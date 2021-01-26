28 Ocak Aslan dolunayı! Cehalet, gönüllü talihsizliktir.  

Yeni bir haftaya ve yeni umutlara merhaba diyoruz.
Bu hafta ocak ayını bitirdiğimiz bir hafta içine ilerliyoruz. Astrolojik olarak en önemsediğimiz haftalardan biri de bu hafta olacaktır.
Hem kişisel hem de dünya gündemi üzerinde şaşırtıcı ve heyecan verici gelişmelere şahitlik edeceğiz.
Önceliğimiz bu haftanın dolunay haftası olduğunu unutmamanız.
Aslan burcunda yaşanacak bu dolunay bir çeşit doğal afetleri de tetikliyor. Özellikle Malatya, Elâzığ gibi bölgelerdekilerin daha farkındalıklı olması gereklidir.
Kişisel hayatlarınızda bazı konularda gurur yapacağınız, iftiraya uğranabilecek ya da hak savaşlarının ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Herkes onurunu, şerefini korumak için bir mücadele içine girebilir. Bu dolunay sizleri uzun zamandır verdiğiniz emeklerinizin karşılığını alıp onurlandırma noktasına da götürebilir. Bu aradaki koşullarınız ve şartlarınız çok önemli olacaktır.
Bodrum kattan evreni ne kadar izleyebilirsin ki!
Yıldızlara uzanmanın en azından hayalini kurmalısınız!
Toprak burçları Boğa, Oğlak ve Başak'tır.
Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova burcudur.
Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay'dır.
Su burçları Yengeç, Balık ve Akrep'tir.
Doğum haritanız hakkında temel bir anlayış elde etmek daha kolaydır.
Doğum haritanızda bu elementleri nasıl anlarsınız?
1- Belirli bazı sitelerden doğum haritanızı çıkartabilirsiniz.
2- Doğum tarihi doğum saati ve doğum yerinize ihtiyacını var.
20 Ocak-19 Şubat arasında kova burcunda hareket edecek. Güneş’in burç değiştirmesi hepimizi etkiler. Bir Hava burcu olarak Kova, bilgi ve fikir alışverişi, mantık ve gerçekle ilgilenir. Bu zaman zarfında ilgilendiğimiz konular değişim gösterir.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Dün radyoda 3 saat enfes bir yayın yaptık. Tabi eksikliklerim çok fazla. İşi yeni öğreniyorum. Oradaki aletleri kullanmak başka bir konu denilebilir. Bunun yanında sizi astroloji bilgisine ulaştırmak istiyorum. Sayenizde nasıl bir ilgi gösterdiyseniz 2 saat olan yayın 3 saat oldu. Hepinize defalarca teşekkür ederim. Astrolojiyi çok kısa zamanda çok özel bir yere taşıdınız. İyi ki varsınız…
Uranüs ve Jüpiter Karesi:
Uranüs (Boğa) ve Satürn (Kova) burcunda birbirlerine meydan okuyorlar.
Bu geçiş sırasında geçmiş kısıtlamalardan kurtulmak istediğiniz için sinirli ve hayal kırıklığına uğrama eğilimden olabilirsiniz. Özellikle bir şeyin veya birinin yolunuza çıktığını hissediyorsanız büyük bir problem olduğunu düşünüp buna isyan edebilirsiniz.
Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.
Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.
Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.
Kova sabit bir burçtur. Hayatta en önemli yönü dayanıklılıktır. Dayanıklılığını ise gerçeklerden alır. Bir kova burcunu yalanlar yıkar. En çokta güvendiği ve dost bildiği insanlardan gelen yalanlar onların dayanıklılığını yok eder.
19 Şubat tarihine kadar güneş kova burcunda hareket edecek. Bu döneme kadar hayata yaklaşmak için sağlam kavramsal temeller oluşturmak isteyeceksiniz. Kovalar, neyi doğru ya da yanlış olarak algıladıklarına dair fikirlere inatla tutunabilirler ve amaçlanan bir eylem tarzına mantıklı bir alternatif gösterilmedikçe, değişmeleri olası değildir.
İnatçılık konusunda kendileri birer marka değeri taşır ancak genellikle amaçları test edilmiş bir teoriyi sürdürme yeteneğidir. Başka birinin bakış açısına inatçı bir yaklaşım sergilemek bazen zevk verir.
Kova burçları genellikle zekidir ve hayatlarında sahip oldukları her deneyime tepki verirler. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce bir durumu iyice düşünen pratik insanlardır. Bir sonuca varmadan önce seçeneklerini ve duygularını analiz ederler. Entelektüeldirler, ancak tutkulu veya sahiplenici olmayabilirler. Sadece birine karşı gerçek hisleri olduğunda tutkuludurlar.
Bu dönem her zamankinden daha fazla fikir ayrılıklarına tahammül edemeyebilirsiniz. Kendinizi hiç olmadığı kadar sınırlandırılmış ya da engellenmiş hissetmeye açık olduğunuz bu dönem sizlerin kendi başınıza daha devrimci hareketler içinde olacağınızı söyleyebiliriz.
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeniay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda, Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağız. Bu günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Büyük Dönüşüm başlıyor!
Bu etkiler bugün hemen olmayacak ama seslerini bugün duyabilirsiniz. Bu yeniayın etkisi yaklaşık 2-3 hafta tüm gücüyle hayatımızda olacak. Dünya olarak benzer olayları gözlemleyeceğiz. Yıkılmaz dediğiniz liderler, gitmez dedikleriniz, menfaatleri için birbirlerini tanımayanlar vs. birçok oyuna şahitlik edeceğiz. Özellikler 20-21-22 Ocak tarihleri en güçlü haliyle bunlara şahitlik edeceğiz. Oğlak burcu demek, hırs, kariyer, başarı, para ve tutku demektir. Maddesel olan şeylerini çok paylaşmayı sevmez. Hayatınızda bu acıdan miadı dolan şeylerin artık bir sonu olduğunu gösteriyor.
Bu adeta bir kova çağına geçişin ilk ders zili!
İlk ders zili çalıyor bugün.
Hayatınızda artık köhneleşmiş ve sizi yıpratan her şeyi bırakın.
Önce Whatsapp’tan başlıyorum:
24.Ocak.2009 olarak aldım. Ama yayınlanma tarihi 03.05.2009’muş.
Yani kova ve boğa aksında bir harita dinamiği olması bizleri şaşırtmadı herhalde.
Şirket kuruluş haritasını incelediğimiz de Güneş-Jüpiter Mc noktası kova burcu ve birbirlerine kavuşum halindedirler. Şirket sözleşme istediği gün transit Jüpiter döngüsü başlamış. Geleceğe yönelik ve kendini düşünerek alınan bu karar iyimserlik ifadesi ile kararlaştırılmıştır. Kariyer evinde gerçekleşen bu durum toplum önünde kendisinin itibar kaybetmesine yol açmıştır. Bu kararı almasında Merkür-Mars kare açısı tetikleme yaparken transit güneş ve transit Neptün arasındaki 60 derecelik açı gözleri önüne sis perdesi çekerek hatalarını görmelerini engellemiştir.
8 Şubat tarihinde Merkür Retro’su ile birlikte verdikleri bazı kararları geri çekme ihtimalleri olabilir. Hatanın farkına varmalarını sağlayacaktır. Transit güneş natal chiron kavuşumu ise yaralandıkları noktayı tekrar tamir etmek için harekete geçeceklerini gösterirken tamamen sözleşmeden vazgeçiş veya iyileştirme altında bir takım olumlu gelişmeler olabilir.
Ay düğümleri ikizler-yay aksında şirket yapısında değişikliğe gitmelerini sağlayabilir. Yeni birleşmeler, satın almalar veya yeni ortaklıkların önünü açabilir. Bu durumu fark edip geri adım atıp daha sonrasında bunu başka bir şekilde ilerletme stratejisine girebilirler.
13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.
Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağımız günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.
Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.
Hayat hikayenizde nasıl bir etkiyle karşılaşacağınızı öğrenmek için, doğum haritanızda Oğlak burcunun bulunduğu eve bakın ve bu evin konularını okuyun. Çünkü yeni ve köklü olanı başlatacak olan bu yeni ay, söz konusu ev üzerinde Oğlak burcunun düzeni, kuralları, sistemin parçası olarak hareket etmemiz gerektiği şeklindeki mesajlarını hatırlatmaya geliyor. Yeni ay 23. derece ile 3. dekanda yer almaktadır. Merkür dekanı yani Başak ve İkizler temaları yeni ay düzene koyulması gereken konular hakkında size ipuçları verecektir. Kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz fakat kısıtlanmanın nedeninin sorumluluklarınızla baş başa kalmak, görevlerinizi yerine getirmekte saklı olduğunu anlamalısınız. Tam da burada nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini çok iyi anlamanız bu süreçten karlı bir şekilde çıkmanızın önünü açacaktır. Cesaret en büyük destekçiniz olacak.
Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.
2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?
Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri takviminize işaretleyin!
30 Ocak-20 Şubat (Kova)
19 Haziran- 12 Temmuz (İkizler)
16 Ekim- 3 Kasım (Terazi) olarak geçiş yapacaktır.
Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?
Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!
ABD haritasını incelediğimiz Mars Boğa geçişi ile birlikte spekülatif olayların sarsıcı yönlerini ortaya çıkartacağını gösteriyor. Yaşanan bugünün olayları geçmişin bedellerinden başka bir şey değildir. Mars Boğa ülke yöneticilerini de etkileyerek Uranüs Boğa etkisi ile birlikte büyük bir dönüşüme taşıyacaktır.
ABD iç karışıklık ile uğraşırken finans dünyası da bu olaydan olumsuz etkilenmeye devam edecektir. ABD borsaları, büyük ticari şirketler, uluslararası fonlar ABD karışıklığından nasibini alabilirler. Önümüzdeki dönemde tüm yatırımcılar ve borsa ile ilgilenenlerin çok dikkat etmesi gerekmektedir.
Ünlü Blackstone bünyesinde bulunan Blackrock, ABD global yatırım şirketi başta olmak üzere birçok finans kuruluşu olumsuz etkileyerek global bir krizin tetikleyicisi olabilir. Hisse senedi piyasasında büyük yer alan blackrock yatırım şirketi Uranüs Boğa ve Mars Boğa transitlerinden olumsuz etkilenerek bir çöküş sürecine adım atabilir. Global boyutta yatırımcısı bulunan şirket olumsuzlukta birçok yatırımcısını şaşırtabilir. Burada bazı mağduriyetler söz konusu olabilir.
Goldman Sachs 1929 ve 2008 – 2009 krizlerinde de başrol oynayarak dünya finans krizinde adından çokça söz ettirmiştir. Satürn Kova dönemi goldman için bir karma ödetme dönemi içerisine girişini bizlere göstermektedir. Sadece insanların karması yoktur. Şirketlerinde karması vardır. Geçmiş yıllarda yaşattığı global krizler neticesinde ABD karışıklıkları ve kendi karması nedeniyle çöküş dönemi içerisine girebilir. Karları yüksek olarak gösterilse bile sonucu değiştirmek ani bir Uranüs etkisi ile ters düz etmeye yatkın olabilir. Bu noktada temkinli olmakta fayda olacaktır.
ABD iç karışıklıkları, başkan seçimleri ve seçilmeme durumları tüm dünya da büyük yankı uyandıracaktır. Özellikle zor günlerden geçen AB oluşumu tehditle karşı karşıya kalacaktır. Finans sistemini yara alması ve olası bir global krize dönüşmesi ardından Avrupa yatırım bankası fonlamaları ihtiyacı artacağından kendisi de olumsuz etkilenebilir.
Olumsuzluğun devam etmesi neticesinde Avrupa Yatırım Bankası tüm dünya da yerinden oynatacak bir çöküşü hazırlayabilir. Kredilere yetişemeyen yatırım bankası Satürn kova etkisi ile AB’ye büyük yara aldırarak zaten zorlanan AB’nin tamamen bitiş sürecini hızlandırabilir. Her şeyin yeniden oluşması için bazı krizler yaşanmak zorunda olabiliyor. Küresel isyanlar ve finans alanındaki manipülasyonlar zorlayıcı etkileri beraberinde getirebilir. Şirketlerin 2008 yılında 'mış' gibi yapmasının bir bedeli olacaktır. Sonuç olarak bireyin yükselişine neden olmayan her şey çökmeye mahkum kalacak.
Mars gezegeni son derecelerde geziniyor…Son 6 aydır koç burcunda kalıp hepimizi çılgın mücadeleler ve çılgın öfkeler içerisine çekti. Herkes patlamaya hazır bir bomba misali…
İşler kaygı dolu ve yüksek dozda fırtınalı ilerliyor gibi gelebilir. Sanki içinizde bir şeyler kopuyor ama bu kopan şey çok sessiz. Rüyada başınıza gelen bir olay sırasında atamadığınız çığlık gibi…
Bağırırsınız ve sesiniz çıkmaz…
Dünyanın yaşadığı bu global kriz bir müddet sonra hatırlanmayacak. Unutulup gidecek. Bu pandemi geçecek. Tıpkı 1918 yılında yaşanan salgının birdenbire bittiği gibi…
Geçmişte yaşanan salgın ve dünya savaşları içerisindeki bizler bu çağ değişimine de denk geldik. Dünya savaşlarına bakıldığında daha korkutucu ve zorluklarla doluydu. Şu an yaşadığımız pandemi en azından hepimizin birlik içinde olmaya çalıştığı ve durumu çözmeye odaklandığı bir zaman dilimi. En azından bu pandemi ile yaratıcılığımızı ortaya sunmak ve kendimizi geliştirmek adına bir dünya ortamı var.14.yy gibi ya aynı anda savaşlar da olsa veya kimsenin birbirinden haber alamadığı bir süreç olsaydı?
Hayat hep zıtlıklarla dolu değil mi?
Kimi yüksek tansiyondan ölebilirken kimi düşük tansiyondan da ölebiliyor.
Kimi açlıktan hayatını kaybedebilirken kimi de obezite hastalığından hayatını kaybedebiliyor.
Dünkü Radyo D’ deki canlı yayınımda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir yayın geçti. Bunca yıllık yaşantımda ne işler yaptım ama bu kadar heyecanlandığım bir zaman daha hatırlamıyorum.
Her Pazar bundan sonra Radyo D’de 13:00-17:00 arasında inşallah buluşacağız. Telefonlar, canlı yayınlar, haftalık burç şarkılarınız hepsi ve daha fazlası orada olacak.
Mars artık koç burcundan ayrılıyor ve boğa burcuna geçiş yapıyor!
Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor olabilir.
Etrafında kimseyi bulamamak zor ama insanın içinde kimseyi bulamaması daha zordur. Söylenecek sözleriniz var ve bunları nasıl tutacağınızı bilmiyorsunuz. Bir insanın yaşamının anlamı kendindeki 'ben' fikrini aştığı yerde oluşuyor. Tüm mesele garip bir şekilde burada çözülüyor. Durup düşünüp aslında size söylenen fikre değil ama size dayatılan şeye sinirlendiğinizi görebilirsiniz. İnsan sürekli hayatını daha anlamlı kılmaya çalışıyor. Fedakârlık yapmadan hayatınıza anlam katamazsınız. Kendi ayarlarınızı iyi yapın. Yeni bir düzen içine giriyorsunuz. Bunu farkedin ve tadını çıkarın.
Sabah 06:28 Dolunay gerçekleşti…
08 derece 53.dakikasında Ay’ın kendi yönettiği burcu olan Yengeç Burcunda kendini tamamladı. Bugün duyguları denetlemek zor olabilir. Yarından sonra daha fazla hafifleyecektir.
Duygular ne tuhaf şey dimi.
Ya belirsizlik?
Ne belirliydi ki bugüne kadar hayatımızda şimdi önümüzdeki günlerin belirsizliğinden şikayet eder olduk.
Dünyayı geldiği gibi yaşamayı öğrenmeden göçüp gideceğiz.
Üstünüze bir bulut inebilir,
Bu hafta 2020 yılının son haftası!
Acısıyla, tatlısıyla öyle ya da böyle koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Sizlerle burada yıllarca her anımızı ve günümüzü paylaştık. Hayat beni sizlerle meşgul olmakla ödüllendirdi. Bu dünyanın en güzel ödüllerinden biriydi. Ben sizle bu denli meşgul olmak isterken siz bana karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmadınız. Bu içimdeki gökyüzü Aşk’ına karşılık verdiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Bu yaşam yoluculuğunu sizlerle paylaşmak olağanüstü güzel bir duygu…Koskoca bir yılı sizlerle geride bırakmak çok güzel…
Geriye ne kadar ömrümüz kaldığını bilmiyorum ama ne kaldıysa artık, sizlere yazmaya devam edecek gücüm olması için hep dua edeceğim…
Yılın kapanışı “30 Aralık yengeç dolunayı”
Tamam kabul ediyorum…
Ülke olarak son bir yengeç tutulmasına daha sabrımız kalmadı.
Jüpiter ve Satürn yan yana geldi. Dünya başka bir boyutun başka bir algısına doğru yola çıktı. Görüldüğü gibi onlarda aslında kavuşmadı. Kimse kimseyle sonsuza kadar kavuşamıyor. Sadece aynı yoldan geçtiler. Hala da geçiyorlar…
Zamanla ayrılacaklar…
Kötülük yapan, bizleri inciten İnsanlara karşı güçlü bir hoşgörü ile yaklaşmak isterken bazen aklımızı kaçırdığımızı düşünüyorum.
Kendimden örnek vermem gerekirse böyle anlarda kendimi kontrol edebildiğimi gördüğüm için beni kendimle gururlandırıyor. Şuursuz bir zekâ, aptallık olabiliyor. Birine iyi niyetle ya da hoşgörüyle yaklaşmak bana kendimi hiç aptal hissettirmiyor. Kavga etme fikri kadar aptal gösteren bir şey bilmiyorum.
Koskoca bir yılı bitiriyoruz.
30 Aralık Yengeç burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu bir final dolunayı tadında olacak. Sosyal medyamda dün gece mezuniyet töreni videonuzu paylaştım. İzleyenler bilirler. Kep atacağız ama bazılarımızın alttan dersleri var ve kapatması gereken hesapları olacak. Bir üst bilince ve akla çıktınız ama daha önemlisi gerçek anlamda neredesiniz ve neye ihtiyacınız var bunları göreceksiniz. Bazı şeyleri bitirmeniz gerekiyor. Göz ardı ettiğiniz veya aceleye getirdiğiniz konular, şimdi ensenize yapışıyor. Etrafında kimseyi bulamamak zor ama içinde kimseyi bulamamak ise daha zordur. Söylenecek sözleriniz olduğunu biliyorum. Herkesin söylenecek sözleri vardır. Ama aslında Allah’a bırakmayı başarırsanız size bu sözleri o çok güzel bir zamanda söyletebilir. Söylenecekleri toplayın. Bir insanın yaşamının anlamı kendindeki 'ben' fikrini aştığı yerde oluşuyor.
Tüm mesele garip bir şekilde burada çözülüyor. Durup düşünüp aslında size söylenen fikre değil ama size dayatılan şeye sinirlendiğinizi görebilirsiniz.
28 Ocak Aslan dolunayı! Cehalet, gönüllü talihsizliktir.
28 Ocak saat 22:15’te Aslan burcunda dolunay gerçekleşiyor.
Küllerin yeniden alevlendiği ve kararsız kaldığınız konularınızda bir seçim yapacağınız bir dönemi kapsıyor.
Ateş, rüzgârı seçmek için bir adım önde olsa da suyun verdiği dinginlik ateşin aklını karıştıracaktır.
Ya söneceksin ya da yanacaksın?
Ya seçimin su olacak ya da rüzgâr?
Yanmak mı iyi sönmek mi?
Hani soruyorsunuz ya da bu iyi mi kötü mü dolunay diye…
İşte aslında kiminiz suyu seçecek ve ateşi söndürecek.
Kimi rüzgârı seçecek ve ateş her yeri saracak…
Aslan dolunayı 9. Derecede yani yine kendi yerinde Güneş dekanında gerçekleşecek.
Öz kimlik kargaşası, benlik duygusu, tehditkâr söylemler ve ikili ilişkiler konusunda ego savaşları etkilerine oldukça sahip olacak.
Aslan burcu lider, öncü, heyecanlı ve kitlesel örgütleşmede güçlü bir kişiliğe sahiptir.
Dolunay etkisi ile provokasyon, isyan, birlikte hareket etme güdüsü artarak toplumda infial uyandıracak sonuçlar doğurabilir.
Güneş demek astrolojide iradedir. İradenizi tamamen ortaya koymanız gereken olayları karşınıza çıkartır.
Otorite figürleri ile tartışmalar yaşanabilir.
Egosal gösteriş yarışı kızışırken gerçek asalet sahibi kral soyluların farkının bir kez daha ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır.
Dolunaylar tamamlanma enerjisine sahiptir.
Özellikle ilişkiler noktasında sonlanma vererek temelinde sevgi olmayan her şeyin üzerine çizik atacaktır. Bireysel ilişkiler de ben sen kavgası artarak sabit fikirli düşüncelere sahip kişileri duygusal gerilimlerle sınayacaktır. Ego sahnede olunca gönül maalesef hiçbir şeyi görmez hale gelir.
Siz istediğiniz için mi onun dönmesini istiyorsunuz?
Yoksa gerçekten sevdiğiniz için mi?
Onun süründüğünü mü görmek istiyorsunuz?
Aslan burcu teması aynı zamanda çocukları anlatır. Birdenbire hamile kaldığınızı da öğrenebilirsiniz. Bu sizin beklediğiniz bir durum olmayabilir. Bunun dışında tüp bebek için tedavilerinizde bu dönem başlatmayı düşünebilirsiniz.
Covit-19 pandemi sürecinde en büyük yara alan tüp bebek merkezlerinde gelişmeler yaşanarak uzun zamandır bebek özlemi taşıyan ve süreci olumsuzluğun verdiği üzüntü ile kapatan çiftlerde yeniden umut ışığını hissetmelerini sağlayacaktır.
Dolunay sürecinde kendinizi açıklama seviyeniz de artış hissedebilirsiniz. Anlaşılmadığınızı düşünerek içe çekilme yaşayabilir, sevginizi dışarıya aktarmak yerine yalnızlığınızla baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz.
Hedefleriniz de sorunlarla karşılaşsanız bile bir çıkar yol arayarak çözüme odaklanmalı yaratıcılık becerilerinizi tam olarak kullanmaya çalışmalısınız.
Ekonomi cephesinde ani fiyat dalgalanmaları yaşanabilir. Yatırım kaynağınızdan eminseniz, sabırla hareket etmeyi elden bırakmamalısınız. Sabit kalmaya çalışın.
Çalışma alanlarınızda, bireysel görüşme yaptığınız ikili ilişkileriniz de dostlarınızla olan diyaloglarınızda, toplum önündeki kitlesel yarar sağladığınız kuruluşlarda üzerinize gelmek isteyen kişiler durumlar oluşabilir. Sizleri manipüle ederek bireysel hataya zorlayabilirler. Asaletinizi bireysel öz benliğinizden aldığınızı hatırlayarak oyunlara gelmemelisiniz. Aslan burcu aynı zamanda sahne ve oyun demektir.
Evren oynadığınız eli görüyor olabilir :)
Tadını çıkarın ve sakin kalın.
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