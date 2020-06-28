6 ay boyunca Mars koç burcunda size ne getirisi olacak?

Bugün Mars burç değiştiriyor ve koç burcuna geçiyor. Bu durumu biliyorsunuz ki oldukça önemsiyoruz. Çünkü ilk kez koç burcunda 6 ay boyunca kalacak. Genelde Mars gezegeni takım yıldızlarında bu kadar uzun süre kalmaz. Ama bu sefer gerileme hareketleri de yapacağı için bu durum yılın sonuna kadar sürecek. Bunu anlamlandırmak ve manyetik alanı algılamak için ise sizlere sürekli bunları yazıyoruz. Daha kaliteli bir hayat mümkün…
Bir haritanın en ama en önemli noktası Mars gezegeninizin hangi burçta olduğudur.
Bu bilgi doğru idrak edilirse hayatınız daha kolaylaşır.
Mesela Mars sizin hayat üzerinde nasıl eyleme geçtiğinizi gösterir. Bu gezegeni kendi doğum tarihi, doğum saati ve doğum yerinize göre bulabilirsiniz. Bu sizin doğduğunuzda size verilmiş yıldızınızdır. Yani Allah bu yönü size takdir etmiştir. Elinizde bu malzemeniz vardır. Yok, ben marsım şu olsun diyemezsiniz.
Değişmez!
Buna göre düşünecek olursak o zaman aşağıda size haritanıza göre kısaca nasıl yorum yapabilirsiniz bahsedeyim.
Doğum haritanızda marsınızın hangi burçta olduğunu bulduktan sonra aşağıdaki yazdığımı daha net anlayabilirsiniz.
Doğum haritanızda Mars gezegeniniz;
Koç = Yıkıp geçersiniz ama nazik olmalısınız. Bunu sürekli yapamazsınız.
Boğa= Başınıza bir şey gelmeden hareket etmezsiniz.
İkizler= İki şey düşünüp hiç düşünmediğinizi yapıp öfkelenirsiniz.
Yengeç= Kafanızda mücadele eder ve kafanızda çok şey yapmış gibi davranırsınız. Bağlılıklarınızı sorgular ve bunlardan vazgeçmiş gibi davranırsınız. Aslında “mış” gibi yaparsınız.
Aslan= Ne zaman başlayacağınıza ya da bitireceğinize siz karar verirsiniz.
Başak= Mükemmel olmayan hiçbir şeye başlamazsınız. Hâlbuki her şey yolda mükemmelleşir.
Terazi= Nerede kavga edeceğinizi nerede etmeyeceğinizi bilemezsiniz. Zamansız bir öfke bildirimi vardır. İlişki kurmak korkutucudur. Çünkü bitirmek zordur.
Akrep= Kontrol etme isteği ile stratejik bir şekilde istediğinizi alana kadar kendinizi yıpratırsınız. Alırsınız ama siz aynı siz misinizdir?
Yay= Hep bir tabağın sonunu sıyırma hevesiniz vardır. Hâlbuki gördün deli dön geri demeyi bilmelisiniz.
Oğlak = İnsanlara bir şey öğretmek hevesi ile çıktığınız yollarda aslında insanların bir şey öğrenmediğini görerek yorulursunuz.
Kova= Bir şeyi bilmenin hükmetmek olmadığını anlarsınız. Biliyor olmanız kabalık etmeniz anlamı asla taşımaz. Küstahlık ve cehalet arasındaki çizgiyi doğru anlamlandırmalısınız.
Balık= Yaşamın ne yaparsanız yapın size yine olması gerekeni vereceğini bilirsiniz ama aşırı teslimiyetçilik sizi depresif ve umutsuz biri yapabilir. Bunun için evrenin self-servis hizmet ettiğini unutmadan istediğiniz yemeği kalkıp almayı öğrenmelisiniz. Garson beklemekten vazgeçin.
Şimdi kısaca bu Mars 6 aylık süreçte size ne yapabilir diye kendinize göre düşüneceksiniz. Mars gezegeninizi bulduktan sonra kendi kendinize nasıl yorum yapabileceğinizi öğretmeye çalışayım.
Mars 6 ay koç burcunda kalacak ve ben ne yapacağım?
Yukarıdaki listeye bakalım.
Mars Koç burcunda 6 ay kalacaksa dünya 6 ay boyunca nasıl olabilir?
“Koç = Yıkıp geçersiniz, cesaretiniz vardır ama nazik olmalısınız. Bunu sürekli yapamazsınız.” Demişiz.
Demek oluyor ki 6 ay boyunca bir şeyleri aşmak ve mücadele etmek, yıkıp geçmek gibi kavramlar dünya üzerinde kullanılacak ve bunun adına cesur olmak denilecek. Bu durum benim hayatımda nasıl bir yansıma yapabilir. O zaman kendi haritama bakacağım.
Örnek vermek gerekirse; eğer benim haritamda Mars Yengeç ise bu durum bana nasıl tezahür edebilir?
Hemen yukarı tabloya çıkıyoruz bakıyoruz.
Mars Yengeç neymiş?
“Yengeç= Kafanızda mücadele eder ve kafanızda çok şey yapmış gibi davranırsınız. Bağlılıklarınızı sorgular ve bunlardan vazgeçmiş gibi davranırsınız. Aslında “mış” gibi yaparsınız.”
Yorum: Demek oluyor ki haritasında Mars’ı yengeç olanlar yaşamlarında “mış” gibi yaptıkları örtülü konularda kararlar almak zorunda kalacaklar. Evli biriyse ve sorunlarını idare ediyorsa demek ki burada harekete geçmesi gerekecek olaylar söz konusu olabilir. Neyi “mış” gibi yapıyorum. Neyi görmem gerekiyor demelidir.
Mars’ı kişinin zaten koç ise bu enerjiye çok alışkındır ve bunu kullanırken doğru zamanlamalar yapması gerekmektedir. Sürekli dövecek gibi konuşmamalı ve sürekli tehditkâr yaklaşımlar benimsememelidir. Böyle olmasa bile böyle suçlanabilir. Bu yüzden bu tür olaylardan uzak kalması doğru olacaktır.
Yani rica ediyorum sizlerde kendi gerçekleriniz ölçüsünde elinize bir kâğıt kalem alıp yorum yapın. Neye ihtiyacınız var ve neyi anlamanız gerekmektedir. Hayatınız özenli yaşanması gereken ve üzerinde düşünülmesi gereken bir yer. Benim Mars’ım ne diye sormayın. Tembellik yapmayın. Herkes kendi ölçüsünü kendisi alsın. Bunu bulmak çok kolay.
Sürekli klasik yorumlar okumaktan sıkılmadınız mı?
Ben inanın çok sıkılıyorum.
Terfi edebilirsin, ev değiştirebilirsin, eski sevgilin dönebilir vs…
Bunlar yaşamın gerçek nedenleri olamaz ki?
Bunlarla neden kendinizi uyuşturuyorsunuz?
Yaşamın daha farklı nedenleri olmalıdır.
Bir gezegen size bir şey yapmaz. Sizin iradeniz bir gezegenden daha üstün ve daha niteliklidir.
Mars koç burcunda,
Yüksek enerjiktir. Cesur ve cesaret vericidir. Engeller ve zorlukların mücadele ederek aşılacağına inanırlar. Hayatta kalma içgüdüsü yüksektir. Eğer bu hayatta kalma dürtüsünde saldırgan, kötü huylu ve dik başlı davranışlar sergilerseniz işleriniz ters gidebilir. Mesela markete gidiyorsunuz 3 ıslak mendil var rafta ve başka olmadığını biliyorsunuz. Bu bir rekabet ortamıdır. Siz içinizden bu benim evimde de var.1 tane alayım. Diğerleri kalsın diyebiliyorsanız. Demek oluyor ki nazik bir rekabet içindesiniz. Bana ne üçünü de alıyorum. Onlardan kalkıp çalışsaydı, gelseydi alsaydı gibi bencilce tavırlar sergilerseniz kaybedersiniz. Bu süreçte Allah bize soruyu bencillikten soracak. Uyanık olun ve gelin bu sınavı da elbirliği ile atlatalım. Bence başarabiliriz.
Markette, bankada birine sıranızı verin. Yolda birbirinize yol verin. Hırslanmayın. Bunu bir jimnastik gibi hayatınızda rutin şekilde yapın. Ruhunuzu ve egonuzu eğitin. Çevrenizdeki insanları aynı meslekten dostlarınızı takdir edin. Beğendiğiniz ve sevdiğiniz insanlara bunları iletin. Güçlü olun ve güçlü durun.
YKS 2020’nin kahramanlarına sesleniyorum:
Bu hayatınızın ne sonu ne de başlangıcı olacak gençler…
Bunu sizde biliyorsunuz.
Üreten, akıllı ve çalışkan insan için bu tür sınavlar hiçbir zaman bir ölçü olmayacaktır.
Hayatınızın akışını değiştirmek için okuyan, araştıran, üreten ve sağduyulu olan biri olmalısınız. Kimsenin fikri sizin gerçekliğiniz olamaz. Eğer bunlara sahip olursanız hayatın sonuna kadar kazanırsınız. Ve aslında iyi haber bunlar hep sınavsız eylemler J Böyle biri olmaya siz karar verirsiniz. Bunlar hep size ait kalacak… Geçti gitti bu dert deyin ve sonuç ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin…
Mutlu günler dilerim…
6 ay boyunca Mars koç burcunda size ne getirisi olacak?
Günaydın güzel bir pazar sabahından hepinize…
Bugün Mars burç değiştiriyor ve koç burcuna geçiyor. Bu durumu biliyorsunuz ki oldukça önemsiyoruz. Çünkü ilk kez koç burcunda 6 ay boyunca kalacak. Genelde Mars gezegeni takım yıldızlarında bu kadar uzun süre kalmaz. Ama bu sefer gerileme hareketleri de yapacağı için bu durum yılın sonuna kadar sürecek. Bunu anlamlandırmak ve manyetik alanı algılamak için ise sizlere sürekli bunları yazıyoruz. Daha kaliteli bir hayat mümkün…
Bir haritanın en ama en önemli noktası Mars gezegeninizin hangi burçta olduğudur.
Bu bilgi doğru idrak edilirse hayatınız daha kolaylaşır.
Mesela Mars sizin hayat üzerinde nasıl eyleme geçtiğinizi gösterir. Bu gezegeni kendi doğum tarihi, doğum saati ve doğum yerinize göre bulabilirsiniz. Bu sizin doğduğunuzda size verilmiş yıldızınızdır. Yani Allah bu yönü size takdir etmiştir. Elinizde bu malzemeniz vardır. Yok, ben marsım şu olsun diyemezsiniz.
Değişmez!
Buna göre düşünecek olursak o zaman aşağıda size haritanıza göre kısaca nasıl yorum yapabilirsiniz bahsedeyim.
Doğum haritanızda marsınızın hangi burçta olduğunu bulduktan sonra aşağıdaki yazdığımı daha net anlayabilirsiniz.
Doğum haritanızda Mars gezegeniniz;
Koç = Yıkıp geçersiniz ama nazik olmalısınız. Bunu sürekli yapamazsınız.
Boğa= Başınıza bir şey gelmeden hareket etmezsiniz.
İkizler= İki şey düşünüp hiç düşünmediğinizi yapıp öfkelenirsiniz.
Yengeç= Kafanızda mücadele eder ve kafanızda çok şey yapmış gibi davranırsınız. Bağlılıklarınızı sorgular ve bunlardan vazgeçmiş gibi davranırsınız. Aslında “mış” gibi yaparsınız.
Aslan= Ne zaman başlayacağınıza ya da bitireceğinize siz karar verirsiniz.
Başak= Mükemmel olmayan hiçbir şeye başlamazsınız. Hâlbuki her şey yolda mükemmelleşir.
Terazi= Nerede kavga edeceğinizi nerede etmeyeceğinizi bilemezsiniz. Zamansız bir öfke bildirimi vardır. İlişki kurmak korkutucudur. Çünkü bitirmek zordur.
Akrep= Kontrol etme isteği ile stratejik bir şekilde istediğinizi alana kadar kendinizi yıpratırsınız. Alırsınız ama siz aynı siz misinizdir?
Yay= Hep bir tabağın sonunu sıyırma hevesiniz vardır. Hâlbuki gördün deli dön geri demeyi bilmelisiniz.
Oğlak = İnsanlara bir şey öğretmek hevesi ile çıktığınız yollarda aslında insanların bir şey öğrenmediğini görerek yorulursunuz.
Kova= Bir şeyi bilmenin hükmetmek olmadığını anlarsınız. Biliyor olmanız kabalık etmeniz anlamı asla taşımaz. Küstahlık ve cehalet arasındaki çizgiyi doğru anlamlandırmalısınız.
Balık= Yaşamın ne yaparsanız yapın size yine olması gerekeni vereceğini bilirsiniz ama aşırı teslimiyetçilik sizi depresif ve umutsuz biri yapabilir. Bunun için evrenin self-servis hizmet ettiğini unutmadan istediğiniz yemeği kalkıp almayı öğrenmelisiniz. Garson beklemekten vazgeçin.
Şimdi kısaca bu Mars 6 aylık süreçte size ne yapabilir diye kendinize göre düşüneceksiniz. Mars gezegeninizi bulduktan sonra kendi kendinize nasıl yorum yapabileceğinizi öğretmeye çalışayım.
Mars 6 ay koç burcunda kalacak ve ben ne yapacağım?
Yukarıdaki listeye bakalım.
Mars Koç burcunda 6 ay kalacaksa dünya 6 ay boyunca nasıl olabilir?
“Koç = Yıkıp geçersiniz, cesaretiniz vardır ama nazik olmalısınız. Bunu sürekli yapamazsınız.” Demişiz.
Demek oluyor ki 6 ay boyunca bir şeyleri aşmak ve mücadele etmek, yıkıp geçmek gibi kavramlar dünya üzerinde kullanılacak ve bunun adına cesur olmak denilecek. Bu durum benim hayatımda nasıl bir yansıma yapabilir. O zaman kendi haritama bakacağım.
Örnek vermek gerekirse; eğer benim haritamda Mars Yengeç ise bu durum bana nasıl tezahür edebilir?
Hemen yukarı tabloya çıkıyoruz bakıyoruz.
Mars Yengeç neymiş?
“Yengeç= Kafanızda mücadele eder ve kafanızda çok şey yapmış gibi davranırsınız. Bağlılıklarınızı sorgular ve bunlardan vazgeçmiş gibi davranırsınız. Aslında “mış” gibi yaparsınız.”
Yorum: Demek oluyor ki haritasında Mars’ı yengeç olanlar yaşamlarında “mış” gibi yaptıkları örtülü konularda kararlar almak zorunda kalacaklar. Evli biriyse ve sorunlarını idare ediyorsa demek ki burada harekete geçmesi gerekecek olaylar söz konusu olabilir. Neyi “mış” gibi yapıyorum. Neyi görmem gerekiyor demelidir.
Mars’ı kişinin zaten koç ise bu enerjiye çok alışkındır ve bunu kullanırken doğru zamanlamalar yapması gerekmektedir. Sürekli dövecek gibi konuşmamalı ve sürekli tehditkâr yaklaşımlar benimsememelidir. Böyle olmasa bile böyle suçlanabilir. Bu yüzden bu tür olaylardan uzak kalması doğru olacaktır.
Yani rica ediyorum sizlerde kendi gerçekleriniz ölçüsünde elinize bir kâğıt kalem alıp yorum yapın. Neye ihtiyacınız var ve neyi anlamanız gerekmektedir. Hayatınız özenli yaşanması gereken ve üzerinde düşünülmesi gereken bir yer. Benim Mars’ım ne diye sormayın. Tembellik yapmayın. Herkes kendi ölçüsünü kendisi alsın. Bunu bulmak çok kolay.
Sürekli klasik yorumlar okumaktan sıkılmadınız mı?
Ben inanın çok sıkılıyorum.
Terfi edebilirsin, ev değiştirebilirsin, eski sevgilin dönebilir vs…
Bunlar yaşamın gerçek nedenleri olamaz ki?
Bunlarla neden kendinizi uyuşturuyorsunuz?
Yaşamın daha farklı nedenleri olmalıdır.
Bir gezegen size bir şey yapmaz. Sizin iradeniz bir gezegenden daha üstün ve daha niteliklidir.
Mars koç burcunda,
Yüksek enerjiktir. Cesur ve cesaret vericidir. Engeller ve zorlukların mücadele ederek aşılacağına inanırlar. Hayatta kalma içgüdüsü yüksektir. Eğer bu hayatta kalma dürtüsünde saldırgan, kötü huylu ve dik başlı davranışlar sergilerseniz işleriniz ters gidebilir. Mesela markete gidiyorsunuz 3 ıslak mendil var rafta ve başka olmadığını biliyorsunuz. Bu bir rekabet ortamıdır. Siz içinizden bu benim evimde de var.1 tane alayım. Diğerleri kalsın diyebiliyorsanız. Demek oluyor ki nazik bir rekabet içindesiniz. Bana ne üçünü de alıyorum. Onlardan kalkıp çalışsaydı, gelseydi alsaydı gibi bencilce tavırlar sergilerseniz kaybedersiniz. Bu süreçte Allah bize soruyu bencillikten soracak. Uyanık olun ve gelin bu sınavı da elbirliği ile atlatalım. Bence başarabiliriz.
Markette, bankada birine sıranızı verin. Yolda birbirinize yol verin. Hırslanmayın. Bunu bir jimnastik gibi hayatınızda rutin şekilde yapın. Ruhunuzu ve egonuzu eğitin. Çevrenizdeki insanları aynı meslekten dostlarınızı takdir edin. Beğendiğiniz ve sevdiğiniz insanlara bunları iletin. Güçlü olun ve güçlü durun.
YKS 2020’nin kahramanlarına sesleniyorum:
Bu hayatınızın ne sonu ne de başlangıcı olacak gençler…
Bunu sizde biliyorsunuz.
Üreten, akıllı ve çalışkan insan için bu tür sınavlar hiçbir zaman bir ölçü olmayacaktır.
Hayatınızın akışını değiştirmek için okuyan, araştıran, üreten ve sağduyulu olan biri olmalısınız. Kimsenin fikri sizin gerçekliğiniz olamaz. Eğer bunlara sahip olursanız hayatın sonuna kadar kazanırsınız. Ve aslında iyi haber bunlar hep sınavsız eylemler J Böyle biri olmaya siz karar verirsiniz. Bunlar hep size ait kalacak… Geçti gitti bu dert deyin ve sonuç ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin…
Mutlu günler dilerim…