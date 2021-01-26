28 Ocak Aslan dolunayı! Cehalet, gönüllü talihsizliktir.  

Günaydın yıldız savaşçıları;

Yeni bir haftaya ve yeni umutlara merhaba diyoruz.

Bu hafta ocak ayını bitirdiğimiz bir hafta içine ilerliyoruz. Astrolojik olarak en önemsediğimiz haftalardan biri de bu hafta olacaktır.

Hem kişisel hem de dünya gündemi üzerinde şaşırtıcı ve heyecan verici gelişmelere şahitlik edeceğiz.

Önceliğimiz bu haftanın dolunay haftası olduğunu unutmamanız.

Aslan burcunda yaşanacak bu dolunay bir çeşit doğal afetleri de tetikliyor. Özellikle Malatya, Elâzığ gibi bölgelerdekilerin daha farkındalıklı olması gereklidir.

Kişisel hayatlarınızda bazı konularda gurur yapacağınız, iftiraya uğranabilecek ya da hak savaşlarının ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Herkes onurunu, şerefini korumak için bir mücadele içine girebilir. Bu dolunay sizleri uzun zamandır verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıp onurlandırma noktasına da götürebilir. Bu aradaki koşullarınız ve şartlarınız çok önemli olacaktır.

Bodrum kattan evreni ne kadar izleyebilirsin ki!

Yıldızlara uzanmanın en azından hayalini kurmalısınız!