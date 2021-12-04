4 Aralık Güneş tutulması gerçekleşiyor: Bu bir akıl tutulması…

Günaydın yıldız savaşçıları;

Yaşanılan son ay tutulması ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayatınızda değişmesi gereken şeylerin köklü değişimlerine şahitlik ederken bir yanda da kabul etmesi çok zor oluyor.

2022 yılı, ABD için çok farklı bir yıl olacak. Akrep güney düğüm, Hades'in ağzı gibi bir Pandora kutusunu açacak ve tüm kötü suçlar gün ışığına çıkacak. En şok edici açıklamaları göreceğiz. Akrep çok karanlık bir kara delik olabilir. Kötü bir koku her yeri sarar ve sen kaçmak için çabalarsın.

Akrep Güney düğüm ekseni; 19 Kasım boğa ay tutulması ve akrep yeniayı ile 2022 senesinin fragmanı zaten göstermeye başladı. Tüm dünyada, özellikle de en savunmasız kişilerin başında dizginsiz bir güce sahip olanlarla ilgili sırlar ve karanlık meseleler gün ışığına çıkmaya başladı. Pandora belgeleri, Facebook ve diğer sosyal medya devlerinin yaşadıkları aksilikler ve arka planda yapılan haksızlıklar ortaya çıkmak için yola çıkmış durumdadır.

Facebook ve Instagram kesintisinden sonra haber akışlarında bazı ölülerin hesaplarının açıldığını fark ettik diye açıklamalar yapıldı. Daha önce engellenen veya esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan insanlar yeniden ortaya çıktı. Kendimden bir örnek vermem gerektiğinde İnstagram’da bir sabah uyandığımda takipçi sayım 945K görünüyordu. Hala ekran görüntüsü bulunmaktadır. Sonra ertesi gün tekrar eski haline geldi 745K döndü. Yurtdışında herkeste 945K görünüyordu ve 745K sadece Türkiye’de görünüyordu. Instagrama e-posta attım. Bu itibarsızlık taşıyor benim için dedim. Açıklama gelmedi ama 1-2 saat içinde hemen düzeldi.

Buralarda değişen ve şaşırtıcı olaylar yaşayacağımızın izlerini sürmeye başladım. Dünyanın sarsıcı olaylar içine çekilmesi elbet ki bizlerde nasıl bir durum yaratacaktı?

Gerçekten büyük değişimlere gidiyoruz. Bunun içinde kendine yer bulmalısın.

Genel olarak, en iyi saklanan korkularınızı ve duygusal güvensizliklerinizi ortaya çıkaran bir kriz meydana gelmeden insan kendini değiştirmiyor. Tehlike ve savunmasızlık duygusu, insanlarda daha fazla şüphe, kıskançlık veya karşılıklı bağımlı ilişkilere sahip olmanıza neden oluyor.

Korktuğunuzda veya bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda, korunmaya, ilgilenilmeye ihtiyaç duyuyoruz ve çoğu zaman yanlış insanlara veya her derde deva bir çözüme güvenmek için değişmekten ödümüz kopuyor.