7 Şubat haftası: Kartlar yeniden dağıtılıyor

Günaydın yıldız savaşçıları;

Ay, Kova burcunda boşlukta ilerlerken 14.49’da Balık burcuna geçiyor. Sizi güvensiz ve üzgün hissettiren duygularınız geride bırakın. Ruhunuza ve hayallerinize sahip çıkın. Sizi engelleyen yoran ve bıktıran şeyleri sonlandırmak için harekete geçin. Değişimi iliklerinize kadar hissedin ve hayatınızı yeniden şekillendirin. Kendiniz ve yolunuzu sevmek için birçok neden bulun ve o nedenlere sıkıca tutunun. Unutmayın kendi yolunuzu siz açmadığınız sürece kimse sizin için aşmaya uğraşmayacaktır. Yolda sizsiniz yolcuda! Bugün kendinizi keşfe çıkın. Bugün haftanın en şanslı günü, özellikle 17.30-21.00 arasını iyi değerlendir.

Günün Motivasyon Sözü: “Arkamda bıraktığım köprüleri yıkarım ki, ilerlemekten başka çarem kalmasın.” Fridtjof Nansen

Kendinizi hiç olmadığı kadar bir şeylerin üstünü çizerken veya silerken buluyorsunuz şu günlerde…

Neyin derdi bu ya da neyin tasası bilinmez…

Tüm değerleri sorguluyorsunuz ya da tüm değersizlikleri…

Bunu sorgulamak için ise insanın başına mutlaka bir şeyler gelmelidir. Öyle kuru kuruya kimse bunları sorgulamaz. Ya aşık olmanız, karşı taraftan sevilmemeniz gerekir. Ya da aileden belki de çalıştığınız yerden bu tarz bir durum ile karşı karşıya kalmanız gerekir. Bu bir gerekliliktir.Belkide en sevdiğiniz ortak ya da dost ihaneti…

Yaptığınız işlerde mümkün oldukça para ve başarı arayışınızın dışında kendinize şu soruyu sorun. Yaptığım bu işin dünyaya veya insanlığa ne gibi bir katkısı var?

Çok sevdiğim bir söz vardır: "Başarı, ne kadar yükseğe tırmandığınız değil, dünya için nasıl olumlu bir fark yarattığınızdır." Diye…