalmak için artık hayır demeyi öğrenmelisiniz. Kendinizi manipüle etmekten vazgeçin. Öyle olması gerekiyordu ve öyle oldu. Yeni bir projeye başlıyorsunuz ve proje 2023 senesi için oldukça güçlü bir ses getirecek. Bu, dolunay ile neyi yapamayacağını çok daha iyi göreceksin. Finansal olarak kazançların artacak. Kendine inanmayı başar.

Oğlak:

Hayattan artık gerçekten keyif almak istediğinizi fark ediyorsunuz. Bu ay tutulması, hayattaki zevklerin daha fazlasını görmenizi ve onları gerçekten hayatınıza almanızı sağlayacak. Bu tutulma size özellikle aşk hayatınızda büyük değişimler getirecek. Yalnızlıkla savaş verdiğiniz bu süreçte tuhaf bir yol değişimine çekiliyorsunuz. Yeni bir iş alanı kurmak, şirket oluşturmak gibi fikirler aklınıza gelebilir. Aşk ve sevgi konusunda özlemleriniz güçlenecek. Doğru insana doğru yaklaşıyorsunuz. Sabırlı olun. Fiziksel görünüşünüzdeki değişim ve kişisel bakım rutininizin önemseyin. Geçici bazı seyahatler ya da taşınmalar size iyi gelecek. Bu ay yurtdışı fırsatlarını kaçırmayın. Bu tutulmanın size rahatlamanız ve daha eğlenceli biri olmasına yardımcı olacak sizde buna izin verin.

Kova:

Bu ay tutulması dördüncü evinizi tetikleyecek ve kendinizi aniden büyük bir değişimin içinde bulacaksınız.Kariyerinizde terfi ediyor olabilirsiniz. Daha fazla sorumluluklar alırken bu sizi maddi olaraktan rahatlatacak. Bu sizi korkutmasın çünkü sizler 2021 mart ayından beri büyük bir sancı içindeydiniz. Şimdi işler daha fazla yoluna giriyor. Evinizle ya da ev sahibinizle ilgili beklenmedik bir gelişen durumlar olabilir. Çünkü yaşam alanınızda artık daha özgür olmak isteyeceksiniz. Ailenizin içinde gelişen güzel gelişmeler ve başarılar sizi geleceğe dair çok mutlu edecek.Şu an hızlı kararlar vermeyin. Beklediğiniz alacaklarınız varsa onları tutulma sonrası alabilirsiniz.



Balık:

Bu ay tutulması üçüncü evinizi ilgilendiriyor. Akrabalar, kardeşler ve yakın çevreniz ile olan iletişim biçiminiz hız kazanıyor. Yakınlarınızdan gelen fırsatlar ve teklifler heyecan verici olacak. Astım ya da solunum yolu problemlerine ya da alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olun. Çabalarınızın görülmediğini ve başkalarının bunun üzerine konduğunu düşünüp sözsel manipülasyonlar yapmaktan vazgeçin. Başkalarının ne düşündüğünü ya da sizi ne kadar umursadığını görmek için kendinizi kurban ediyor gibi göstermeniz sizi depresif yapar.İlişkilerinizde geçen mayıs-Nisan zamanlarında yaşanan kaosların artık tamamen son konuşmaları yapılabilirken belki telafi süreçleri de gelişebilir. Bu noktada daha gerçekçi olmanız sizi daha az yıpratacaktır.