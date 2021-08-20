29. derece Kova dolunayı

Günaydın yıldız savaşçıları;

Yepyeni bir haftaya daha başlıyoruz. 16 Ağustos haftası oldukça hareketli ve önemli olarak tarafınızdan görülebilir. Bu hafta Venüs terazi burcuna geçiyor, Uranüs gerilemesi başlıyor ve pazar günü 22 Ağustos’ta bir kova burcunda dolunay gerçekleşiyor.

Venüs Terazi burcuna geçiyor!

Venüs terazi burcu geçişi daha fazla görselliğinizi, zevklerinizi, parayı ve Aşk’ı umursayacağınız bir dönem. Bu dönem aslında astrolojik olarak sürekli Aşk’ı bulacaksınız gibi lanse edilse de aslında genelde süreç içinde bu dönemlerde gözlemlediğim şey “sevginin de bazen yetmediğini” gördüğünüz olabiliyor. Tabi ki bu dönem yeniden sevmek, konfor alanlarınızı yeniden tanımlamak adına oldukça güzel ve keyifli denilebilir. Estetiksel operasyonlarınız varsa ya da kendinizi fiziksel anlamda güzel hissetmek adına girişimleriniz varsa bu dönemi mutlaka değerlendirin.

Uranüs Boğa burcunda geri hareketine başlıyor!

Bir gezegenin gerilemesi, kişiliğin içe dönük, dolaylı, bilinçaltı ve gecikmeli bir şekilde işleyen işlevleridir. Genellikle gençken dışa vurmaya cesaretlendirilmediğimiz ve sonuç olarak kendi yolumuzda ve kendi zamanımızda kendimiz için geliştirmemiz gereken enerjileri belirtirler. Çoğu insanın iki veya üç geri giden gezegeni vardır.

Gerilemesi olmayan insanlar, önemli yaşam becerilerinin çoğunu erken yaşta geliştirirler ve gezegenlerinden biri ilerleyerek gerileyene kadar nadiren kendi psikolojik süreçlerini keşfetmeye ihtiyaç duyarlar.

Dört veya daha fazla geri giden gezegeni olan insanlar genellikle toplumdan yabancılaşmış hissederler ve dünyadaki “amaçlarını” bulmak için çoğu insandan daha fazla mücadele ederler. Çok gençken içe dönük, kendi benzersiz değer sistemlerini, felsefelerini veya yaşamdaki amaçlarını kendileri için tanımlama ihtiyacı duyarlar. Karmaşık, düşünceli ve bireyci olan bu insanlar, eksantriklik veya izolasyon anlamına gelse bile, genellikle kendi standartlarını belirlemeli ve kendi yollarını çizmelidir.

Gerileme, engelleme ve geri çekilme, geri giden gezegenleri karakterize edebilir ancak bunlar aynı zamanda kendini anlama, kendi kendini yöneten süper bilinçli enerjilere açıklık açısından önemli yapıcı potansiyele sahiptir.